CGTN ได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการรำลึกถึงวันแห่งชัยชนะที่กำลังจะมีขึ้นในปักกิ่ง บทความนี้ได้เน้นย้ำถึงคุณูปการของผู้ที่สนับสนุนชัยชนะของจีน และตอกย้ำถึงจิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่ยังคงอยู่ในยามเผชิญความยากลำบาก ผ่านการเล่าเรื่องราวการช่วยเหลือของหน่วย American Flying Tigers ที่เข้ามาช่วยจีนต่อสู้กับผู้รุกรานชาวญี่ปุ่น
ปักกิ่ง, Aug. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — จีนเตรียมจัดพิธีสวนสนามทางทหารครั้งยิ่งใหญ่ในเดือนหน้า ณ กรุงปักกิ่ง เพื่อรำลึกถึงการครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะในสงครามประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1931–1945) และสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์ของโลก
นอกเหนือจากการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยแล้ว การปรากฏตัวของแขกผู้มีเกียรติจากประเทศต่าง ๆ ในพิธีสวนสนาม ยังสะท้อนถึงคุณูปการของผู้ที่สนับสนุนชัยชนะของจีน และตอกย้ำถึงจิตวิญญาณแห่งการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่คงอยู่ในยามเผชิญความยากลำบาก
ในบรรดาแขกผู้มีเกียรติชาวต่างชาติ ได้แก่ สมาชิกของหน่วย American Flying Tigers และครอบครัวของพวกเขา หน่วย Flying Tigers มีชื่ออย่างทางการว่า กองอาสาสมัครชาวอเมริกันแห่งกองทัพอากาศจีน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1941 โดยนายพล Claire Lee Chennault แห่งสหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือจีนในการต่อสู้กับผู้รุกรานชาวญี่ปุ่น
มรดกของพวกเขา
เพียงไม่นานหลังจากเดินทางมาถึงจีนในเดือนธันวาคม ปี 1941 หน่วย Flying Tigers ได้ยิงเครื่องบินญี่ปุ่นตก 9 ลำ ซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญครั้งแรกของกองกำลังญี่ปุ่น นับตั้งแต่เริ่มต้นการโจมตีทางอากาศต่อเมืองคุนหมิง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
ในปี 1942 เมื่อกองทัพญี่ปุ่นยึดครองพม่าและตัดเส้นทางลำเลียงเสบียงระหว่างประเทศเส้นสุดท้ายของจีน กองทัพอากาศจีนและสหรัฐฯ ได้บุกเบิกเส้นทางอากาศที่เรียกว่า The Hump ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางบินที่อันตรายและยากลำบากที่สุดเหนือเทือกเขาหิมาลัย โดยเชื่อมต่ออินเดียกับคุนหมิง เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือและเสบียงระหว่างประเทศที่จำเป็นอย่างยิ่ง
ระหว่างปี 1941 ถึง 1945 หน่วย Flying Tigers ร่วมมือกับกองทัพและประชาชนจีน และได้ยิงเครื่องบินญี่ปุ่นตกหรือทำลายเครื่องบินญี่ปุ่นไปประมาณ 2,600 ลำ ตามข้อมูลจากหอรำลึกวีรชนการบินต้านญี่ปุ่น เมืองหนานจิง มีสมาชิก Flying Tigers กว่า 2,000 นายที่สละชีวิตในสนามรบ
“ชาวจีนจะไม่มีวันลืมหน่วย Flying Tigers” พวกเราได้สร้างพิพิธภัณฑ์หน่วย Flying Tigers ขึ้นที่เมืองฉงชิ่ง และเชิญทหารผ่านศึกพร้อมครอบครัวกว่า 1,000 นายมาเยือนจีน ประธานาธิบดี Xi Jinping กล่าวในการเลี้ยงต้อนรับที่จัดขึ้นโดยองค์กรมิตรภาพในสหรัฐฯ เมื่อปี 2023
ความมีน้ำใจของประชาชนชาวจีนยังคงอยู่ในความทรงจำของหน่วย Flying Tigers เช่นกัน Jeffrey Greene ประธานมูลนิธิ Sino-American Aviation Heritage Foundation กล่าวว่า นักบินหน่วย Flying Tigers หลายนายได้บอกกับเขาว่า แม้เวลาจะผ่านไปหลายทศวรรษ พวกเขายังคงไม่ลืมรสชาติของไข่ที่ประชาชนชาวจีนมอบให้ในเวลานั้นเพื่อเสริมกำลังใจและพลังกายให้แก่พวกเขา
Greene และทหารผ่านศึกหน่วย Flying Tigers หลายนายเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิดังกล่าวในปี ค.ศ. 1998 โดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประวัติศาสตร์ร่วมของความร่วมมือระหว่างจีน–สหรัฐฯ ในช่วงสงคราม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มูลนิธิได้สนับสนุนให้ทหารผ่านศึกประมาณ 500 นาย พร้อมครอบครัวและทายาทอีกหลายร้อยคน เดินทางมาเยือนจีน
การหล่อเลี้ยงสายสัมพันธ์อันยั่งยืน
นาย Xi ได้ชื่นชมมูลนิธิและความพยายามของเหล่าทหารผ่านศึกในการเผยแพร่เรื่องราวของหน่วย Flying Tigers ในทั้งสองประเทศ ผ่านจดหมายตอบกลับถึง Greene และทหารผ่านศึกหน่วย Flying Tigers นามว่า Moyer และ Mel McMullen ในปี ค.ศ. 2023 เขาได้แสดงความหวังว่าจิตวิญญาณของหน่วย Flying Tigers จะได้รับการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
Greene ซึ่งได้นำคณะเยาวชนเดินทางไปยังภาคกลางของจีนเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ได้กระตุ้นให้ผู้มาเยือนรุ่นใหม่แบ่งปันประสบการณ์กับผู้อื่น โดยเฉพาะสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ระหว่างการไปเยี่ยมหลุมศพของ Beneda Greene ได้กล่าวถึงเยาวชนว่าเป็น “ส่วนหนึ่งของเรื่องราวหน่วย Flying Tigers” และเน้นย้ำว่าการกระทำของพวกเขามีส่วนช่วยในการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
Greene ตระหนักว่าปัจจุบันเหล่าทหารผ่านศึกหน่วย Flying Tigers มีจำนวนลดลง จึงได้มีการยืนยันถึงพันธกิจของมูลนิธิในการส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างเยาวชนของทั้งสองประเทศ เพื่อให้จิตวิญญาณของหน่วย Flying Tigers ยังคงดำรงอยู่และเบ่งบานในยุคสมัยใหม่
ในพิธีเปิดงานฟอรัมมิตรภาพและความร่วมมือของหน่วย Flying Tigers ระหว่างจีน-สหรัฐฯ เมื่อเดือนกรกฎาคม เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐฯ นาย Xie Feng ได้แสดงความหวังว่าจะมี “หน่วย Flying Tigers รุ่นใหม่” ในทั้งสองประเทศ ที่จะอุทิศตนเพื่อส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประชาชนของทั้งสองชาติ และผลักดันความสัมพันธ์จีน–สหรัฐฯ ให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืน
