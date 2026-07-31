Brunei News Gazette

Post: เสฉวนอยู่ไม่ไกล เจอกันได้ทุกสัปดาห์ กิจกรรมนำเสนอและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์” เปิดตัวอย่างงดงาม ณ กรุงเทพมหานคร

งานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนานาชาติของมณฑลเสฉวน และได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Chengdu International Communications Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, July 31, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 กิจกรรมนำเสนอและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์”ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งมณฑลเสฉวน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวจีน ณ กรุงเทพฯ ได้จัดขึ้นอย่างประสบความสำเร็จ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ กิจกรรมครั้งนี้มุ่งเชื่อมโยงกับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าสู่ประเทศจีนอย่างตรงจุด พร้อมนำเสนอศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ตลอดจนความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของมณฑลเสฉวนอย่างรอบด้าน

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนและไทย รวมถึงสื่อมวลชนจากทั้งสองประเทศ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

Group photo of delegates from China and Thailand
Group photo of delegates from China and Thailand

The “Magnificent Tianfu · Serene Sichuan” Culture and Tourism Promotion Event Was Successfully Held at the China Cultural Center in Bangkok

ภายในงานได้นำเสนอแบรนด์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์” เป็นแนวคิดหลัก พร้อมเปิดตัววีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเสฉวนฉบับภาษาไทย ถ่ายทอดความงดงามทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอันลุ่มลึกของดินแดนปาสู่อย่างมีชีวิตชีวา

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยรายละเอียดกิจกรรม “แจกบัตรเข้าชม 10,000 ใบ” ซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวรับบัตรเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวในมณฑลเสฉวนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม 15 อันดับแรกที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทย ภายในงานยังมีการจับรางวัลมอบโชคให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 ท่าน โดยผู้โชคดีแต่ละท่านได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศสำหรับเที่ยวบินตรงสู่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน

นายเฉิน กวงฮ่าว อธิบดีกรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลเสฉวน กล่าวในพิธีว่า เสฉวนมีความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติอันหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ ทั้งที่ราบแอ่งกระทะ เทือกเขาหิมะ ที่ราบสูง หุบเขา ป่าไม้ ธารน้ำแข็ง และสายน้ำ พร้อมเชิญชวนประชาชนชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวและสัมผัสเสน่ห์อันน่าประทับใจของเสฉวนด้วยตนเอง

Group photo with lucky audience members at the event
Group photo with lucky audience members at the event

Three lucky audience members will be selected at the event to receive round-trip international airline tickets from Thailand to Chengdu, Sichuan.

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของมณฑลเสฉวนได้นำเสนอข้อมูลเฉพาะด้าน โดยถ่ายทอดศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเสฉวนอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งความพร้อมด้านการคมนาคมทางอากาศ ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ และระบบการให้บริการที่ครบวงจร

บริษัท เสฉวนแอร์ไลน์ จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางบินจำนวน 5 เส้นทางที่ให้บริการในตลาดประเทศไทยในช่วงตารางบินฤดูหนาวปีนี้ โดยเครือข่ายเที่ยวบินที่ครอบคลุมและมีความถี่สูงจะช่วยตอบสนองความต้องการในการเดินทางทั้งเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท เสฉวนซินอี้หย่วน อินเตอร์เนชันแนล ทราเวล เซอร์วิส จำกัด ได้นำเสนอขบวนรถไฟท่องเที่ยวระดับพรีเมียมในชื่อ “ขบวนรถไฟแพนด้า·จิ่นซิ่วเทียนฝู่” ซึ่งมอบทางเลือกการเดินทางด้วยรถไฟอันมีเอกลักษณ์สำหรับนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์จากทั่วโลก โดยผสานมิติทางวัฒนธรรมอันลุ่มลึกเข้ากับประสบการณ์การเดินทางที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

บริษัทเสฉวนอวี้หง อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล เซอร์วิส ได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับการเช็กอินในตลาดไทย พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์และเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เช่น จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ปี้เผิงโกว และภูเขาสี่ดรุณีเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยว

Bemolibeam บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวชื่อดังชาวไทย ได้แบ่งปันประสบการณ์จริงจากการเดินทางท่องเที่ยวในมณฑลเสฉวน โดยเธอกล่าวว่า ก่อนหน้านี้ภาพจำที่มีต่อเสฉวนมีเพียงแพนด้ายักษ์และหม้อไฟเท่านั้น แต่หลังจากได้เดินทางไปสัมผัสด้วยตนเอง กลับพบว่าระบบคมนาคมภายในเมืองมีความสะดวกสบาย บรรยากาศการใช้ชีวิตมีทั้งความทันสมัยคึกคักและเสน่ห์อันอบอุ่นเป็นกันเอง ซึ่งสร้างความประทับใจอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ทัศนียภาพทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ของจิ่วจ้ายโกวและหวงหลง ตลอดจนประสบการณ์สัมผัสวัฒนธรรมทิเบตอันเป็นเอกลักษณ์ ยังงดงามและน่าประทับใจเกินกว่าที่เธอคาดไว้มาก ภายในงาน เธอได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ของเสฉวนด้วยตนเองอย่างจริงใจ พร้อมเปิดประสบการณ์ว่า “เสฉวนอยู่ไม่ไกล เจอกันได้ทุกสัปดาห์”

กิจกรรมนำเสนอและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์” ในครั้งนี้ ได้นำเสนอเนื้อหาผ่านรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ การแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการสื่อสารจากภาคประชาชน ซึ่งมีส่วนช่วยยกระดับการรับรู้และเสริมสร้างความน่าสนใจของแบรนด์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์” ในตลาดประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับการยกระดับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมระหว่างมณฑลเสฉวนกับประเทศไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ จะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนทั่วไปภายใต้แคมเปญ “เสฉวนอันแสนรื่นรมย์” ควบคู่กันไป ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์อย่างใกล้ชิด อาทิ นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม นิทรรศการภาพถ่ายการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเสฉวน การชิมเครื่องดื่มชาเสฉวน ตลอดจนกิจกรรมสัมผัสวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อถ่ายทอดทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของเสฉวนอย่างเป็นรูปธรรม ให้ประชาชนชาวไทยสามารถสัมผัสมนตร์เสน่ห์อันโดดเด่นของเสฉวนได้อย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องเดินทางไกล

ในระยะต่อไป มณฑลเสฉวนจะเดินหน้าขยายและพัฒนาตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติจากประเทศไทยและตลาดเป้าหมายสำคัญอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและหลากหลายยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงระบบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมให้ตลาดการท่องเที่ยวขาเข้าของมณฑลเสฉวนเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บุคคลที่ติดต่อ: CAI Juanjuan
อีเมล์: [email protected]

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https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/72c21595-6919-445a-9d9c-228ab101d63e/th

GlobeNewswire Distribution ID 9801531

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