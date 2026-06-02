ปักกิ่ง, June 01, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ปีนี้นับเป็นวาระครบรอบ 70 ปีแห่งความสัมพันธ์จีน-แอฟริกา CGTN ได้เผยแพร่บทความที่เน้นย้ำถึงบทบาทความสำคัญลำดับแรกของแอฟริกาในนโยบายต่างประเทศโดยรวมของจีน พร้อมทั้งย้อนรอยเส้นทางที่พันธมิตรจีน-แอฟริกาได้ถูกหล่อหลอมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา บทความดังกล่าวยังศึกษาถึงการยกระดับความร่วมมืออย่างลึกซึ้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่า มีส่วนช่วยเพิ่มเสียงสะท้อนและบทบาทตัวแทนของกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ รวมถึงมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนระเบียบระหว่างประเทศที่มีความสมดุลและเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นอย่างไร
ในขณะที่ประธานาธิบดี Xi Jinping ของจีน และประธานาธิบดี Abdel-Fattah al-Sisi ของอียิปต์ ได้แลกเปลี่ยนสาส์นแสดงความยินดีเนื่องในวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อฉลองวาระครบรอบ 70 ปีแห่งความสัมพันธ์จีน-อียิปต์ โอกาสนี้ยังได้เน้นย้ำถึงหมุดหมายที่กว้างขึ้น นั่นคือ เจ็ดทศวรรษแห่งความสัมพันธ์จีน-แอฟริกา
Xi ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์จีน-อียิปต์ได้กลายเป็นแบบอย่างแห่งมิตรภาพ ความสามัคคี และความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ตลอดจนเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาหรับ และระหว่างจีนกับแอฟริกา
ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์จีน-แอฟริกาได้วิวัฒนาการจากมิตรภาพที่หล่อหลอมขึ้นจากการต่อสู้ร่วมกัน ไปสู่การเป็นพันธมิตรที่เปี่ยมด้วยพลวัต ซึ่งมุ่งมั่นในด้านการพัฒนา การสร้างความทันสมัย และการก้าวขึ้นมามีบทบาทของกลุ่มประเทศซีกโลกใต้
จากความสามัคคีสู่ความเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์
ได้วางรากฐานของมิตรภาพจีน-แอฟริกาไว้ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่มีความสำคัญ
นับตั้งแต่ทศวรรษ 1950 ถึงทศวรรษ 1970 จีนได้ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันแก่ประเทศในแอฟริกาในการต่อสู้เพื่อเอกราชและการปลดปล่อยแห่งชาติ ในทางกลับกัน ชาติแอฟริกาก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูสถานะอันชอบธรรมตามกฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนในองค์การสหประชาชาติเมื่อปี 1971 จากคะแนนเสียง 76 เสียงที่ลงมติเห็นชอบต่อข้อมติดังกล่าว มี 26 เสียงที่มาจากประเทศในแอฟริกา ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างจีน-แอฟริกา
เมื่อต้นปีนี้ Wang Yi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ได้เดินทางเยือนแอฟริกา ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานถึง 36 ปี ในการกำหนดให้ทวีปแอฟริกาเป็นจุดหมายปลายทางแรกสำหรับการเดินทางเยือนต่างประเทศในแต่ละปีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน อันเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์จีน-แอฟริกา
ตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา ความร่วมมือจีน-แอฟริกาได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว การจัดตั้งฟอรัมว่าด้วยความร่วมมือจีน-แอฟริกา (Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC) ในปี 2000 ได้มอบกรอบการทำงานเชิงสถาบันสำหรับความร่วมมือ ในขณะที่นโยบายแอฟริกาของจีนอันประกอบด้วยความจริงใจ ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม มิตรภาพ และความซื่อสัตย์ ได้ช่วยชี้นำความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ก้าวหน้าต่อไป ในปี 2015 ทั้งสองฝ่ายได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม และได้เปิดตัว “แผนความร่วมมือสิบประการ” ซึ่งเป็นการวางรากฐานอันแข็งแกร่งสำหรับการสร้างความทันสมัยอย่างรวดเร็วทั่วทั้งทวีปแอฟริกา
