Datavault AI เปลี่ยนรอว์เอิร์ธเป็นพลังดิจิทัลด้วยข้อตกลงกับ MTB Mining Ltd. มูลค่า 7 ล้านดอลลาร์
ข้อตกลงความร่วมมือนี้สะท้อนถึงจุดบรรจบระหว่าง AI การสร้างสินทรัพย์ดิจิทัล และธรณีวิทยา
ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่านทาง IBN – Datavault AI (“Datavault AI” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: DVLT) ผู้ให้บริการด้านการสร้างรายได้จากข้อมูล การรับรองคุณวุฒิ การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล และเทคโนโลยีการแปลงสินทรัพย์ในโลก-แห่งความเป็นจริงให้เป็นดิจิทัล ได้ประกาศในวันนี้ถึงข้อตกลงการสร้างมูลค่า 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และความร่วมมือด้านค่าลิขสิทธิ์ถาวร 30% กับบริษัท MTB Mining Limited (MTB) ซึ่งตั้งอยู่ในแทนซาเนีย โดยถือเป็นก้าวสำคัญที่ Datavault AI เชื่อว่าจะปูทางไปสู่การยกระดับการตรวจสอบ การบันทึก และการนำทรัพยากรแร่เข้าสู่การค้าระดับโลก ผ่านระบบบัญชีแยกประเภทแบบธุรกรรมรวม ข้อตกลงดังกล่าวจะกำหนดนิยามใหม่ให้กับสินค้าโภคภัณฑ์ โดยการแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWA) ให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อสร้างรายได้ ภายใต้เทคโนโลยี Sumerian® ที่จดสิทธิบัตรของ Datavault AI แร่ธาตุหายากหรือแรร์เอิร์ธจะถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านการตรวจสอบและตรวจสอบย้อนกลับได้ เพื่อการซื้อขายใน International Elements Exchange™ ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้
ข้อตกลงกับ MTB นี้ได้วางแนวทางว่า สินทรัพย์ทางกายภาพสามารถพัฒนาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างไร
แอฟริกาก้าวเข้าสู่ Global Ledger
ตลอดหลายชั่วอายุคน แอฟริกาเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่เป็นหัวใจสำคัญในการก่อร่างอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ปัจจุบัน MTB ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแทนซาเนีย ควบคุมปริมาณสำรองทองแดงกว่า 25 ล้านเมตริกตัน และมีพื้นที่สำรองแร่ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วกว่า 2.44 ตารางกิโลเมตร ทรัพยากรของ MTB กำลังเข้าสู่ตลาดโลกในรูปแบบดิจิทัล ผ่านความร่วมมือกับ Datavault AI ทองแดง ทองคำ ดีบุก หรือเพชรแต่ละหน่วยจะมีหลักฐานที่ตรวจสอบแหล่งที่มา สิทธิ์ความเป็นเจ้าของ และมูลค่า
โดยความร่วมมือดังกล่าวจะรวมถึง Windsor Ruby หรือทับทิมเจ้าชายดำ ซึ่งเป็นอัญมณีที่ดึงดูดความสนใจจากทั่วโลกเมื่อมีการค้นพบใกล้หมู่บ้าน Winza ในปี 2007 ด้วยชื่อเสียงในเรื่องสีแดงเข้มและความใสที่เกือบสมบูรณ์แบบ เทียบชั้นได้กับทับทิมพม่าชั้นเลิศ และดึงดูดความสนใจจากแบรนด์หรูหราระดับโลกอย่าง Van Cleef & Arpels ด้วยเทคโนโลยี Sumerian® Anchors ของ Datavault AI อัญมณี Windsor Ruby จะมีลายเซ็นดิจิทัลถาวรที่ไม่สามารถแก้ไขได้และตรวจสอบได้ Sumerian® Anchors ไม่เพียงแต่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของอัญมณีชื่อดังอย่าง Windsor Ruby ได้เท่านั้น แต่เทคโนโลยีการตรวจสอบนี้ยังสามารถนำไปใช้กับอัญมณีล้ำค่าใด ๆ ก็ได้อีกด้วย
สำหรับแทนซาเนีย ที่ซึ่งการทำเหมืองมีมูลค่าการส่งออกมหาศาล การบันทึกสินทรัพย์ที่ตรวจสอบได้ในรูปแบบดิจิทัลไม่ใช่เพียงหมุดหมายสำคัญทางเทคโนโลยี แต่คือการปรับโฉมเศรษฐกิจสู่ความทันสมัย เปิดประตูสู่การให้กู้ยืม การใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน และการค้าข้ามพรมแดนโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน
เศรษฐกิจแห่งหลักฐานมาถึงแล้ว
“ข้อตกลงนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของเทคโนโลยีและความโปร่งใส ด้วยการสร้างสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง เรากำลังสร้างเส้นทางที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและโปร่งใส เพื่อเปลี่ยนความมั่งคั่งในธรรมชาติให้เป็นมูลค่าในระดับโลก” Nathaniel Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Datavault AI กล่าว
ข้อความของ Bradley สะท้อนถึงพันธกิจที่กว้างขึ้นของ Datavault AI นั่นคือ บริษัทกำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งการตรวจสอบและข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นตัวกำหนดคุณค่า
แม้ตัวเลขจะน่าดึงดูดใจ โดยมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 7 ล้านดอลลาร์ แต่สถาปัตยกรรมดิจิทัลเชิงนวัตกรรมนี้ยังมอบคำมั่นสัญญาสำหรับธุรกรรมลักษณะเดียวกันในอนาคต International Elements Exchange จะดำเนินการเสมือนเป็นโรงกลั่นเสมือนจริง โดยเปลี่ยนสินทรัพย์ทางกายภาพให้เป็นหลักฐานดิจิทัลที่สามารถซื้อขาย ตรวจสอบ และสร้างมูลค่าได้
