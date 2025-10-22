Datavault AI แต่งตั้งอดีตทหารผ่านศึกกองทัพเรือสหรัฐฯ Pete Scobell เป็นรองประธานฝ่ายการรักษาความปลอดภัยระดับโลก
เสริมสร้างทีมผู้บริหารเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านการแอบอ้างเกียรติทหาร การเติบโตของสินทรัพย์จริง (RWA) และการเปิดตัวระดับโลกของ International Elements Exchange
บีเวอร์ตัน รัฐออริกอน, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ผู้นำด้านประสบการณ์ข้อมูล AI การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้ ประกาศแต่งตั้ง Pete Scobell เป็นรองประธานฝ่ายการรักษาความปลอดภัยระดับโลก Scobell อดีตหน่วย SEAL กองทัพเรือสหรัฐฯ ผู้ได้รับเหรียญเกียรติคุณ จะรับหน้าที่ดูแลการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วโลกของ Datavault AI การจัดการความเสี่ยง และการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของสินทรัพย์จริงในทุกภูมิภาค
การแต่งตั้ง Scobell เกิดขึ้นในช่วงที่ Datavault AI เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการต่อต้านการแอบอ้างเกียรติทหารซึ่งประกาศไปเมื่อต้นปีนี้ เพื่อยกย่องการรับใช้ชาติ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ ผ่านระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าและได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล โครงการนี้เสริมสร้างพันธกิจของ Datavault ในการผสานการสร้างมูลค่าที่สามารถวัดผลได้เข้ากับหลักการของการรับใช้ชาติและความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน
Nathaniel Bradley ซีอีโอของ Datavault AI กล่าวว่า “ภาวะผู้นำของ Pete แสดงถึงวินัย ความไว้วางใจ และความแม่นยำ ซึ่งเป็นสิ่งที่นิยามแบรนด์ Datavault” “ในขณะที่การดำเนินงานด้านสินทรัพย์จริงของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดตัว International Elements Exchange กำลังขยายตัวไปทั่วโลก ประสบการณ์ของ Pete ในการปฏิบัติภารกิจและกลยุทธ์การปกป้อง จะทำให้มั่นใจได้ถึงระดับความเข้มงวดและความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกับที่ลูกค้าคาดหวังจากองค์กรด้านการรักษาความปลอดภัยระดับโลก”
ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในภารกิจที่มีความสำคัญระดับวิกฤต การดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ และภาวะผู้นำภายใต้ความกดดัน Scobell ได้นำสมาธิและความเด็ดขาดแบบเดียวกันมาสู่พอร์ตโฟลิโอที่กำลังเติบโตของ Datavault AI เช่นเดียวกับที่เคยกำกับการรับราชการในฐานะหน่วย SEAL ของกองทัพเรือสหรัฐฯ
“การรักษาความปลอดภัยที่แท้จริง คือความแม่นยำในการปฏิบัติการและความแข็งแกร่งในวัฒนธรรม” Pete Scobell กล่าว “ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้าร่วมพันธกิจของ Datavault AI ในการปกป้องและเคลื่อนย้ายมูลค่าอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบในระดับโลก เพราะการปกป้องที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ทางกายภาพ แต่ยังเป็นเรื่องของศีลธรรมด้วย นั่นคือการปกป้องสิ่งที่แท้จริง สิ่งที่ได้มาด้วยความพยายาม และสิ่งที่ถูกต้อง ผมตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมผู้นำที่ก้าวล้ำของ Datavault ซึ่งมีวิสัยทัศน์ด้านความซื่อสัตย์และนวัตกรรม ที่กำลังกำหนดมาตรฐานใหม่ระดับโลกในเรื่องความรับผิดชอบและความไว้วางใจ”
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนในลักษณะเดียวกันที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของเรา กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต การดำเนินการด้านสิทธิ์ใช้งาน การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความสามารถของเราในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
