การรวมระบบกับ Guidewire ClaimCenter บน Guidewire Cloud ช่วยให้ผู้รับประกันภัยสามารถลดการรั่วไหล เร่งเวลาในการสร้างมูลค่า และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการสินไหมทดแทนได้อย่างชาญฉลาดโดยใช้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกัน
ลอนดอน, Jan. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Quantexa ผู้นำระดับโลกด้านระบบ Decision Intelligence (DI) ได้ประกาศว่าเครื่องมือเร่งกระบวนการสำหรับระบบ Decision Intelligence ของ Quantexa สำหรับ Guidewire ClaimCenter สามารถใช้งานทั่วโลกแล้วใน Guidewire Marketplace ซึ่งจะทำให้ผู้รับประกันภัยฝังระบบอัจฉริยะด้านการจัดการสินไหมทดแทนขั้นสูงลงใน ClaimCenter โดยตรงในกระบวนการทำงานของ Guidewire Cloud ได้ง่ายขึ้น Quantexa เป็นพันธมิตรของ Guidewire PartnerConnect Technology และ Guidewire Insurtech Vanguard ในอดีต
เครื่องมือเร่งกระบวนการจัดการสินไหมทดแทนจะรวมแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa เข้ากับ ClaimCenter เพื่อแบ่งประเภทการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในแบบเรียลไทม์ ตรวจจับการฉ้อโกง และวิเคราะห์ข้อมูลตามบริบทตลอดทั้งวงจรการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เมื่อรวมข้อมูลภายในและภายนอกเข้าด้วยกันเป็นมุมมองของลูกค้า ผู้เรียกร้อง และผู้ให้บริการที่เชื่อมโยงกันแบบ 360 องศา ผู้รับประกันภัยจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยง พฤติกรรม และเครือข่ายตั้งแต่การแจ้งเหตุสูญเสียครั้งแรกและตลอดทั้งกระบวนการจัดการสินไหมทดแทน
เปลี่ยนข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นการตัดสินใจที่ดำเนินการได้
องค์กรจัดการสินไหมทดแทนต้องเผชิญความกดดันในการดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วขึ้น ลดการรั่วไหล รวมถึงปรับปรุงประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับโดยไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้น เครื่องมือเร่งกระบวนการสำหรับระบบ Decision Intelligence ของ ClaimCenter จะช่วยจัดการความท้าทายเหล่านี้ด้วยการลดความซับซ้อนในการรวมระบบกับ Guidewire Cloud, ลดความพยายามในการนำไปดำเนินการ และเร่งเวลาในการสร้างมูลค่าสำหรับผู้รับประกันภัย ซึ่งจะทำให้กระบวนการจัดการสินไหมทดแทนทันสมัยยิ่งขึ้น
“นี่คือจุดเปลี่ยนของวงการประกันภัย เมื่อระบบคลาวด์และ AI ช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานเป็นไปอย่างชาญฉลาดขึ้น รวดเร็วขึ้น และเชื่อมโยงกันมากขึ้น” Will Murphy รองประธานฝ่ายพันธมิตรมาร์เก็ตเพลสและเทคโนโลยีของ Guidewire กล่าว “เครื่องมือเร่งกระบวนการจัดการสินไหมทดแทนของ Quantexa ช่วยให้ผู้รับประกันภัยสามารถฝังระบบอัจฉริยะสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลระดับคู่กรณีแบบเรียลไทม์ลงในกระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยลดค่าสินไหมทดแทนที่ต้องจ่าย ป้องกันการฉ้อโกง และให้บริการที่น่าเชื่อถือตามที่ผู้ถือกรมธรรม์คาดหวัง”
โซลูชันนี้จะรวมแพลตฟอร์มหลักระดับแถวหน้าของวงการในการจัดการสินไหมทดแทนของ Guidewire เข้ากับการวิเคราะห์กราฟตามบริบทของ Quantexa และการตัดสินใจขององค์กร เพื่อให้ผู้รับประกันภัยสามารถ:
- ตรวจจับการฉ้อโกงและการรั่วไหลตั้งแต่เนิ่นๆ และอื่นๆ ได้อย่างแม่นยำ
- ปรับปรุงการแบ่งประเภทและการตัดสินใจคัดแยกได้แบบเรียลไทม์
- ให้ผลลัพธ์ที่เสมอต้นเสมอปลายและเชื่อถือได้สำหรับผู้ถือกรมธรรม์
