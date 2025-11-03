Datavault AI ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อตอบโต้รายงานสั้นโจมตีจาก Wolfpack Research โดยยืนยันจุดแข็งของทรัพย์สินทางปัญญา ทีมผู้นำ และทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่านทาง IBN — Datavault AI (NASDAQ: DVLT) (“Datavault,” “DVLT” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการแปลงข้อมูลเป็นโทเคนและการจัดการข้อมูล ระบุว่า Wolfpack Research ได้เผยแพร่รายงานสั้นที่มีเจตนาร้ายและมุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตน โดยมุ่งโจมตีบริษัทและ Nathaniel T. Bradley ประธานกรรมการบริหาร บริษัทขอประณามการกระทำดังกล่าวอย่างรุนแรง และออกแถลงการณ์ชี้แจงดังต่อไปนี้
1. รายงานของ Wolfpack Research เต็มไปด้วยข้อมูลเท็จและข้อความหมิ่นประมาท ที่มีเป้าหมายบิดเบือนราคาหุ้นของ DVLT เพื่อผลประโยชน์ทางการเงิน
รายงานดังกล่าวประกอบด้วยข้อความเท็จ ทำให้เข้าใจผิด และหมิ่นประมาทต่อบริษัท Datavault AI โดยมีจุดประสงค์เพื่อปั่นราคาหุ้นของบริษัทเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินของนักลงทุนที่ขายหุ้นแบบชอร์ต
เนื้อหาในรายงานขาดมูลความจริงและสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทและผู้ถือหุ้น Wolfpack Research ได้ยอมรับอย่างเปิดเผยว่ามีสถานะ “การขายแบบชอร์ต” ในหุ้นของ DVLT ซึ่งเป็นหลักฐานชัดเจนว่ารายงานที่อ้างว่าเป็นงานวิจัยนั้นเกิดจากแรงจูงใจทางการเงิน ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
“เป็นที่ชัดเจนว่าบุคคลเหล่านี้กำลังแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ” Nathaniel Bradley ประธานกรรมการบริหารของ Datavault AI กล่าว “บริษัทของเราตั้งใจจะดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อให้ Wolfpack Research ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นอันตรายนี้ และเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น”
แม้ว่าการขายแบบชอร์ตจะเป็นกลไกทางการเงินที่ได้รับการยอมรับในตลาด แต่การบิดเบือนราคาโดยใช้ข้อมูลเท็จหรือข้อความหมิ่นประมาทนั้นไม่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย บริษัทกำลังประเมินการกระทำของ Wolfpack Research และจะใช้มาตรการทางกฎหมายทุกประการที่มีอยู่เพื่อปกป้องสิทธิและชื่อเสียงของบริษัท
2. Datavault AI ได้ว่าจ้างทีมที่ปรึกษากฎหมายและส่งหนังสือเรียกร้องให้ Wolfpack Research ยุติการกระทำอันเป็นการละเมิดทางกฎหมายโดยทันที
Datavault AI ได้ว่าจ้างสำนักงานกฎหมาย Paul Hastings LLP และ Dickinson Wright PLLC เพื่อให้คำปรึกษาและกำหนดกลยุทธ์ทางคดีและการดำเนินการด้านกฎระเบียบ บริษัทอยู่ระหว่างการประเมินสิทธิทางกฎหมายและตั้งใจที่จะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อคุ้มครองชื่อเสียงและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ถือหุ้น
Jacob Frenkel ประธานฝ่ายบังคับใช้กฎหมายด้านหลักทรัพย์ของสำนักงานกฎหมาย Dickinson Wright PLLC และทนายความหลักของ Datavault AI กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่เผยแพร่และสนับสนุนเนื้อหาประเภท ‘รายงานสั้นบิดเบือน’ ควรอยู่ในฐานะจำเลยในศาล และนั่นคือสิ่งที่บริษัทตั้งใจจะทำกับ Wolfpack Research การกระทำที่เป็นการหลอกลวงและบิดเบือนข้อมูลเช่นนี้สร้างความเข้าใจผิดแก่ตลาด ทำลายความเชื่อมั่น และสร้างความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น คุณ Bradley มุ่งมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของตนอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นเหตุผลที่บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เขียนรายงานหมิ่นประมาทดังกล่าว คดีนี้จะระบุรายละเอียดของข้อความเท็จอย่างเฉพาะเจาะจงจนสามารถเป็นแนวทางให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางดำเนินการเอาผิดกับผู้เขียนและผู้สนับสนุนรายงานของ Wolfpack Research ได้ต่อไป”
3. Datavault AI ยืนยันถึงจุดแข็งของทรัพย์สินทางปัญญาและคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
คุณค่าของบริษัท Datavault AI มีรากฐานจากทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม โดยครอบคลุมสิทธิบัตรทั้งในสหรัฐฯ และต่างประเทศกว่า 70 ฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการประเมินมูลค่าข้อมูล เทคโนโลยีสัญญาณเสียงที่ไม่สามารถได้ยิน เทคโนโลยีการแปลงข้อมูลเป็นโทเคนบนบล็อกเชน และระบบสร้างมูลค่าจากข้อมูลเชิงธุรกิจ
“กลยุทธ์ของเรามีพื้นฐานอยู่บนทรัพย์สินทางปัญญาและการลงมือปฏิบัติจริง ไม่ใช่การเก็งกำไร” Bradley กล่าว “เทคโนโลยีที่เราพัฒนาได้นำไปใช้สร้างมูลค่าในหลากหลายอุตสาหกรรมแล้ว ตั้งแต่ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลและการดูแลสุขภาพ ไปจนถึงการประมวลผลข้อมูลเสียงและการแปลงสินทรัพย์จริงให้เป็นโทเคนบนบล็อกเชน ซึ่งรากฐานนี้มั่นคงไม่สั่นคลอน”
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Datavault เปิดโอกาสสร้างรายได้จากการให้สิทธิใช้งานและเป็นเกราะป้องกันการแข่งขันที่ยากจะเจาะเข้าสู่ตลาด สิทธิบัตรล่าสุดครอบคลุมเทคโนโลยีการแปลงคาร์บอนเครดิตเป็นโทเคนบนบล็อกเชน การผสานข้อมูลโลกเสมือน และระบบติดตามเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์
4. ประวัติวิชาชีพของ Nathaniel T. Bradley
