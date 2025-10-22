โรงงานผลิตภัณฑ์ยาปลอดเชื้อ Curia ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ผลิตแห่งปีของรัฐแมสซาชูเซตส์
ออลบานี รัฐนิวยอร์ก, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Curia Global, Inc. (Curia) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการวิจัย พัฒนา และการผลิตตามสัญญา ได้ประกาศในวันนี้ว่าโรงงานผลิตภัณฑ์ยาปลอดเชื้อในเบอร์ลิงตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “ผู้ผลิตแห่งปี” โดยกลุ่มผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อการผลิตแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Legislative Manufacturing Caucus) รางวัลนี้มอบให้ในพิธีมอบรางวัลการผลิตประจำปีครั้งที่ 10 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ณ สนามกีฬาจิลเลตต์
โรงงานในเบอร์ลิงตันของ Curia ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของบริษัทตั้งแต่ปี 2010 โรงงานแห่งนี้เชี่ยวชาญด้านการผลิตยาในรูปแบบของขวดยาและกระบอกฉีดยาแบบเติมสำเร็จสำหรับการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้ายและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โรงงานแห่งนี้เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการจัดการกระบวนการที่ใช้ตัวทำละลาย ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนืดสูง และสารควบคุม นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการพัฒนากระบวนการภายในโรงงานที่สนับสนุนการศึกษาวิจัยการผสม การขยายขนาด และการพัฒนาสูตรยา
“พนักงาน Curia มีบทบาทสำคัญในการผลิตยาที่ผู้ป่วยสามารถไว้วางใจได้ โดยยึดถือตามมาตรฐานคุณภาพที่เข้มงวดที่สุด” Mari-Kate Alter ผู้จัดการทั่วไปและหัวหน้าโรงงาน Curia เบอร์ลิงตัน กล่าว “แม้ว่าลูกค้าโดยตรงของเราจะเป็นบริษัทเภสัชกรรม แต่เรามาทำงานทุกวันโดยคำนึงถึงผู้ป่วย เราได้รับเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับในบทบาทของเราต่อระบบนิเวศการผลิตของรัฐแมสซาชูเซตส์”
ความสามารถด้านผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อของ Curia รวมถึงการทำงานกับสารออกฤทธิ์ที่ซับซ้อน สารที่มีฤทธิ์แรงและเป็นพิษต่อเซลล์ สูตรยาที่มีความหนืดสูง และสารควบคุม ตั้งแต่ระดับคลินิกถึงระดับเชิงพาณิชย์ ในสี่โรงงานที่ทันสมัยทั่วโลก โรงงานในเบอร์ลิงตันเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายโรงงานบรรจุยาปราศจากเชื้อระดับโลกของ Curia ซึ่งรวมถึงการผลิตระดับคลินิกในเมืองคามาริลโล รัฐแคลิฟอร์เนีย และเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร รวมทั้งความสามารถระดับเชิงพาณิชย์และคลินิกในเมืองอัลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก
กลุ่มผู้แทนฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อการผลิต (Manufacturing Caucus) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ประกอบด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแมสซาชูเซตส์กว่า 70 คน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการผลิตของรัฐผ่านการฝึกอบรมบุคลากร การสนับสนุนนวัตกรรม และโปรแกรมการฝึกงาน
“นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ผลิตที่มุ่งมั่นอย่าง Curia ซึ่งเป็นตัวแทนของแนวคิด ‘การผลิตในแมสซาชูเซตส์’” Jeffrey Roy สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐ ประธานสภาผู้แทนราษฎรของ Manufacturing Caucus กล่าว “การผลิตยังคงมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและอนาคตของเรา โดยมอบนวัตกรรมและงานที่มีค่าจ้างสูงแก่ผู้อยู่อาศัยทั่วเครือรัฐ เราตั้งตารอที่จะเฉลิมฉลอง Curia ในพิธีมอบรางวัลการผลิตประจำปีครั้งที่ 10 ณ สนามกีฬา Gillette ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2025”
เกี่ยวกับ Curia
Curia เป็นองค์กรให้บริการวิจัย พัฒนา และการผลิตตามสัญญา (CDMO) ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี เครือข่ายโรงงานทั่วโลก 20 แห่งที่บูรณาการ และพนักงาน 3,200 คน ที่ร่วมงานกับลูกค้าด้านชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อนำการบำบัดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตสู่ตลาด ข้อเสนอของเราในด้านโมเลกุลขนาดเล็ก สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมทั่วไป ผลิตภัณฑ์ยาปราศจากเชื้อ และชีววัตถุครอบคลุมตั้งแต่การค้นพบจนถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยขีดความสามารถแบบบูรณาการด้านกฎระเบียบ การวิเคราะห์ และการบรรจุยาปราศจากเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการของเรา พร้อมกับโรงงานที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ มอบประสบการณ์ระดับแนวหน้าตลอดการผลิตตัวยาสําคัญและผลิตภัณฑ์ยา เราเสนอการให้บริการในทุกขั้นตอนเพื่อเร่งการวิจัยของคุณและปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย ตั้งแต่ความอยากรู้อยากเห็นไปจนถึงการรักษา ดูข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ที่ curiaglobal.com
|ติดต่อบริษัท:
|Viana Bhagan
|Curia
|+1 518 512 2111
|[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9550232