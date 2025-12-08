Acuity Knowledge Partners รีแบรนด์เป็น Acuity Analytics และเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่
ลอนดอนและนิวยอร์ก, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Acuity Knowledge Partners ได้ประกาศรีแบรนด์เป็น Acuity Analytics ซึ่งเป็นชื่อทางการค้าใหม่ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงเส้นทางการเติบโตของบริษัทสู่การเป็นผู้นำระดับโลกด้านข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์ ข้อมูล และโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบรนด์ใหม่นี้ได้รับการสนับสนุนโดยการเปิดตัวเว็บไซต์ที่ออกแบบใหม่ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพความสามารถที่ขยายตัวของบริษัทได้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน รวมถึงการเป็นองค์กรที่บูรณาการมากยิ่งขึ้นของ Acuity
ตลอดระยะเวลา 23 ปี ความสำเร็จของ Acuity ขับเคลื่อนโดยบุคลากรของบริษัท บริษัทนี้ได้เติบโตบนรากฐานของความเชี่ยวชาญเชิงลึกในสาขาต่าง ๆ การตัดสินใจเชิงวิเคราะห์ที่แม่นยำ งานวิจัยที่ให้ข้อมูลเชิงลึก และความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการคุณภาพสูงแก่ลูกค้าในภาคบริการทางการเงิน จากพื้นฐานนี้ Acuity Analytics กำลังขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ความสามารถใหม่ ๆ และตลาดใหม่ ๆ พร้อมสร้างความร่วมมือที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกับสถาบันการเงินชั้นนำของโลกหลายแห่ง
เมื่อความต้องการของลูกค้าและเทคโนโลยีเติบโตขึ้น ธุรกิจของบริษัทก็เติบโตไปเช่นเดียวกัน ปัจจุบัน Acuity Analytics รวมทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า 7,200 คนใน 28 แห่งทั่วโลก ให้การสนับสนุนลูกค้ามากกว่า 800 รายในด้านการวิจัย การวิเคราะห์ ข้อมูล และโซลูชันด้านปฏิบัติการ บริษัทได้ขยายความสามารถด้านวิศวกรรม คลาวด์ และดิจิทัลเพิ่มเติม ผ่านการควบรวมกิจการกับ PPA Group ในปี 2024 และ Ascent ในปี 2025 ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการส่งมอบการสนับสนุนครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในตอนนี้มีบทบาทสำคัญในงานของ Acuity Analytics แต่บุคลากรก็ยังคงเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง กลยุทธ์ของบริษัทตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า AI จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อได้รับการกำกับโดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจข้อมูลของลูกค้า ขั้นตอนการทำงาน และกระบวนการตัดสินใจอย่างลึกซึ้ง แพลตฟอร์ม AI เชิงตัวแทนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Acuity ในชื่อ Agent Fleet ช่วยยกระดับการส่งมอบงานด้วยการทำงานอัตโนมัติในภารกิจประจำ และเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยังคงตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ทุกชิ้นเป็นไปตามมาตรฐาน ความต้องการเฉพาะทาง และดุลยพินิจที่ลูกค้าคาดหวัง แนวทางการทำงานแบบที่มีมนุษย์อยู่ในวงจรการทำงานนี้ ได้กลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่บริษัทส่งมอบข้อมูลเชิงลึก นวัตกรรม และผลกระทบ
เว็บไซต์ใหม่ของ Acuity Analytics แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการดังกล่าว โดยออกแบบตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ให้โครงสร้างที่ชัดเจน แสดงให้เห็นถึงการผสานกันของบุคลากร เทคโนโลยี และขีดความสามารถของบริษัท และช่วยให้ลูกค้าเข้าใจได้อย่างง่ายดายว่า Acuity Analytics สามารถสนับสนุนลำดับความสำคัญของพวกเขาได้อย่างไร ไม่ว่าจะผ่านทีมงานเฉพาะทาง ขั้นตอนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในวงกว้าง
Robert King ประธานกรรมการบริหารของ Acuity Analytics ระบุว่า:
“บุคลากรของเราเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจเสมอมา ความเชี่ยวชาญและความทุ่มเทของพวกเขาคือเหตุผลที่ทำให้เราสามารถร่วมงานกับสถาบันกว่า 800 แห่งทั่วโลกได้ ในขณะเดียวกัน เราได้ตระหนักถึงโอกาสที่เทคโนโลยีและ AI นำมาสู่การทำงานของเรา การรีแบรนด์ครั้งนี้สะท้อนถึงเส้นทางดังกล่าว ธุรกิจที่สร้างขึ้นจากบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่น และตอนนี้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผมรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งในสิ่งที่ Acuity Analytics เป็นในวันนี้ และตื่นเต้นกับบทบาทที่ยุคใหม่นี้จะมีต่อลูกค้าและพนักงานของเรา”
Emma Crabtree ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ Acuity Analytics กล่าวว่า:
“ลูกค้าต้องการพันธมิตรที่เข้าใจอุตสาหกรรมของพวกเขา และสามารถสนับสนุนได้ทั้งด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีสมัยใหม่ การพัฒนาของเราสู่ Acuity Analytics แสดงความต้องการนั้น แบรนด์และเว็บไซต์ใหม่ช่วยให้ลูกค้าเห็นภาพความสามารถทั้งหมดของเราได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงวิธีที่เราผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ข้อมูล ดิจิทัล และ AI เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดผลได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เรามีความพร้อมมากยิ่งขึ้นในการสนับสนุนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ความต้องการของพวกเขายังคงพัฒนาต่อไป และเราช่วยพาพวกเขาก้าวไปในเส้นทางนั้น”
เกี่ยวกับ Acuity Analytics
Acuity Analytics เป็นชื่อทางการค้าของ Acuity Knowledge Partners บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการให้บริการงานวิจัยเฉพาะทาง การบริหารจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ และโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับสถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ ด้วยทีมงานนักวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกว่า 7,200 คนใน 28 แห่งทั่วโลก บริษัทผสานความเชี่ยวชาญเชิงลึกด้านบริการทางการเงินเข้ากับขีดความสามารถด้านวิศวกรรม ดิจิทัล และ AI ที่เข้มแข็ง Acuity ให้การสนับสนุนองค์กรกว่า 800 แห่งในการยกระดับประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และเสริมศักยภาพของบุคลากร
Acuity แยกตัวออกมาเป็นธุรกิจอิสระจาก Moody’s Corporation ในปี 2019 ภายหลังการเข้าซื้อกิจการโดย Equistone Partners Europe ในเดือนมกราคม 2023 กองทุนที่ได้รับคำแนะนำจากบริษัทไพรเวตอีควิตีระดับโลก Permira ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ โดย Equistone ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.asics.com
ติดต่อสอบถามด้านสื่อ:
Stuti Das
หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ระดับโลก
Acuity Analytics
