Lantronix จะพัฒนาโซลูชันแบบกำหนดเองที่ใช้ Open-Q 6490CS SOM ของ Lantronix เป็นพื้นฐานเพื่อรองรับซอฟต์แวร์ AI ของ Swarmer บนโดรนขนาดเล็กสำหรับภารกิจด้านกลาโหม พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลบนตัวโดรนมากกว่า 400% เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มปัจจุบัน
เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย, Aug. 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ผู้ให้บริการโซลูชัน Edge AI และ Industrial IoT ระดับโลก ซึ่งขับเคลื่อนระบบไร้คนประจำการที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ NDAA โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ และเครือข่ายองค์กรที่มีความยืดหยุ่น วันนี้ประกาศความร่วมมือกับ Swarmer, Inc (Nasdaq: SWMR) บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติสำหรับโดรน ซึ่งเทคโนโลยีของบริษัทได้สนับสนุนภารกิจการรบจริงในประเทศยูเครนมากกว่า 100,000 ภารกิจนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบกำหนดเองที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับ Group 1 UAS ทั้งสองบริษัทมุ่งเน้นการเร่งการนำโดรน FPV และโดรนขนาดเล็กต้นทุนต่ำประเภทอื่น ๆ ไปใช้งานในโครงการด้านกลาโหมของยูเครน สหรัฐอเมริกา และประเทศพันธมิตร
“ซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติจะพิสูจน์ศักยภาพได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อนำไปใช้งานบนฮาร์ดแวร์ที่ปฏิบัติการบินจริง” Saleel Awsare ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lantronix กล่าว “แพลตฟอร์มการประมวลผลของ Lantronix ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ NDAA และพร้อมสำหรับการผลิต เมื่อผสานกับซอฟต์แวร์ของ Swarmer ที่ผ่านการพิสูจน์ในการรบจริง จะมอบกำลังประมวลผลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำทางด้วยการมองเห็น การจดจำเป้าหมายอัตโนมัติ การล็อกพิกเซล และอัลกอริทึมการทำงานร่วมกันขั้นสูง”
การผสานรวม Open-Q 6490CS System-on-Module ของ Lantronix ได้รับการออกแบบเพื่อมอบตัวเลือกการเชื่อมต่อที่เหมือนกับแพลตฟอร์มเดิมให้แก่ Group 1 UAS พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผลบนตัวอากาศยานอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้สามารถรองรับปัญญาประดิษฐ์ วิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์ และการปฏิบัติภารกิจแบบอัตโนมัติ ณ จุดปฏิบัติการทางยุทธวิธีได้ในระดับที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น กำลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นนี้จะรองรับพฤติกรรมการทำงานแบบฝูงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น การหลอมรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์ และการตัดสินใจแบบตามเวลาจริง พร้อมทั้งมอบแพลตฟอร์มที่พร้อมสำหรับการผลิตและได้รับการออกแบบสำหรับการนำไปใช้งานในระยะยาว
สำหรับผู้ปฏิบัติการทางทหาร สิ่งนี้จะช่วยให้สามารถนำ Group 1 UAS ที่กำหนดความสามารถด้วยซอฟต์แวร์และมีความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นมาใช้งานได้ โดยสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์ แทนที่จะต้องเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ ส่งผลให้ขยายขีดความสามารถในการปฏิบัติการ พร้อมลดความซับซ้อนตลอดวงจรอายุการใช้งานของระบบ
“จากการคาดว่าในปีนี้เพียงปีเดียวจะมีการผลิตโดรนมากกว่า 7 ล้านลำ และเราเชื่อว่าโดรนทุกลำมีศักยภาพที่จะใช้งาน AI และซอฟต์แวร์การควบคุมการทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติของเราได้” Alex Fink ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำสหรัฐฯ ของ Swarmer กล่าว “ความร่วมมือของเรากับ Lantronix จะนำไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มการประมวลผลที่สามารถรันโมเดล AI ที่ Edge ได้ในรูปแบบขนาดกะทัดรัด ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับ Group 1 UAS เราเชื่อว่าแพลตฟอร์มนี้จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมสำหรับโซลูชันการประมวลผลของระบบไร้คนประจำการขนาดเล็ก และทุกหน่วยจะมาพร้อมกับ Swarmer OS และเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติล้ำสมัยของ Swarmer ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า”
Swarmer ซึ่งก่อตั้งขึ้นที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส เมื่อเดือนพฤษภาคม 2023 ได้นำซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติของบริษัทไปใช้งานในการปฏิบัติการรบในประเทศยูเครนเมื่อเดือนเมษายน 2024 และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซอฟต์แวร์ดังกล่าวได้นำไปใช้ในภารกิจร่วมกับหน่วยทหารยูเครนเกือบ 50 หน่วย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการสงครามอิเล็กทรอนิกส์อย่างเข้มข้นและไม่สามารถใช้งานสัญญาณ GNSS ได้ ซอฟต์แวร์ของ Swarmer ออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกับโดรนได้ทุกประเภท ตั้งแต่อากาศยานปีกตรึง อากาศยานปีกหมุน ไปจนถึงยานพาหนะภาคพื้นดินและยานพาหนะทางทะเล โซลูชันของ Swarmer ที่ใช้ Lantronix Open-Q 6490CS SOM จะรองรับแพลตฟอร์มทั้งหมดดังกล่าว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวสามารถวางแผน ติดตาม และดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโดรนหลายร้อยลำได้จากแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์เพียงชุดเดียว
