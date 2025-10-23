DataVault AI และ Wellgistics Health ร่วมประกาศแผนสำหรับ PharmacyChain™ ในการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาอัจฉริยะระหว่างผู้ผลิตกับคนไข้ด้วยระบบบล็อกเชนสำหรับอุตสาหกรรมการจ่ายยา เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์มุ่งเป้าไปที่การนำตลาดยาตามใบสั่งแพทย์มูลค่า 634,320 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (1) เข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่านการสร้างรายได้ด้วยข้อมูลบล็อกเชนและการเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI
BEAVERTON, Ore., Oct. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่านทาง IBN – ในวันนี้ DataVault AI, Inc. (“DataVault”) (NASDAQ: DVLT) ผู้นำในด้านประสบการณ์ข้อมูล AI, การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้ และ Wellgistics Health, Inc. (“Wellgistics”) (NASDAQ: WGRX) ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายยาสมัยใหม่ การวางเส้นทางข้อมลใบสั่งยาดิจิทัล และการจัดการศูนย์กลางด้วย AI ได้ประกาศว่าทั้งสองบริษัทได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงแบบไม่ผูกมัดในการนำสัญญาอัจฉริยะระหว่างผู้ผลิตกับคนไข้ด้วยระบบบล็อกเชน (“PharmacyChain”) ไปใช้กับเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Wellgistics สำหรับอุตสาหกรรมยาตามใบสั่งแพทย์ โดยเป้าหมายของความร่วมมือนี้คือการนำระบบเส้นทางยาตามใบสั่งแพทย์ ตั้งแต่ใบสั่งยาไปจนถึงการจัดส่งให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้มั่นใจว่ายาที่ถูกต้องจะไปถึงผู้ป่วยที่ถูกต้องในเวลาที่ถูกต้อง พร้อมด้วยคำแนะนำการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิผลที่ถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ อยู่นะหว่างการพิจารณาข้อตกลงแบ่งปันรายได้จากค่าธรรมเนียมการใช้งาน PharmacyChain ของร้านขายยา
คุณ Nathaniel Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง DataVault AI กล่าวว่า “ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา DataVault AI ได้สร้างกลุมผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วมากมาย ซึ่งทำให้เราก้าวขึ้นเป็นแนวหน้าในด้านการสร้างรายได้จากข้อมูลและนวัตกรรมบล็อกเชนในหลาย ๆ อุตสาหกรรม” “ตลาดยาตามใบสั่งแพทย์ของสหรัฐฯ มูลค่า 634,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลยุคใหม่ ซึ่งแพลตฟอร์ม PharmacyChain ของเรานำเสนอโอกาสที่ปรับเปลี่ยนขนาดได้ เพื่อขับเคลื่อนมูลค่าที่วัดผลได้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ผลิตและแพทย์ ไปจนถึงร้านขายยา ผู้ที่ชำระเงิน และตัวผู้ป่วย ด้วยการบูรณาการสัญญาอัจฉริยะด้วยระบบบล็อกเชนนี้ เราจึงสามารถสร้างระบบนิเวศการสั่งยาที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งจะช่วยมอบแรงจูงใจทางการเงินให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย”
ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ Wellgistics ได้ประกาศเปิดตัว HubRx AI ระบบตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI Agent) ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน AI Agent สำหรับร้านขายยา โดย AI Agent จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของบริการยาตามใบสั่งแพทย์ ลดค่าใช้จ่ายด้านเภสัชกร และปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย ไปพร้อมกับการยึดถือนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และการปฏิบัติข้อกำหนดด้านการดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ HubRx อยู่ระหว่างการบูรณาการเข้ากับเครื่องมือเทคโนโลยีอื่น ๆ ของ Wellgistics ไม่ว่าจะเป็น Einstein Rx AI ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกและการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย และ Wellgistics Hub (เดิมชื่อ DelivMeds®) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการวางเส้นทางใบสั่งยาแบบดิจิทัล สำหรับใช้งานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของ Wellgistics เพื่อช่วยในการส่งยาตรงเข้าถึงผู้ป่วย โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของ Wellgistics ประกอบด้วยเครือข่ายการจัดจำหน่าย (3PL และคลังสินค้า), เครือข่ายร้านขายยาอิสระที่เชื่อถือได้กว่า 6,500 แห่งทั่วประเทศ และร้านขายยาของเราเอง (ทั้งแบบหน้าร้านและออนไลน์)
