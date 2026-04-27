อู่หู ประเทศจีน, April 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — iCAUR แบรนด์รถยนต์ในเครือ Chery Group เตรียมจัดงาน 2026 International Business Summit ให้คุณได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ iCAUR ทั้งหมดอย่างใกล้ชิด ร่วมทดลองขับขี่บนเส้นทางออฟโรด และรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสัมผัสเสน่ห์ของไลฟ์สไตล์ Urban Outdoor และความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ iCAUR ด้วยตัวคุณเอง iCAUR แบรนด์ระดับพรีเมียมสายพันธุ์ใหม่แห่งโลกยานยนต์ ที่มาพร้อมนิยามใหม่ของรถทรงเหลี่ยมสายลุย กำลังเตรียมเปิดตัวสู่ตลาดยุโรป
แก้ปัญหาความไม่สะดวกสบายของรถออฟโรดแบบดั้งเดิม เอาชนะข้อจำกัดของรถครอบครัวในเมืองที่ไม่รองรับการเดินทางไกลนอกเมือง และเปิดโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้เพลิดเพลินกับการขับขี่แบบออฟโรด ความสุขของการทำกิจกรรมกลางแจ้งพัฒนาจากการผจญภัยเพียงลำพัง ไปสู่ประสบการณ์ร่วมกันกับครอบครัวและเพื่อน เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจาก”เพื่อคุณ” ไปสู่ ”เพื่อทุกคน”
ด้วยการวางตำแหน่งไลฟสไตล์ Urban Outdoor เป็นแกนหลัก ทำให้ iCAUR ก้าวข้ามขีดจำกัดของดีไซน์ยานยนต์แบบเดิม ๆ ด้วยระยะทางการวิ่งที่ไกล สมรรถนะออฟโรดที่แข็งแกร่ง พื้นที่กว้างขวาง และการปรับแต่งที่ยืดหยุ่นได้ ทำให้รถรุ่นนี้เป็นมากกว่าการขนส่งที่เชื่อถือได้ หากแต่คือเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อการสำรวจและอิสรภาพ พร้อมมอบตัวเลือกการเดินทางที่สดใหม่แก่ผู้บริโภคในยุโรป ซึ่งผสานการใช้งานได้และเอกลักษณ์เฉพาะตัวเข้าด้วยกัน
ปฏิเสธความจำเจ นิยามการเดินทางด้วยการใช้งานได้จริง
iCAUR มุ่งเน้นที่ดีไซน์และเทคโนโลยี และมุ่งมั่นที่จะโดดเด่นเหนือใครด้วยคุณภาพที่แท้จริง โดยเน้นที่การสร้างประสบการณ์อันอบอุ่นและยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง มากกว่าการแข่งขันด้านสเปกที่เกินจำเป็น รูปทรงเหลี่ยมสไตล์มินิมอลแต่แข็งแกร่ง เหมาะทั้งสำหรับการเดินทางในเมืองและการออกสำรวจกลางแจ้ง สอดคล้องกับรสนิยมของผู้ใช้ยุโรปที่ให้ความสำคัญกับการใช้งานได้จริง ความเรียบง่าย และความพิถีพิถัน
iCAUR สื่อสารกับกลุ่มบุคคลผู้ที่มีสายตาเฉียบคมและไม่ยอมตามกระแส พวกเขาเหล่านี้แสวงหาความสมดุลระหว่างงานและชีวิต ให้คุณค่ากับความเรียบง่ายที่ใช้งานได้จริง และต้องการการเดินทางประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับอิสรภาพในการออกสำรวจ
หยั่งรากลึกในยุโรป ออกแบบมาเพื่อทุกสถานการณ์
iCAUR V27 ตอกย้ำความเป็นรถยนต์สายพันธุ์ใหม่ ด้วยคุณสมบัติหลักที่แข็งแกร่ง ได้แก่ ระยะทางรวมมากกว่า 1,000 กม. ระยะความสูงใต้ท้องรถ 224 มม. เพื่อสมรรถนะการขับขี่แบบออฟโรดที่มั่นใจ และฐานล้อยาว 2,900 มม. เพื่อพื้นที่กว้างขวางสำหรับครอบครัวและสัมภาระ สมรรถนะระบบขับเคลื่อนที่เสถียร รับมือกับภูมิประเทศที่เปียกชื้นและภูเขาได้อย่างสบาย ระบบอัจฉริยะที่ใช้งานง่ายทำให้ทุกการขับขี่ราบรื่นและไม่ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบจังหวะที่ลงตัวระหว่างการใช้ชีวิตในเมืองและท่ามกลางธรรมชาติ
อิสระแห่งการเคลื่อนไหว ปรัชญาแห่งการใช้ชีวิตที่เน้นความเป็นจริง
iCAUR ไม่ยึดติดกับกระแสหลัก สร้างขึ้นโดยเน้นการใช้งานได้จริง ความเรียบง่าย และความอบอุ่น ผสานไลฟ์สไตล์ Urban Outdoor เข้ากับทุกรายละเอียดอย่างลงตัว บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อผู้ใช้ในยุโรปอย่างต่อเนื่อง มอบการเดินทางที่สะดวกสบายและไร้ขีดจำกัด
ข้อมูลติดต่อ:
Zeng Zhaoqing
[email protected]
https://www.icaurglobal.com/
