AI-Media และ AVE ประกาศการเป็นพันธมิตรแต่เพียงผู้เดียวเพื่อมอบความสามารถในการเข้าถึงสำหรับทุกงานอีเวนต์สดในออสเตรเลีย
ซิดนีย์, Nov. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการสร้างคำบรรยายและการเข้าถึงแบบสดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้แต่งตั้งให้ Audio Visual Events (AVE) เป็นพันธมิตรการเช่าโซลูชันแต่เพียงผู้เดียวสำหรับตลาดงานอีเวนต์สดในออสเตรเลีย
การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นี้จะผนวกรวมแพลตฟอร์ม LEXI ของ AI-Media ซึ่งเป็นระบบนิเวศของฮาร์ดแวร์เกรดระดับมืออาชีพและโซลูชันการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านคลาวด์ (SaaS) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อส่งมอบการสร้างคำบรรยายและการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ที่มีความหน่วงต่ำ ด้วยโสตทัศนูปกรณ์ที่เชื่อถือได้ของ AVE แบบเช่าเฉพาะอุปกรณ์และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคด้านโปรดักชัน ความร่วมมือดังกล่าวช่วยให้ผู้จัดงานอีเวนต์ในออสเตรเลียสามารถเพิ่มการเข้าถึง การมีส่วนร่วม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในทุกงานอีเวนต์สดและแบบไฮบริด ในขณะที่ขับเคลื่อนการเติบโตร่วมกันของทั้งสององค์กร
ภาพรวมของการเป็นพันธมิตร
จากการเป็นพันธมิตรนี้ นักวางแผนงานอีเวนต์และทีมงานโปรดักชันสามารถเช่าอุปกรณ์ AV ของ AVE ที่ตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น อุปกรณ์แสดงผลภาพ ตู้จัดเก็บและติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และระบบการรวมโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งทำการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อนำไปใช้งานได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์ม LEXI ของ AI-Media รวมถึง LEXI Viewer
LEXI Viewer คือฮาร์ดแวร์การแสดงผลการสร้างคำบรรยายของ AI-Media ที่ถูกออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมการจัดงานอีเวนต์สดระดับมืออาชีพ ซึ่งจะเชื่อมต่อโดยตรงกับบริการ LEXI Text ของ AI-Media (การสร้างคำบรรยายสดที่ขับเคลื่อนด้วย AI) และ LEXI Translate (การแปลในหลายภาษาแบบเรียลไทม์) เพื่อส่งมอบการสร้างคำบรรยายและการแปลภาษาที่ชัดเจนและในจังหวะที่สอดคล้อง บนผนัง LED, จอโปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์แสดงผลภาพแบบดิจิทัล
โมเดลการเช่ารูปแบบใหม่นี้ช่วยให้โปรดิวเซอร์งานอีเวนต์สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการสร้างคำบรรยายและการแปลภาษาได้ในลักษณะเป็นรายอีเวนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในการจัดงาน จึงทำให้การซื้ออุปกรณ์เฉพาะเหล่านี้ไม่คุ้มค่าทางการเงิน การดำเนินการนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าสามารถเพิ่มการเข้าถึงให้แก่งานอีเวนต์ใด ๆ ก็ตามได้โดยง่ายไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็ก ในขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมโมเดลการขายตรงของ AI-Media สำหรับลูกค้าที่ต้องการโซลูชันแบบต่อเนื่องหรือแบบบูรณาการ
จุดแข็งที่สำคัญ ได้แก่
- ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปีของ AVE ในการส่งมอบงานอีเวนต์ที่ไร้ข้อบกพร่องทั่วทั้งออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนสถานที่จัดงาน เอเจนซี่ และงานอีเวนต์ขององค์กรขนาดใหญ่
- โซลูชัน LEXI ของ AI-Media ที่ผนวกรวมฮาร์ดแวร์การสร้างคำบรรยายเกรดระดับองค์กรและโซลูชันการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านคลาวด์ (SaaS) ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อมอบความน่าเชื่อถือที่ไม่ใครเทียบได้