“การปรับปรุงการเข้าถึงยาตามใบสั่งแพทย์ของผู้ป่วยด้วยการลดงานด้านธุรการผ่านสัญญาอัจฉริยะด้วยระบบบล็อกเชนถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยให้เภสัชกรสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยจะได้รับยาตรงเวลาและเป็นไปตามงบประมาณ” คุณ Prashant Patel, RPh ประธานและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Wellgistics กล่าว “การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการรักษา การปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วยการลดปฏิกิริยาระหว่างยาต่อยาเนื่องจากการประเมินเอาเอง การกำจัดความสิ้นเปลือง การฉ้อโกงและการใช้ยาในทางที่ผิด รวมถึงการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้กับร้านขายยาไปพร้อมกับการลดงานด้านธุรการของบริษัทประกันภัย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นเสาหลักที่ Wellgistics มอบให้ผ่าน PharmacyChain เรามั่นใจว่าเราจะมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและสร้างระบบนิเวศของเรา ที่จะช่วยเราเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและกำไรได้เมื่อเราขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่ ๆ ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาบนระบบบล็อกเชนที่สำคัญที่ DataVault พัฒนาซึ่งสามารถครอบคลุมธุรกิจของเราได้อย่างครบถ้วน”
การใช้งานโซลูชัน PharmacyChain และข้อตกลงแบ่งปันรายได้จะต้องอยู่ในพื้นฐานของการเจรจา รวมถึงการดำเนินการตามข้อตกลงที่ชัดเจนและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ใช้บังคับ ซึ่งอาจระบุถึงการไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีการทำข้อตกลงดังกล่าว หรือความร่วมมือที่วางแผนไว้จะเสร็จสมบูรณ์ หรือจะสามารถสร้างรายได้ได้หรือไม่
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในด้านประสบการณ์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การประเมินมูลค่าและการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ในสภาพแวดล้อม Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
เรื่องราวเกี่ยวกับ Wellgistics Health, Inc.
Wellgistics Health (NASDAQ:WGRX) จัดส่งยาจากผู้ผลิตตรงสู่ผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วขึ้น ชาญฉลาดขึ้น และในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น แพลตฟอร์มแบบบูรณาการของบริษัทเชื่อมโยงร้านขายยามากกว่า 6,500 แห่งเข้ากับผู้ผลิตมากกว่า 200 ราย ช่วยมอบการจัดจำหน่ายแบบค้าส่ง การวางเส้นทางใบสั่งยาแบบดิจิทัล การจัดส่งยาโดยตรงถึงผู้ป่วย และบริการศูนย์กลางด้วย AI เช่น คุณสมบัติ การเข้าประชิด การเริ่มต้นใช้งาน การอนุมัติล่วงหน้า และการชำระเงินสด Wellgistics นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อคืนความสามารถในการเข้าถึง ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือในระบบการดูแลสุขภาพของสหรัฐอเมริกา ในฐานะทางเลือกที่ไม่ต้องการใช้งาน PBM
คุณสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wellgisticshealth.com
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนในลักษณะเดียวกันที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของเรา กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต การดำเนินการด้านสิทธิ์ใช้งาน การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความสามารถของเราในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตประกอบด้วยข้อความเกี่ยวกับแผนการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ เหตุการณ์หรือผลการปฏิบัติงานในอนาคต และข้อสันนิษฐานและข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความข้อเท็จจริงในอดีต โดยเมื่อ Wellgistics Health ใช้คำต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “ตั้งใจ” “ควรจะ” “เชื่อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์” “มีโครงการ” “ประมาณ” หรือสำนวนที่คล้ายคลึงกันที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตเท่านั้น ถือว่าเป็นข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตนี้หมายรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง แถลงการณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์และคำอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน แนวโน้ม และแผนการในอนาคตของ Wellgistics Health ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตไม่ได้เป็นการรับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ไว้อย่างชัดเจนได้ เราได้แจ้งปัจจัยเพิ่มเติมไว้ในเอกสารที่ Wellgistics Health ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ซึ่งคุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.sec.gov
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในทุกเขตอำนาจศาล และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในทุกเขตอำนาจศาลที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