ประโยชน์ของเทคโนโลยี Lantronix ที่มีต่อ Swarmer
Open-Q 6490CS SOM ช่วยให้ Swarmer สามารถนำซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติของบริษัทไปใช้งานบนแพลตฟอร์มการประมวลผลที่พร้อมสำหรับการผลิต ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและความไม่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปรับปรุง SWaP และเร่งการนำไปใช้งานบนแพลตฟอร์มระบบไร้คนประจำการหลากหลายประเภท การประมวลผล AI บนอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถใช้ GPS ได้และพื้นที่ที่มีการแย่งชิงการควบคุม ซึ่งการประมวลผลที่ต้องพึ่งพาคลาวด์ไม่สามารถทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ
การรองรับการผลิตอย่างต่อเนื่องและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ NDAA ยังช่วยขจัดความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ Swarmer สามารถขยายการนำระบบไปใช้งานกับหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรได้ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความพร้อมในการจัดหาฮาร์ดแวร์
ประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุน
ขยายโอกาสของแพลตฟอร์ม: ขยายบทบาทของ Lantronix ในระบบป้องกันแบบอัตโนมัติ ด้วยการยกระดับขีดความสามารถด้านการประมวลผล AI สำหรับซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติแบบหลายแพลตฟอร์ม ครอบคลุมระบบอากาศยาน ระบบภาคพื้นดิน และระบบทางทะเลไร้คนประจำการ
ทดแทนเทคโนโลยีที่กำลังจะล้าสมัย: ระบบประมวลผลบนอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถรองรับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ AI ได้ แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นเฉพาะนี้ได้รับการออกแบบให้มีขีดความสามารถในการประมวลผลเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำทางด้วยการมองเห็น การจดจำเป้าหมายอัตโนมัติ การล็อกพิกเซล และอัลกอริทึมการทำงานร่วมกันขั้นสูง
การสนับสนุนโครงการในระยะยาว: การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ NDAA และความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการผลิตเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Lantronix มีโอกาสสร้างรายได้ประจำในระยะยาว ขณะที่ Swarmer ได้รับสัญญาด้านกลาโหมระยะยาวเพิ่มเติม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการนำแพลตฟอร์มไปใช้งานในตลาดระบบอัตโนมัติด้านกลาโหม
พันธมิตรที่ผ่านการพิสูจน์และพร้อมขยายการดำเนินงาน: Swarmer (Nasdaq: SWMR) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพจากการปฏิบัติการรบจริง โดยได้ปฏิบัติภารกิจมาแล้วมากกว่า 100,000 ภารกิจร่วมกับหน่วยทหารเกือบ 50 หน่วย ช่วยลดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานในฝั่งอุปสงค์ของความร่วมมือครั้งนี้
เกี่ยวกับ Swarmer
Swarmer (Nasdaq: SWMR) เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้านกลาโหมที่เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ที่ไม่ยึดติดกับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวสามารถควบคุมแพลตฟอร์มอัตโนมัติหลายร้อยระบบได้อย่างเป็นธรรมชาติและตามเวลาจริง พันธกิจหลักของ Swarmer ครอบคลุมการประสานงานฝูงอัตโนมัติ การบูรณาการระบบไร้คนประจำการแบบหลายขอบเขต และซอฟต์แวร์ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการปฏิบัติการแบบกระจายตัว Swarmer ไม่ใช่ผู้ผลิตโดรน และไม่ได้พึ่งพาแพลตฟอร์ม ผู้จัดหา หรือวงจรอายุการใช้งานของฮาร์ดแวร์รายใดรายหนึ่ง Swarmer ดำเนินงานในชั้นสติปัญญา โดยพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านระบบอัตโนมัติ การประสานงาน และการตัดสินใจ ซึ่งช่วยให้ระบบไร้คนประจำการต้นทุนต่ำจำนวนมากสามารถปฏิบัติการร่วมกันได้ในฐานะกองกำลังที่เป็นเอกภาพและมีความยืดหยุ่น เทคโนโลยีของ Swarmer ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพอย่างเข้มงวดในสภาพแวดล้อมการรบจริง และได้รับการนำไปใช้งานในการปฏิบัติการรบในประเทศยูเครนเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายน 2024 นับตั้งแต่นั้น บริษัทได้ปฏิบัติภารกิจการรบมากกว่า 100,000 ภารกิจ และสร้างข้อมูลกรรมสิทธิ์ขนาดหลายเทราไบต์ ซึ่งนำมาใช้พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจักร และช่วยให้สามารถจำลองขีดความสามารถการบินของนักบินที่มีทักษะขั้นสูงได้ในวงกว้าง การนำระบบของ Swarmer ไปใช้งานเป็นประจำในภารกิจการรบทำให้เกิดข้อมูลเทเลเมทรี ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ และข้อมูลป้อนกลับจากการปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มความยืดหยุ่น และเร่งการเรียนรู้ Swarmer มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส และมีการดำเนินงานพร้อมทีมงานในประเทศยูเครน โปแลนด์ และเอสโตเนีย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.getswarmer.com
