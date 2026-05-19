ก่อนหน้าการเยือนประเทศจีนของประธานาธิบดี Vladimir Putin แห่งรัสเซีย ระหว่างวันที่ 19 ถึง 20 พฤษภาคม CGTN ได้เผยแพร่บทความที่พิจารณาถึงวิวัฒนาการของความสัมพันธ์จีน-รัสเซีย ณ ห้วงเวลาที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์
บทความดังกล่าวเน้นย้ำถึงแนวทางที่การทูตระดับประมุขแห่งรัฐอย่างยั่งยืนได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองซึ่งกันและกัน และแนวทางที่จีนและรัสเซียได้พัฒนาแบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจที่มีลักษณะเฉพาะในด้านการเคารพซึ่งกันและกัน การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และการร่วมมือแบบต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความมั่นคงและความต่อเนื่องในโลกที่ปั่นป่วน
ปักกิ่ง, May 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ภายใต้คำเชิญของประธานาธิบดี Xi Jinping แห่งจีน ประธานาธิบดี Vladimir Putin แห่งรัสเซีย จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 19 ถึง 20 พฤษภาคม ซึ่งเป็นการแสดงออกครั้งใหม่ถึงการแลกเปลี่ยนระดับสูงที่ใกล้ชิดอันกลายเป็นคุณลักษณะเด่นของความสัมพันธ์จีน-รัสเซียในยุคใหม่
การเยือนของ Putin เกิดขึ้น ณ ห้วงเวลาที่มีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์ ปีนี้นับเป็นวันครบรอบ 25 ปีของการลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี มิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างจีน-รัสเซีย และการก่อตั้งองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization, SCO) ตลอดจนการครบรอบ 30 ปีของการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านในการประสานงานระหว่างจีน-รัสเซีย
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การทูตระดับประมุขแห่งรัฐได้มีบทบาทสำคัญเป็นแกนกลางในการนำพาความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านพ้นภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่ปี 2013 เป็นต้นมา Xi และ Putin ได้รักษาปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง Xi ได้เดินทางเยือนรัสเซียจำนวน 11 ครั้ง ในขณะที่ Putin ได้เดินทางมายังจีนจำนวน 13 ครั้ง ซึ่งตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนและลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ทวิภาคี
การทูตระดับประมุขแห่งรัฐให้การชี้นำเชิงยุทธศาสตร์
“ความถี่และความลึกซึ้งของปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองท่านเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้พบเห็นจากที่ใดในโลก” Zhao Long นักวิจัยจากศูนย์รัสเซียและเอเชียกลางศึกษา แห่งสถาบันเซี่ยงไฮ้เพื่อการศึกษาด้านระหว่างประเทศ กล่าว
เขาตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำทั้งสองได้พบปะกันมากกว่า 40 ครั้งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และการทูตระดับประมุขแห่งรัฐได้กลายเป็นเสาหลักที่แข็งแกร่งของความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันในระดับสูง และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความร่วมมือในทางปฏิบัติในภาคส่วนต่าง ๆ เป็นวงกว้าง
ในเดือนมีนาคม 2013 รัสเซียได้กลายเป็นประเทศแรกที่ Xi เดินทางเยือนหลังจากดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีน ในปี 2019 ทั้งสองฝ่ายได้ยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านในการประสานงานสำหรับยุคใหม่ ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ทวิภาคี
ในปี 2025 Putin ได้เยือนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด SCO และกิจกรรมรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นของประชาชนจีนและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของปีนี้ Xi และ Putin ได้จัดการประชุมผ่านระบบวิดีโอเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีในอนาคตและการประสานงานบนเวทีระหว่างประเทศ
