Datavault AI เปิดตัวการใช้งานเชิงพาณิชย์ระดับองค์กรสำหรับเอเจนต์ AI ที่พัฒนาด้วย IBM watsonx เพื่อสร้างรายได้จากข้อมูลด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์

พันธมิตรระดับแพลตินัมในโครงการ IBM Partner Plus แผนความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการนำ AI ไปใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม

บีเวอร์ตัน รัฐออริกอน, July 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่าน IBN – Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ผู้นำด้านประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จาก AI ประกาศขยายการใช้งานเชิงพาณิชย์ของเอเจนต์ AI หลักสองตัว ได้แก่ DataScore® และ DataValue® ซึ่งพัฒนาขึ้นด้วย IBM watsonx.ai IBM ยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยทีมวิศวกร AI และความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคระดับลึกตลอดระยะเวลาหลายปี เพื่อช่วยให้ Datavault ขยายขอบเขตและเร่งผลกระทบของโซลูชันที่นำเสนอแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การผสานระบบนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าปรับกระบวนการสร้างแบบจำลองทางการเงินขององค์กร การประเมินความเสี่ยง และกลยุทธ์ด้านการกำหนดราคาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในสภาพแวดล้อมแบบภายในองค์กร บนคลาวด์ และแบบผสมผสาน

Datavault AI เป็นพันธมิตรระดับแพลตินัมในโครงการ Partner Plus ของ IBM โดยมีแผนความร่วมมือในด้านการปรับใช้ ทดสอบ และพัฒนา เพื่อเร่งการนำ AI ไปใช้ในอุตสาหกรรมสำคัญต่าง ๆ เช่น การเงิน สาธารณสุข กีฬา ความบันเทิง และภาครัฐ

Datavault AI ในฐานะพันธมิตรระดับแพลตินัมของ IBM จะร่วมมือกับทีมงานขายของ IBM และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อเร่งการสร้างความร่วมมือและความเชื่อมั่นจากลูกค้าของ Datavault

Nathaniel Bradley, CEO ของ Datavault AI กล่าวว่า “เรามองว่านี่คือจุดเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์สำหรับ Datavault AI และเป็นหมุดหมายสำคัญบนเส้นทางการขยายเชิงพาณิชย์ในระดับองค์กรของเรา ด้วยการผสาน IBM watsonx ในระดับเทคนิคและการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับ IBM เราจึงอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะขยายแพลตฟอร์มการสร้างรายได้จากข้อมูลของเราในระดับโลก”

ความร่วมมือนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยการที่ IBM มอบวิศวกร AI และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโดยเฉพาะ เพื่อเร่งสร้างคุณค่าให้กับ watsonx ภายใน DataScore และ DataValue

Biz Dziarmaga หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรด้าน AI ประจำภูมิภาคอเมริกาของ IBM กล่าวว่า “การนำทรัพยากรของเรามาสนับสนุนภารกิจของ Datavault จะช่วยผลักดันการสร้างรายได้จากข้อมูลที่องค์กรทุกขนาดสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ การผสานแพลตฟอร์มของ IBM เข้ากับนวัตกรรมของ Datavault ช่วยสร้างข้อเสนอคุณค่าที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าทั่วโลก องค์กรต่าง ๆ กำลังแสวงหารายได้รูปแบบใหม่มากขึ้น และแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเราร่วมกับ Datavault AI ก็ช่วยเปิดทางสู่การสร้างรายได้จากข้อมูลในรูปแบบที่ขยายขนาดได้”

ตามรายงานของ McKinsey & Company เทคโนโลยี Generative AI คาดว่าจะเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่าง 2.6 ล้านล้านถึง 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี1 ผ่านการประยุกต์ใช้งานในธุรกิจหลัก ๆ ซึ่งทำให้ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลายเป็นหนึ่งในแนวหน้าการลงทุนที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีระดับองค์กร

Datavault AI ได้พัฒนาระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างครบวงจร ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถสร้างรายได้จากสินทรัพย์ข้อมูลของตน ผ่านเอเจนต์ AI หลักทั้งสามตัว ได้แก่

Data Vault Bank®: กลไก AI ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี Web 3.0 ซึ่งออกแบบมาเพื่อแปลงข้อมูลขององค์กรให้กลายเป็นสินทรัพย์ที่มีโครงสร้างและสามารถซื้อขายได้ ระบบนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับ IBM และคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2025

