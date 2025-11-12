Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ออกประกาศอัปเดตสำหรับนักลงทุน เน้นย้ำการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และการขยายตัวทั่วโลก
ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) ผู้นำด้านการสร้างรายได้จากข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ์ และเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล ได้เผยแพร่ประกาศอัปเดตนักลงทุนในวันนี้ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญ ๆ ในด้านผลการดำเนินงานทางการเงิน แพลตฟอร์มเทคโนโลยี และการขยายธุรกิจในระดับนานาชาติ ขณะที่บริษัทเดินหน้าขยายการมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจแห่งการพิสูจน์ระดับโลกต่อไป
ความก้าวหน้าล่าสุดของ Datavault สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าที่วัดผลได้สำหรับผู้ถือหุ้น ผ่านนวัตกรรม ความร่วมมือ และการเติบโตที่พิสูจน์ได้ ไฮไลท์ต่อไปนี้สรุปหมุดหมายสำคัญที่บรรลุผล และโครงการที่กำลังดำเนินการตลอดไตรมาสที่สี่ของปี 2025 และในปี 2026
ภาพรวมและแนวโน้มเงินทุนและการเงิน
- รายได้ที่รับรู้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2025: 1.7 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นการเติบโตประมาณ 467% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของไตรมาสที่ 2 ปี 2024
- แนวทางปี 2026: ตั้งเป้ารายได้ต่อปี 40-50 ล้านดอลลาร์ โดยมีแรงขับเคลื่อนรายได้จากแผนกอะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- การจัดหาเงินทุน: ทำข้อตกลงการลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์กับ Scilex Holdings ซึ่งจะปิดดีลได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- สภาพคล่อง: ยื่นแบบฟอร์ม S-3 สำหรับการขึ้นทะเบียนกองทุนแบบง่าย (Shelf registration) เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและรองรับโครงสร้างพื้นฐานของตลาดทุน
ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการออกใบอนุญาต
- Korea Aerospace University (KAU): ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อดำเนินการด้านการรับรองคุณวุฒิทางดิจิทัลให้กับนักบิน การจำลอง และนวัตกรรมด้านการบินและอวกาศ โดยใช้เทคโนโลยีควอนตัมและฝาแฝดทางดิจิทัล
- ความร่วมมือระดับสูงสุด: การทุ่มทรัพยากรหลายล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนด้านวิศวกรรม เทคโนโลยีควอนตัม และการเข้าสู่ตลาด เพื่อเร่งการพัฒนาแพลตฟอร์ม
- ผลิตภัณฑ์ Burke: ความร่วมมือด้านกลาโหมระดับ Tier-1 ที่ผสานเทคโนโลยีของ Datavault เข้ากับการใช้งานด้านการบินและอวกาศและกลาโหม
- Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX): สิทธิ์การใช้งานแบบเอกสิทธิ์ทั่วโลก มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สำหรับการแปลงข้อมูลเป็นโทเคนและสร้างมูลค่าจากสินทรัพย์ข้อมูลด้านจีโนม ดีเอ็นเอ และการรักษา
- ก่อตั้งลิขสิทธิ์ข้อมูลตลกและการแลกเปลี่ยนข้อมูล: เปิดตัวที่ Rodney’s Comedy Club โดยที่ Datavault AI จะนำแพลตฟอร์มการรับรองคุณวุฒิของตนเองอย่าง VerifyU ระบบรางวัลบล็อกเชน Joke Token และเทคโนโลยีข้อมูลผ่านเสียง ADIO® มาประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมการแสดงสด การเปิดตัวครั้งนี้ยังนำเสนอ DVHolo ชุดผลิตภัณฑ์โฮโลแกรมของบริษัท ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ADIO® และพัฒนาร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมระดับแนวหน้า
เทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- แพลตฟอร์ม VerifyU™: เปิดตัวขึ้นเพื่อแก้ไขความท้าทายด้านการยืนยันตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ์ โดยใช้บล็อกเชนและ AI
- AI Agents (DataScore®, DataValue®): นำไปใช้งานร่วมกับผู้เล่นระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม เพื่อการประเมินมูลค่าข้อมูลและกระบวนการสร้างรายได้จากข้อมูลในระดับองค์กร
- การเข้าซื้อ SyncIN Audio QR: เพิ่มเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลที่กระตุ้นด้วยเสียง (Audio-triggered) ซึ่งได้รับสิทธิบัตร เข้าสู่ชุดผลิตภัณฑ์ของ Datavault
- การแลกเปลี่ยนอิสระ: มีการรวม Information Data Exchange®, NIL Exchange® และตลาดที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันและกำลังเดินหน้าสู่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
การวางตำแหน่งทางการตลาดและแรงส่งของแบรนด์
- การรายงานข่าวโดยสื่อการเงินระดับโลกได้ผลักดันให้ Datavault ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในภาคส่วนการสร้างมูลค่าข้อมูลด้วย AI + Web3
- เปิดตัว X Club: ความร่วมมือกับ Nature’s Miracle Holdings และ Harrison Global เพื่อเชื่อมโยงสมาชิกชุมชน XRP ถึงกันทั่วโลกผ่านการชำระเงินและการมีส่วนร่วมบนบล็อกเชน
อัปเดตการแลกเปลี่ยน
- Datavault ยังคงมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎระเบียบและการดำเนินงาน สำหรับเครือข่ายตลาดแลกเปลี่ยนอิสระของบริษัท
- การแปลงสินทรัพย์จริง (RWA) เป็นโทเคนจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 4 ปี 2025
แผนกวิทยาศาสตร์เสียง
- การขยายแผนกมุ่งเน้นไปที่การสร้างรายได้จากข้อมูลเสียงและข้อมูลเชิงพื้นที่ ผ่านการใช้ AI และการวิเคราะห์อะคูสติก
- ผลิตภัณฑ์ที่ผสานเทคโนโลยี WiSA ถูกวางตำแหน่งให้เปิดช่องทางการค้าใหม่ในตลาดเสียง สื่อ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
กิจกรรมและการขยายตัวทั่วโลก
- Dream Bowl 2026: ประกาศแจกเหรียญ Dream Bowl ซึ่งมีเป้าหมายภายในสิ้นปี เป็นการพัฒนาที่ร่วมมือกับ Scilex Holding Company
- การจัดแสดงในเกาหลี: การสาธิตเทคโนโลยี ADIO ของ Datavault และการมีส่วนร่วมกับพันธมิตรระดับนานาชาติ
- การปรากฏตัวทั่วโลก: สำนักงานใหญ่ในเพนซิลเวเนียเชื่อมต่อโดยตรงกับนิวยอร์กและวอชิงตัน ดี.ซี.
- การขายและการขยายการเข้าถึงเชิงรุก ครอบคลุมซูริก ลอนดอน ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง และตลาดสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงแอตแลนตา (การสร้างมูลค่าข้อมูล) และพอร์ตแลนด์ (การสร้างมูลค่าเชิงเสียง)
การดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการพิสูจน์ผลลัพธ์ที่กำลังดำเนินอยู่
เส้นทางของ Datavault AI ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2026 สะท้อนให้เห็นถึงว่าบริษัทไม่ได้ไล่ตามกระแส แต่กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน แต่ละหมุดหมายสำคัญ ตั้งแต่การสนับสนุนด้านวิศวกรรมระดับโลก ไปจนถึงการขยายแผนกวิทยาศาสตร์เสียง และการสร้างตลาดแลกเปลี่ยนอิสระ ล้วนช่วยเสริมรากฐานขององค์กรระดับโลกที่สามารถขยายตัวได้อย่างมั่นคง
แพลตฟอร์มหลักของบริษัทในด้านการสร้างรายได้จากข้อมูล การตรวจสอบสิทธิ์ และการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังคงดึงดูดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่ต้องการผลการดำเนินงานที่วัดได้และผลลัพธ์น่าเชื่อถือ ด้วยเส้นทางเชิงพาณิชย์ที่กำลังเติบโตทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย Datavault กำลังเปลี่ยนเทคโนโลยีให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อน และเปลี่ยนความร่วมมือให้กลายเป็นคุณค่าที่เกิดซ้ำอย่างต่อเนื่อง
