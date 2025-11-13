เมื่อหลักฐานบรรจบกับพันธกิจ: Datavault AI ยกย่องทหารผ่านศึกด้วยเหรียญ Valor Preservation และอวดความสามารถของ VerifyU™ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
เมื่อหลักฐานบรรจบกับพันธกิจ: Datavault AI ยกย่องทหารผ่านศึกด้วยเหรียญ Valor Preservation และอวดความสามารถของ VerifyU™ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ฟิลาเดลเฟีย, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่านทาง IBN — Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) ผู้นำด้านเทคโนโลยีการสร้างรายได้จากข้อมูล การรับรองคุณวุฒิ และการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล จัดงาน Veterans Week ขึ้นที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. โดยนำเสนอเหรียญ Valor Preservation และแพลตฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้อง VerifyU™ แก่ผู้กำหนดนโยบาย ทหารผ่านศึก และพันธมิตรในอุตสาหกรรม
ในวันที่ 9, 10 และ 11 พฤศจิกายน Datavault AI ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ Grand Marshal Dinner ที่ Ronald Reagan International Trade Center จากนั้นเข้าร่วมขบวนพาเหรดวันทหารผ่านศึกประจำปีครั้งที่ 3 และงานสาธิตเทคโนโลยีที่ Phoenix Park Hotel ตามลำดับ กิจกรรมเหล่านี้ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในระดับประเทศมากขึ้น และเน้นย้ำถึงบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทในการพัฒนาระบบที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานรัฐบาล เพื่อปกป้องความถูกต้องแท้จริงและรักษาข้อมูลประจำตัวที่ผ่านการยืนยัน
เหรียญ Valor Preservation และโครงการ VerifyU™
เหรียญ Valor Preservation เป็นองค์ประกอบสำคัญในแพลตฟอร์มการรับรอง VerifyU™ ของ Datavault ซึ่งรองรับกฎหมาย H.R. 327 ซึ่งเรียกว่า Valor Earned Not Stolen Act of 2025 ที่เสนอไว้ โครงการริเริ่มนี้จะนำเสนอกรอบการทำงานบัญชีแบบดิจิทัล เพื่อป้องกันการอ้างสิทธิ์การรับราชการทหารที่เป็นเท็จโดยการแปลงเอกสารปลดประจำการ DD214 ให้เป็นข้อมูลดิจิทัลตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลของ DoD, NIST, FISMA และ VA
ซึ่งเหรียญ Valor Preservation ของ Datavault จะทำหน้าที่เป็นข้อมูลประจำตัวในรูปแบบโทเค็นภายในระบบนิเวศที่ปลอดภัย ช่วยให้ทหารผ่านศึกสามารถยืนยันการรับราชการของตนได้ด้วยหลักฐานในบัญชีแบบดิจิทัลที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมทั้งป้องกันการอ้างสิทธิ์โดยมิชอบหรือการบิดเบือนข้อมูล Datavault อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการให้บริการนี้ โดยอาศัยความได้เปรียบจากทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถในการดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลรับรองภายใต้กรอบการทำงานดังกล่าว
Datavault ร่วมมือกับ Burke Products ดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อแสวงหาโอกาสในการทำสัญญากับภาครัฐแบบรายเดียว สำหรับงานด้านการรับรองคุณวุฒิ ตัวตนดิจิทัล และการตรวจสอบข้อมูล โดยเปลี่ยนสิ่งที่เริ่มต้นจากพันธกิจทางสังคมให้กลายเป็นโซลูชันที่มีความยั่งยืนเชิงพาณิชย์ พร้อมศักยภาพสร้างรายได้ต่อเนื่องระยะยาว
Datavault AI จัดแสดงเทคโนโลยีครบชุดในงานวันทหารผ่านศึกแห่งชาติ
ตลอดช่วงกิจกรรมที่จัดขึ้น Datavault AI ได้สาธิตเทคโนโลยีครบชุดของตน ไม่ว่าจะเป็นระบบการรับรองคุณวุฒิ VerifyU™ แพลตฟอร์ม ADIO® สำหรับการส่งข้อมูลผ่านเสียง และเหรียญ Valor Preservation ซึ่งเป็นโทเคนที่ทำงานในบัญชีดิจิทัล ออกแบบมาเพื่อคุ้มครองความถูกต้องแท้จริง อัตลักษณ์ และเกียรติประวัติ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา Datavault AI ได้จัดแสดงแพลตฟอร์มการรับรองคุณวุฒิ VerifyU™ และระบบการมีส่วนร่วมโฮโลกราฟิก DVHolo™ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้แทนกองทัพ และองค์กรทหารผ่านศึก ในงานสาธิตเทคโนโลยีที่เปิดให้เฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น ณ โรงแรม Phoenix Park กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. การนำเสนอครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงศักยภาพของ Datavault AI ในการมอบการตรวจสอบข้อมูลรับรองแบบเรียลไทม์ที่ยืนยันด้วยบัญชีดิจิทัล และการแสดงผลข้อมูลเชิงโต้ตอบที่สมจริง ตอกย้ำถึงบทบาทที่ขยายตัวของบริษัทในโครงการริเริ่มด้านนวัตกรรมภาครัฐ การป้องกันประเทศ และการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัย
