Curia รวมมือกับ Carterra ในการประชุม Biologics Symposium เพื่อการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มเติมในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ

ออลบานี นิวยอร์ก และเมืองซอลท์เลค, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ในวันนี้ Curia องค์กรวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญาชั้นนำ และ Carterra Inc. ผู้นำระดับโลกในด้านการค้ นพบแอนติบอดีและยาโมเลกุ ลขนาดเล็กแบบไร้ฉลากที่มีปริ มาณงานสูงได้ประกาศความร่วมมื อในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุ มสัมมนาด้านชีววิทยาที่มีปริ มาณงานสูง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคมที่ Residence Inn at Marriott ในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือคื อเพื่อส่งเสริมการมุ่งเน้นด้ านเทคโนโลยีชีวภาพที่เพิ่มขึ้ นภายในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกเฉี ยงเหนือของสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา การประชุมสัมมนาครั้งนี้จะนำผู้ นำทางวิทยาศาสตร์ทุกระดับจากชุ มชนเทคโนโลยีชีวภาพและยามารวมตั วกัน

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมื อกับ Carterra เพื่อจัดสัมมนาการค้นพบแอนติ บอดี โดยนำชุมชนเทคโนโลยีชี วภาพในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนื อมารวมตัวกัน และแบ่งปันความก้าวหน้าล่าสุ ดในการค้นพบแอนติบอดี” Steve Lavezoli รองประธานฝ่ายชีววิทยาของ Curia กล่าว “เรายังตั้งตารอที่จะแบ่งปั นกระบวนการค้นพบแอนติบอดีที่ เหมาะสม มีคุณภาพสูง และรวดเร็วยิ่งขึ้น ไปจนถึงการค้นพบ การพัฒนา และการผลิตทางคลินิกของแอนติ บอดีต่อมนุษย์เป็นครั้งแรกอีกด้ วย แอนติบอดีที่ค้นพบและ/หรื อออกแบบด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ มของ Curia นั้นอยู่ในคลินิก และเรามีการดำเนินแคมเปญการค้ นพบแอนติบอดีที่ประสบความสำเร็ จมากกว่า 230 รายการสำหรับชุมชนเทคโนโลยีชี วภาพ”

ความเร็ว ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ และประสิทธิภาพสามารถเอาชนะอั ตราการล้มเลิกที่สูงของการค้ นพบแอนติบอดีในระยะแรก และบรรลุการส่งมอบวิธีการรั กษาใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดเป็นรายแรก การประชุมสัมมนาจะเน้นย้ำถึ งแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของ Curia และบริการแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นไปที่การพั ฒนาระบบหนูที่ได้รับการปรับปรุ งสำหรับการสร้างแอนติบอดี และการคัดกรองบีเซลล์เดี่ยวที่ มีปริมาณงานสูง การรวมกันของการหาลำดั บเบสโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ยุคใหม่ (Next Generation Sequencing หรือ NGS) และการผลิตรีคอมบิแนนท์อย่ างรวดเร็วของโมโนโคลนอลแอนติ บอดีบริสุทธิ์ (mAb) ในปริมาณมิลลิกรัมถึงกรัม จะช่วยเร่งการระบุ โอกาสในการขายของผู้ที่ได้รั บเลือกเพื่อการพัฒนาได้อย่างมี นัยสำคัญ

ตั้งแต่ปี 2017 Carterra ได้จำหน่ายไบโอเซนเซอร์ปริ มาณงานสูง LSA® อันทรงพลังของตนเพื่อวิเคราะห์ และจำแนกลักษณะแอนติบอดีโดยใช้ Surface Plasmon Resonance (SPR) ด้วยการเปิดตัวแพลตฟอร์ม LSAXT ในปีที่แล้ว ทำให้ในปัจจุบัน Carterra สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ สามารถทำการวิเคราะห์โมเลกุ ลขนาดเล็กและการค้นพบแอนติบอดี ได้ แพลตฟอร์ม LSA ได้รับการจัดทำโปรไฟล์ ในเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ ทรงคุณวุฒิหลายฉบับในด้าน วิ ทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และ เซลล์ โดยให้รายละเอียดเส้ นทางของการบำบัดหลายวิธีที่เข้ าสู่การทดลองทางคลินิก ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์ชั้ นนำหลายคนในแวดวงชีวเภสัชจะแบ่ งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกั บการค้นคว้ายาเฉพาะด้านของตน และจะเน้นย้ำถึงผลกระทบเชิ งการเปลี่ยนแปลงของการบู รณาการเทคโนโลยี HT-SPR, AI/ML และเทคโนโลยีใหม่อื่น ๆ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมื อกับ Curia ในการประชุมสัมมนาของเรา การประชุมสัมมนา Carterra เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ เราจัดขึ้นทุกปีทั่วทั้งสหรั ฐอเมริกาและยุโรป” Chris M. Silva รองประธานฝ่ายการตลาดและผลิตภั ณฑ์ของ Carterra กล่าว “การประชุมสัมมนาเหล่านี้ช่ วยให้เราแบ่งปันความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีล่าสุดและข้อมู ลสำคัญที่สร้างขึ้นจากขั้ นตอนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ ที่ใช้แพลตฟอร์มไร้ฉลากของ Carterra การมาที่แปซิฟิกตะวันตกเฉี ยงเหนือเป็นโอกาสที่จะสร้ างความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้ นเกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้านเภสั ชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในภูมิ ภาคนี้”