บริษัทเน้นย้ำว่าความสำเร็จเหล่านี้แสดงถึงความก้าวหน้ามากกว่าแค่รายได้ในแต่ละไตรมาส บริษัทได้สร้างแบบแผนของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งตั้งอยู่บนหลักฐานที่ตรวจสอบได้ โดยมีความแท้จริงและความโปร่งใสเป็นรากฐาน
สิ่งที่เป็นพันธกิจของเรามาโดยตลอดคือการสร้างระบบปฏิบัติการสำหรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในเศรษฐกิจเชิงหลักฐาน” Nathaniel Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Datavault AI Inc. กล่าว “ทุกความร่วมมือ ทุกแพลตฟอร์ม และเอกสาร 8-K ทุกฉบับที่เรายื่น ล้วนบอกเล่าเรื่องเดียวกัน นั่นคือ แรงขับเคลื่อนที่ได้รับการสนับสนุนด้วยผลลัพธ์ที่วัดได้ เรากำลังดำเนินการในหลายอุตสาหกรรมพร้อม ๆ กัน โดยพลิกโฉมการสร้างคุณค่าและความเชื่อมั่นในยุคดิจิทัล โอกาสที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นเป็นของจริง และเรามุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนนวัตกรรมให้กลายเป็นรายได้ และเปลี่ยนหลักฐานให้กลายเป็นผลการดำเนินงาน
Datavault AI ยังคงเดินหน้าจากวิสัยทัศน์สู่การตรวจสอบ ด้วยการขยายเทคโนโลยี เสริมสร้างพันธมิตร และสร้างสถาปัตยกรรมของเศรษฐกิจที่ผ่านการตรวจสอบทางดิจิทัลแห่งอนาคต
ที่ Datavault การพิสูจน์ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นผลิตภัณฑ์
Datavault AI จะไลฟ์สดก่อนเปิดตลาดในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2025 โดยจะอภิปรายถึงผลการดำเนินงานรายไตรมาสและการอัปเดตด้านการดำเนินงาน
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต และอาจมาพร้อมกับคำที่สื่อถึงเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต เช่น “เชื่อว่า” “อาจ” “จะ” “ประมาณการ” “ยังคง” “คาดการณ์” “มีเจตนา” “คาดหวัง” “ควร” “จะได้” “วางแผน” “พยากรณ์” “ศักยภาพ” “ดูเหมือน” “แสวงหา” “อนาคต” “แนวโน้ม” หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน
แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การกล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคต ภาพรวมและแนวโน้มทางการเงินและเป้าหมายรายได้ของ Datavault AI รวมถึงแนวทางปี 2026 ที่อยู่ระหว่าง 40 ล้านดอลลาร์ถึง 50 ล้านดอลลาร์ ความร่วมมือกับ Scilex Holding Company, Burke Products และ Korea Aerospace University การพัฒนาและการนำเทคโนโลยี VerifyU, DataScore, DataValue, DVHOLO และ ADIO ออกสู่ตลาด การเติบโตอย่างต่อเนื่องของแผนกวิทยาศาสตร์เสียงและการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับ WiSA ความก้าวหน้าของตลาดแลกเปลี่ยนอิสระ รวมถึง Information Data Exchange® และ NIL Exchange® การจัดงาน Dream Bowl 2026 ที่วางแผนไว้และการแจกเหรียญ Dream Bowl Coin ที่อาจเกิดขึ้น การขยายการขายและการดำเนินงานสู่ตลาดโลก และโครงการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยี และการริเริ่มเชิงพาณิชย์อื่น ๆ
ข้อความเหล่านี้ยังรวมถึงการอ้างอิงถึงการเป็นพันธมิตรและความร่วมมือระหว่าง Datavault AI กับบุคคลที่สาม ขนาดของโอกาสทางเศรษฐกิจที่ Datavault AI อาจจะได้รับภายใต้การเป็นพันธมิตรและความร่วมมือดังกล่าว ความเป็นไปได้ที่ Datavault AI จะขยายแพลตฟอร์ม VerifyU สำหรับการตรวจรับรองข้อมูลประจำตัวและเทคโนโลยีการมีส่วนร่วม ADIO นอกเหนือจากภาคการศึกษาและองค์กร ไปสู่วงการบันเทิงและไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืน กลยุทธ์ทางธุรกิจของ Datavault AI เป้าหมายระยะยาว และแผนการทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาในแผนงานและความเป็นไปได้ในการได้รับการอนุมัติ ตลอดจนความเป็นไปได้ของการได้รับการยอมรับจากตลาดและโอกาสทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง และข้อความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต
