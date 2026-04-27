เซินเจิ้น จีน, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — Bodor Laser ครองอันดับ 1 ของโลกด้านยอดขายเครื่องตัดเลเซอร์ (1,000 วัตต์ขึ้นไป) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดย Qianzhan Industry Research Institute ในเดือนมีนาคม 2026 ในปี 2025 บริษัทมียอดขายต่อปีเกิน 10,000 หน่วยอีกครั้ง และยังคงเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่บรรลุเป้าหมายนี้ได้ติดต่อกันถึงเจ็ดปี
มีการประกาศรางวัลนี้ในงาน ITES 2026 ที่เซินเจิ้น ซึ่ง Bodor Laser ยังได้เน้นย้ำถึงความก้าวหน้าด้านการผลิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการขยายธุรกิจไปทั่วโลกอีกด้วย
อันดับ 1 เจ็ดปี: ยืนยันความเป็นผู้นำระดับโลกอีกครั้ง
ในงานนี้ Bodor Laser รายงานว่าสุดยอดโรงงาน DreamSpace ของบริษัทได้ส่งมอบเครื่องจักรกว่า 10,000 เครื่องในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ขณะที่สำนักงานใหญ่ในภาคใต้ของจีนซึ่งตั้งอยู่ในเซินเจิ้นได้เริ่มเข้าสู่การดำเนินงานแล้ว ซึ่งช่วยเสริมสร้างโครงสร้างฐานคู่ของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น บริษัทระบุว่าหมุดหมายสำคัญครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในการก้าวไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และความแข็งแกร่งของแบรนด์
Chen Like ผู้ก่อตั้ง Qianzhan Industry Research Institute กล่าวว่าความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงขีดความสามารถของ Bodor Laser ตลอดห่วงโซ่นวัตกรรม ซึ่งรวมถึงการผลิต การวิจัยและพัฒนา การออกแบบอุตสาหกรรม และการดำเนินงานอัจฉริยะ
กลยุทธ์และนวัตกรรมในฐานะตัวขับเคลื่อนหลัก
ความเป็นผู้นำของ Bodor Laser ได้รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นและการลงทุนระยะยาวในด้านเทคโนโลยี ตลอดห้าปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐในด้านการวิจัยและพัฒนา สร้างขีดความสามารถภายในองค์กรในส่วนประกอบหลัก ตลอดจนพัฒนาผลงานด้านสิทธิบัตรจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับรางวัลด้านการออกแบบระดับนานาชาติมากมาย รวมถึงรางวัล Red Dot และ iF Design Awards
กลุ่มผลิตภัณฑ์และการผลิตอัจฉริยะ
ในปี 2025 ทาง Bodor Laser ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปสู่ระบบความเร็วสูง ความแม่นยำสูง และสายการผลิตอัจฉริยะ โซลูชันของบริษัทได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการใช้งานต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์และการแปรรูปโลหะแผ่น ในขณะที่ระบบอัตโนมัติแบบบูรณาการช่วยให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
การขยายธุรกิจและการดำเนินงานทั่วโลก
Bodor Laser ยังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยฐานการผลิตในประเทศจีนและประเทศไทย รวมถึงในเครือและศูนย์บริการในต่างประเทศกว่า 10 แห่ง ปัจจุบัน บริษัทดำเนินงานในกว่า 180 ประเทศและภูมิภาค โดยมีพนักงานมากกว่า 3,500 คนทั่วโลก
“ครองอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 7 ไม่ใช่เส้นชัย แต่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่” Zhan Zhihao รองประธานอาวุโสของ Bodor Laser กล่าว “เราจะยังคงผลักดันนวัตกรรมและสนับสนุนการผลิตทั่วโลกต่อไป”
ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/914d0715-229f-408c-bd1b-fc6347965594
ข้อมูลติดต่อ: www.bodor.com Jack Thompson [email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9707547