Nathaniel T. Bradley เป็นนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการชาวอเมริกันที่มีผลงานโดดเด่น ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในด้านการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ การประมวลผลเสียง ปัญญาประดิษฐ์ และการสร้างมูลค่าจากข้อมูล เขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท AudioEye, Inc. (NASDAQ: AEYE) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการเข้าถึงดิจิทัลที่ใช้ทั่วโลก และต่อมาได้ก่อตั้ง Augme Technologies/Hipcricket ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโฆษณาบนมือถือที่ให้บริการลูกค้าระดับ Fortune 500 Bradley เคยได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้เข้าชิงรางวัล ผู้ประกอบการแห่งปีของ EY และได้รับรางวัล Edison Gold Award ด้านผลกระทบทางสังคม
ในฐานะผู้นำของ Datavault AI เขาได้ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ระบบประเมินมูลค่าข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อการแปลงสินทรัพย์จริง และเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์ ADIO® ของบริษัท ชื่อเสียงของเขาในฐานะผู้สร้างแพลตฟอร์มที่มีพันธกิจชัดเจนและได้รับการคุ้มครองด้วยสิทธิบัตรเป็นที่ยอมรับทั้งในวงการเทคโนโลยีและตลาดทุน
5. ความสำเร็จและเหตุการณ์สำคัญล่าสุดของบริษัท
- สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ NYIAX เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยสัญญาอัจฉริยะ
- เข้าซื้อสินทรัพย์ของ CompuSystems Inc. (CSI) เพื่อขยายศักยภาพด้านข้อมูลกิจกรรมทางธุรกิจ
- เปิดตัว WiSA E Endeavour Receiver Module ภายใต้แผนกศาสตร์ด้านเสียงของบริษัท
- ร่วมมือกับ Nature’s Miracle Holding Inc. และ Harrison Global Holdings Inc. เพื่อเปิดตัว “The X Club” สำหรับชุมชนโลกของโทเคน XRP
- เซ็นสัญญาร่วมรายการสื่อระดับประเทศเป็นเวลา 12 เดือนกับ New to The Street เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ของนักลงทุน
- ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหุ้นของผู้บริหารเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านธรรมาภิบาล
- ประกาศจัดตั้งและเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลอิสระ 4 แห่ง ได้แก่ International Elements Exchange Inc., International NIL Exchange Inc., Information Data Exchange Inc. และ American Political Exchange Inc. แพลตฟอร์มเหล่านี้พัฒนาโดยใช้ชุดสิทธิบัตรของ Datavault AI (ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 70 รายการ) และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าจากสินทรัพย์จริง การจัดการสิทธิ์ชื่อเสียงบุคคล ตลาดข้อมูลภาคธุรกิจ และความโปร่งใสในการบริจาคทางการเมือง
เกี่ยวกับ Datavault AI Inc.
Datavault AI (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันในแผนกสวนศาสตร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกสวนศาสตร์ของ Datavault AI มีเทคโนโลยี Wisam®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร มาพร้อมกับเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม รวมถึง IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ แผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ศักยภาพของการประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่อนนำเสนอโซลูชันด้านการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins และการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการเชื่อมโยงวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบและสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ โดยมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียด ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐออริกอน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข้อความและข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ถือเป็น “ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 เมื่อมีการใช้คำหรือวลี เช่น “จะ”, “คาดว่าจะเกิดขึ้น”, “คาดว่า”, “จะดำเนินต่อไป”, “คาดการณ์”, “ประมาณ”, “วางแผน”, “ตั้งใจ”, “ตั้งเป้าหมาย” หรือสำนวนที่คล้ายคลึงกันในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ ให้ถือว่าเป็น “ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทั้งที่ทราบและไม่ทราบล่วงหน้า ซึ่งหลายประการอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนของบริษัทต่อ Wolfpack Research โอกาสทางธุรกิจ และรายได้จากการให้สิทธิ์ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลลัพธ์ของการดำเนินการตามแผนทางกฎหมายต่อ Wolfpack Research ความสามารถของบริษัทในการดำเนินกลยุทธ์การเติบโตให้สำเร็จ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือข้อบังคับ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การพึ่งพาทีมผู้บริหาร ความต้องการของตลาดต่อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ประเด็นด้านกฎระเบียบ การคุ้มครองเทคโนโลยี ปัจจัยทางการแข่งขัน และปัจจัยอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในหมวด “ปัจจัยความเสี่ยง” ของรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K และรายงานไตรมาสแบบฟอร์ม 10-Q ล่าสุดที่บริษัทได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรืออาจยื่นเพิ่มเติมในอนาคต ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อ้างอิงจากความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของบริษัท และมีผลเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุของข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือเหตุผลอื่นใด
