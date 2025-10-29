Datavault AI เปิดตัวยูเนียนข้อมูลที่เป็นนวัตกรรม 2 รายการ เพื่อแปลงข้อมูลประกันภัยและบัญชีเป็นโทเคน ซึ่งช่วยปลดล็อกรายได้ประจำปี (ARR) ให้แก่ผู้ประกอบการอิสระ
Data Vault Bank® พร้อมด้วยระบบ Smart Contracting DataScore® และ DataValue® นำเสนอโซลูชันที่ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิบัตรเพื่อการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ข้อมูลร่วม ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม
นิวยอร์ก, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่านทาง IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ผู้นำด้านการแปลงข้อมูลเป็นโทเคนและการจัดการข้อมูล ได้ประกาศการสร้างยูเนียนที่ก้าวล้ำสองรายการ ได้แก่ ยูเนียนข้อมูลประกันภัย โดยร่วมมือกับตัวแทนและนายหน้าประกันภัยอิสระแห่งอเมริกา (Big “I”) และเครือข่ายตัวแทน/นายหน้าอิสระทั่วประเทศ และยูเนียนข้อมูลบัญชี โดยร่วมมือกับสำนักงานบัญชีสองเอกชนชั้นนำสองแห่งจากแต่ละรัฐของสหรัฐฯ เพื่อพัฒนาดัชนีหุ้นเอกชนที่ครอบคลุมบริษัทนับพันแห่งจากทุกภาคส่วนธุรกิจ ยูเนียนเหล่านี้จะแปลงข้อมูลประกันภัยและบัญชีแบบไม่ระบุตัวตนเป็นโทเคน ช่วยให้สามารถสร้างรายได้อย่างปลอดภัยและขยายขนาดได้ง่าย พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของ Datavault AI และแพลตฟอร์ม Information Data Exchange
Tim Varone ผู้อำนวยการฝ่ายขายสวัสดิการประกันสุขภาพ ซึ่งมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 25 ปี และเป็นที่ปรึกษาให้แก่ Datavault AI มาอย่างยาวนาน กล่าวว่า “เป็นเรื่องน่าทึ่งมากที่มีหลายตลาดพร้อมจะได้รับการปฏิวัติผ่านโซลูชันที่จดสิทธิบัตรของ Datavault มีเพียงไม่กี่ตลาดที่มีสินทรัพย์ข้อมูลภาคประกันภัยและบัญชี ยูเนียนข้อมูล ซึ่งขับเคลื่อนด้วยสัญญาอัจฉริยะและการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ได้เปลี่ยนขอบเขตความเป็นไปได้ไปอย่างสิ้นเชิง”
ยูเนียนข้อมูลของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยอิสระที่ดำเนินงานโดยไม่ขึ้นตรงกับรัฐใด ๆ สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกยูเนียนได้ ยูเนียนจะชำระเงินสดให้แก่สินทรัพย์ข้อมูลที่มีคุณสมบัติ ซึ่งได้รับการประเมินด้านคุณภาพ ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และการกำกับดูแลผ่าน DataScore, DataValue และ Data Vault Bank ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
โซลูชันตัวแทนที่ได้รับการจดสิทธิบัตรช่วยให้บริษัทประกันภัย นายหน้า หรือสำนักงานบัญชีอิสระสามารถสร้างกระเป๋าเงินและบัญชีเพื่อแปลงข้อมูลเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโทเคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และรองรับสัญญาอัจฉริยะ โซลูชันระบบเศรษฐกิจโทเคนจะทำให้สินทรัพย์ข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกัน และใช้ AI ในการจัดการทั้งการเพิ่มผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดและการรให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงใน Web 3.0 รูปแบบใหม่
สัญญาอัจฉริยะที่ Datavault AI จัดหาให้จะสร้างสำเนา creData สำหรับการขายในรูปแบบโทเคน ซึ่งสามารถแลกได้เมื่อจำหน่ายโดยตรงให้กับตัวแทนอิสระ รวมถึงยังสามารถจัดทำเป็นดัชนีและจัดเรียงอย่างเป็นระบบ
ด้วยการเปลี่ยนสมาชิกยูเนียนให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการสร้างรายได้จากข้อมูล Datavault AI คาดว่าจะสร้างรายได้ประจำปี (ARR) เป็นจำนวนมาก ผ่านการขายข้อมูลในรูปแบบโทเคน การวิเคราะห์เชิงเป้าหมาย และธุรกรรมที่ใช้สัญญาอัจฉริยะ ตลาดประกันภัยทั่วโลกซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า 8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และตลาดบริการบัญชีทั่วโลกที่ประเมินมูลค่าราว 6.50 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นโอกาสอันมหาศาลสำหรับสมาชิกในการสร้างมูลค่าจากข้อมูลที่ยังไม่ได้นำมาใช้ให้ประโยชน์อย่างเต็มที่
