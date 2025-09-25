ฮีทโธรว์ครองตำแหน่งสนามบินที่เชื่อมต่อมากที่สุดในโลกในการจัดอันดับครบรอบ 10 ปีของ OAG Megahubs
- สนามบินฮีทโธรว์ (LHR) อยู่ในอันดับหนึ่งเป็นปีที่สามติดต่อกัน
- อิสตันบูล (IST) ไต่ขึ้น 6 อันดับจากปี 2024 มาเป็นอันดับสองในการจัดอันดับของ Megahub ในปี 2025
- เอเชียครองแชมป์สายการบินราคาประหยัด โดยกัวลาลัมเปอร์ (KUL) ครองแชมป์สนามบินที่มีสายการบินราคาประหยัดที่เชื่อมต่อมากที่สุด
ลอนดอน, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — OAG แพลตฟอร์มข้อมูลชั้นนำของโลกสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก เปิดตัว Megahubs 2025 ในวันนี้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี Megahubs จัดอันดับสนามบินที่มีการเชื่อมต่อมากที่สุดของโลกอย่างชัดเจน โดยวิเคราะห์จุดหมายปลายทางที่ให้บริการและตารางเวลาการเปลี่ยนเครื่องที่แต่ละแห่ง
สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ ฉลองตำแหน่ง Megahub อันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันสามปีซ้อน และเป็นสนามบินที่มีการเชื่อมต่อระหว่างประเทศมากที่สุดในปี 2015 ซึ่งเป็นปีแรกที่ Megahubs เริ่มทำการจัดอันดับเป็นครั้งแรก ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จำนวนจุดหมายปลายทางระหว่างประเทศที่ให้บริการที่ LHR เติบโตขึ้น 24% ซึ่งตอกย้ำสถานะศูนย์กลางชั้นนำสำหรับนักเดินทางทั่วโลก
อิสตันบูล ที่ซึ่งสายการบิน Turkish Airlines ให้บริการเที่ยวบิน 79% จากปริมาณเที่ยวบินทั้งหมด พุ่งขึ้นจากอันดับที่ 8 มาอยู่ที่อันดับ 2 เมื่อเทียบเป็นรายปี เนื่องจากการเปลี่ยนเครื่องที่เป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้น 25% สนามบินอัมสเตอร์ดัมสคิปโฮล (AMS) อยู่ในอันดับสามของยุโรปทั้งหมด โดยขยับขึ้นมาหนึ่งอันดับ
กัวลาลัมเปอร์ อยู่อันดับที่สี่ร่วมในรายการระดับโลก เป็นสนามบินที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในเอเชีย และเป็นผู้นำด้านการเชื่อมต่อสายการบินราคาประหยัด AirAsia มีส่วนแบ่งเที่ยวบินที่ KUL อยู่ที่ 36% อันดับที่สี่ร่วมคือ แฟรงค์เฟิร์ต (FRA) ซึ่งไต่ขึ้นมาจากอันดับที่ 10 เมื่อปีที่แล้ว
ในสหรัฐอเมริกา ชิคาโกโอแฮร์ (ORD) เป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศอันดับหนึ่ง ในขณะที่ เจเอฟเค (JFK) ร่วงจากอันดับที่ 6 ลงมาอยู่ที่อันดับ 14 ในปี 2025 สนามบินแอตแลนตา ฮาร์ตสฟีลด์–แจ็กสัน (ATL) ตามหลัง ORD อยู่ไม่ไกลในอันดับที่ 8
สนามบินในตะวันออกกลางสามแห่งติดอันดับ 50 อันดับแรกของโลก โดยสนามบินนานาชาติดูไบ (DXB) อยู่ในอันดับสูงสุดที่ 15 และ สนามบินริยาด (RUH) และ สนามบินโดฮา (DOH) ติดอันดับอยู่ด้วย RUH ขยับขึ้น 11 อันดับจากปีก่อน แซงหน้า DOH
John Grant หัวหน้านักวิเคราะห์ของ OAG กล่าวว่า: “การครองอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่องของฮีทโธรว์ในฐานะ Megahub สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก ขณะที่การเติบโตอย่างรวดเร็วของอีสตันบูลแสดงให้เห็นว่าศูนย์กลางต่างๆ กำลังพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการ” การจัดอันดับของเราในปี 2025 เน้นย้ำถึงความสมดุลระหว่างเกตเวย์ที่ได้รับการยอมรับและผู้ท้าชิงที่มีความทะเยอทะยานทั่วโลก ซึ่งได้พัฒนา OAG Megahubs มาเป็นเวลากว่าสิบปี
Ross Baker ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของฮีทโธรว์กล่าวว่า: “เราภูมิใจที่ได้เฉลิมฉลองการครองตำแหน่งสนามบินที่มีการเชื่อมต่อมากที่สุดในโลกติดต่อกันสามปี” ความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงทั่วโลกของเรา ความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับสายการบินที่ทำให้ประสบความสำเร็จ และประโยชน์ต่างๆ ที่สนามบินมอบให้แก่ผู้โดยสารและธุรกิจในสหราชอาณาจักร ด้วยแผนการขยายตัวในอนาคตของเรา เราจะสามารถเสนอโอกาสใหม่ๆ ให้คุณได้ค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ค้าขายกับตลาดต่างๆ มากขึ้น และเชื่อมต่อกับโลกผ่านสนามบินฮีทโธรว์”
OAG Megahubs อ้างอิงจากข้อมูลเที่ยวบินของ 100 สนามบินที่ใหญ่ที่สุด และ 100 สนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยวัดจากจำนวนที่นั่งตามตารางบินรวมตลอดทั้งปี การจัดอันดับใช้ข้อมูลจากวันที่มีการบินหนาแน่นที่สุดทั่วโลกระหว่างเดือนกันยายน 2024 ถึงเดือนสิงหาคม 2025 ซึ่งคือวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2025
เกี่ยวกับ OAG
OAG เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลชั้นนำสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลก โดยนำเสนอแหล่งข้อมูลด้านอุปทาน อุปสงค์ และราคาแห่งเดียวแห่งแรกในอุตสาหกรรม
กรณีการสอบถามจากสื่อ โปรดติดต่อ: [email protected]
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.oag.com/megahubs-airports-2025
GlobeNewswire Distribution ID 9534963