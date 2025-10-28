KFSHRC เปิดตัวโรงงานแห่งแรกสำหรับการผลิตยีนและเซลล์บำบัดในซาอุดีอาระเบีย
รียาด ซาอุดีอาระเบีย, Oct. 28, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — โรงพยาบาลและศูนย์วิจัยเฉพาะทางคิงไฟซาล (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre – KFSHRC) กล่าวว่าจะเปิดโรงงานแห่งแรกของซาอุดีอาระเบียสำหรับการผลิตยีนและเซลล์บำบัดภายในปลายปี 2025 ซึ่งเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยหลายพันรายสามารถเข้าถึงการรักษาขั้นสูงในประเทศ ลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพลงประมาณ 8,000 ล้านริยาล (ราว 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ภายในปี 2030 และตอบสนองความต้องการยาบำบัดดังกล่าวของประเทศได้ประมาณร้อยละ 9
โรงงานใหม่นี้ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของโรงพยาบาลในกรุงริยาด จะผลิตเซลล์บำบัด CAR T-cell และสเต็มเซลล์ ซึ่งเป็นการรักษาที่ปรับปรุงเซลล์ของผู้ป่วยเองเพื่อต่อสู้กับมะเร็งหรือซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหาย โรงงานมีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร ถูกออกแบบให้มีห้องคลีนรูมแบบโมดูลาร์ 16 กลุ่ม ซึ่งสามารถขยายหรือปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการรักษาใหม่ ๆ
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าอาคารนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในความทะเยอทะยานด้านเทคโนโลยีชีวภาพของซาอุดีอาระเบีย โดยเป็นการรวมการแพทย์เฉพาะบุคคลและการผลิตขั้นสูงเข้าด้วยกัน เมื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ คาดว่าจะสามารถผลิตยารักษาได้ประมาณ 2,400 โดสต่อปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถของประเทศในการผลิตยาบำบัดที่ซับซ้อนที่สุดในโลกบางส่วน
โรงงานจะดำเนินการภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ดี ซึ่งเป็นกรอบการทำงานระดับโลกที่ควบคุมการผลิตยา กระบวนการทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระบบกรองอากาศจนถึงการทดสอบแต่ละชุดการผลิต จะได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อรับประกันความปลอดเชื้อ ความปลอดภัย และความสม่ำเสมอ ระบบปัญญาประดิษฐ์จะจัดการการควบคุมคุณภาพ ในขณะที่โครงร่างแบบโมดูลาร์ช่วยให้สามารถขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วเมื่อนวัตกรรมเติบโตขึ้น
KFSHRC มีประสบการณ์ในด้านนี้อยู่แล้ว ผู้ป่วยกว่า 200 รายได้รับการบำบัดด้วย CAR T-cell ที่นั่นตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งเป็นหลายปีก่อนที่จะเริ่มการผลิตภายในประเทศ สถานที่แห่งใหม่นี้ต่อยอดจากประวัติการรักษาทางคลินิกดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมระบบนิเวศการวิจัยและการฝึกอบรมที่กว้างขึ้น ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักวิทยาศาสตร์ชาวซาอุดีอาระเบีย และดึงดูดผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านยีนและเซลล์บำบัด เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเป้าหมายคือการทำให้ราชอาณาจักรไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางสำหรับการรักษาเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางสำหรับการค้นพบและผลิตยาด้วย
ในงาน Global Health Exhibition 2025 ที่กรุงริยาดในปีนี้ โรงพยาบาลกำลังจัดแสดงอาคารการผลิตแห่งใหม่ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ การวินิจฉัยทางพันธุกรรม และการฝึกอบรมทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม การนำเสนอนี้เน้นให้เห็นว่าโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศกำลังปรับแนวคิดให้สอดคล้องกับความพยายามระดับชาติที่กว้างขึ้นในการเปลี่ยนจากการบริโภคการดูแลสุขภาพไปสู่การสร้างสรรค์การดูแลสุขภาพได้อย่างไร
KFSHRC ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับหนึ่งในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และเป็นอันดับที่ 15 ของโลกในบรรดาศูนย์การแพทย์เชิงวิชาการ 250 อันดับแรกของโลกสำหรับปี 2025 นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องจาก Brand Finance 2025 ให้เป็นแบรนด์ด้านการดูแลสุขภาพที่มีมูลค่าสูงสุดในตะวันออกกลาง และได้รับการจัดอันดับในรายชื่อ Newsweek’s World’s Best Hospitals 2025, Best Smart Hospitals 2026 และ Best Specialized Hospitals 2026 ซึ่งยืนยันอีกครั้งถึงตำแหน่งผู้นำระดับโลกในการดูแลผู้ป่วยที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
