EBC Financial Group เปิดตัวโครงการริเริ่ม First Trading Initiative ของโลกเพื่อปกป้องป่าแอมะซอนในทุก ๆ การซื้อขาย
โบรกเกอร์ออนไลน์มีปณิธานที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม จึงนำเรื่องของการซื้อขายมาผสานรวมกับการอนุรักษ์ป่าฝนแอมะซอนไปในตัว
ป่าฝนแอมะซอน
EBC Financial Group จับการซื้อขายมาผสานรวมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแคมเปญใหม่ ซึ่งจะเชื่อมโยงการซื้อขายของลูกค้าแต่ละครั้งกับการช่วยปกป้องป่าฝนแอมะซอน
มาเนาส์ ประเทศบราซิล, Oct. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group ได้เปิดตัวโครงการ “Protect the Amazon with Every Trade” ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นโครงการแรกของโบรกเกอร์ออนไลน์ที่จะช่วยสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้าในแถบลาตินอเมริกา โครงการดังกล่าวได้เน้นย้ำให้เห็นถึงการนำกิจกรรมในตลาดการเงินมาเชื่อมโยงกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ค้าและนักลงทุนต่างก็ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและมาตรวัดด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล) มากขึ้นเมื่อจะตัดสินใจเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับธุรกิจ เมื่อมีการซื้อขายที่เข้าเงื่อนไขแต่ละรายการในแถบลาตินอเมริกา EBC ก็จะบริจาคเงินในนามของลูกค้าให้แก่พันธมิตรด้านการอนุรักษ์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งการบริจาคนี้เป็นการนำการมีส่วนร่วมในตลาดตามปกติมาก่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านการอนุรักษ์ที่วัดผลได้
“การเปิดตัวโครงการนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเรามีโอกาสช่วยอนุรักษ์ป่าฝนที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกให้ต่อสู้ยืนหยัดกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ เราจะทำให้การซื้อขายทุกประเภทมีส่วนช่วยในการปกป้องป่าแอมะซอนได้ง่าย ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของ COP29 ที่จะขยายขอบเขตการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศให้สูงถึงประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปี 2035 และปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผ่านการกระจายความเสี่ยงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น นี่ถือเป็นครั้งแรกที่โบรกเกอร์ออนไลน์เอากิจกรรมการซื้อขายรายวันมาเชื่อมโยงเข้ากับการปกป้องระบบนิเวศในเขตร้อนในระดับนี้” David Barrett ประธานกรรมการบริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว
โครงการนี้ตอบสนองต่อความต้องการของประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปให้ความสำคัญกับคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
โครงการริเริ่มนี้มุ่งเป้าไปที่กลุ่มประชากรในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก็คือนักลงทุนกลุ่ม Gen Z ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ที่จะเริ่มซื้อขายในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยหรือช่วงวัยผู้ใหญ่ตอนต้น คนรุ่น Gen Z รวมถึงคนรุ่นมิลเลนเนียล ต่างหันมาสนใจให้บริการจากผู้ให้บริการทางการเงินที่มีการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของตนมากขึ้น
Barrett กล่าวเสริมอีกว่า “เราอยากสร้างหนทางง่าย ๆ ให้ลูกค้าในแถบลาตินอเมริกาได้มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ป่าแอมะซอน” “แคมเปญนี้จะช่วยให้ผู้ทำการซื้อขายเข้ามามีส่วนช่วยในการปกป้องป่าฝนแอมะซอนได้ง่าย ๆ โดยในการซื้อขายแต่ละครั้ง เราจะบริจาคเงินในนามของลูกค้าให้กับพันธมิตรด้านการอนุรักษ์ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือปอดที่สำคัญมากของโลกอย่างป่าแอมะซอนโดยตรงเลย”
การอนุรักษ์ป่าแอมะซอนมีความสอดคล้องกับความจำเป็นทางธุรกิจ
EBC ตระหนักดีว่าการสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าฝนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้นตอบโจทย์ทั้งความจำเป็นด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการทางธุรกิจในชุมชนต่าง ๆ ที่ทางองค์กรทำธุรกิจอยู่ แม้ว่าตัวการค้าขายเองจะไม่สามารถลดการปล่อยมลพิษได้โดยตรง แต่การนำการค้าขายมาเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ป่าแอมะซอนจะช่วยระดมทุนจากภาคเอกชนเพื่อนำมาดูแลรักษาแหล่งดูดซับคาร์บอนที่สำคัญอย่างมากได้ ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการช่วยเหลือที่มีความสำคัญตามยุทธศาสตร์ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงเกินกว่า 1.5ºC และเป็นกำลังเสริมในการลดคาร์บอนอย่างเป็นระบบ ก่อนการประชุม COP30 Brasil Amazonia ในเดือนพฤศจิกายน 2025 ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศครั้งแรกของสหประชาชาติที่จัดขึ้นในภูมิภาคแอมะซอน EBC ได้ใช้แนวทางเชิงรุกในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพแวดล้อมอย่างครอบคลุมมาโดยตลอด ขณะเดียวกันก็ให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลกระทบของการซื้อขายทุกประเภทต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