เนื่องในวันทหารผ่านศึก งานสาธิตเทคโนโลยีของ Datavault เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน และคำมั่นที่กว้างไกลของเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ Monica Desai ผู้ก่อตั้ง Tech Policy Advisors และอดีตหัวหน้า Consumer and Governmental Affairs Bureau และ Media Bureau ของ FCC ได้กล่าวว่า
“วันทหารผ่านศึกเตือนให้เราตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการทำให้ทหารผ่านศึกทุกคนยังคงเชื่อมโยงกับสังคมและได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง เทคโนโลยีของ Datavault AI เป็นตัวอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้เห็นว่า นวัตกรรมสามารถเปิดประตูสู่โอกาส การเข้าถึง และความเป็นอิสระใหม่ ๆ สำหรับผู้ที่เคยรับใช้ชาติได้อย่างไร
เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนี้เป็นขอบเขตใหม่ในการแบ่งปันข้อมูลของเรา นับเป็นก้าวที่น่าตื่นเต้นสู่อนาคตที่นวัตกรรมและการเข้าถึงก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน
ขบวนพาเหรดวันทหารผ่านศึกประจำปีครั้งที่ 3 และงานเลี้ยงอาหารค่ำ Grand Marshal Dinner
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน Sonia Choi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทในฐานะตัวแทนของ Datavault AI ได้เข้าร่วมขบวนพาเหรดวันทหารผ่านศึกประจำปีครั้งที่ 3 อย่างภาคภูมิใจ ร่วมกับผู้นำผู้ทรงเกียรติ ทหารผ่านศึก และองค์กรที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ร่วมกันสดุดีทหารผ่านศึกของอเมริกาที่ได้อุทิศตนรับใช้ชาติ Datavault AI ยังทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนและผู้ให้การอุปถัมภ์อย่างเป็นทางการของงานนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่รักษาความถูกต้องแท้จริง เปิดโอกาสให้เข้าถึงได้ และสดุดีการรับใช้ชาติ การเข้าร่วมครั้งนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการเสริมพลังแก่ชุมชน และส่งเสริมผลักดันนวัตกรรมที่หลอมรวมพันธกิจ ความรักชาติ และความก้าวหน้าเข้าด้วยกัน
ก่อนหน้านี้ ในงานเลี้ยงอาหารค่ำ Grand Marshal Dinner เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน Choi ได้พบปะกับเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของกองทัพ และผู้นำด้านเทคโนโลยีและนโยบายที่มีชื่อเสียง เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์สำหรับโครงการริเริ่มด้านการแปลงข้อมูลรับรองเป็นดิจิทัลของรัฐบาลกลางและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล การที่บริษัทได้รับเชิญและเข้าร่วมในงานเลี้ยงอาหารค่ำ Grand Marshal Dinner ของมูลนิธิ National Veterans Parade Foundation ณ อาคาร Ronald Reagan กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เน้นย้ำถึงการยอมรับในระดับชาติที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับบทบาทความเป็นผู้นำของ Datavault AI ในด้านการสร้างมูลค่าข้อมูลอย่างปลอดภัยและเทคโนโลยีการรับรองความถูกต้อง ในระหว่างการนำเสนอช่วงค่ำ Datavault AI ได้นำระบบแสดงผลโฮโลกราฟิกและเหรียญ Valor Preservation ขึ้นแสดงบนเวที เพื่อสาธิตให้เห็นว่านวัตกรรมของบริษัทกำลังพลิกโฉมความเชื่อมั่น อัตลักษณ์ และการตรวจสอบยืนยัน ในการประยุกต์ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างไร
