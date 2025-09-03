CGTN: โครงการริเริ่มของจีนด้านการกำกับดูแลระดับโลกมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับการบริหารจัดการโลกมากยิ่งขึ้น
CGTN เผยแพร่บทความเกี่ยวกับข้อเสนอของประธานาธิบดี Xi Jinping เรื่องโครงการริเริ่มการกำกับดูแลระดับโลกในการประชุม “SCO Plus” ในฐานะโครงการริเริ่มระดับโลกครั้งที่สี่ที่จีนเสนอ บทความดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ รวมทั้งชี้ให้เห็นว่านั่นจะช่วยแนะแนวทางให้ SCO รักษาระเบียบระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองและส่งเสริมระบบการกำกับดูแลระดับโลกให้เข้มแข็งขึ้น
ปักกิ่ง, Sept. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา จีนได้เสนอ โครงการริเริ่มการกำกับดูแลระดับโลก (GGI) ซึ่งถือเป็นสาธารณประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่งที่จีนได้แบ่งปันกับโลก เพื่อส่งเสริมการสร้างระบบการกำกับดูแลระดับโลกที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น
โครงการ GGI ถือเป็นโครงการริเริ่มระดับโลกครั้งสำคัญครั้งที่สี่ที่ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนเสนอในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ต่อจากโครงการริเริ่มเพื่อการพัฒนาระดับโลก โครงการริเริ่มความมั่นคงระดับโลก และโครงการริเริ่มอารยธรรมโลก
“ผมตั้งตารอที่จะร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อสร้างระบบการกำกับดูแลระดับโลกที่ยุติธรรมและเท่าเทียมมากขึ้น และมุ่งสู่การพัฒนาชุมชนแห่งอนาคตร่วมสำหรับมวลมนุษยชาติ” ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีนกล่าวขณะแสดงข้อเสนอดังกล่าวในการประชุม “Shanghai Cooperation Organization (SCO) Plus”
ระหว่างการประชุมสุดยอด SCO สองวัน ณ เมืองเทียนจินทางตอนเหนือของจีน ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 24 ปีขององค์กร โดยมีผู้นำจากกว่า 20 ประเทศและหัวหน้าของ 10 องค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วม ประธานาธิบดี Xi Jinping ได้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญสองครั้ง ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลและความน่าสนใจที่เพิ่มขึ้นขององค์กรในเวทีระหว่างประเทศ และเน้นย้ำความจำเป็นในการรักษาความเป็นธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ
โครงการริเริ่มการกำกับดูแลระดับโลก
ประธานาธิบดี Xi Jinping เน้นย้ำหลักสำคัญห้าประการของโครงการริเริ่มการกำกับดูแลระดับโลก ได้แก่ การยึดมั่นในความเท่าเทียมของอธิปไตย การปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศ การส่งเสริมพหุภาคี การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการเน้นการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม “ทุกประเทศไม่ว่าจะมีขนาด ความเข้มแข็ง หรือความมั่งคั่งเพียงใด ล้วนเป็นผู้เข้าร่วม ผู้ตัดสินใจ และผู้ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันในกระบวนการกำกับดูแลระดับโลก” เขากล่าว
ปัจจุบัน โลกเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น เช่น การก่อการร้าย วิกฤตผู้ลี้ภัย และอาชญากรรมข้ามชาติ แม้ว่ากระแสประวัติศาสตร์ด้านสันติภาพ การพัฒนา ความร่วมมือ และผลประโยชน์ร่วมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่จิตวิญญาณยุคสงครามเย็น ลัทธิเหนือชั้น และลัทธิปกป้องผลประโยชน์ยังคงสร้างความท้าทายต่อโลกอยู่
ไม่มีประเทศใดที่สามารถหลีกเลี่ยงความท้าทายเหล่านี้ได้ “ประวัติศาสตร์สอนเราว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เราต้องยึดมั่นในความมุ่งมั่นเดิมต่อการอยู่ร่วมอย่างสันติ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในความร่วมมือแบบได้ประโยชน์ร่วม เดินหน้าตามกระแสแห่งประวัติศาสตร์ และพัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย” เขากล่าว
ท่ามกลางภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลง SCO มีบทบาทในการเสริมสร้างการกำกับดูแลระดับโลก โดยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ที่ยึดหลักความเคารพซึ่งกันและกัน ความเป็นธรรม และความร่วมมือที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา จีนได้ส่งเสริมวิสัยทัศน์ด้านการกำกับดูแลระดับโลกที่เน้นการปรึกษาหารืออย่างกว้างขวาง ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และได้สนับสนุนภูมิปัญญาจีนรวมถึงสาธารณประโยชน์ของจีนในการแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วนซึ่งมนุษยชาติกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
ตั้งแต่แนวคิดการสร้างชุมชนแห่งอนาคตร่วมสำหรับมวลมนุษยชาติ ไปจนถึงข้อเสนอของโครงการริเริ่มระดับโลกทั้งสามและโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ความคิดของจีนได้ชี้แนะแนวทางให้โลกมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกภาคส่วน
การรวมพลังของ SCO
ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา ประเทศสมาชิก SCO ภายใต้จิตวิญญาณเซี่ยงไฮ้ที่เน้นความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผลประโยชน์ร่วม ความเท่าเทียม การปรึกษาหารือ การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการแสวงหาการพัฒนาร่วม ได้ร่วมแบ่งปันโอกาส สร้างการพัฒนาร่วมกัน และทำให้เกิดความสำเร็จที่เป็นประวัติศาสตร์และสร้างสรรค์แนวทางใหม่ ๆ
SCO เป็นองค์กรแรกที่ดำเนินมาตรการหลายฝ่ายเพื่อต่อต้านสามภัยคุกคามหลัก ได้แก่ การก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน และลัทธิสุดโต่ง จนถึงปัจจุบัน ประเทศสมาชิกได้สกัดกั้นคดีที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่งไปแล้วกว่า 1,400 คดี ช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน
SCO ได้เสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ พร้อมทั้งมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในกิจการระหว่างประเทศและภูมิภาค โดยส่งเสริมความเปิดกว้างและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างอารยธรรม รวมทั้งคัดค้านลัทธิเหนือชั้นและการเมืองอำนาจ ทำให้ SCO กลายเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติภาพและการพัฒนาของโลก
ประธานาธิบดี Xi Jinping เน้นย้ำว่า SCO กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาและปฏิรูประบบการกำกับดูแลระดับโลก และเรียกร้องให้ SCO ยกระดับบทบาท ทำหน้าที่เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างในการขับเคลื่อนโครงการริเริ่มการกำกับดูแลระดับโลก
เขายืนยันว่าจีนจะพร้อมแบ่งปันโอกาสจากตลาดขนาดใหญ่ของตน และเดินหน้าดำเนินแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสูงในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าภายในครอบครัว SCO ต่อไป
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิก:
https://news.cgtn.com/news/2025-09-01/China-proposed-GGI-aims-to-boost-global-stability-governance-1GjuAAOUpvW/p.html
ติดต่อ: CGTN [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9522308