- การผนวกรวม: การสร้างคำบรรยายและการแปลภาษาที่ขยายขนาดได้อย่างไร้กังวลสำหรับงานอีเวนต์ต่าง ๆ ตั้งแต่การจัดงานสัมมนาและการประชุมระดับองค์กรไปจนถึงงานเทศกาลขนาดใหญ่
“การทำงานร่วมกับ AVE ในฐานะพันธมิตรการเช่าแต่เพียงผู้เดียวของเราในออสเตรเลีย ทำให้ผู้เชี่ยวชาญการจัดงานอีเวนต์สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ในหลายภาษาและได้รับการมีส่วนร่วมสูงง่ายยิ่งขึ้นเป็นอย่างมาก” กล่าว Tony Abrahams ซีอีโอของ AI-Media “เมื่อร่วมมือกัน เราจะนำเสนอโซลูชันการสร้างคำบรรยายและการแปลภาษาชั้นนำระดับโลกให้แก่ตลาดในออสเตรเลีย”
โอกาสทางการตลาด
อุตสาหกรรมการจัดงานอีเวนต์สดในออสเตรเลียยังคงขยายตัวเนื่องจากมีความต้องการอีกครั้งหลังการระบาดใหญ่ และมีความคาดหวังด้านการเข้าถึงที่เพิ่มสูงขึ้น
ตามข้อมูลของ IMARC Groupi ตลาดการบริหารจัดการงานอีเวนต์ในออสเตรเลียมีมูลค่าประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในปี 2024 และคาดการณ์ว่าจะเติบโตจนถึง 70 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียภายในปี 2033 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นอยู่ที่ 11.2%
ด้วยความสามารถในการเข้าถึงและการสื่อสารได้หลายภาษาซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในปัจจุบันต่อการมีส่วนร่วมของผู้ชม เป้าหมายองค์กรเรื่องการไม่แบ่งแยก และมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทำให้การเป็นพันธมิตรครั้งนี้วางตำแหน่งให้ AVE และ AI-Media สามารถตอบสนองต่อความต้องการระดับสูงที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในตลาดงานอีเวนต์สดของออสเตรเลีย
“เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับ AI-Media” กล่าว Paul Keating หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดของ Audio Visual Events “แพลตฟอร์ม LEXI ของ AI-Media เป็นตัวแทนของเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกสำหรับการสร้างคำบรรยายและการแปลภาษาสด การผนวกรวมกับความเชี่ยวชาญแบบเช่าเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ AVE ทำให้เรามอบวิธีที่ง่ายและชาญฉลาดมากขึ้นให้แก่โปรดิวเซอร์งานอีเวนต์ เพื่อบูรณาการความสามารถในการเข้าถึงเข้ากับงานโปรดักชันของพวกเขา”
อยู่ในออสเตรเลียใช่หรือไม่ สนใจที่จะเช่าโซลูชันการสร้างคำบรรยายและการแปลภาษาใช่หรือไม่ คลิกที่นี่เพื่อสอบถาม
เกี่ยวกับ AI-Media
AI-Media (ASX: AIM) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการแปลเสียง การสร้างคำบรรยาย และการเรียบเรียงภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI LEXI Suite และเครือข่ายอุปกรณ์เข้ารหัสทั่วโลกมอบความสามารถในหลายภาษาแบบเรียลไทม์ โดยได้รับความไว้วางใจทั่วโลกในการปรับปรุงกระบวนการ ยกระดับการสื่อสาร และขยายขอบเขตการเปลี่ยนจากข้อความเป็นเสียงพูด AI
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ของ AI-Media
เกี่ยวกับ AVE
Audio Visual Events (AVE) คือผู้ให้บริการด้านการเช่าเฉพาะอุปกรณ์และบริการเทคนิคด้านโปรดักชันระดับชั้นนำของออสเตรเลีย ซึ่งนำเสนอโสตทัศนูปกรณ์และการสนับสนุนทางเทคนิคด้านโปรดักชันให้แก่เอเจนซี่ ผู้จัดงานสัมมนา สถานที่จัดงาน และบริษัทโปรดักชันทั่วประเทศ AVE มีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือ โดยมีประสบการณ์มายาวนานกว่าสองทศวรรษในการส่งมอบโซลูชันเทคโนโลยีการจัดงานอีเวนต์ได้อย่างราบรื่น เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ AVE
ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:
Fiona Habben
หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก
AI-Media
อีเมล: [email protected]
โทร: +61 2 8870 7722
เว็บไซต์: www.ai-media.tv
สามารถดูภาพถ่ายที่แนบมากับประกาศฉบับนี้ได้ที่: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c871dbd4-5758-495d-9494-c4a2a806c478
