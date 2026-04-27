ปักกิ่ง, April 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ในขณะที่โลกกำลังดิ้นรนเพื่อบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน จีนประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในตอนนี้ของรายการ Art of Governance คุณ Liu Xin จาก CGTN ร่วมเดินทางกับ Andy Boreham จาก Shanghai Daily ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลชิงไห่ของจีน ที่นี่ พวกเขาได้ค้นพบว่าโครงการที่ไม่เหมือนใครนี้ไม่เพียงแต่จะนำเงินเข้ากระเป๋าของคนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพื้นที่อีกด้วย
ตั้งอยู่ท่ามกลางที่ราบโล่งกว้างของทะเลทรายทาลาตัน โกบี แผงโซลาร์เซลล์เรียงรายเป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตา แต่ถ้าลองมองให้ใกล้กว่านี้ คุณจะเห็นแกะนับพันตัวเดินและเล็มหญ้าอย่างอิสระท่ามกลางเสาโลหะและแผงโซลาร์เซลล์
เช่นเดียวกับไอเดียที่ยอดเยี่ยมทุกอย่าง ไอเดียนี้ก็ถือกำเนิดขึ้นจากความจำเป็นเช่นกัน การกลายเป็นทะเลทรายกำลังคุกคามวิถีชีวิตของคนเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่น เนื่องจากพวกเขาต้องหาอาหารเสริมให้ปศุสัตว์อย่างต่อเนื่องท่ามกลางทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งลดน้อยลง Cao Jun วิศวกรจากสาขาไห่หนานของบริษัทหวงเหอ อธิบายว่า คนเลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นได้รับอนุญาตให้เข้าถึงพื้นที่ได้โดยเสรี และแกะของพวกเขาสามารถเล็มหญ้าสดที่งอกขึ้นใต้เสาพลังงานแสงอาทิตย์
ป่าพลังงานแสงอาทิตย์อันกว้างใหญ่นี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงถึง 8,430 เมกะวัตต์ ในขณะเดียวกัน น้ำที่ไหลจากการทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์จะช่วยสร้างดินที่อุดมสมบูรณ์ให้หญ้าเจริญเติบโตและให้แกะได้เล็มหญ้าตามธรรมชาติอีกครั้ง โครงการนี้ช่วยให้คนเลี้ยงสัตว์มีรายได้ที่สม่ำเสมอและมีอาหารอุดมสมบูรณ์สำหรับฝูงสัตว์ของพวกเขา ในขณะเดียวกันก็ส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับระบบพลังงานของประเทศ
Dimitri De Boer หัวหน้าผู้แทนประจำประเทศจีนของ ClientEarth เชื่อว่าระบบนี้ “สมบูรณ์แบบ” เพราะช่วยรักษาวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ “ไม่มีการแลกเปลี่ยนใดๆ” “เป็นผลดีต่อทุกฝ่าย” เขากล่าว
แม้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในมณฑลชิงไห่จะมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร แต่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ ตัวอย่างหนึ่งจากนวัตกรรมมากมายที่จีนใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับการปกป้องและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
“De Boer กล่าวเสริมว่า “ในประเทศจีน คุณจะเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูงนั้นเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” “เป็นเรื่องน่าทึ่งที่ได้เห็นว่านวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความยั่งยืน สามารถดำเนินไปพร้อมกันได้อย่างแท้จริง”
การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในเส้นทางสู่ความทันสมัยของจีน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 จีนจะผลักดันเป้าหมายการลดการปล่อยคาร์บอนให้ถึงจุดสูงสุดและการเป็นกลางทางคาร์บอน โดยการประสานงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอน ลดมลพิษ ขยายศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของจีนไม่เพียงแต่ช่วยขยายพื้นที่สีเขียวในประเทศจีนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อโลกโดยรวมอีกด้วย จีนเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมประมาณ 70% และส่วนประกอบแผงโซลาร์เซลล์ประมาณ 80% ของโลก ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วโลกได้มากกว่า 60% และ 80% ตามลำดับ
เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 เริ่มต้นขึ้น จีนจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ร่วมมือกับทุกประเทศเพื่ออนุรักษ์สิ่งที่ทำให้โลกของเราคงอยู่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ปกป้องโลกสีเขียว และสร้างโลกที่สะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น