เกี่ยวกับ Lantronix
Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน Edge AI และ IoT ในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งส่งมอบการประมวลผลอัจฉริยะ การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย และการจัดการจากระยะไกลสำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญต่อภารกิจ Lantronix ให้บริการตลาดที่มีการเติบโตสูง รวมถึงเมืองอัจฉริยะ ระบบไอทีระดับองค์กร และระบบไร้คนประจำการสำหรับการพาณิชย์และกลาโหม โดยช่วยให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเร่งการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบริการที่ครอบคลุมของบริษัทช่วยขับเคลื่อนแอปพลิเคชันต่างๆ ตั้งแต่ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคแบบอัจฉริยะไปจนถึงการจัดการที่ยืดหยุ่นสำหรับเครือข่ายนอกเครือข่ายหลัก Lantronix ช่วยให้องค์กรต่างๆ บรรลุผลด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความได้เปรียบทางการแข่งขันในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยนำความชาญฉลาดมาสู่บริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Lantronix
คำชี้แจง “หลักการยกเว้นความรับผิด” ตามพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995: ข่าวเผยแพร่ฉบับนี้มีคำชี้แจงเชิงคาดการณ์ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง Lantronix และ Swarmer และการดำเนินกลยุทธ์ของ Lantronix เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเติบโตระยะยาวในตลาดเทคโนโลยีด้านโดรนและกลาโหม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ในปัจจุบันของเรา และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอดีตของเรา หรือที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคและทั่วโลกในเชิงลบหรือแย่ลง หรือความไม่มั่นคงของตลาดต่อธุรกิจของเรา รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าของเรา ความสามารถของเราในการบรรเทาการหยุดชะงักใด ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของเราและซัพพลายเออร์และผู้ขายอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของรัฐบาลสหรัฐฯ หรือต่างประเทศ รวมถึงภาษีศุลกากรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือในอนาคต การระบาดใหญ่หรือการแพร่ระบาดอื่น ๆ สงครามและความขัดแย้งล่าสุดในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง หรือปัจจัยอื่น ๆ การตอบสนองและผลกระทบของวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขในอนาคต ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยงที่ Lantronix และ Swarmer อาจไม่สามารถบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายร่วมกันได้ ความสามารถของเราในการปรับใช้กลยุทธ์การซื้อกิจการของเราหรือบูรณาการบริษัทที่ถูกซื้อกิจการให้ประสบความสำเร็จ ปัญหาและค่าใช้จ่ายในการปกป้องสิทธิบัตรและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ระดับหนี้ของเรา ความสามารถของเราในการให้บริการหนี้ของเรา และข้อจำกัดในข้อตกลงหนี้ของเรา และปัจจัยเพิ่มเติมใด ๆ ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2025 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2025 รวมถึงในส่วนหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” ในหัวข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ของรายงานดังกล่าว รวมถึงในเอกสารที่แสดงต่อสาธารณะอื่น ๆ ของเราที่ยื่นต่อ SEC อาจมีการระบุปัจจัยความเสี่ยงเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในเอกสารที่เราจะยื่นในอนาคต นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปเนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเพิ่มเติมที่เราไม่ทราบในปัจจุบัน หรือที่เราไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจของเราในปัจจุบัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้ นักลงทุนจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใดๆ มากเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเราจะใช้ได้ ณ วันที่ประกาศเท่านั้น เราปฏิเสธเจตนาหรือภาระผูกพันใด ๆ ที่จะอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หลังจากวันที่นี้เพื่อให้ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือการเปลี่ยนแปลงในความคิดเห็นหรือความคาดหวังของเรา เว้นแต่จะเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือกฎของ Nasdaq Stock Market LLC กำหนด หากเราอัปเดตหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ นักลงทุนไม่ควรสรุปว่าเราจะทำการอัปเดตหรือแก้ไขเพิ่มเติม
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