ตลอดทุกกิจกรรมที่ผ่านมา Datavault ได้เสริมสร้างบทบาทที่ขยายตัวของบริษัทในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีระดับชาติ สำหรับข้อมูลประจำตัวที่ยืนยันและการรับรองคุณวุฒิดิจิทัล ด้วยการเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับความรับผิดชอบ บริษัทยังคงเดินหน้าภารกิจในการสร้างระบบการพิสูจน์ที่ปลอดภัยเพื่อให้บริการแก่ทหารผ่านศึก สถาบันต่าง ๆ และประชาชน ด้วยความโปร่งใสและความไว้วางใจที่สามารถวัดผลได้
“การได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานระดับชาติครั้งประวัติศาสตร์เหล่านี้ ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของ Datavault AI” Nathaniel Bradley ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Datavault AI กล่าว “เทคโนโลยีของเราได้รับการสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรม รัฐบาล และการพาณิชย์ในลักษณะที่เสริมสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใส เหรียญ Valor Preservation ถือเป็นตัวอย่างของภารกิจดังกล่าว นั่นคือการรับรองว่าหลักฐานสอดคล้องกับจุดประสงค์ และตัวตนที่ผ่านการยืนยันแล้วจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและได้รับการคุ้มครอง
เกี่ยวกับ Datavault AI
Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) เป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์ข้อมูล การประเมินมูลค่า และการสร้างรายได้จากสินทรัพย์ ด้วย AI ในสภาพแวดล้อมของ Web 3.0 แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของบริษัทนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันในแผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกและวิทยาศาสตร์ข้อมูล แผนกวิทยาศาสตร์อะคูสติกของ Datavault AI มีเทคโนโลยี WiSA®, ADIO® และ Sumerian® ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการส่งสัญญาณเสียง HD ไร้สายแบบหลายช่องสัญญาณและเชิงพื้นที่พื้นฐานรายแรกของอุตสาหกรรม โดยมาพร้อม IP ที่ครอบคลุมในการจับเวลาเสียง การซิงโครไนซ์ และการตัดสัญญาณรบกวนแบบหลายช่องสัญญาณ ส่วนแผนกวิทยาศาสตร์ข้อมูลนั้นใช้ประโยชน์จากพลังของ Web 3.0 และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เพื่อส่งมอบโซลูชันสำหรับการรับรู้ข้อมูลเชิงประสบการณ์ การประเมินค่า และการสร้างรายได้อย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มในระบบคลาวด์ของ Datavault AI ให้บริการโซลูชันที่ครอบคลุมแก่หลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการอนุญาตสิทธิ์ซอฟต์แวร์ HPC สำหรับกีฬาและความบันเทิง งานกิจกรรมและสถานที่ เทคโนโลยีชีวภาพ การศึกษา เทคโนโลยีทางการเงินหรือ Fintech อสังหาริมทรัพย์ การดูแลสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย Information Data Exchange® (IDE) ช่วยให้ใช้งาน Digital Twins ในการให้การอนุญาตชื่อ รูปภาพ และความเหมือน (NIL) ได้ โดยการแนบวัตถุทางกายภาพในโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับวัตถุเมตาข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิด AI ที่มีความรับผิดชอบและมีความสมบูรณ์ ชุดเทคโนโลยี Datavault AI สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และมีระบบอัตโนมัติ AI และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) การบูรณาการกับบุคคลที่สาม การวิเคราะห์โดยละเอียดและข้อมูล ระบบอัตโนมัติด้านการตลาด และการติดตามตรวจสอบโฆษณา บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Datavault AI ได้ที่ www.dvlt.ai