- ลดความเสี่ยงระหว่างที่ย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์โดยใช้สินทรัพย์การรวมระบบที่ใช้ซ้ำได้และการรวมข้อมูลแบบไม่ซับซ้อน
“การได้อยู่ในรายการของ Guidewire Marketplace ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของ Quantexa” Alex Johnson หัวหน้าฝ่ายโซลูชันประกันภัยของ Quantexa กล่าว “เครื่องมือเร่งกระบวนการสำหรับระบบ Decision Intelligence สำหรับ ClaimCenter ของเราช่วยให้ผู้รับประกันภัยสามารถฝังระบบ Decision Intelligence ลงในกระบวนการทำงาน ClaimCenter โดยตรงได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวิธีการประเมินและจัดการสินไหมทดแทนโดยใช้ความเข้าใจในผู้คน กรมธรรม์ และเครือข่ายที่เชื่อถือได้และเชื่อมโยงกันมากขึ้น ด้วยผลลัพธ์ที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว เราจึงดีใจอย่างยิ่งที่จะได้ช่วยเหลือผู้รับประกันจำนวนมากขึ้นในการลดการรั่วไหล เร่งการนำระบบคลาวด์มาใช้ รวมถึงช่วยให้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”
เสริมความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ Guidewire Insurance
ความพร้อมใช้งานของเครื่องมือเร่งกระบวนการสำหรับระบบ Decision Intelligence ของ Quantexa สำหรับ ClaimCenter ใน Guidewire Marketplace จะช่วยให้ยกระดับสถานะของบริษัทในฐานะพันธมิตรรายสำคัญในระบบนิเวศการประกันภัยระดับโลก ซึ่งจะทำให้ Quantexa เป็นที่รู้จักในเครือข่ายลูกค้า Guidewire กว่า 500 ราย รวมถึงพิสูจน์ว่าแพลตฟอร์ม Decision Intelligence เป็นโซลูชันที่พร้อมใช้งานบนระบบคลาวด์และรองรับการขยายขนาดได้ที่ช่วยให้ผู้รับประกันภัยสามารถลดการรั่วไหล ลดค่าใช้จ่ายการให้บริการ และเข้าสู่กระบวนการจัดการสินไหมทดแทนด้วย Agentic AI ได้เร็วขึ้น
สำหรับผู้รับประกันภัย การฝังระบบ Decision Intelligence ที่วิเคราะห์ข้อมูลตามบริบทเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสินไหมทดแทน ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน: ค่าใช้จ่ายการให้บริการลดลง เวลาในการสร้างมูลค่าเร็วขึ้น ความเสี่ยงในการดำเนินงานลดลง และผลลัพธ์ในการจัดการสินไหมทดแทนชาญฉลาดยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ Quantexa
Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ AI ระดับโลก โดยเป็นผู้นำด้าน Decision Intelligence เพื่อช่วยองค์กรต่าง ๆ ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลที่มีบริบทครบถ้วน แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของเราซึ่งใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI นั้น เปลี่ยนข้อมูลที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อมโยงและมีบริบท เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลไปสู่องค์กรที่เน้นการตัดสินใจ ลูกค้าของเราใช้เทคโนโลยี Quantexa เพื่อปกป้อง ปรับประสิทธิภาพ และเติบโต โดยแก้เรื่องท้าทายที่ซับซ้อนทั่วทั้งองค์กรผ่านการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย, การรวบรวม วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลลูกค้า, KYC, อาชญากรรมทางการเงิน, ความเสี่ยง, การฉ้อโกง และความปลอดภัย
แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า งานวิจัย Forrester TEI ที่ว่าจ้างอย่างอิสระพบว่าลูกค้าประสบความสำเร็จในการสร้าง ROI ได้ถึง 228% ในระยะเวลา 3 ปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 900 คน และมีผู้ใช้งานหลายหมื่นรายทั่วโลก ดำเนินงานด้วยข้อมูลระดับหลายพันล้านจุดจากทั่วทุกมุมโลก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.quantexa.com หรือติดตามเราทาง LinkedIn
