Datavault AI ได้รับเลือกให้เป็นผู้ขับเคลื่อนงาน Dream Bowl XIV และ Esports Global Championships ครั้งแรกในรูปแบบโทเค็น ในวันที่ 11 มกราคม ที่ AT&T Stadium เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส
โดยร่วมมือกับ Cutting Edge Sports Management และ FN Esports แสดงศักยภาพของเทคโนโลยี ADIO® และ VerifyU® ของ Datavault ในการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย เกม Madden และอีสปอร์ตแบบทีม และการแข่งขันบังคับโดรน
บีเวอร์ตัน รัฐออริกอน, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) บริษัทผู้นำด้านการสร้างภาพข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Cutting Edge Sports Management และ FN Esports ในวันนี้
ความร่วมมือเหล่านี้จะบูรณาการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมของบริษัทเข้ากับภาคกีฬาและความบันเทิงมากขึ้น โดยเน้นที่ความเป็นธรรมทางสถิติในการคัดเลือกนักกีฬา การสร้างโทเค็นโดยใช้บล็อคเชนเพื่อการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น และการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะสำหรับผู้เล่นที่ใฝ่ฝันสู่เส้นทางมืออาชีพ การเลือกใช้ Datavault AI สำหรับการสนับสนุนในรูปแบบโทเค็นและกระบวนการเชิญเข้าร่วมที่อิงตามข้อมูลทางสถิติ ทำให้ Dream Bowl XIV เป็นผู้บุกเบิกเพรพโบว์ลเกมอันก้าวล้ำที่อวดศักยภาพของผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยและนักกีฬาอีสปอร์ตชั้นนำ พร้อมปฏิวัติระบบเศรษฐกิจโทเคนในแวดวงกีฬาและความบันเทิง
The Dream Bowl
The Dream Bowl คือการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลออลสตาร์ระดับมหาวิทยาลัยที่รวบรวมสุดยอดนักกีฬาจากทั่วประเทศมาประชันฝีมือ เกมการแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องล้วนเป็นการเฉลิมฉลองความเป็นเลิศ ความมุ่งมั่น และความเสียสละของผู้เล่นและครอบครัว
Global Esports Federation
Global Esports Federation ส่งเสริมความน่าเชื่อถือ ความชอบธรรม และเกียรติภูมิของวงการอีสปอร์ต เรานำเอานักกีฬา ผู้เล่น และผู้นำในอุตสาหกรรมมาพบปะกันบนแพลตฟอร์มเดียวที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน
ด้วยภารกิจในการบ่มเพาะการแข่งขัน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและความเชื่อมโยงระหว่างกีฬา อีสปอร์ต และเทคโนโลยี GEF จึงมุ่งบ่มเพาะพลังเสียงที่แท้จริงให้กับขบวนการอีสปอร์ตทั่วโลก เราภาคภูมิใจที่ได้สร้างความร่วมมือระดับโลกและสหพันธ์สมาชิก แบรนด์ระดับโลก ผู้จัดพิมพ์ นักพัฒนา และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กว่า 180 ราย
ไฮไลต์ การเป็นพันธมิตรของ Datavault AI
Datavault AI ขยายไปสู่กีฬาและอีสปอร์ต
- การคัดเลือกของ Dream Bowl XIV: Datavault AI ได้รับการเลือกให้ขับเคลื่อนการสนับสนุนในรูปแบบโทเค็นและการเชิญเข้าร่วมโดยอิงตามข้อมูลทางสถิติสำหรับนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยและอีสปอร์ตชั้นนำ งานนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2026 ที่ AT&T Stadium เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส โดยจะถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในประเทศและช่องทางสตรีมมิ่ง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
- เส้นทางมือสมัครเล่นสู่มืออาชีพ: แมวมอง มหาวิทยาลัย และลีกเกมมืออาชีพ จะมีโอกาสครั้งสำคัญในการค้นหานักกีฬาของสหรัฐฯ ที่เปี่ยมศักยภาพ ซึ่งสนับสนุนโดยระบบความเป็นธรรมเชิงสถิติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการรับรองคุณสมบัติผ่าน VerifyU®
- การแข่งขันชิงแชมป์อีสปอร์ต: ผู้ชนะ Madden 2026 Global Champion, Team Esports Global Champion และ Drone Racing Champions จะได้รับการสถาปนาเป็นแชมป์ ด้วยเทคโนโลยี Datavault ที่จะช่วยรับประกันความถูกต้องแท้จริงและการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ
- ความร่วมมือของ Cutting Edge Sports: การบูรณาการเทคโนโลยีโทนเสียง ADIO® เพื่อยกระดับประสบการณ์ของแฟน ๆ Dream Bowl พร้อมด้วยสถิติแบบเรียลไทม์ โทเคนสนับสนุน และโครงการริ่เริ่มด้านสุขภาพและสุขภาวะ ภายใต้ความร่วมมือกับ NFL Alumni Association