ข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และไม่ใช่การพยากรณ์ผลการดำเนินงานที่แท้จริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหรือถือเป็นการรับประกัน การยืนยัน การพยากรณ์ หรือคำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็นอย่างชัดแจ้ง เหตุการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมีความยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะพยากรณ์ และจะแตกต่างจากสมมติฐานที่ใช้ เหตุการณ์และความเป็นจริงหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Datavault AI
ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการเกี่ยวกับธุรกิจของ Datavault AI และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการเมือง และสภาวะทางธุรกิจโดยทั่วไป ความสามารถของ Datavault AI ในการบรรลุประโยชน์จากธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้ภายใต้ความร่วมมือและการเป็นพันธมิตร รวมถึงผลการดำเนินงานและผลประกอบการทางการเงินในอนาคต ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจ่ายเหรียญมีม (meme coin) ที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของกระบวนการทางกฎหมายที่อาจถูกฟ้องร้องต่อคู่สัญญาเกี่ยวกับความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรของบริษัท ความเสี่ยงที่ความร่วมมือและพันธมิตรของบริษัทอาจรบกวนแผนและการดำเนินงานในปัจจุบัน ความสามารถของ Datavault AI ในการพัฒนาและทำการตลาดเทคโนโลยีได้สำเร็จ ความสามารถของ Datavault AI ในการเติบโตและบริหารการเติบโตอย่างมีกำไร รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งพนักงานที่สำคัญ ความเสี่ยงที่เทคโนโลยีที่ Datavault AI พัฒนาอาจไม่ก้าวหน้า หรือไม่ได้รับการอนุมัติภายในกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้ หรือไม่ได้รับการอนุมัติเลย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของเส้นทางกำกับดูแล ความเสี่ยงที่ Datavault AI อาจประเมินขนาดของตลาดเป้าหมาย ความเต็มใจในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ หรือการเป็นพันธมิตรสูงเกินไป ความเสี่ยงที่ผลลัพธ์ที่ผ่านมาอาจไม่สามารถทำซ้ำได้ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการความร่วมมือและข้อตกลงการอนุญาตใหม่ รวมถึงความร่วมมือกับ IBM, Scilex Holding Company, Burke Products และ Korea Aerospace University ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำให้การแลกเปลี่ยนและโครงการด้านวิทยาศาสตร์เสียงของ Datavault AI ออกสู่ตลาด และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตอบรับของตลาดต่อกิจกรรมและโทเคนต่าง ๆ เช่น Dream Bowl Coin
อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ Datavault AI ยังไม่ทราบในขณะนี้ หรือที่ Datavault AI มองว่าไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังสะท้อนความคาดหวัง แผน หรือการพยากรณ์เหตุการณ์และมุมมองในอนาคตของ Datavault AI ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้ Datavault AI คาดว่าเหตุการณ์และการพัฒนาในภายหลังจะส่งผลให้การประเมินดังกล่าวเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Datavault AI อาจเลือกปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต Datavault AI ขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยเฉพาะ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จึงไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการประเมินของ Datavault AI ณ วันใด ๆ หลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังและไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป