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” (ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) เกี่ยวกับ Datavault AI และอุตสาหกรรมของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เนื่องจากข้อความเหล่านั้นมักมีคำ เช่น “อาจจะ” “จะ” “คาดว่า” “วางแผน” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “กำหนดเป้าหมาย” “ไตร่ตรอง” “เชื่อ” “ประมาณการ” “ทำนาย” “แนวโน้ม” “เป้าหมาย” “วัตถุประสงค์” “แสวงหา” “มีแนวโน้ม” หรือ “ดำเนินต่อไป” หรือความหมายเชิงลบของคำเหล่านี้ หรือของคำหรือสำนวนที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวัง กลยุทธ์ แผนงาน หรือความเจตนารมณ์ของบริษัท การไม่มีคำเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าข้อความนั้นจะไม่ใช่ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ความร่วมมือระหว่าง Datavault AI กับ MTB รวมถึงโอกาสด้านค่าลิขสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น ความสามารถในการแปลงแร่เป็นโทเค็นและศักยภาพในการใช้ในการให้กู้ยืม การใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน และการค้าข้ามพรมแดน กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายในระยะยาว และแผนการทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาที่วางแผนไว้และการอนุมัติที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความเป็นไปได้ของการได้รับการยอมรับจากตลาดและโอกาสทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง และข้อความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และไม่ใช่การพยากรณ์ผลการดำเนินงานที่แท้จริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหรือถือเป็นการรับประกัน การยืนยัน การพยากรณ์ หรือคำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็นอย่างชัดแจ้ง เหตุการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมีความยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะพยากรณ์ และจะแตกต่างจากสมมติฐานที่ใช้ เหตุการณ์และความเป็นจริงหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Datavault AI ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการเกี่ยวกับธุรกิจของ Datavault AI และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการเมือง และสภาวะทางธุรกิจโดยทั่วไป ความสามารถของ Datavault AI ในการบรรลุผลประโยชน์จากธุรกรรมที่วางแผนไว้ตามความร่วมมือกับ MTB รวมถึงการรับชำระค่าลิขสิทธิ์จาก MTB ความสามารถของ Datavault AI ในการใช้ธุรกรรม MTB เป็นแม่แบบสำหรับการแปลงแร่เป็นดิจิทัล ความสามารถของ Datavault AI ในการขยายการแปลงแร่เป็นโทเค็นในพื้นที่ของการให้กู้ยืม การใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันและการค้าข้ามพรมแดน ความสามารถของ Datavault AI ในการพัฒนาและทำการตลาดเทคโนโลยีได้สำเร็จ ความสามารถของ Datavault AI ในการเติบโต จัดการการเติบโตให้เกิดกำไร และรักษาบุคลากรสำคัญของตน ความเสี่ยงที่เทคโนโลยีที่ Datavault AI พัฒนาอาจไม่ก้าวหน้าไปตามที่คาด หรือไม่ได้รับการอนุมัติที่จำเป็นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจไม่ได้รับการอนุมัติเลย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนด้านกระบวนการกำกับดูแล ความเสี่ยงที่ Datavault AI อาจประเมินขนาดของตลาดเป้าหมาย ความเต็มใจของตลาดที่จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ หรือความเป็นไปได้ของการเป็นพันธมิตรสูงเกินไป ความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานก่อนหน้าอาจไม่เกิดขึ้นซ้ำ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและทรัพย์สินทางปัญญา และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อาจมีระบุเป็นครั้งคราวในการยื่นเอกสารของ Datavault AI ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024 และเอกสารอื่น ๆ ที่ Datavault AI ยื่นต่อ SEC เป็นครั้งคราว ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov และอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่คาดหวัง อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ Datavault AI ยังไม่ทราบในขณะนี้ หรือที่ Datavault AI มองว่าไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังสะท้อนความคาดหวัง แผน หรือการพยากรณ์เหตุการณ์และมุมมองในอนาคตของ Datavault AI ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้ Datavault AI คาดว่าเหตุการณ์และการพัฒนาในภายหลังจะส่งผลให้การประเมินดังกล่าวเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Datavault AI อาจเลือกปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต Datavault AI ขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยเฉพาะ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จึงไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการประเมินของ Datavault AI ณ วันใด ๆ หลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังและไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
IBN
Austin, Texas
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 สำนักงาน
[email protected]
ติดต่อสอบถามด้านสื่อ:
[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9593205