- ความร่วมมือของ FN Sports: เปิดตัวสถาบันอีสปอร์ตที่ใช้ VerifyU® สำหรับการรับรองคุณวุฒิ ระบบป้องกันการทุจริต และสินทรัพย์ที่เป็นโทเค็น ซึ่งขยายการเข้าถึงทั่วเกาหลี สหรัฐอเมริกา และตลาดทั่วโลก
- โอกาส: วางตำแหน่งให้ Datavault AI คว้าโอกาสการเติบโตในตลาดกีฬาและความบันเทิงมูลค่ากว่า 600 พันล้านดอลลาร์+1 ผ่านระบบนิเวศแบบโทเคน ประสบการณ์แฟนกีฬายุคใหม่ และการขยายตัวของอีสปอร์ตในระดับโลก
ความร่วมมือกับ Cutting Edge Sports Management
ภายใต้ข้อตกลงกับ Cutting Edge Sports Management เทคโนโลยี ADIO® ของ Datavault AI จะช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในงาน Dream Bowl XIV ซึ่งจะจัดขึ้นที่ AT&T Stadium เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเท็กซัส ในวันที่ 11 มกราคม 2026 ความร่วมมือนี้ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อค้นหาและเชิญผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลในระดับมหาวิทยาลัย โดยอิงจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางสถิติที่ครอบคลุม ช่วยให้ผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ที่ถูกมองข้ามมีโอกาสอีกครั้งในการสานต่อความฝันในการเป็นนักอเมริกันฟุตบอลอาชีพใน National Football League (NFL) แมวมอง มหาวิทยาลัย และลีกเกมระดับมืออาชีพ จะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการประเมินศักยภาพของนักกีฬาดาวรุ่งของสหรัฐอเมริกาในสภาพแวดล้อมที่มีเดิมพันสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อปูทางจากมือสมัครเล่นสู่การเป็นผู้เล่นมืออาชีพ
ทีมพัฒนา Datavault AI จะออกแบบและส่งมอบสถาปัตยกรรมโทเค็นและระบบการจัดการที่ครอบคลุมผ่านแพลตฟอร์ม Datavault AI สำหรับนักกีฬา โค้ช และเชียร์ลีดเดอร์ หัวใจสำคัญของการพัฒนานี้คือการเปิดตัว Dream Bowl Weekend 2026 Coins ซึ่งเป็นระบบนิเวศแบบโทเค็นที่รับรองความยุติธรรมทางสถิติในการคัดเลือกผู้เข้าร่วม อาศัยอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประเมินและจัดอันดับนักกีฬาอย่างเป็นกลาง เหรียญเหล่านี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนคำเชิญ NFT สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ แพ็คเกจการสนับสนุนในรูปแบบโทเค็นที่เปิดโอกาสให้แบรนด์สามารถประมูลและมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างปลอดภัย และกลไกการให้รางวัลสำหรับผลงานที่โดดเด่น เทคโนโลยีโทนเสียง ADIO ของบริษัทจะช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมในสถานที่จัดงาน แสดงสถิตินักกีฬาแบบเรียลไทม์ และคว้าโอกาสด้านการสนับสนุนที่หลากหลาย โทเค็นคำเชิญ โทเค็นรางวัล และโทเค็นการแข่งขันชิงแชมป์จะได้รับการออกแบบ ผลิต และแจกจ่ายโดยใช้เทคโนโลยีของ Datavault AI เท่านั้น
ความร่วมมือนี้จะยิ่งทำให้ระบบโทนเสียง ADIO® เข้าไปอยู่ในประสบการณ์ความบันเทิงและงานกีฬาสำคัญๆ มากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้จะถ่ายทอดข้อมูลผ่านโทนเสียงความถี่สูงที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยิน โดยถูกออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างไร้รอยต่อบนอุปกรณ์พกพา การออกอากาศ แพลตฟอร์มสตรีมมิง และภายในสถานที่จัดงานบันเทิงต่าง ๆ บอลลูนที่ใช้สำหรับงานนี้โดยเฉพาะจะบินขึ้นเหนือสนามกีฬา AT&T เพื่อกระจายโทนเสียง ADIO ช่วยให้แฟน ๆ ได้สัมผัสประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงโอกาสที่จะปรากฏตัวบนหน้าจอยักษ์ของสนามกีฬาด้วย
Dream Bowl ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 ถือเป็นเกมอเมริกันฟุตบอลออลสตาร์ระดับแนวหน้าที่ให้ผู้เล่นได้แสดงทักษะด้านกีฬาของตนเอง สานต่อความฝันที่จะถูกดราฟต์เข้าสู่ลีก NFL Datavault AI จะร่วมมือกับ NFL Alumni Association เพื่อส่งเสริมโครงการด้านสุขภาพและสุขภาวะ รวมถึงเวิร์กช็อปการป้องกันการบาดเจ็บ แหล่งข้อมูลสนับสนุนด้านสุขภาพจิต และการวางแผนอาชีพระยะยาว เพื่อเตรียมนักกีฬาให้พร้อมสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งในและนอกสนาม