สัญญาอัจฉริยะช่วยทำให้ธุรกรรมภายในยูเนียนเหล่านี้เป็นระบบอัตโนมัติและสมบูรณ์แบบ ลดข้อขัดแย้งเกี่ยวกับค่าตอบแทนด้วยการบังคับการชำระเงินทันทีและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีฝ่ายใดต้องตามทวงเงินที่ค้างชำระอีกต่อไป ยูเนียนข้อมูลประกันภัยแบบรวมศูนย์อาจรวบรวมฐานข้อมูลได้ในระดับที่เทียบเท่าบริษัทขนาดใหญ่ เช่น State Farm โดยเปิดโอกาสให้เข้าถึงชุดข้อมูลจำนวนมหาศาลได้อย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกด้วย AI และเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน
นอกจากนี้ การผสานรวมประกันภัยกรรมสิทธิ์เข้ากับการแปลงอสังหาริมทรัพย์เป็นโทเคน ยังสร้างมูลค่าที่ขยายขนาดได้สำหรับองค์กรอย่าง Fannie Mae และ Freddie Mac ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่สูงขึ้น รวมถึงการสร้างรายได้จากสินทรัพย์จริงและข้อมูล ทั้งยังเอื้อให้เกิดการถือครองกรรมสิทธิ์แบบสัดส่วน เพิ่มสภาพคล่อง และช่วยให้การบริหารความเสี่ยงในตลาดที่อยู่อาศัยซึ่งมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Nathaniel Bradley ประธานกรรมการบริหารของ Datavault AI กล่าวว่า “ยูเนียนข้อมูลของเราช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระสามารถสร้างรายได้จากข้อมูลของตนได้อย่างมีจริยธรรมและมีประสิทธิภาพภายใต้แบรนด์อิสระของตนเอง แต่ยังคงมีความแข็งแกร่งและความเกี่ยวข้องของข้อมูลในระดับเดียวกับยูเนียนขนาดใหญ่ที่เรากำลังสร้างขึ้น เรากำลังเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนประเภทหนึ่ง เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่มีข้อมูลอุดมสมบูรณ์ กลยุทธ์ยูเนียนข้อมูลของเราช่วยปลดล็อกและสร้างเทคโนโลยีการสร้างรายได้จากข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้อย่างอิสระในรูปแบบที่โซลูชันคู่แข่งไม่อาจทำได้”
หัวใจสำคัญของโครงการที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้คือ สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 12,198,201 ของ Datavault AI สำหรับ “แพลตฟอร์มและวิธีการจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษี” ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการแปลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาษีเป็นโทเคนได้อย่างราบรื่น สิทธิบัตรสนับสนุนประกอบด้วย สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 11,315,150 สำหรับ “เครือข่าย ระบบ และวิธีการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายโดยใช้กลุ่มผลิตภัณฑ์” ซึ่งช่วยสร้างต้นแบบรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล สิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาหมายเลข 11,593,515 สำหรับ “แพลตฟอร์มสำหรับการจัดการข้อมูลผู้ใช้” เพื่อรับรองการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย และคำขอจดสิทธิบัตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น หมายเลข 17/941,550 สำหรับ “แพลตฟอร์มและวิธีการแปลงข้อมูลองค์กรเป็นโทเคน” และหมายเลข 17/842,139 สำหรับ “ระบบและวิธีการสร้าง ยืนยันตัวตน และใช้งานสินทรัพย์ในรูปแบบโทเคน” ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการแปลงสินทรัพย์ข้อมูลหลากหลายประเภทเป็นโทเคน
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนในลักษณะเดียวกันที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของเรา กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต การดำเนินการด้านสิทธิ์ใช้งาน การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความสามารถของเราในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้
