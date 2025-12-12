Bodor Laser นำเสนอระบบตัดโปรไฟล์แบบครบวงจรสำหรับงานผลิตโครงสร้างเหล็ก
จี่หนาน ประเทศจีน, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — การใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และการลงทุนจากภาคเอกชนกำลังช่วยผลักดันการเติบโตครั้งใหม่ในอุตสาหกรรมเหล็กโครงสร้างของอเมริกาเหนือ โซลูชันการประมวลผลโปรไฟล์แบบบูรณาการของ Bodor Laser — รุ่น U3000 และเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ Hicut — กำลังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการทั่วภูมิภาค
กระบวนการผลิต I-beam และ H-beam แบบดั้งเดิมมีความซับซ้อนและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดด้านการจัดตำแหน่งได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อเป็นลวดลายที่ซับซ้อน โซลูชันของ Bodor ผสานการเจาะ การทำเอียงขอบ การบาก การทำเครื่องหมาย และการตัดไว้ในรอบการทำงานอัตโนมัติเดียว โดยรองรับการตัด การโหลด และการขนถ่ายวัสดุอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานระบบ Tekla® และการจัดตำแหน่งด้วยระบบแก้ไขความคลาดเคลื่อนอัจฉริยะ ระบบสามารถถ่ายทอดรายละเอียดการออกแบบได้อย่างแม่นยำสูง ช่วยให้การประกอบหน้างานเป็นไปอย่างราบรื่น
1. เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์มัลติทาสก์ระดับมืออาชีพ U3000
เครื่อง U3000 สามารถประมวลผลโปรไฟล์ แผ่นโลหะ และท่อ ได้ภายในเครื่องเดียว ด้วยความยาวในการประมวลผลสูงสุด 110.24 นิ้ว สามารถเพิ่มโต๊ะทำงานหลายตัวเพื่อรองรับการโหลด การตัด และการขนถ่ายวัสดุได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก
ฟังก์ชันหลัก:
- การตัดโปรไฟล์สำหรับเหล็กโครงสร้างแบบมาตรฐานและแบบรูปทรงไม่สม่ำเสมอ
- การตัดแผ่นโลหะสำหรับงานเจาะ การตัดตรง และการตัดเอียง
- การตัดท่อสำหรับงานเจาะ การทำขอบเอียง การตัดจุดตัด และการตัดทะลุ
- ฐานเหล็กเสริม (เลือกได้) เพื่อการติดตั้งที่ยืดหยุ่น
2. เครื่องตัดโปรไฟล์ไฟเบอร์เลเซอร์ระดับมืออาชีพ Hicut
ออกแบบมาสำหรับการผลิต I-beam และ H-beam แบบอัตโนมัติ เครื่อง Hicut ผสานกระบวนการโหลด การเจาะ การบาก การลบเหลี่ยม การตัด และการขนถ่ายวัสดุเข้าไว้ด้วยกัน โดยไม่ต้องใช้การแทรกแซงจากผู้ปฏิบัติงาน
ไฮไลท์:
- การโหลดอย่างรวดเร็ว (<20 วินาที) พร้อมระบบแบ่งโซนอัจฉริยะที่จัดกลุ่มชิ้นงานตามความยาว
- การบากแบบล็อกในครั้งเดียว ด้วยระยะห่างที่เหมาะสม โดยไม่ต้องเจียรแต่งเพิ่มเติม
- ระบบเชื่อมต่อแบบ 5 แกน และการเคลื่อนที่ของหัวเลเซอร์แบบแกว่งกลับไป-มา 180° ช่วยให้ตัดได้เต็มองศาอย่างแม่นยำสูง
เครื่องทั้งสองรุ่นมีการนำไปใช้งานโดยผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กทั่วอเมริกาเหนือ สำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน งานเครื่องจักร และงานต่อเรือ ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและบริการที่ตอบสนองรวดเร็ว ทำให้ได้รับการยอมรับอย่างมากจากลูกค้า
ณ ปี 2024 Bodor ครองยอดขายเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ระดับโลกเป็นปีที่หกติดต่อกัน (ข้อมูลจาก Shenzhen Forward Research Institute, Sales Records of Laser Cutting Machines with 1000W and Above from 2019 to 2024, Consecutively for Six Years) ชิ้นส่วนหลักของเครื่อง — Bodor Laser (แหล่งกำเนิดเลเซอร์), Bodor Thinker (ระบบควบคุม) และ Bodor Genius (หัวตัด) — มาพร้อมการรับประกัน 5 ปี ในทวีปอเมริกาเหนือ Bodor ยังคงขยายทีมบริการและเสริมความแข็งแกร่งให้กับสต็อกอะไหล่ในพื้นที่ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ผลิต ตัวแทนของ Bodor ระบุว่าบริษัทจะยังคงพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยเลเซอร์ต่อไปควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น
ดูรูปภาพประกอบการแถลงข่าวนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cdf1fdf3-f7ec-49cd-911f-1801ed481025
ติดต่อ Dennis Wang [email protected] Bodor Laser Inc. www.bodor.com
GlobeNewswire Distribution ID 9601260
