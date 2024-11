EAACI to Launch วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่งาน FAAM-EUROBAT 2024

กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ, Nov. 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — The European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) ภาคภูมิใจที่จะประกาศการจัดตั้ง วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2024 โครงการสำคัญนี้จัดขึ้นในวันเปิดการประชุม FAAM-EUROBAT 2024 ในกรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ ซึ่งมุ่งหวังที่จะสร้างการตระหนักรู้ พร้อมส่งเสริมขั้นตอนสำคัญในการป้องกันและจัดการภาวะภูมิแพ้รุนแรง ซึ่งเป็นปฏิกิริยาแพ้ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

ภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันมีผลกระทบต่อประชากรโลกประมาณ 1-2% โดยเหตุการณ์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันนี้ต้องรับการรักษาทางการแพทย์อย่างทันท่วงที และมักเกิดจากการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ที่พบบ่อย เช่น อาหารบางชนิด แมลงสัตว์กัดต่อย ยา หรือยางลาเท็กซ์ แม้จะมีความเสี่ยงสูง แต่ความรู้เกี่ยวกับอาการ สาเหตุ และการตอบสนองฉุกเฉินต่อภาวะภูมิแพ้รุนแรงยังอยู่ในระดับต่ำ วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความรู้เหล่านี้ และส่งเสริมความเข้าใจในระดับโลกเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่สำคัญนี้

วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตอบสนองฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและมาตรการป้องกัน ผ่านกิจกรรมการให้ความรู้ EAACI ขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ สมาคมภูมิแพ้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกเข้าร่วมและเผยแพร่ข้อความนี้ในชุมชนของตน

ด้วยความร่วมมือในวันนี้ EAACI จะเผยแพร่ “คู่มือปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย“ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมเพื่อสนับสนุนผู้ป่วยและผู้ดูแลในการทำความเข้าใจ การจัดการ และการป้องกันปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน คู่มือนี้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการระบุสารกระตุ้น การใช้เครื่องฉีดอะดรีนาลีนอัตโนมัติอย่างถูกต้อง และการสร้างแผนปฏิบัติการเฉพาะบุคคลเพื่อจัดการความเสี่ยงในชีวิตประจำวัน

“เรายินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดงาน วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน FAAM-EUROBAT 2024” ดร. Maria Torres ประธาน EAACI กล่าว “เราหวังว่าโครงการนี้จะส่งเสริมด้านความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นให้แก่ทั้งตัวบุคคล ครอบครัว และผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ในการป้องกันและตอบสนองต่อภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน นี่เป็นก้าวสำคัญในการปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและลดผลกระทบของภาวะสุขภาพที่ร้ายแรงนี้”

FAAM-EUROBAT 2024 ซึ่งเป็นงานประชุมด้านภูมิแพ้อาหารและภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันที่มีชื่อเสียงของ EAACI จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน โดยมีผู้นำระดับโลกในด้านการวิจัยและการดูแลโรคภูมิแพ้เข้าร่วมงาน วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก จะเป็นช่วงเวลาสำคัญภายในงานประชุม สำหรับเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ EAACI ในการรักษาความปลอดภัยของผู้ป่วยและการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลก หรือ “คู่มือปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย” กรุณาเยี่ยมชม เว็บไซต์วันรณรงค์การตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะภูมิแพ้รุนแรงโลกของ EAACI

