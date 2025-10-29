Ambiq เปิดตัว Apollo510 Lite SoCs เพื่อขับเคลื่อนอุปกรณ์ Always-On Edge พร้อมการเชื่อมต่อบลูทูธแบบสองโหมด
Apollo510 Lite SoC Series ใหม่มอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานและประสิทธิภาพด้าน AI ที่ก้าวล้ำ เพื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อที่ชาญฉลาดและใช้งานได้นานยิ่งขึ้น
ออสติน รัฐเท็กซัส, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Ambiq Micro, Inc. (“Ambiq”) ผู้ให้บริการระดับแนวหน้าด้านโซลูชัน AI และเซมิคอนดักเตอร์พลังงานต่ำพิเศษ ได้ประกาศเปิดตัว Apollo510 Lite System-on-Chip (SoC) Series ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในตระกูล Apollo5 ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเทคโนโลยีอัจฉริยะที่พร้อมทำงานตลอดเวลาบนอุปกรณ์ปลายทาง โดยมอบความสามารถในการประมวลผลด้วย AI ขั้นสูง การเชื่อมต่อไร้สายแบบหลายโปรโตคอล และประสิทธิภาพการใช้พลังงานชั้นนำของอุตสาหกรรม เพื่อเสริมประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์รุ่นถัดไป ตั้งแต่อุปกรณ์สวมใส่และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปจนถึงเซนเซอร์ IoT สำหรับอุตสาหกรรมและอาคารอัจฉริยะ
การเปลี่ยนแปลงความเป็นไปได้บนอุปกรณ์ปลายทาง
“Apollo510 Lite Series ถือเป็นก้าวสำคัญในการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชัน AI พลังงานต่ำพิเศษของ Ambiq โดยการนำความสามารถของ Edge AI มาสู่กลุ่มอุปกรณ์และการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์สวมใส่ การดูแลสุขภาพ ภาคอุตสาหกรรม ไปจนถึงสมาร์ทโฮม” Fumihide Esaka ประธานกรรมการบริหารของ Ambiq กล่าว “ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการทำให้เทคโนโลยีอัจฉริยะสามารถใช้งานได้ทุกที่ โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพหรือพลังงาน”
ความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้านประสิทธิภาพ Edge AI
Apollo510 Lite Series สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Subthreshold Power Optimized Technology (SPOT®) ที่เป็นเอกสิทธิ์ของ Ambiq โดยมอบประสิทธิภาพที่เร็วกว่าถึง 16 เท่า และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน AI ดีขึ้นสูงสุดถึง 30 เท่า เมื่อเทียบกับโซลูชัน M4 หรือ M33 ที่เทียบเคียงกัน ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพครั้งสำคัญนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับใช้เวิร์กโหลด AI ที่ซับซ้อน รวมถึงการวิเคราะห์สุขภาพ เซนเซอร์ฟิวชัน และการจดจำเสียง พร้อมทั้งยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อย่างมาก
จุดเด่นของ Apollo510 Lite Series
- การประมวลผลประสิทธิภาพสูง: หน่วยประมวลผล Arm® Cortex®-M55 ความเร็วสูงสุด 250 MHz พร้อม turboSPOT® และเทคโนโลยี Helium เพื่อเร่งความเร็วการทำงานของ AI อย่างมีประสิทธิภาพ
- หน่วยประมวลผลร่วมเฉพาะ: หน่วยประมวลผลร่วม Arm Cortex-M4F ความเร็ว 48/96 MHz เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบไร้สายและเซนเซอร์ฟิวชัน
- หน่วยความจำขยาย: RAM ขนาด 2 MB และหน่วยความจำถาวรขนาด 2 MB พร้อมแคชสำหรับคำสั่ง/ข้อมูลโดยเฉพาะเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
- การเชื่อมต่อขั้นสูง:
- Bluetooth® Low Energy 5.4 พร้อมกำลังส่ง +14 dBm เพื่อประสิทธิภาพสัญญาณที่แรงและเสถียร
- บลูทูธแบบสองโหมด (Classic + LE) เพื่อการใช้งานเสียงพลังงานต่ำและความเข้ากันได้กับอุปกรณ์รุ่นเก่า
- ระบบความปลอดภัยในตัว: secureSPOT® 3.0 พร้อม Arm TrustZone® การบูตแบบปลอดภัย และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ได้รับการยืนยันเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้พร้อมให้ใช้งานสามรุ่น ได้แก่
Apollo510 Lite (ไม่มีวิทยุ BLE), Apollo510B Lite (รองรับ BLE) และ Apollo510D Lite (บลูทูธแบบสองโหมด)
ความพร้อมใช้งาน
Apollo510 Lite Series พร้อมให้สั่งตัวอย่างได้แล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากในไตรมาส 1 ของปี 2026 ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Apollo510 Lite SoC เพื่อดูข้อมูลทางเทคนิค เครื่องมือการพัฒนา และรายละเอียดการสั่งซื้อ
เกี่ยวกับ Ambiq
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส พันธกิจของ Ambiq คือการนำความอัจฉริยะ (ทั้งในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีอื่น ๆ) ไปสู่ทุกพื้นที่ด้วยการส่งมอบโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ที่ใช้พลังงานต่ำสุด Ambiq ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้งานการประมวลผลที่อุปกรณ์ปลายทางโดย AI ซึ่งเป็นจุดที่มีข้อจำกัดด้านการใช้พลังงานมากที่สุด นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของ Ambiq ซึ่งพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ (SPOT®) ทำให้เกิดปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้อย่างมีนัยสำคัญในระดับโครงสร้าง เมื่อเทียบกับการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์แบบดั้งเดิม Ambiq ขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปแล้วมากกว่า 280 ล้านเครื่อง ณ ปัจจุบัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.ambiq.com
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อความที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้จากคำต่าง ๆ เช่น “เชื่อว่า” “คาดว่า” “อาจ” “จะ” “ควร” “มุ่งหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “ประมาณการ” หรือ “คาดการณ์” หรือสำนวนในลักษณะใกล้เคียงกันที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ แผนการ การคาดการณ์ หรือเจตนารมณ์ของเรา โดยลักษณะของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าแล้ว ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตหรือการรับประกันผลการดำเนินงานในอนาคต และยังอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน สมมติฐาน หรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ซึ่งยากต่อการคาดการณ์หรือวัดผลได้อย่างชัดเจน รวมถึงปัจจัยที่อธิบายไว้ในส่วนที่มีชื่อว่า “ปัจจัยเสี่ยง” ในเอกสารของ Ambiq ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Ambiq ไม่มีพันธะผูกพันในการปรับปรุงหรือทบทวนข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลจากข้อมูลใหม่ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต หรือเหตุผลอื่นใด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
