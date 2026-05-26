สิงคโปร์, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ICHAM Pte. Ltd. (ICHAM) ซึ่งเป็นสำนักงานบริหารสินทรัพย์แบบหลายครอบครัว และผู้บริหารจัดการสินทรัพย์ทางเลือกชั้นนำระดับภูมิภาค ได้เปิดตัวกองทุนใหม่แบบเปิดในรูปแบบบริษัททุนผันแปรแห่งสิงคโปร์ (VCC) โดยกองทุนดังกล่าวจะเข้าลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ในภาคส่วนที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ และมีการผนวกกลยุทธ์ที่อิงกับออฟชัน เพื่อมุ่งสร้างโอกาสในการสร้างรายได้เป็นระยะ รวมถึงสร้างผลตอบแทนรวมให้แก่นักลงทุน กองทุนนี้เปิดให้เฉพาะนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและนักลงทุนสถาบันเท่านั้น
เนื่องจากมูลค่าหุ้นในสหรัฐฯ ปรับตัวเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และอัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน กองทุนนี้จึงอาจมีความเหมาะสมสำหรับนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน ในบริบทของกลยุทธ์ที่เน้นการสร้างรายได้ ท่ามกลางสภาวะตลาดในปัจจุบัน
“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอกลยุทธ์การลงทุนนี้ ซึ่งเป็นการผสมผสานแนวทางการลงทุนที่เน้นคุณค่าเข้ากับการสร้างรายได้ในหุ้นสหรัฐฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และผลตอบแทนโดยรวม” Archan Chamapun ซีอีโอของ ICHAM กล่าว “กองทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อนำเสนอแนวทางการหมุนเวียนการลงทุนระหว่างภาคอุตสาหกรรมในหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ โดยใช้วิธีการที่แตกต่างไปจากการถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบดั้งเดิม
Felix Chew ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนหลักของกองทุน กล่าวว่า: “กองทุนนี้ใช้วิธีการลงทุนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการมีส่วนร่วมในตลาดตราสารทุน กับการมุ่งบรรลุเป้าหมายด้านการจ่ายผลตอบแทนเป็นงวดๆ ท่ามกลางสภาวะตลาดที่หลากหลาย”
กองทุนนี้ใช้วิธีการแบบสถาบัน โดยมีกรอบการลงทุนที่อิงกฎเกณฑ์และได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยทางวิชาการ กลยุทธ์ของกองทุนมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้กรอบการลงทุนที่เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนในระยะยาว
เกี่ยวกับ ICHAM
ICHAM เป็นผู้บริหารสินทรัพย์และสำนักงานบริหารสินทรัพย์แบบหลายครอบครัวชั้นนำในภูมิภาค โดยได้รับการยอมรับในด้านความเชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ทางเลือกและผลิตภัณฑ์โครงสร้าง ตั้งแต่ปี 2019 บริษัทได้ให้บริการโซลูชันการลงทุนที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ได้รับการรับรองและนักลงทุนสถาบัน ICHAM ถือใบอนุญาตบริการตลาดทุนสำหรับการจัดการกองทุน และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการยกเว้น ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารกลางสิงคโปร์
ปรัชญาการลงทุนของบริษัทมุ่งเน้นการนำเสนอโซลูชันการลงทุนระดับสถาบันการเงิน ด้วยโครงสร้างค่าธรรมเนียมที่โปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย ทีมงานของ ICHAM ผสานประสบการณ์หลายทศวรรษในตลาดการเงินเอเชียเข้ากับความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีโครงสร้าง การลงทุนทางเลือก และการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ
ประกาศสำคัญ
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นและไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเสนอขาย คำเชิญ การเสนอชักชวน หรือคำแนะนำในการซื้อหรือสมัครรับการลงทุนหรือบริการใดๆ กองทุนนี้เปิดให้เฉพาะ “นักลงทุนที่ได้รับการรับรอง” หรือ “นักลงทุนสถาบัน” ตามที่กำหนดไว้ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสิงคโปร์ 2001 เท่านั้น
การลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้น ความคิดเห็นใดๆ ที่แสดงออกมามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน นักลงทุนควรตระหนักว่าผลตอบแทนจากการลงทุนไม่ได้รับการรับประกัน และอาจมีความผันผวน ไม่มีการรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลลัพธ์ในอนาคตเสมอไป
ธนาคารกลางสิงคโปร์ยังไม่ได้ตรวจสอบเอกสารฉบับนี้
