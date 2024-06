EY ประกาศให้ Mike Jackowski จาก Duck Creek Technologies เป็นผู้ชนะรางวัล Entrepreneur Of The Year® 2024 New England Award

การประกาศครั้งนี้ถือเป็นการเฉลิมฉลองแก่ผู้นำที่กล้าหาญที่พลิกโฉมตลาด ปฏิวัติอุตสาหกรรม และเปลี่ยนแปลงชีวิต

บอสตัน, June 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Ernst & Young LLP (EY US) ได้ประกาศว่า Mike Jackowski ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Duck Creek Technologies ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ชนะรางวัล Entrepreneur Of The Year® 2024 New England Award Entrepreneur Of The Year เป็นโครงการมอบรางวัลการแข่งขันระดับแนวหน้าสำหรับผู้ประกอบการและผู้นำของบริษัทที่มีการเติบโตสูง

Jackowski ได้รับเลือกโดยคณะกรรมการตัดสินอิสระที่ประกอบด้วยผู้ได้รับรางวัลคนก่อน ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั้นนำ และผู้นำทางธุรกิจอื่น ๆ ผู้สมัครได้รับการประเมินโดยพิจารณาจากความสามารถในการสร้างมูลค่าระยะยาวผ่านจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ ความมุ่งมั่นต่อวัตถุประสงค์ และการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตและผลกระทบที่สำคัญ ท่ามกลางตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติและรู้ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็น Entrepreneur Of The Year® ในนิวอิงแลนด์” Jackowski กล่าว “ผมได้รับเกียรติในการได้ทำงานร่วมกับมืออาชีพที่ดีที่สุดและมีความสามารถมากที่สุดในอุตสาหกรรมประกันภัย และรางวัลนี้จะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทีมงาน Duck Creek ทุกคน ในนามของ Duck Creek ผมขอขอบคุณ Ernst & Young และคณะกรรมการตัดสินที่มอบรางวัลนี้ให้กับเรา”

ในฐานะที่ Jackowski เป็นผู้ชนะรางวัลในนิวอิงแลนด์ ขณะนี้เขาจึงมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณารับรางวัล Entrepreneur Of The Year 2024 National Awards จะมีการประกาศผลใผู้ชนะรางวัล National Award รวมถึงผู้ชนะรางวัล Entrepreneur Of The Year National Overall Award ในเดือนพฤศจิกายนที่ Strategic Growth Forum® ซึ่งเป็นหนึ่งในงานรวบรวมบริษัทชั้นนำในตลาดที่มีการเติบโตสูงและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จากนั้น ผู้ชนะรางวัล Entrepreneur Of The Year National Overall Award จะได้ไปแข่งขันเพื่อชิงรางวัล World Entrepreneur Of The Year® Award ในเดือนมิถุนายนปี 2025

โครงการ Entrepreneur Of The Year ยกย่องผู้นำธุรกิจประเภทต่าง ๆ มากมายในด้านความเฉลียวฉลาด ความกล้าหาญ และจิตวิญญาณของผู้ประกอบการ โครงการนี้เฉลิมฉลองให้กับผู้ก่อตั้งดั้งเดิมที่เริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่เริ่มก่อตั้งหรือผู้ที่ระดมทุนภายนอกเพื่อขยายบริษัทของตน อีกทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้เปลี่ยนแปลงซึ่งผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับองค์กรที่มีอยู่เพื่อขับเคลื่อนวิถีขององค์กร และผู้นำธุรกิจครอบครัวหลายช่วงวัยที่พลิกโฉมโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับอนาคต

โครงการ Entrepreneur Of The Year ยกย่องความเป็นผู้นำของผู้ประกอบการ เช่น:

Daymond John จาก FUBU

Hamdi Ulukaya จาก Chobani, Inc.

Holly Thaggard และ Amanda Baldwin จาก Supergoop!

Howard Schultz จาก Starbucks Coffee Company

James Park จาก Fitbit

Jodi Berg จาก Vitamix

Kendra Scott จาก Kendra Scott LLC

Michael Happe จาก Winnebago Industries

Reid Hoffman และ Jeff Weiner จาก LinkedIn Corporation

Sheila Mikhail จาก AskBio

ผู้ชนะรางวัล Entrepreneur Of The Year Award จะได้เป็นสมาชิกแบบตลอดชีพในชุมชนผู้ประกอบการระดับโลกที่มีหลากหลายอุตสาหกรรม โดยจะมีสิทธิ์ได้รับการเข้าถึงประสบการณ์ ข้อมูลเชิงลึก และภูมิปัญญาของสมาชิกรุ่นก่อน ๆ ของโครงการและสมาชิกในระบบนิเวศทางธุรกิจอื่นๆ อย่างต่อเนื่องในกว่า 60 ประเทศ โดยทั้งหมดนี้จะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งข้อมูล EY ที่มีมากมายและหลากหลาย