ข้อความคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าคือข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต และอาจมาพร้อมกับคำที่สื่อถึงเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคต เช่น “เชื่อว่า” “อาจ” “จะ” “ประมาณการ” “ยังคง” “คาดการณ์” “มีเจตนา” “คาดหวัง” “ควร” “จะได้” “วางแผน” “พยากรณ์” “ศักยภาพ” “ดูเหมือน” “แสวงหา” “อนาคต” “แนวโน้ม” หรือคำอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เหรียญ Valor Preservation ของ Datavault AI ความเป็นไปได้ที่ Datavault AI จะขยายแพลตฟอร์มการรับรองคุณวุฒิ VerifyU และเทคโนโลยีการมีส่วนร่วม ADIO จากภาคการศึกษาและองค์กรไปสู่วงการบันเทิงและไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืน กลยุทธ์ทางธุรกิจของ Datavault AI เป้าหมายระยะยาว และแผนการทำให้ผลิตภัณฑ์ออกสู่เชิงพาณิชย์ รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาในแผนงานและความเป็นไปได้ในการได้รับการอนุมัติ ตลอดจนความเป็นไปได้ของการได้รับการยอมรับจากตลาดและโอกาสทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง และข้อความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และไม่ใช่การพยากรณ์ผลการดำเนินงานที่แท้จริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหรือถือเป็นการรับประกัน การยืนยัน การพยากรณ์ หรือคำชี้แจงข้อเท็จจริงหรือความน่าจะเป็นอย่างชัดแจ้ง เหตุการณ์และความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงมีความยากหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะพยากรณ์ และจะแตกต่างจากสมมติฐานที่ใช้ เหตุการณ์และความเป็นจริงหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ Datavault AI ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการเกี่ยวกับธุรกิจของ Datavault AI และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สภาวะเศรษฐกิจ สภาวะการเมือง และสภาวะทางธุรกิจโดยทั่วไป ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลของกระบวนการทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจถูกยื่นฟ้องต่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับเหรียญ Valor Preservation ความสามารถของ Datavault AI ในการพัฒนาและทำการตลาดเทคโนโลยีได้สำเร็จ ความสามารถของ Datavault AI ในการเติบโต จัดการการเติบโตให้เกิดกำไร และรักษาบุคลากรสำคัญของตน ความเสี่ยงที่เทคโนโลยีที่ Datavault AI พัฒนาอาจไม่ก้าวหน้าไปตามที่คาด หรือไม่ได้รับการอนุมัติที่จำเป็นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ หรืออาจไม่ได้รับการอนุมัติเลย ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนด้านกระบวนการกำกับดูแล ความเสี่ยงที่ Datavault AI อาจประเมินขนาดของตลาดเป้าหมาย ความเต็มใจของตลาดที่จะยอมรับเทคโนโลยีใหม่ หรือความเป็นไปได้ของการเป็นพันธมิตรสูงเกินไป ความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานก่อนหน้าอาจไม่เกิดขึ้นซ้ำ ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและทรัพย์สินทางปัญญา ความเสี่ยงจากการไม่สามารถสร้างประโยชน์ตามที่คาดหวังจากรายการที่วางแผนไว้กับ Rodney’s Comedy Club และความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ที่อาจมีระบุเป็นครั้งคราวในการยื่นเอกสารของ Datavault AI ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (SEC) อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ Datavault AI ยังไม่ทราบในขณะนี้ หรือที่ Datavault AI มองว่าไม่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายังสะท้อนความคาดหวัง แผน หรือการพยากรณ์เหตุการณ์และมุมมองในอนาคตของ Datavault AI ณ วันที่เผยแพร่ข่าวนี้ Datavault AI คาดว่าเหตุการณ์และการพัฒนาในภายหลังจะส่งผลให้การประเมินดังกล่าวเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Datavault AI อาจเลือกปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ในอนาคต Datavault AI ขอปฏิเสธภาระผูกพันใด ๆ ในการดำเนินการดังกล่าวโดยเฉพาะ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จึงไม่ควรใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการประเมินของ Datavault AI ณ วันใด ๆ หลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้ ดังนั้น นักลงทุนควรระมัดระวังและไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป
ฝ่ายสื่อสารองค์กร:
IBN
Austin, Texas
www.InvestorBrandNetwork.com
512.354.7000 Office
[email protected]
ติดต่อสอบถามด้านสื่อ:
[email protected]
GlobeNewswire Distribution ID 9575033