_________________________________
1
“Datavault รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้สร้างความร่วมมือครั้งใหม่นี้กับ Cutting Edge Sports Management และ FN Esports พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับ NFL Alumni Association ด้วย การแข่งขัน Dream Bowl ครั้งนี้จะอวดศักยภาพของเทคโนโลยี Datavault และ ADIO เพื่อยกระดับประสบการณ์สำหรับแฟน ๆ ผู้เล่น และผู้เข้าร่วม รวมถึงบริหารจัดการผลตอบแทนของผู้สนับสนุนโดยใช้ Datavault AI” คุณ Nathaniel Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Datavault AI กล่าว “Dream Bowl ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ของ Datavault จะส่งมอบ “โอกาสในฝัน” ให้กับนักกีฬาระดับมัธยมปลายและมหาวิทยาลัยที่อยู่นอกดิวิชันหลักที่อาจถูกมองข้ามไป โดยยังคงให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมเชิงสถิติและการพัฒนานักกีฬาอย่างรอบด้าน”
“ในฐานะแชมป์ Super Bowl สองสมัย ผมรู้ว่า Dream Bowl ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงความสามารถเท่านั้น หากแต่คือการสร้างแชมป์ตลอดเส้นทาแห่งชีวิต” Billy Davis ผู้อำนวยการร่วมฝ่ายโครงการริเริ่มด้านการดูแลสุขภาพของ NFL Alumni Association กล่าว “ผมภูมิใจที่ได้เห็น Dream Bowl ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถเท่านั้น แต่ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้นักกีฬาสู่ความสำเร็จทั้งด้านสุขภาพ อาชีพ และการใช้ชีวิตหลังเกมการแข่งขันอีกด้วย”
อีกหนึ่งไฮไลต์อันน่าตื่นเต้นของ Dream Bowl XIV คือการแข่งขัน Electronic Arts Madden NFL Championship ครั้งแรก ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกับ FN Esports ในส่วนนี้ ซอฟต์แวร์ VerifyU ของ Datavault จะถูกนำมาใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้เข้าแข่งขันระดับแถวหน้าจากทั่วโลกในวิดีโอเกมยอดนิยม โดยใช้ข้อมูลทางสถิติในการคัดเลือกและเชิญนักเล่นเกมฝีมือเยี่ยมอันดับต้น ๆ ที่อิงตามตัวชี้วัดผลงานที่ผ่านการตรวจสอบ มอบโอกาสครั้งใหม่ให้ผู้เล่นเปลี่ยนความหลงใหลเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ
“ผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ Datavault ได้มีโอกาสร่วมมือกับ Cutting Edge Sports Management เพื่อนำเทคโนโลยีของเรามาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์โดยรวมของ Dream Bowl ให้ดียิ่งขึ้น และมอบโอกาสให้นักกีฬาผู้มีความมุ่งมั่นได้สานฝันของตนให้เป็นจริง” Avery Blaikie ผู้ประสานงานฝ่ายขายและการตลาดของ Datavault กล่าว
ความร่วมมือกับ FN Esports
อีสปอร์ตได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก โดยเฉพาะในเกาหลีใต้ซึ่งดึงดูดผู้ชมหลายล้านคนและสร้างรายได้ระดับพันล้าน และกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ในฐานะที่เป็นเส้นทางอาชีพที่ได้รับการยอมรับสำหรับนักเล่นเกมที่ต้องการก้าวสู่การเป็นมืออาชีพ Datavault AI มุ่งส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งาน และขยายขอบเขตของอีสปอร์ตและการแข่งโดรนระดับโลกให้กว้างไกลยิ่งขึ้น ทั้งในเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และทั่วโลก ผ่านการเป็นพันธมิตรกับ FN Esports ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันก่อตั้งสถาบันอีสปอร์ตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี VerifyU ของ Datavault AI ซึ่งเป็นโซลูชันที่ได้รับการจดสิทธิบัตรสำหรับการสร้างข้อมูลยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย ป้องกันการปลอมแปลง และตรวจสอบได้ง่าย เพื่อขจัดการทุจริต พร้อมทั้งผสานการสำรวจทางสถิติเพื่อค้นหาและเชิญชวนผู้เล่นเกมที่มีศักยภาพเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับมืออาชีพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FN Esports จะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม VerifyU ของ Datavault ดังนี้:
- การยืนยันตัวตน: การใช้ระบบการยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริกซ์ บล็อคเชน หรือการยืนยันตัวตนแบบขั้นตอน เพื่อยืนยันตัวตนของผู้เล่น โค้ช และเจ้าหน้าที่