คลิกที่นี่เพื่อตอบรับคำเชิญเข้ าร่วมงาน จำเป็นต้องลงทะเบียนเนื่องจากที่ นั่งมีจำนวนจำกัด

เกี่ยวกับ Curia:

Curia เป็นองค์กรพัฒนาและการผลิตตามสั ญญา (CDMO) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี มีเครือข่ายบูรณาการของไซต์ งานทั่วโลก 27 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 3,500 คน โดยร่วมมือกับลูกค้าชีวเวชภัณฑ์ เพื่อนำวิธีการรักษาที่เปลี่ ยนแปลงชีวิตออกสู่ตลาด การให้บริการทางชีววิ ทยาและโมเลกุลขนาดเล็ กของเราครอบคลุมการค้นพบผ่ านการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยมีความสามารถในการกำกับดู แลและการวิเคราะห์แบบบูรณาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และกระบวนการของเราอีกทั้งสิ่ งอำนวยความสะดวกที่ล้ำสมั ยมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุ ดในการผลิตสารตัวยาและผลิตภัณฑ์ ยา เราเสนอการให้บริการในทุกขั้ นตอนเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้ป่ วย ตั้งแต่ความอยากรู้อยากเห็ นไปจนถึงการรักษา ดูช้อมูลเกี่ยวกับเราได้ที่ cur iaglobal.com

เกี่ยวกับ Carterra, Inc.:

Carterra, Inc. เป็นบริษัทเอกชน เทคโนโลยี HT-SPR ช่วยให้ลูกค้าผู้ค้นพบยาโมเลกุ ลขนาดใหญ่และโมเลกุลขนาดเล็กได้ รับปริมาณงานในการคั ดกรองและจำแนกลักษณะเฉพาะ และฟังก์ชันการทำงานที่ปรั บขนาดตามการใช้งานระดับโอมิกส์ โดยย่องานที่ต้องใช้เวลาหลายเดื อนให้เหลือเพียงไม่กี่วัน โซลูชันของเราช่วยให้สามารถรั กษาโรคและมีการวิจัยที่ก้าวหน้ าที่หลากหลาย และช่วยนักวิจัยด้านวิ ชาการและการแปล และบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ในด้ านเนื้องอกวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา ประสาทวิทยาศาสตร์ และอีกมากมาย Carterra ตั้งอยู่ในเมืองซอลต์เลกซิตี้ รัฐยูทาห์ และมีศูนย์ประสบการณ์ลูกค้ าในซานฟรานซิสโก ซอลต์เลกซิตี้ บอสตัน แมนเชสเตอร์ อังกฤษ และมิวนิก ประเทศเยอรมนี ผลิตภัณฑ์ของ Carterra มีจำหน่ายในเอเชียแปซิฟิ กและโอเชียเนียผ่านทาง Revvity ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพี ยงผู้เดียวของเรา หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.carterra-bio.com หรือติดตามเราบน LinkedIn หรือ X (Twitter)

ข้อมูลติดต่อ Curia:

Viana Bhagan

+1 518 512 2111

corporatecommunications@ CuriaGlobal.com

ติดต่อ Carterra ด้านสื่อ:

Cheri Salazar

(408) 594-9400

csalazar@carterra-bio.com

สามารถดูรูปประกอบประกาศนี้ได้ ที่ https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 020a0a28-86f0-4f6c-96f2- 0eaa01c82784

GlobeNewswire Distribution ID 9115418