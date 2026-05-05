สิงคโปร์, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Gauth ผู้นำระดับโลกด้านผู้ช่วยการเรียนรู้ที่ใช้ AI ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ Live Tutor ในระดับภูมิภาค โดยมีเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์เป็นกลุ่มประเทศแรกที่ให้บริการฟีเจอร์นี้
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตในระดับสากลของ Gauth โดยระบุว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางหลักของนวัตกรรมด้านการศึกษาแบบดิจิทัล Gauth เปิดตัว Live Tutor โดยมุ่งมั่นที่จะมอบการสนับสนุนทางวิชาการคุณภาพสูงและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิงโต้ตอบที่ราบรื่นแก่เหล่านักเรียนทั่วทั้งภูมิภาค
ฟีเจอร์ Live Tutor ใหม่ของ Gauth ปรับแต่งเซสชันการเรียนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน โดยผสานรวมขีดความสามารถด้าน AI ทางเทคนิคของบริษัทเข้ากับประสบการณ์อันยาวนานในด้านการศึกษาของทีมงาน นักเรียนสามารถพูดคุยโต้ตอบกับ AI ได้เหมือนกับการโต้ตอบกับครูผู้มีประสบการณ์ โดยการถามคำถาม และรับคำแนะนำทีละขั้นตอนที่ปรับให้เหมาะสมกับจังหวะการเรียนรู้ของตนเอง ทั้งในส่วนของบทเรียนประจำวันและการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ
ในขณะที่เครื่องมือ AI เพื่อจุดประสงค์ทั่วไปหลายๆ ตัวนั้นให้คำอธิบายที่จำกัด แต่ Live Tutor จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมจริง ฟีเจอร์นี้มุ่งเน้นการทำความเข้าใจเชิงลึกของเนื้อหา ปรับให้เข้ากับระดับการศึกษาที่หลากหลาย และช่วยให้นักเรียนสร้างแผนการเรียนรู้ระยะยาว แทนการให้คำตอบแบบสั้นๆ แบบครั้งเดียว
ด้วยฐานผู้ใช้ทั่วโลกและฐานที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา Gauth ได้ปรับแต่งโมเดลของตนให้สามารถรองรับคำถามที่ซับซ้อนและเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนี้ Live Tutor สามารถรองรับความต้องการทางวิชาการที่หลากหลาย ตั้งแต่การช่วยทำการบ้าน การทบทวนเนื้อหา ไปจนถึงการฝึกทำข้อสอบในหลายสาขาวิชา
ตามที่ Gauth กล่าว แอปพลิเคชันนี้ได้รับการออกแบบตั้งแต่ต้นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษา Gauth เปิดตัว Live Tutor โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้โอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสูงและเป็นธรรมนั้นเข้าถึงได้สำหรับนักเรียนจำนวนมากขึ้น โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของนักเรียน
Gauth ยังคงเชื่อมั่นว่า เทคโนโลยีสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของนักเรียนได้ บริษัทมุ่งที่จะมอบเครื่องมือที่จำเป็นแก่ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในชุมชนที่ขาดโอกาส ด้วยการจัดหาแหล่งข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาผลการเรียนให้ดีขึ้นและเสริมโอกาสในอนาคต
การขยายธุรกิจนี้เป็นองค์ประกอบหลักของวิสัยทัศน์ระดับโลกของ Gauth ที่มุ่งทำให้การศึกษาคุณภาพสูงเข้าถึงได้สำหรับผู้เรียนทุกคน หลังจากการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จในสามตลาดหลักดังกล่าว Gauth คาดว่าจะเดินหน้าปรับบริการให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศ และขยายสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั่วภูมิภาคต่อไป
เกี่ยวกับ Gauth
Gauth เป็นแอป AI ด้านการเรียนรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Gauth ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาโดยเฉพาะ มอบความเข้าใจเชิงลึกในเนื้อหา และเชื่อมต่อผู้ใช้กับแหล่งความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับมือกับความท้าทายทางวิชาการที่ซับซ้อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Gauth และบัญชี TikTok