- การตรวจสอบข้อมูลประจำตัว: การนำใบรับรองดิจิทัลที่ปลอดภัยมาใช้เพื่อตรวจสอบการสำเร็จการฝึกอบรม การเข้าร่วมการแข่งขัน และการประเมินทักษะต่าง ๆ
- ระบบต่อต้านการทุจริตและการเล่นอย่างยุติธรรม: การบูรณาการเครื่องมือติดตามตรวจสอบแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตรวจจับและป้องกันทุจริตหรือการบิดเบือนผลการแข่งขัน
- การรับรองสถาบัน: การพัฒนากรอบมาตรฐานสำหรับการรับรองสถาบันอีสปอร์ตทั่วโลก เพื่อรับรองคุณภาพที่สม่ำเสมอและการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรม
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: การรับประกันว่าเทคโนโลยีการตรวจสอบยืนยันทั้งหมดสอดคล้องกับกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลระหว่างประเทศ เช่น PIPA, GDPR และ CCPA
นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ FN Esports เข้าถึงชุดเทคโนโลยีของ Datavault AI เช่น เทคโนโลยีโทนเสียง ADIO, เทคโนโลยี DVHolo, แพลตฟอร์ม Information Data Exchange (“IDE”), เทคโนโลยี AR/VR, บล็อกเชน และโซลูชันการเล่นเกมบนระบบคลาวด์ เพื่อบริหารจัดการการแข่งขัน การวิเคราะห์ผู้เล่น และการสร้างประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมสำหรับผู้ชม ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนสินทรัพย์อีสปอร์ตให้เป็นโทเค็นที่คล้ายกับโมเดล Dream Bowl โดยมี NFT สำหรับการเชิญและการสนับสนุน เพื่อเปิดโอกาสการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและรับประกันความเป็นธรรมผ่านการคัดเลือกที่อ้างอิงข้อมูลเชิงสถิติ
Datavault AI และ FN Esports จะร่วมมือกันประสานงานให้กับ Dream Bowl XIV, การแข่งขันอีสปอร์ต Madden NFL และการคัดเลือกสถานที่จัดงาน รวมถึงการดำเนินแคมเปญการตลาดและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และโครงการที่เน้นการศึกษาและการบ่มเพาะผู้มีความสามารถ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการใช้ข้อมูลทางสถิติในการสค้นหาและเชิญชวนนักเล่นเกมจากทั่วโลก
“อีสปอร์ตได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในเกาหลีใต้ และมีศักยภาพมหาศาลในการขยายตัวไปทั่วโลก” Darrell Jung ผู้จัดการประจำประเทศเกาหลีของ Datavault กล่าว “ความร่วมมือของเรากับ FN Esports ช่วยวางรากฐานทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตของอีสปอร์ตในเกาหลี ควบคู่ไปกับการขยายตัวที่คาดการณ์ไว้ของสนามแข่งขัน นักกีฬา และการแข่งขันโดรนและหุ่นยนต์ในอีกหลายประเทศทั่วโลก ขณะเดียวกันก็มอบโอกาสเพิ่มเติมให้นักเล่นเกมก้าวสู่ความสำเร็จในระดับมืออาชีพ ผ่านกระบวนการเชิญที่เป็นธรรมและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทางสถิติ”
“ในฐานะเจ้าของ Sejong Esports Team ซึ่งเป็นตัวแทนของเมืองเซจง เมืองหลวงทางการบริหารของเกาหลีใต้ และทีมได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องว่าเป็นแชมป์ระดับโลกในสาขานี้ ผมจึงมีความคาดหวังสูงมากในการใช้ Datavault เพื่อการจัดการข้อมูลอีสปอร์ตอย่างครอบคลุม และการนำข้อมูลไปใช้ในเชิงวิชาการเพื่อประโยชน์แก่นักกีฬาอีสปอร์ตของเรา” Yun Chang-hwan กล่าว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ FN Esports
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี Wisam®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร มาพร้อมกับเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม รวมถึง IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ แผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ศักยภาพของการประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่อนนำเสนอโซลูชันด้านการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins และการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการเชื่อมโยงวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบและสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ โดยมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียด ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dvlt.ai