DataScore®: เครื่องมือวิเคราะห์คะแนนและความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว ใช้ประเมินคุณภาพข้อมูลและรับรองว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดของ GDPR, CCPA และมาตรฐานด้านกฎระเบียบอื่น ๆ

DataValue®: กลไกการกำหนดราคาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งจดสิทธิบัตรแล้ว ใช้ประเมินมูลค่าทางการเงินในโลกจริงให้กับข้อมูลขององค์กร เพื่อสร้างสภาพคล่องและโอกาสในการซื้อขายรูปแบบใหม่

นอกจากนี้ แพลตฟอร์ม Data Vault Web 3.0 ของ Datavault AI ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ยังได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยการผสานระบบที่สมบูรณ์ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างรายได้จากข้อมูลได้อย่างปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และขยายขนาดได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มนี้ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเสริมศักยภาพด้านการจัดทำดัชนีข้อมูล การรับรู้เชิงบริบท และการสร้างรายได้จากข้อมูลให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.

Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์เสียงของ Datavault AI นำเสนอเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแล้ว ได้แก่ WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ซึ่งเป็นนวัตกรรมแรกของอุตสาหกรรมด้านการส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงแบบไร้สาย ทั้งในรูปแบบเชิงพื้นที่และมัลติแชนแนล โดยทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทครอบคลุมถึงเทคโนโลยีด้านเวลาเสียง การประสานจังหวะ และการตัดสัญญาณรบกวนในระบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มบนคลาวด์ของ Datavault AI มอบโซลูชันแบบครบวงจรที่รองรับหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการให้สิทธิ์ใช้งานซอฟต์แวร์ HPC สำหรับภาคกีฬาและความบันเทิง งานอีเวนต์และสถานที่จัดงาน ไบโอเทค การศึกษา ฟินเทค อสังหาริมทรัพย์ สาธารณสุข พลังงาน และอื่น ๆ Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “จะ” “คาดการณ์” “ดำเนินต่อไป” รวมถึงรูปแบบต่าง ๆ ของคำเหล่านี้และสำนวนที่สื่อถึงอนาคตหรือเงื่อนไข ล้วนใช้เพื่อระบุถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ รวมถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับโอกาสและแนวโน้มทางธุรกิจของเรา กลยุทธ์ ความคาดหวังด้านรายได้ในอนาคต การดำเนินการด้านสิทธิ์ใช้งาน การดำเนินการด้านสิทธิบัตร ตลอดจนความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไปใช้งาน ล้วนตั้งอยู่บนการประเมินและสมมติฐานที่แม้เรากับฝ่ายบริหารจะพิจารณาว่าสมเหตุสมผล แต่โดยธรรมชาติแล้วยังมีความไม่แน่นอนอยู่ในตัว ผู้อ่านควรระมัดระวังที่จะไม่พึ่งพาข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้มากเกินไป ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ อันเป็นผลมาจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ความสามารถของเราในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ได้รับการออกและแจ้งอนุมัติแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ได้มาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาดของเราอย่างสำเร็จผล ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถของเราในการเปิดแหล่งรายได้ใหม่จากสิทธิบัตรต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ สถานะสภาพคล่องในปัจจุบันของเราและความจำเป็นในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สภาวะตลาด เศรษฐกิจ และปัจจัยอื่น ๆ โดยทั่วไป ความสามารถของเราในการดำเนินกิจการต่อเนื่อง ความสามารถในการรักษาสถานะการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาด Nasdaq ความสามารถในการบริหารต้นทุนและดำเนินแผนการด้านปฏิบัติการและงบประมาณให้สำเร็จตามเป้า ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน ระดับที่ผู้ได้รับสิทธิ์ใช้งานเทคโนโลยีของเรานำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน หากมี ระยะเวลาในการนำไปใช้งานดังกล่าว ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงอื่น ๆ ตามที่ระบุโดยละเอียดในเอกสารยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission ของเรา ข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีให้ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และเราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้โดยอิงจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้

นักลงทุน:

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ Alliance Advisors

datavaultinvestors@allianceadvisors.com

สอบถามข้อมูลด้านการตลาด:

marketing@vault.email

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

IBN

ออสติน รัฐเท็กซัส

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 สำนักงาน

Editor@InvestorBrandNetwork.com

_______________________

1https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/beyond-the-hype-capturing-the-potential-of-ai-and-gen-ai-in-tmt

GlobeNewswire Distribution ID 9503010