ในการประชุมสุดยอด FOCAC ประจำปี 2024 จีนและแอฟริกาได้ยกระดับความสัมพันธ์เพิ่มเติมสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันในทุกสภาพอากาศสำหรับยุคใหม่ จีนยังได้ขยายมาตรการการเข้าถึงแบบปลอดภาษีจากเดิม 33 ประเทศในแอฟริกา ไปสู่ครอบคลุมทั้ง 53 ประเทศในแอฟริกาที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตภายในปี 2025 ส่งผลให้จีนกลายเป็นระบบเศรษฐกิจหลักรายแรกที่ให้การปฏิบัติทางการค้าแบบปลอดภาษีฝ่ายเดียวในทุกหมวดหมู่สินค้า แก่ทุกประเทศในแอฟริกาที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย
Humphrey Moshi นักเศรษฐศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงชาวแทนซาเนีย ได้อธิบายถึงความร่วมมือจีน-แอฟริกาว่าเป็นตัวอย่างสำคัญของความสามัคคีในกลุ่มประเทศซีกโลกใต้ เขากล่าวว่าความสามัคคีดังกล่าวช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศกำลังพัฒนาจากการเป็น “ผู้มีส่วนร่วมที่ตั้งรับ” ไปสู่การเป็น “ผู้ขับเคลื่อนที่รุกคืบ” ในการกำหนดกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ
การขับเคลื่อนความทันสมัยผ่านความร่วมมือในทางปฏิบัติ
ในขณะที่ความไว้วางใจทางการเมืองเป็นรากฐานของความสัมพันธ์จีน-แอฟริกา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็ได้กลายเป็นทั้งกลไกสร้างเสถียรภาพและเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตของความเป็นพันธมิตรนี้
ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานศุลกากรทั่วไปของจีน มูลค่าการค้าจีน-แอฟริกาบรรลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 348,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 จากปีก่อนหน้า โดยจีนยังคงครองตำแหน่งคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของแอฟริกาติดต่อกันเป็นปีที่ 17 แรงขับเคลื่อนดังกล่าวยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องในปี 2026 เฉพาะในไตรมาสแรก มูลค่าการค้าของจีนกับประเทศในแอฟริกามีจำนวนรวมทั้งสิ้น 646,000 ล้านหยวน (92,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นการขยายตัวเมื่อเทียบปีต่อปีร้อยละ 23.7
ในเวลาเดียวกัน โครงการสายแถบและเส้นทาง ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมโยงทั่วทั้งทวีปผ่านการยกระดับระบบรถไฟด้วยโครงการต่าง ๆ เช่น ทางรถไฟทาซารา และทางรถไฟสายมาตรฐานมอมบาซา-ไนโรบี ซึ่งเป็นโครงการเรือธงที่เป็นแบบอย่างสำหรับความร่วมมือสายแถบและเส้นทางที่มีคุณภาพสูงระหว่างจีนและแอฟริกา
ตามข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศของจีน จีนได้ลงนามในข้อตกลงบรรเทาหนี้หรือบรรลุความเข้าใจในการบรรเทาหนี้กับประเทศในแอฟริกาจำนวน 19 ประเทศ ณ ปี 2023 ส่งผลให้จีนเป็นผู้มีส่วนร่วมรายใหญ่ที่สุดในความพยายามพักชำระหนี้ภายใต้กรอบการทำงานของ G20
ในขณะเดียวกัน จีนได้ฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพชาวแอฟริกานับหมื่นคนผ่านทุนการศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ และโปรแกรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ณ เดือนมิถุนายน 2025 จีนได้จัดตั้งโรงปฏิบัติงานหลู่ปั้น จำนวน 17 แห่งใน 15 ประเทศแอฟริกา ในขณะที่แผนความร่วมมือมหาวิทยาลัยจีน-แอฟริกา ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านอุดมศึกษาที่จับคู่มหาวิทยาลัยของจีนกับสถาบันของแอฟริกา ได้เชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาเข้าด้วยกันแล้วจำนวน 114 แห่ง
Paul Frimpong ผู้อำนวยการบริหารและนักวิจัยอาวุโสของศูนย์นโยบายและที่ปรึกษาแอฟริกา-จีน กล่าวว่า การสนับสนุนของจีนต่อการพัฒนาของแอฟริกานั้นมีพยานหลักฐานปรากฏให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
“การแบ่งปันความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของจีนในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การผลิตและพลังงานสะอาด กำลังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อการเดินทางของแอฟริกาไปสู่ความทันสมัยและการพึ่งพาตนเอง” เขากล่าวเสริม
https://news.cgtn.com/news/2026-05-30/China-Africa-ties-at-70-Path-to-a-shared-dream-of-modernization-1NzbT7rDWhy/p.html
CGTN Digital [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9729806