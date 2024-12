eXp Realty เปิดตัว Local Sponsor Partnership Program เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จของตัวแทนในระดับโลก

โครงการริเริ่มใหม่จะจับคู่ตัวแทนกับผู้สนับสนุนระดับท้องถิ่นในประเทศเพื่อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและการสนับสนุนเฉพาะตลาด

เบลลิงแฮม วอชิงตัน, Dec. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty® “the most agent-centric real estate brokerage on the planet ” (บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ยึดตัวตัวแทนเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก) และเป็นบริษัทย่อยหลักของ eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ได้ประกาศเปิดตัว Local Sponsor Partnership Program ในวันนี้ โครงการริเริ่มที่เป็นนวัตกรรมนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นในขณะที่ส่งเสริมการเติบโตในระดับโลกให้กับตัวแทน eXp Realty

โครงการนี้ตอบสนองความต้องการการสนับสนุนในประเทศ โดยจับคู่ตัวแทน eXp กับผู้สนับสนุนในท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในตลาดของตน ผู้สนับสนุนในท้องถิ่นเหล่านี้จะช่วยให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่า ตัวแทนจะประสบความสำเร็จในการนำเครื่องมือล้ำสมัยของ eXp Realty มาใช้ และเติบโตก้าวหน้าในวงการอสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่นของตน

“เรากำลังเสริมศักยภาพให้กับตัวแทนของเราด้วยทรัพยากรและการให้คำปรึกษาที่ตัวแทนต้องการ เพื่อให้พวกเขาประสบความสำเร็จในตลาดท้องถิ่นของตนในขณะที่เติบโตในระดับโลกผ่าน Local Sponsor Partnership Program” Glenn Sanford ผู้ก่อตั้ง ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ eXp World Holdings กล่าว “โครงการนี้แสดงให้เห็นถึงแก่นแท้ของความมุ่งมั่นที่ eXp Realty มีต่อความสำเร็จของตัวแทนโดยการมอบกรอบความร่วมมือที่ขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเติบโต และความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น”

สำหรับตัวแทนที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ Local Sponsor Partnership Program จะช่วยทำให้มั่นใจได้ว่า ตัวแทนจะได้รับการสนับสนุนเฉพาะบุคคลในประเทศเพื่อรับมือกับตลาดของตนได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ตัวแทน eXp ที่มีประสบการณ์กลายมาเป็นผู้สนับสนุนในท้องถิ่น ซึ่งช่วยให้ตัวแทนเหล่านี้สามารถเป็นผู้นำในท้องถิ่นและรับส่วนแบ่งรายได้ระดับหนึ่งจากธุรกรรมของผู้รับการสนับสนุน

“โครงการนี้เป็นมากกว่าโครงการธรรมดา ๆ โดยถือเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเสริมศักยภาพให้กับตัวแทนด้วยเครื่องมือและการให้คำปรึกษาที่ตัวแทนต้องการเพื่อที่จะเป็นผู้นำในท้องถิ่นและประสบความสำเร็จอย่างเหนือชั้นได้ในระดับโลก” Sanford กล่าวเสริม

โครงการริเริ่มใหม่นี้จะช่วยให้ตัวแทน eXp Realty สามารถรับประโยชน์จากระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำในท้องถิ่นและส่งเสริมความร่วมมือทั่วทั้งตลาดในระดับโลก

เกี่ยวกับ eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) เป็นบริษัทที่ถือหุ้น eXp Realty®, FrameVR.io และ SUCCESS® Enterprises

eXp Realty เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีตัวแทนมากกว่า 85,000 รายในสหรัฐอเมริกา แคนาดา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อินเดีย เม็กซิโก โปรตุเกส แอฟริกาใต้ เปอร์โตริโก บราซิล อิตาลี ฮ่องกง โคลัมเบีย สเปน อิสราเอล ปานามา เยอรมนี สาธารณรัฐโดมินิกัน กรีซ นิวซีแลนด์ ชิลี โปแลนด์ และดูไบ และยังคงขยายขนาดในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง eXp World Holdings ในฐานะที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้มอบโอกาสที่ไม่เหมือนใครให้กับมืออาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเป็นรางวัลในรูปแบบหุ้นของบริษัทสำหรับผู้ที่บรรลุเป้าหมายด้านการผลิตและการมีส่วนสนับสนุนต่อการเติบโตโดยรวมของบริษัท นอกจากนี้ eXp World Holdings และธุรกิจต่าง ๆ ในเครือยังได้นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีด้านนายหน้าและอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร รวมถึงโมเดลนวัตกรรมสำหรับนายหน้าด้านที่อยู่อาศัยและสถานพาณิชย์ บริการระดับมืออาชีพ เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน และการพัฒนาส่วนบุคคล แพลตฟอร์มนายหน้าบนคลาวด์นั้นขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยี FrameVR.io ซึ่งนำเสนอแพลตฟอร์ม 3D ที่สมจริง ซึ่งมีความเป็นสังคมและมีการทำงานร่วมกันได้อย่างลึกซึ้ง จึงทำให้ตัวแทนสามารถเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นและสร้างสรรค์ผลงานได้มากขึ้น SUCCESS® Enterprises ซึ่งเป็นหลักให้กับนิตยสาร SUCCESS® และสินทรัพย์สื่อที่เกี่ยวข้อง ก่อตั้งขึ้นในปี 1897 โดยเป็นแบรนด์และสิ่งพิมพ์ด้านการพัฒนาบุคคลและวิชาชีพชั้นนำ