เกี่ยวกับ VerifyU
VerifyU เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือในด้านโซลูชันการยืนยันตัวตนสำหรับสถาบันการศึกษา ธุรกิจ และองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก VerifyU ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย นำเสนอเครื่องมือที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และใช้งานง่าย เพื่อทำให้กระบวนการราบรื่นขึ้น เสริมสร้างความเชื่อมั่น และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VerifyU ที่นี่
เกี่ยวกับ Cutting Edge Sports Management
CESM เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการกีฬาแบบครบวงจร โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการวางแผนจัดงาน การตลาดเชิงกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจ การพัฒนานักกีฬา และการสื่อสารกับสื่อมวลชน สำหรับ CESM กุญแจสู่ความสำเร็จของเราคือจริยธรรมการทำงานที่เป็นเลิศ ทีมงานมืออาชีพที่ทุ่มเท ความใส่ใจในทุกรายละเอียด ความหลงใหลในกีฬา ความเฉียบแหลมทางธุรกิจ และความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาแต่ละคนที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง การแข่งขันในงานออลสตาร์เชิงสร้างสรรค์ในทุกระดับ ตั้งแต่การเล่นเพื่อสันทนาการไปจนถึงลีกระดับมืออาชีพ จะทำให้ CESM มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันเหนือบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอันดับเดียวกัน สิ่งที่ทำให้ CESM แตกต่างคือ เราเดินหน้าปฏิวัติวงการกีฬาด้วยความร่วมมือทางยุทธศาสตร์และศักยภาพการให้บริการแบบครบวงจร สำหรับ CESM นักกีฬาคือสิ่งสำคัญที่สุด เรามุ่งมั่นผลักดันศักยภาพของพวกเขาให้ถึงขีดสุด และก้าวสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ FN Esports
FN Esports ดำเนินงานในสามดิวิชั่นหลัก ได้แก่ ทีม Sejong, Pocheon และ Global-fielding โดยมีตำแหน่งแชมป์ 10 รายการ พร้อมนักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพกว่า 50 คน รวมถึงโค้ชและทีมงานกว่า 10 คน สะท้อนถึงความเป็นทีมที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างแท้จริง
ด้วยทัพนักกีฬาที่ไม่เพียงแต่มีผู้เล่นชาวเกาหลีเท่านั้น แต่ยังมีผู้เล่นที่มากความสามารถจากมอลโดวา อียิปต์ ตูนิเซีย ซาอุดีอาระเบีย กรีซ และอินโดนีเซีย FN Esports ยืนหยัดในฐานะสโมสรอีสปอร์ตระดับโลกที่คว้าแชมป์หลายรายการ
เกี่ยวกับ NFL Alumni
NFL Alumni ก่อตั้งขึ้นในปี 1967 โดยกลุ่มอดีตผู้เล่น NFL จำนวนไม่กี่คนที่ประสบความสำเร็จ ถือเป็นองค์กรอดีตผู้เล่น NFL ที่มีความเก่าแก่และเป็นที่นับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในวงการกีฬาอาชีพ โดยมีกลุ่ม NFL Alumni อยู่ 40 แห่งทั่วประเทศ ภารกิจสามประการของ NFL Alumni มุ่งเน้นไปที่ “การดูแลชุมชน” “การดูแลเด็ก ๆ” และ “การดูแลสมาชิกของเราเอง” ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา NFL Alumni มีส่วนร่วมกับอดีตผู้เล่นมากกว่า 350 คน ในโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเข้าถึงชาวอเมริกันนับล้านคนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สื่อแบบจ่ายเงิน สื่อที่บอกต่อ และกิจกรรมในชุมชน
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอล:
Avery Bryce Blaikie
[email protected]
ติดต่อสอบถามด้านสื่อ:
ข้อควรระวังกี่ยวกับข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนในลักษณะเดียวกันที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของเรา กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต การดำเนินการด้านสิทธิ์ใช้งาน การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความสามารถของเราในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
ข้อมูลติดต่อนักลงทุน
800.491.9665
[email protected]
*1.https://www.kearney.com/about/kearney-in-the-media/press/article/value-of-global-sports-market-forecast-to-exceed-600-billion-by-2030-finds-new-kearney-report
GlobeNewswire Distribution ID 9540263