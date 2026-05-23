ลอนดอน, May 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory LLP มีความยินดีประกาศความสำเร็จปิดการระดมทุนอีกครั้งในอุซเบกิสถาน โดยได้จัดหาเงินทุนจาก OeEB ซึ่งเป็น Development Bank of Austria เพื่อสนับสนุน Asia Alliance Bank
นาย Umidjon Abduazimov ซีอีโอของ Asia Alliance Bank กล่าวถึงธุรกรรมนี้ว่า “วงเงินใหม่มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาที่ต่อเนื่องของธนาคาร และจะสนับสนุนการขยายการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ SME ผู้ประกอบการสตรี และโครงการสีเขียวในอุซเบกิสถาน ซึ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ ธุรกรรมครั้งนี้ยังสะท้อนถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธนาคาร การกระจายแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ และความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการพัฒนาภาคเอกชนที่ยั่งยืนในอุซเบกิสถาน ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ทั้งต่อ Asia Alliance Bank และต่อศักยภาพของภาคธนาคารและเศรษฐกิจของอุซเบกิสถานโดยรวม”
นอกจากนี้ Sabine Gaber ซีอีโอและกรรมการบริหารของ OeEB ยังให้ความเห็นต่อธุรกรรมดังกล่าวกว่า “ความร่วมมือของเรากับ Asia Alliance Bank สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หลักสามด้านของเรา ได้แก่ การขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับธุรกิจ MSME ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงิน การส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศผ่านการสนับสนุนธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ และการผลักดันการลงทุนด้านการเงินสีเขียวที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น การลงทุนครั้งนี้ เรามุ่งสนับสนุนการสร้างความครอบคลุมทางเศรษฐกิจในระยะยาว ความยืดหยุ่นของระบบเศรษฐกิจ และการสร้างงานทั่วทั้งอุซเบกิสถาน”
Sajeev Chakkalakal กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจของ Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) กล่าวว่า “ถือเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ AAB ในธุรกรรมแรกนี้ และเปิดโอกาสให้เกิดการระดมทุนรูปแบบใหม่นี้สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และภาคธุรกิจสีเขียวในเศรษฐกิจของอุซเบกิสถาน นอกจากนี้ เรารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับ OeEB อีกครั้ง ซึ่งในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาชั้นนำ (DFI) ได้เป็นผู้ลงทุนรายสำคัญที่ให้การสนับสนุนธุรกรรมของเราทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน”
Jeremy Dobson กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) ให้ความเห็นว่า “AAB เป็นสถาบันการเงินที่เติบโตอย่างรวดเร็วในภาคธนาคารอุซเบกิสถานซึ่งมีการแข่งขันสูง และเราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้ธนาคารก้าวไปอีกขั้นบนเส้นทางการเติบโต”
Asia Alliance Bank (AAB) เป็นธนาคารพาณิชย์เอกชนชั้นนำในอุซเบกิสถาน โดยให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งลูกค้าองค์กร ธุรกิจ SME การเงินการค้า บริหารเงินตรา และบริการธนาคารรายย่อย ธนาคารก่อตั้งขึ้นในปี 2009 ได้สั่งสมชื่อเสียงที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาภาคเอกชนทั่วประเทศ Asia Alliance Bank ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมากมายด้านการให้เงินทุนแก่ SME และนวัตกรรม และยังคงเดินหน้าขยายขีดความสามารถด้านการธนาคารดิจิทัลและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
OeEB ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม 2008 ในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนาของสาธารณรัฐออสเตรีย ด้วยพันธกิจสาธารณะ OeEB มุ่งทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในประเทศกำลังพัฒนา OeEB ดำเนินงานในตลาดที่บริษัทต่าง ๆ มักไม่มี หรือมีโอกาสเข้าถึงเงินทุนที่จำเป็นเร่งด่วนอย่างจำกัด ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือเงินทุนร่วมลงทุน การลงทุนในโครงการเหล่านี้ช่วยสร้างการจ้างงาน ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้จะเพิ่มรายได้ภาษี และนำเงินตราต่างประเทศเข้าสู่ประเทศ OeEB เป็นบริษัทในเครือที่ Oesterreichische Kontrollbank (OeKB) ถือหุ้นทั้งหมด
Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวาณิชธนกิจในตลาดเกิดใหม่ มีสำนักงานในนิวยอร์กและลอนดอน ให้การสนับสนุนสถาบันการเงินและภาคธุรกิจ ตลอดจนผู้สนับสนุนโครงการที่ต้องการระดมทุนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบหนี้สินหรือส่วนทุน EMGA ให้บริการแก่ลูกค้าในหลายเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก รวมถึงอุซเบกิสถานที่ยังคงเป็นตลาดสำคัญของบริษัท ด้วยประวัติผลงานที่ได้พิสูจน์แล้วในการระดมทุนและการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในตลอดทั้งวงจรเศรษฐกิจที่หลากหลาย EMGA ยังคงขยายการดำเนินงานทางพื้นที่ภูมิศาสตร์และการเสนอบริการต่างๆ ขณะเดียวกันก็เสริมความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งของตนในตลาด ในฐานะหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนเฉพาะกลุ่มที่มุ่งเน้นตลาดเกิดใหม่ที่มีความโดดเด่นทางอุตสาหกรรม
