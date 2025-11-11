DayOne เสริมความแข็งแกร่งให้กับศูนย์กลางดิจิทัลของไทยร่วมกับ Amata ขณะขยายนิคมชลบุรีสู่แพลตฟอร์มพลังงาน 1 กิกะวัตต์แห่งแรกของประเทศ
DayOne เสริมความแข็งแกร่งให้กับศูนย์กลางดิจิทัลของไทยร่วมกับ Amata ขณะขยายนิคมชลบุรีสู่แพลตฟอร์มพลังงาน 1 กิกะวัตต์แห่งแรกของประเทศ
กรุงเทพฯ, Nov. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — DayOne Data Centers ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในประเทศสิงคโปร์ ได้ประกาศถึงก้าวสำคัญในการสร้างแพลตฟอร์มพลังงาน 1 กิกะวัตต์แห่งแรกของประเทศไทย หมุดหมายสำคัญคือการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) สำหรับการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมชลบุรี แปลงที่ 2 (CTP2) ในอนาคต และการขยายพื้นที่ CTP1 ที่มีอยู่ในปัจจุบัน DayOne ยังได้ลงนามข้อตกลงด้านพลังงานหมุนเวียนกับ อมตะ บี. กริม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ (AMBRE) ซึ่งจะจัดหาพลังงานสะอาดให้กับโรงงาน
CTP2 ถือเป็นเขตการเติบโตสำคัญถัดไปของ DayOne ในชลบุรี นอกจากนี้ การขยายพื้นที่ CTP1 ยังมีการเพิ่มพื้นที่ข้างเคียงอีก 41.3 ไร่ (ประมาณ 16.3 เอเคอร์) ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 300 เมกะวัตต์ CTP1 และ CTP2 ร่วมกันวางรากฐานสำหรับแพลตฟอร์มพลังงาน 1 กิกะวัตต์ที่เป็นหนึ่งเดียว โดยมี CTP1 ซึ่งกำลังก่อสร้างเป็นหลัก และรองรับการพัฒนา CTP2 ในอนาคต สร้างแพลตฟอร์มพลังงานระดับกิกะวัตต์แห่งแรกของประเทศไทย และหนึ่งในนิคมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบไซต์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาเหล่านี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัลของไทย ผ่านการยกระดับห่วงโซ่อุปทาน การสร้างการจ้างงานที่มีทักษะ และการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
นั่ง (ผู้ลงนาม): Jamie Khoo ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DayOne Data Centers (ซ้าย) Osamu Sudo รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) (ขวา)
ยืน (ผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน จากซ้าย): William Huang ประธาน DayOne Data Centers, Thanawat Aroonpun กรรมการบริหาร ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), Nalinee Kanchanamai รองผู้ว่าการ Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT), Vikrom Kromadit ประธานบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), Apawadee Mungmee หัวหน้าทีม Chinese Desk ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเทศไทย (BOI)
DayOne เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในปี 2024 เพื่อตอบสนองความต้องการการประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วยคลาวด์และ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค ชลบุรีได้รับเลือกเนื่องจากตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ภายในสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระบบสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่ง และการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงสภาพแวดล้อมการลงทุนที่เอื้อต่อการเติบโต ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอย่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และกรอบการพัฒนาในระยะยาวของอมตะ การขยายตัวครั้งนี้ต่อยอดจากพันธสัญญาระยะยาวของ DayOne ในการมุ่งมั่นส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ระดับชาติของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางบริการดิจิทัลระดับภูมิภาค
DayOne จับมือกับ Amata B เสริมการขยายพื้นที่ อมตะ บี. กริม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ (AMBRE) ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแบบผู้ใช้เอกชน (Private User Power Purchase Agreement: PPA) เพื่อจัดหาพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนให้กับศูนย์ข้อมูล Chonburi Tech Park ของ DayOne ภายใต้ข้อตกลงนี้ AMBRE จะจัดหาพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ำระบบ 22 กิโลโวลต์ โดยมีขนาดกำลังการผลิตเริ่มต้น 42.5 เมกะวัตต์พี (MWp) ภายในนิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี โดยคาดว่าโรงไฟฟ้าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2027 โดยเชื่อมต่อผ่านระบบสายส่งของ Provincial Electricity Authority (PEA) ภายใต้โครงสร้างความร่วมมือสามฝ่ายระหว่าง DayOne, AMBRE และ PEA พลังงานหมุนเวียนจะช่วยให้ DayOne ลดการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงานทั่วทั้งนิคมได้อย่างต่อเนื่อง
