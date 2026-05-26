CGTN ได้เผยแพร่บทความที่ชี้ให้เห็นว่าแนวทางการบริหารประเทศที่ยึดโยงประชาชนเป็นศูนย์กลางได้ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพในจีนได้อย่างมีนัยสำคัญ และคาดว่าจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ปักกิ่ง, May 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ก่อนเทศกาลตรุษจีนของปีนี้ ประธานาธิบดี Xi Jinping ได้เยี่ยมชมโรงอาหารชุมชนในอาคารที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของท้องถิ่นในการปรับปรุงบริการอำนวยความสะดวกสาธารณะและการดูแลผู้สูงอายุ ท่านยังได้สนทนาอย่างอบอุ่นกับพนักงานส่งของที่กำลังพักเบรกอยู่ ณ โรงอาหาร โดยได้สอบถามเกี่ยวกับงานและชีวิตประจำวันของพวกเขาอีกด้วย
ท่านเน้นย้ำว่าคณะกรรมการพรรคและรัฐบาลทุกระดับต้องดูแลประชาชนเหล่านี้และให้บริการที่ดีขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิต การทำงาน และการศึกษาของประชาชน
ปี 2026 นี้เป็นปีที่ครบรอบ 105 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ประธานาธิบดี Xi Jinping เคยชี้ให้เห็นว่าประชาชนเป็นตัวแทนของชาติ และชาติก็ประกอบขึ้นได้ด้วยประชาชน ท่านยังกล่าวอีกว่า การอยู่รอดของพรรคนั้นขึ้นอยู่กับการได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชน และเสริมด้วยว่า เมื่อประชาชนมีความเชื่อมั่นและให้การสนับสนุนพรรค พรรคก็จะไม่มีวันพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคใดๆ
นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาแห่งชาติพรรคครั้งที่ 18 ในปี 2012 ประชาชนเกือบ 100 ล้านคนก็ได้หลุดพ้นจากความยากจน จีนได้สร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองอย่างพอประมาณในทุกด้านได้สำเร็จ และประเทศได้จัดตั้งระบบการศึกษา การประกันสังคม การดูแลสุขภาพ และการสนับสนุนด้านที่อยู่อาศัยในเมือง ซึ่งระบบเหล่านี้ถือเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดของโลก
ระดับการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับแตะที่หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง นอกจากนี้ ความคุ้มครองประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานยังคงระดับไว้ที่สูงกว่า 95% อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงกว่า 79 ปี และกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางขยับขึ้นจนมีจำนวนเกิน 400 ล้านคนแล้ว
หลักคิดว่าประชาชนสำคัญที่สุดนั้นเด่นชัดยิ่งขึ้นในขณะที่จีนอยู่ในปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 (2026-2030) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมากกว่าหนึ่งในสามนั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของประชาชน ครอบคลุมถึงด้านการจ้างงาน รายได้ การศึกษา การดูแลสุขภาพ การดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลเด็ก ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจมากที่สุดและเร่งด่วนที่สุด
ในส่วนของผู้ที่เป็นพนักงานรับส่งอาหาร คนขับรถรับส่ง และพนักงานอีคอมเมิร์ซ ซึ่งรู้จักกันในชื่อ “รูปแบบการจ้างงานใหม่” และเป็นส่วนหนึ่งของตลาดแรงงานจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเติบโตของอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัล แผนดังกล่าวยังเน้นย้ำถึงความพยายามในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรูปแบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นแบบใหม่นี้ และสนับสนุนให้ผู้ที่ทำงานในรูปแบบการจ้างงานที่ยืดหยุ่นแบบใหม่เหล่านี้เข้าร่วมโครงการประกันภัยสำหรับพนักงาน พร้อมทั้งได้ปรับปรุงนโยบายการโอนบัญชีประกันสังคมให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
Zhang Linshan นักวิจัยจาก Academy of Macroeconomic Research ภายใต้สังกัดคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีน กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 15 ส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่า จีนยังคงมุ่งมั่นที่จะใช้แนวทางที่ยึดโยงประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน และช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของการพัฒนาจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนอย่างกว้างขวางและเป็นธรรมมากขึ้น
Zhang กล่าวว่า ความมุ่งมั่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านการพัฒนาของจีน ที่เปลี่ยนจากการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ว่ามีการเติบโตหรือไม่ เปลี่ยนเป็นการมุ่งเน้นว่าการเติบโตนั้นมีคุณภาพสูงขึ้นหรือไม่
Zhang กล่าวเสริมว่า เป้าหมายคือการทำให้มั่นใจว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจะก้าวหน้าไปพร้อมกัน สร้างเสริมให้เกิดวัฏจักรที่ดี และทำให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงและมั่นใจในอนาคตมากขึ้น