นอกจาก Entrepreneur Of The Year แล้ว EY US ยังสนับสนุนผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ผ่านโครงการ EY Entrepreneurial Winning Women (Winning Women) และโครงการ EY Entrepreneurs Access Network (EAN) เพื่อช่วยเชื่อมต่อผู้ก่อตั้งที่เป็นสตรีและผู้ประกอบการผิวดำและฮิสแปนิก/ละติน ตามลำดับ ด้วยทรัพยากร เครือข่าย และการเข้าถึงที่จำเป็นเพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพวกเขา

ผู้สนับสนุน

รางวัล Entrepreneur Of The Year Awards ที่ก่อตั้งและผลิตโดย Ernst & Young LLP มีผู้สนับสนุน ได้แก่ PNC Bank, Cresa, Marsh USA, SAP และ Ewing Marion Kauffman Foundation ในนิวอิงแลนด์ ผู้ให้การสนับสนุนยังรวมถึงผู้สนับสนุนชั้นนำอย่าง DLA Piper

เกี่ยวกับ Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies คือผู้ให้บริการโซลูชันอัจฉริยะที่กำหนดอนาคตของทรัพย์สินและอุบัติเหตุ (P&C) และอุตสาหกรรมประกันภัยทั่วไป เราเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สร้างระบบประกันภัยสมัยใหม่ ซึ่งช่วยให้อุตสาหกรรมใช้ประโยชน์จากพลังของระบบคลาวด์เพื่อการดำเนินการที่คล่องตัว ชาญฉลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ความถูกต้อง วัตถุประสงค์ และความโปร่งใสเป็นหัวใจสำคัญของ Duck Creek และเราเชื่อว่าการประกันภัยควรมีให้สำหรับบุคคลและธุรกิจในเวลา ในสถานที่ และในเหตุผลที่พวกเขาต้องการมากที่สุด เราจำหน่ายโซลูชันชั้นนำของตลาดของเราทั้งแบบแยกเดี่ยวหรือแบบชุดเต็ม ผ่านทาง Duck Creek OnDemand โปรดไปที่ www.duckcreek.com เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม ติดตาม Duck Creek บนช่องทางโซเชียลของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดได้ผ่านทาง – LinkedIn และ X

เกี่ยวกับ Entrepreneur Of The Year®

Entrepreneur Of The Year® ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผู้มีวิสัยทัศน์ที่มีความทะเยอทะยานมากกว่า 11,000 คน โดยเป็นผู้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและไม่หยุดนิ่งในสหรัฐอเมริกา และตั้งแต่นั้นมาก็ได้ขยายไปยังเกือบ 80 ประเทศและดินแดนทั่วโลก

โครงการของสหรัฐอเมริกาประกอบด้วยโครงการระดับภูมิภาค 17 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการอิสระจะคัดเลือกผู้ชนะรางวัลระดับภูมิภาคในทุกเดือนมิถุนายน ผู้ชนะจากโครงการเหล่านั้นจะแข่งขันกันเพื่อการยกย่องในระดับประเทศที่ Strategic Growth Forum® ในเดือนพฤศจิกายน โดยเป็นที่ซึ่งมีการประกาศผู้เข้ารอบสุดท้ายและผู้ชนะรางวัลระดับประเทศ ผู้ชนะระดับประเทศโดยรวมจะเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในการแข่งขัน World Entrepreneur Of The Year® หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ey.com/us/eoy

เกี่ยวกับ EY

องค์กร EY ดำรงอยู่เพื่อสร้างโลกการทำงานที่ดีขึ้น ช่วยสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้า ผู้คน และสังคม และสร้างความไว้วางใจในตลาดทุน

ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี ทีมงาน EY ที่มีความหลากหลายในกว่า 150 ประเทศให้ความไว้วางใจผ่านการรับประกัน และช่วยลูกค้าในการเติบโต เปลี่ยนแปลง และดำเนินการ

ทีมงาน EY ทำงานร่วมกับฝ่ายประกัน การให้คำปรึกษา กฎหมาย กลยุทธ์ ภาษี และธุรกรรม โดยถามคำถามที่ดียิ่งขึ้นเพื่อค้นหาคำตอบใหม่ในปัญหาที่ซับซ้อนที่โลกของเราเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

EY หมายถึงองค์กรระดับโลก และอาจหมายถึงหนึ่งหรือหลายบริษัทซึ่งเป็นสมาชิกของ Ernst & Young Global Limited ซึ่งแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลที่แยกจากกัน Ernst & Young Global Limited เป็นบริษัทจำกัดโดยการรับประกัน (limited by guarantee) ในสหราชอาณาจักร และไม่ได้ให้บริการแก่ลูกค้า สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ EY รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและคำอธิบายสิทธิ์ที่บุคคลมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลได้ที่ ey.com/privacy บริษัทสมาชิกของ EY จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กฎหมายท้องถิ่นได้ห้ามเอาไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรของเรา โปรดไปที่ ey.com

ติดต่อด้านสื่อ:

Dennis Dougherty

Dennis.Dougherty@DuckCreek.com

GlobeNewswire Distribution ID 9156078