ป่าแอมะซอนซึ่งมีพื้นที่กว่า 6.7 ล้านตารางกิโลเมตร มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางสภาพภูมิอากาศของโลก และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ที่เรารู้จักประมาณร้อยละ 10 นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าหากมนุษย์ยังตัดไม้ทำลายป่าไปเรื่อย ๆ อาจเกิดจุดพลิกผันต่อโลกขึ้นได้ โดยชีวนิเวศดังกล่าวอาจเปลี่ยนบทบาทจากที่เป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไปเป็นแหล่งสร้างคาร์บอน ซึ่งจะส่งผลต่อรูปแบบสภาพภูมิอากาศโลกและตลาดการเงินที่ต้องพึ่งพาเสถียรภาพของสิ่งแวดล้อมอีกชั้นหนึ่ง
การนำตลาดทุนมาเชื่อมโยงกับความพร้อมรับมือต่อสภาพภูมิอากาศที่มีตัวแปรมากกว่าแค่ป่าแอมะซอน
Barrett กล่าวต่อว่า “ตลาดไม่สามารถเพิกเฉยต่อประเด็นด้านสภาพภูมิอากาศได้” “นอกจากป่าแอมะซอนจะเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญแล้ว ก็ยังเป็นแกนหลักของตลาดคาร์บอนของโลกอีกด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นในป่าฝนพวกนี้ย่อมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลกที่เราอาศัยอยู่และเป็นตัวกำหนดทิศทางการลงทุนด้าน ESG ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนเครดิตหรือพันธบัตรสีเขียว โครงการริเริ่มของเราจะนำเงินทุนไปเชื่อมโยงกับแนวทางแก้ไขปัญหาด้านสภาพอากาศในรูปแบบที่มีความสำคัญต่อทั้งผู้ทำการซื้อขายและโลก”
นอกเหนือจากการอนุรักษ์ป่าแอมะซอนแล้ว EBC ยังแสดงความสนใจอยากสนับสนุนให้โครงการนี้ขยายไปทั่วโลกเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อความพยายามในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมที่มีสำคัญสูงอื่น ๆ อีกด้วย โครงการริเริ่มนี้มีความสอดคล้องกับพันธกิจที่กว้างขึ้นของ EBC ที่ต้องการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าพร้อมกับสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนไปด้วย
หากอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแคมเปญปกป้องป่าแอมะซอนในทุก ๆ การซื้อขาย โปรดไปที่ https://www.ebc.site/trade4earth
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) ได้รับการก่อตั้งขึ้นในลอนดอน โดยเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญในการเป็นโบรกเกอร์ทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ EBC ช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการซื้อขาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ CFD และอีกมากมาย โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งดำเนินงานในเขตอำนาจศาลทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ
EBC ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และได้รับรางวัลเกียรติคุณจากทั่วโลก รวมถึงการยอมรับจาก World Finance มานานหลายปี นอกจากนี้ EBC ยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของโลก โดยคว้ารางวัลต่าง ๆ เช่น Best Trading Platform และ Most Trusted Broker เนื่องจากมีจุดยืนด้านกฎระเบียบที่เข้มงวดและความมุ่งมั่นในการสร้างความโปร่งใส EBC จึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสุดยอดโบรกเกอร์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากตลาดนานาชาติที่มีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจในด้านความสามารถในการส่งมอบโซลูชันการซื้อขายที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรม และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก
บริษัทต่าง ๆ ในเครือของ EBC ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลที่แต่ละบริษัทในเครืออยู่ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริการทางการเงินของมอริเชียส (FSC)
แกนหลักของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่วิกฤตพลาซาและวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ
EBC ภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona และยังคงผลักดันความร่วมมือที่สร้างผลกระทบเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับชุมชน โดยผ่านโครงการริเริ่ม United to Beat Malaria ของ UN Foundation ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของ Oxford University และพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา และความยั่งยืนระดับโลก