ภายใต้การชี้นำของประมุขแห่งรัฐทั้งสอง จีนและรัสเซียได้กระชับความเชื่อมั่นทางการเมืองซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมั่นคงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลักของตน รวมถึงอธิปไตย ความมั่นคง และการพัฒนา ทั้งสองฝ่ายยังได้เสริมสร้างการประสานงานบนเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญ อาทิ สหประชาชาติ, SCO, BRICS, APEC และ G20 โดยร่วมกันต่อต้านการกระทำฝ่ายเดียว และมีส่วนร่วมในการสร้างโลกหลายขั้ว
ก่อนหน้านี้ Xi เคยแถลงว่า จีนและรัสเซียได้สำรวจเส้นทางใหม่สำหรับประเทศมหาอำนาจที่มีอาณาเขตติดต่อกันในการปฏิบัติต่อกัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของการไม่เป็นพันธมิตร การไม่เผชิญหน้า และการไม่มุ่งเป้าไปยังฝ่ายที่สามใด ๆ โดยวางรากฐานเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาอำนาจรูปแบบใหม่
ความร่วมมือในทางปฏิบัติบรรลุสู่ระดับสูงสุดใหม่
ด้วยความเชื่อมั่นทางการเมืองซึ่งกันและกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งสองประเทศจึงบรรลุผลสำเร็จอันงดงามผ่านความร่วมมือในทางปฏิบัติอย่างกว้างขวางในสาขาต่าง ๆ เช่น การค้า พลังงาน และวัฒนธรรม
แม้จะเผชิญกับอุปสรรคระดับโลก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของทั้งสองประเทศยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองฝ่ายได้ผลักดันอย่างแข็งขันในการเชื่อมโยงระหว่างข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (BRI) และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย มากกว่า 70% ของรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปภายใต้ข้อริเริ่ม BRI วิ่งผ่านรัสเซียระหว่างเส้นทางมุ่งสู่ยุโรป โดยจำนวนเที่ยวการเดินทางยังคงเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง
จีนยังคงเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียติดต่อกันเป็นเวลา 16 ปี ตามข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงพาณิชย์ของจีน มูลค่าการค้าทวิภาคีบรรลุถึง 227,900 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งเกินระดับ 200,000 ล้านดอลลาร์ติดต่อกันเป็นปีที่สาม ในไตรมาสแรกของปีนี้ มูลค่าการค้าทวิภาคีมีจำนวนรวม 61,200 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี
การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชนยังคงเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งสองประเทศได้ร่วมกันจัดโปรแกรมการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงปีแห่งภาษา ปีแห่งการท่องเที่ยว ปีแห่งการแลกเปลี่ยนเยาวชน และปีแห่งวัฒนธรรม
ในช่วงปีแห่งวัฒนธรรมจีน-รัสเซียประจำปี 2024-2025 ทั้งสองประเทศได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นชุด ละครระบำจีนดั้งเดิมเรื่อง Wing Chun ได้รับการจัดแสดง ณ โรงละครบอลชอยแห่งมอสโก ในขณะที่การแสดงในประเทศจีนโดยวงดุริยางค์โรงละครมาริอินสกีและคณะบอลชอยบัลเลต์จากรัสเซีย ได้รับการตอบรับด้วยความต้องการอย่างล้นหลาม ในปี 2025 จีนและรัสเซียยังได้นำนโยบายยกเว้นวีซ่าซึ่งกันและกันมาใช้ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศ
จากการกระชับความเชื่อมั่นทางการเมืองซึ่งกันและกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ไปจนถึงการขยายความร่วมมือในทางปฏิบัติ และการเติบโตของการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชน จีนและรัสเซียยังคงเสริมสร้างมิตรภาพทวิภาคีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ท่ามกลางบริบทของความไม่แน่นอนระดับโลกที่เพิ่มสูงขึ้น การประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างประมุขแห่งรัฐทั้งสองคาดว่าจะช่วยขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น นำมาซึ่งผลประโยชน์ที่มากขึ้นให้แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ และสร้างความมั่นคงตลอดจนแรงผลักดันเชิงบวกให้แก่โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
