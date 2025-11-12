2025 JETOUR Media Alliance Tech Tour สิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จ
อู๋หู ประเทศจีน, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — 2025 JETOUR Media Alliance (JMA) Tech Tour สิ้นสุดลงด้วยความสำเร็จในเมืองอู๋หู มณฑลอานฮุย งานดังกล่าวได้รวบรวมผู้แทนจากสื่อชั้นนำด้านยานยนต์จากทั่วโลก ณ สำนักงานใหญ่ของ JETOUR ผู้เข้าร่วมได้รับความเข้าใจอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดของ JETOUR ในด้านเทคโนโลยีพลังงานใหม่และเทคโนโลยียานยนต์ออฟโรดไฮบริด รวมถึงกลยุทธ์ระดับโลกของบริษัท โดยเป็นไปผ่านกิจกรรมสัมผัสเทคโนโลยีเชิงลึก การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการทดลองขับขี่
การสาธิตความแข็งแกร่งทางเทคนิค: สถาปัตยกรรม GAIA นิยามใหม่ของรถยนต์ออฟโรดไฮบริดยุคหน้า
องค์ประกอบหลักของ Tech Tour คือการนำเสนอสถาปัตยกรรม GAIA อย่างครอบคลุม สถาปัตยกรรมนี้ได้รวมเอาโมดูลหลักสี่โมดูลเข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ GAIA Platform, GAIA Cockpit, GAIA Pilot และ GAIA Travel+ และได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการขับเคลื่อนในทุกสภาพพื้นผิวในยุคพลังงานใหม่
G700 ซึ่งเป็นรถยนต์เอสยูวีออฟโรดไฮบริดระดับพรีเมียมที่ขับเคลื่อนได้ทุกสภาพพื้นผิวและสร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม GAIA กลายเป็นจุดศูนย์กลางของงานนี้
ในระหว่างการทดลองขับโดยสื่อระดับโลกครั้งแรก G700 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้านการส่งมอบกำลังที่แข็งแกร่งและระบบควบคุมอัจฉริยะ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือทางเทคนิคและความมั่นใจในแบรนด์ของ JETOUR ในกลุ่มรถยนต์ออฟโรดไฮบริดระดับพรีเมียมอย่างเต็มที่
การขยายการรับฟังความคิดเห็นจากสื่อทั่วโลก: JMA กระชับความร่วมมือให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
Tech Tour ยังถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือภายใน JETOUR Media Alliance (JMA) ในระหว่างงานนี้ JETOUR ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลายรายการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเชิงลึกกับสื่อมวลชนทั่วโลก
การผสมผสานระหว่างการสัมมนาและประสบการณ์ภาคปฏิบัติเหล่านี้ช่วยให้แขกผู้ร่วมงานเข้าใจแผนงานทางเทคนิคและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ JETOUR ในด้านรถยนต์ออฟโรดไฮบริดได้ง่ายยิ่งขึ้น หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า G700 บรรลุความสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างสมรรถนะ อัจฉริยภาพ และประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นย้ำถึงความได้เปรียบในการแข่งขันที่แข็งแกร่งในตลาดอย่างตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งการขับขี่ในระยะทางไกลและความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดที่เหนือกว่ามีความสำคัญสูงสุด ตัวแทนสื่อจากซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ และชิลี ยังได้แบ่งปันข้อเสนอแนะอันมีค่าจากผู้ใช้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรด ระยะทาง และคุณสมบัติอัจฉริยะ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการขยายสู่ระดับโลกอย่างต่อเนื่องของ JETOUR
เนื่องจากมี G700 ที่พร้อมสำหรับการเปิดตัวทั่วโลก JETOUR จึงกำลังเร่งไปสู่เป้าหมายในการเป็นแบรนด์รถยนต์ออฟโรดไฮบริดชั้นนำของโลก แบรนด์นี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากระบบการวิจัยและพัฒนาระดับโลกแบบ “6+N” และทีมงานนวัตกร 4,000 คน ดำเนินงานใน 91 ประเทศและภูมิภาค โดยมีบริษัทย่อยในต่างประเทศ 8 แห่ง ซึ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายทั่วโลกและกำหนดนิยามใหม่ของมาตรฐานรถยนต์ออฟโรดไฮบริดทั่วโลก
