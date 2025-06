Allwyn และ Formula 1® เฉลิมฉลองพลังของชุมชนด้วยการเปิดตัวรางวัล F1® Allwyn Global Community Award

F1® Allwyn Global Community Award ใหม่ล่าสุดจะยกย่องและให้ความสำคัญกับโครงการริเริ่มที่มุ่งเน้นชุมชนจากทั่วโลกของ Formula 1 โดยผู้ชนะคนแรกจะได้รับรางวัลนี้ที่ Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix 2025

Allwyn จะบริจาค 100,000 ยูโรให้แต่ละโครงการริเริ่มที่ชนะ 4 การแข่งขันในฤดูกาลนี้

ลูเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, June 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Allwyn บริษัทบันเทิงที่ดำเนินการด้านลอตเตอรีระดับนานาชาติ และ Formula 1 ได้ประกาศเปิดตัวรางวัล F1® Allwyn Global Community Award เป็นครั้งแรกที่โครงการริเริ่มที่มุ่งเน้นชุมชนทั่วโลกของ Formula 1 จะได้รับการนำเสนอและเฉลิมฉลองบนเวทีระดับโลกเพื่อแสดงผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อสังคม นอกจากจะได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้ว โครงการที่ได้รับรางวัลแต่ละโครงการยังจะได้รับเงินบริจาคจาก Allwyn มูลค่า 100,000 ยูโร เพื่อนำไปปรับปรุงชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกต่อไป

ผู้ชนะต้องแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนสนับสนุนที่มีความหมายต่อสังคมนอกเหนือจากการแข่งขัน ซึ่งอาจรวมถึงความก้าวหน้าด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่ดี หรือความยั่งยืน สำหรับการแข่งขันแต่ละครั้ง โปรโมเตอร์ในพื้นที่จะหาโครงการริเริ่มในชุมชนที่เชื่อมโยงกับ Formula 1 อย่างเช่น โครงการที่ดำเนินการโดยทีม พันธมิตร และสื่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศของตน คณะกรรมการสามคนจาก Allwyn, Formula 1 และตัวแทนในพื้นที่จะตกลงกันเกี่ยวกับผู้ชนะ ซึ่งนอกจากการบริจาคแล้ว ยังจะได้รับถ้วยรางวัลและโอกาสในการเข้าชมการแข่งขัน Formula 1 Grand Prix อีกด้วย

การก่อตั้งรางวัล F1® Allwyn Global Community Award เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือหลายปีระหว่าง Formula 1 และ Allwyn ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกและตอบแทนชุมชนที่พวกเขาดำเนินงานอยู่ ผู้รับรายแรกจะได้รับรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ก่อนการแข่งขัน Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix ในวันที่ 31 สิงหาคม ผู้ชนะเพิ่มอีกสามรายจะได้รับการคัดเลือกในช่วงปลายฤดูกาลนี้เพื่อยกย่องโครงการริเริ่มในท้องถิ่นที่บ้านเกิดของการแข่งขัน Formula 1 ในสหรัฐอเมริกา (ออสตินและลาสเวกัส) และเม็กซิโก

Allwyn มุ่งมั่นที่จะขยายรางวัลให้ครอบคลุมการแข่งขันมากขึ้นในฤดูกาล 2026 และเฉลิมฉลองโครงการต่าง ๆ ที่สร้างความแตกต่างที่มีความหมายต่อไป

Robert Chvátal, ซีอีโอของกลุ่มบริษัท Allwyn กล่าว: “การส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนถือเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราทำที่ Allwyn ความร่วมมือของเรากับ Formula 1 ถือเป็นโอกาสที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อชุมชนผ่านการสร้างรางวัล F1® Allwyn Global Community Award ที่สร้างแรงบันดาลใจนี้ โดยสนับสนุนโครงการริเริ่มในชุมชนที่ดีที่สุดทั่วโลกและนำไปสู่กลุ่มเป้าหมายทั่วโลกจำนวนมาก”

Stefano Domenicali ประธานและซีอีโอของ Formula 1 กล่าว: “การสร้างมรดกเชิงบวกในสถานที่ที่เราแข่งขันเป็นเสาหลักของกีฬาเรา และตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราได้ร่วมงานกับโปรโมเตอร์และองค์กรระดับภูมิภาคเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเชิญเด็ก ๆ จากโรงเรียนในพื้นที่มาที่สนามแข่งเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาพิจารณามีส่วนร่วมในกีฬามอเตอร์สปอร์ต ไปจนถึงการระดมทุนสำหรับโครงการด้านการศึกษาและต้อนรับร้านค้าในชุมชนและองค์กรการกุศลในพื้นที่ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้” ทุกปี สถานที่ที่น่าทึ่ง 24 แห่งเปิดประตูต้อนรับเรา และเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในสนามแข่งและทั่วทั้งเมือง ดังนั้นผมจึงภูมิใจมากที่ได้เปิดตัวรางวัล F1® Allwyn Global Community Award เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของเรา เราจะยกย่องและมอบเวทีระดับโลกที่คู่ควรให้แก่โครงการริเริ่มระดับท้องถิ่นที่พยายามสุดความสามารถในการพัฒนาชุมชนของตนและโลกใบนี้”

พิธีมอบรางวัล F1® Allwyn Global Community Award จะจัดขึ้นที่ Grands Prix ครั้งต่อไปในปี 2025:

Formula 1® Heineken Dutch Grand Prix 2025 – 29 – 31 สิงหาคม 2025

Formula 1® MSC Cruises USA Grand Prix 2025 – 17-19 ตุลาคม 2025

Formula 1® Gran Premio De La Ciudad De Mexico 2025 – 24 – 26 ตุลาคม 2025

Formula 1® Heineken Las Vegas Grand Prix 2025 – 20 – 22 พฤศจิกายน 2025

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

เกี่ยวกับ Allwyn

Allwyn คือผู้ประกอบการลอตเตอรีข้ามชาติชั้นนำ Allwyn สร้างลอตเตอรีที่ดีกว่าซึ่งคืนคุณค่าแก่สังคมมากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรม เทคโนโลยี ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในพอร์ตโฟลิโอความบันเทิงด้านเกมทั่วไปที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่ใช้ลอตเตอรีเป็นหลัก ซึ่งเน้นการเล่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจในราคาที่จับต้องได้ทำให้ Allwyn ครองตำแหน่งผู้นำตลาดด้วยแบรนด์ที่เชื่อถือได้ทั่วทั้งยุโรปในออสเตรีย สาธารณรัฐเช็ก กรีซ ไซปรัส อิตาลี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา (อิลลินอยส์)

สอบถามข้อมูลด้านสื่อ [email protected]

เกี่ยวกับ Formula 1®

การแข่งรถ Formula 1® เริ่มขึ้นในปี 1950 และเป็นการแข่งขันรถยนต์ที่ทรงเกียรติที่สุดในโลก รวมถึงซีรีส์กีฬาประจำปีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกอีกด้วย Formula One World Championship Limited เป็นส่วนหนึ่งของ Formula 1® และถือครองลิขสิทธิ์ทางการค้าแต่เพียงผู้เดียวของ FIA Formula One World Championship Formula 1® เป็นบริษัทในเครือ Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) ซึ่งมาจากการติดตามหุ้นของ Formula One Group โลโก้ F1, โลโก้ F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Formula One Licensing BV ซึ่งเป็นบริษัท Formula 1 สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน

Formula 1 Press Office

E: [email protected]

T: @f1media

สามารถรับชมรูปภาพประกอบของการแถลงนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6abc046b-cf50-417b-8eef-eba10083fb1d

GlobeNewswire Distribution ID 1001115323