นั่ง (ผู้ลงนาม): Jamie Khoo ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DayOne Data Centers, Pojjanart Reejinda ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อมตะ บี. กริม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ (AMBRE)
ยืน (สักขีพยาน จากซ้าย): Saroche Arunpairojkul ผู้อำนวยการ อมตะ บี. กริม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ (AMBRE), William Huang ประธาน DayOne Data Centers, Vikrom Kromadit ประธานบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน), Chawalit Tippawanich ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Amata U Company Limited, Thanapak Koetphokha ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมบริการของ Provincial Electricity Authority (PEA)
“พันธสัญญาที่มั่นคงของเราในประเทศไทยสะท้อนถึงความเชื่อของ DayOne ว่าตลาดนี้เป็นเสาหลักสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตระดับภูมิภาค” Jamie Khoo ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DayOne Data Centers กล่าว ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งภาครัฐและอุตสาหกรรม เรากำลังสร้างขนาด โครงสร้างพื้นฐาน และรากฐานด้านพลังงานที่ยั่งยืน ซึ่งจำเป็นต่อการสนับสนุนบริการดิจิทัลยุคใหม่ ระบบคลาวด์ และระบบนิเวศ AI การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของนิคมชลบุรีของเรากำลังสร้างแพลตฟอร์มพลังงานขนาด 1 กิกะวัตต์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแบบไซต์เดียวที่มีความสำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมว่า “การขยายศูนย์ข้อมูลไฮเปอร์สเกลของ DayOne ที่นิคมชลบุรีของเรา ถือเป็นหมุดหมายสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับ DayOne เท่านั้น แต่ยังรวมถึง Amata และประเทศไทยด้วย” ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย เราสามารถจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่ยั่งยืนให้แก่นักลงทุนระดับโลก เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของพวกเขาได้ ความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงปรัชญาธุรกิจ ‘All Win’ (ชนะทุกฝ่าย) ของเราในทางปฏิบัติ นั่นคือการสร้างคุณค่าร่วมและแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวยเช่นนี้คือสิ่งที่นักลงทุนมองหาเพื่อการเติบโตและความสำเร็จในระยะยาว ผมภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับหมุดหมายสำคัญที่เกิดขึ้นในวันนี้ โครงการนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของผมในการสร้างเมืองอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างรอบด้าน และอนาคตที่ทุกคนสามารถเติบโตและรุ่งเรืองไปด้วยกัน
พิธีลงนามได้รับเกียรติจากผู้แทนระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC), Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT), Provincial Electricity Authority (PEA), บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และ DayOne Data Centers
เกี่ยวกับ DayOne
DayOne เป็นผู้บุกเบิกศูนย์ข้อมูลซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์ พัฒนาและดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่สำหรับผู้นำอุตสาหกรรมที่ต้องการโซลูชันที่เชื่อถือได้ มีต้นทุนคุ้มค่า และสามารถขยายได้อย่างรวดเร็ว
สิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยของเราช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลและองค์กรขนาดใหญ่ สามารถปรับใช้อย่างรวดเร็วและเพิ่มการเชื่อมต่อ เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมเชิงเปลี่ยนแปลง ขณะที่เรากำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม การพัฒนาศูนย์ข้อมูลของ DayOne ครอบคลุมตลาดสำคัญ ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ยะโฮร์ (มาเลเซีย) บาตัม (อินโดนีเซีย) กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฮ่องกง โตเกียว และฟินแลนด์
