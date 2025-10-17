อัปเดต: SINTX เสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการป้องกันการติดเชื้อ ด้วยสิทธิบัตรสหรัฐฯ ฉบับใหม่ที่ครอบคลุมตลาดเป้าหมายด้านสารต้านเชื้อโรคมูลค่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์
สิทธิบัตรสหรัฐฯ ฉบับใหม่นี้เสริมความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเปิดโอกาสในการให้สิทธิ์การใช้งานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
ซอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์ , Oct. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — SINTX Technologies, Inc. (NASDAQ: SINT) (“SINTX” หรือ “บริษัท”) ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีเซรามิกขั้นสูงซึ่งเชี่ยวชาญในการประยุกต์ใช้ซิลิคอนไนไตรด์ (Si₃N₄) ทางชีวการแพทย์ ประกาศในวันนี้ว่า สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐอเมริกา (USPTO) ได้ออกหนังสือแจ้งอนุมัติสำหรับคำขอสิทธิบัตรที่มีข้อถือสิทธิครอบคลุมเทคโนโลยีผ้าต้านเชื้อโรคของบริษัท
การดำเนินการนี้ต่อยอดมาจากการอนุมัติสิทธิบัตรองค์ประกอบวัสดุเส้นใยต้านเชื้อโรคของ SINTX ที่เคยประกาศไปก่อนหน้านี้ โดยขยายขอบเขตทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้ครอบคลุมทั้งตัววัสดุและกระบวนการผลิตออกสู่ตลาด การครอบคลุมสองส่วนนี้ช่วยเสริมความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท เพิ่มโอกาสในการให้สิทธิ์การใช้งานและการเป็นพันธมิตร และขยายขอบเขตการประยุกต์ใช้งานไปยังสิ่งทอทางการแพทย์ สารกรอง และพื้นผิวอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
สิทธิบัตรทั้งสองกลุ่มนี้สร้างเกราะป้องกันด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมให้กับเทคโนโลยีการยับยั้งเชื้อโรคบนพื้นผิวของ SINTX ครอบคลุมการใช้งานในผลิตภัณฑ์ปิดแผล ผ้าคลุมและชุดผ่าตัด สารกรอง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และพื้นผิวในสถานพยาบาลที่มีการสัมผัสบ่อย
“เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศการอนุมัติสิทธิบัตรวิธีการผลิตวัสดุเส้นใยต้านเชื้อโรค ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมและขยายการคุ้มครองแพลตฟอร์มเทคโนโลยีซิลิคอนไนไตรด์ของเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” Eric K. Olson ประธานและประธานกรรมการบริหารของ SINTX Technologies กล่าว “สิทธิบัตรที่ได้รับอนุมัติใหม่นี้ช่วยเสริมความสมบูรณ์ให้กับสิทธิบัตรสหรัฐฯ หมายเลข 12,433,356 ที่เพิ่งออกเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2025 ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของซิลิคอนไนไตรด์สำหรับวัสดุเส้นใยต้านเชื้อโรค สิทธิบัตรทั้งสองฉบับนี้ร่วมกันเน้นย้ำความเป็นผู้นำของ SINTX ในด้านนวัตกรรมวัสดุป้องกันการติดเชื้อ และขยายการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้ครอบคลุมทั้งองค์ประกอบของผ้าและกระบวนการผลิต รวมถึงการประยุกต์ใช้งานของวัสดุดังกล่าว เรามีความเชื่อว่ารากฐานทรัพย์สินทางปัญญาสองชั้นนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้สิทธิ์การใช้งานและการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ของแพลตฟอร์มของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ”
Lisa Marie Del Re ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ กล่าวเสริมว่า “ด้วยข้อถือสิทธิเกี่ยวกับวิธีการผลิต ตอนนี้เราสามารถปกป้องและให้สิทธิ์การใช้งานในเส้นทางการผลิตและการใช้งานที่ช่วยเผยศักยภาพการต้านเชื้อโรคของซิลิคอนไนไตรด์ในสิ่งทอและบนพื้นผิวต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในขณะที่เรากำลังสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในด้านการดูแลบาดแผล สารกรอง และสิ่งทอทางการแพทย์”
รากฐานทางวิทยาศาสตร์และการรับรองจากภายนอก
“งานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงให้เห็นถึงการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนาที่รวดเร็วอย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพในการต้านจุลชีพในวงกว้างของซิลิคอนไนไตรด์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลล่าสุดที่รายงานการลดปริมาณเชื้อ SARS-CoV-2 ที่ยังคงความสามารถในการติดเชื้อได้มากถึงประมาณ 99.97% ภายในเวลาไม่กี่นาทีภายใต้สภาวะในห้องทดลอง” Dr. Ryan Bock ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี กล่าว “ผ้าไม่ถักไม่ทอที่มีส่วนผสมของผงซิลิคอนไนไตรด์ (Si₃N₄) ที่ผ่านการปรับสูตรให้เหมาะสม ยังแสดงให้เห็นถึงการลดการแพร่กระจายของไวรัสได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าแพลตฟอร์มซิลิคอนไนไตรด์ของเรามีความเหมาะสมสำหรับการมอบคุณสมบัติต้านเชื้อโรคในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท”
หมายเหตุ: ผลการทดสอบคุณสมบัติต้านไวรัส/ต้านจุลชีพในห้องปฏิบัติการเป็นข้อมูลสนับสนุนแพลตฟอร์มวัสดุของบริษัท และไม่เกี่ยวข้องกับข้อบ่งชี้ของอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติใด ๆ
บริบททางการตลาด
การป้องกันการติดเชื้อยังคงเป็นโอกาสทางตลาดขนาดใหญ่ที่มีหลายกลุ่มย่อย ก่อนหน้านี้ SINTX ได้ประเมินมูลค่าตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ของแพลตฟอร์มนี้ไว้ที่ประมาณ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ครอบคลุมด้านสิ่งทอทางการแพทย์ การดูแลบาดแผล สารกรอง/อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีพื้นฐานรองรับจากสิทธิบัตรทั้งในส่วนองค์ประกอบและวิธีการผลิต
ในระดับการดูแลรักษา พบว่าผู้ป่วยประมาณ 1 ใน 31 คนในโรงพยาบาลของสหรัฐฯ มีการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI) อย่างน้อยหนึ่งชนิดในแต่ละวัน ซึ่งสร้างภาระทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ และตอกย้ำความต้องการโซลูชันเชิงรับที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องบนพื้นผิวที่มีการสัมผัสโดยตรง (ข้อมูลจาก CDC ต้นทุนแตกต่างกันอย่างมากตามประเภทของการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI))
SINTX มีแผนที่จะดำเนินการให้สิทธิ์การใช้งานและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับพันธมิตรในด้านสิ่งทอ การดูแลบาดแผล และสารกรอง/อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) กลุ่มสิทธิบัตรทั้งสองฉบับช่วยให้ SINTX สามารถให้สิทธิ์การใช้งานได้ทั้งในส่วนของวัสดุและกระบวนการผลิต ทำให้สามารถจัดโครงสร้างข้อตกลงได้อย่างยืดหยุ่น ครอบคลุมรูปแบบต่าง ๆ เช่น การชำระเงินล่วงหน้า การชำระตามเป้าหมาย และค่าลิขสิทธิ์ ในหลายจุดของโครงข่ายห่วงโซ่อุปทาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.sintx.com
เกี่ยวกับ SINTX Technologies, Inc.
SINTX Technologies ตั้งอยู่ในเมืองซอลต์เลกซิตี รัฐยูทาห์ และเป็นบริษัทเซรามิกขั้นสูงที่มุ่งพัฒนาและนำวัสดุ ชิ้นส่วน และเทคโนโลยีไปใช้ในด้านการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร SINTX เป็นผู้นำระดับโลกในการวิจัย พัฒนา และการผลิตซิลิคอนไนไตรด์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการฝังในร่างกายมนุษย์มาตั้งแต่ปี 2008 SINTX ยังคงขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนอย่างต่อเนื่องในหลากหลายตลาดด้วยนวัตกรรมและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์
แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎหมายหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอ้างอิงตามความคาดหวัง การประเมิน ปริมาณที่คาดการณ์ และอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าประกอบด้วยคำต่าง ๆ เช่น “คาดว่า” “เชื่อว่า” “คาดหมายว่า” “ตั้งใจจะ” “อาจจะ” “วางแผนจะ” “ควรจะ” “จะ” และสำนวนอื่นที่คล้ายกัน ตัวอย่างในข่าวฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การคาดการณ์เกี่ยวกับศักยภาพทางการค้า การให้สิทธิ์การใช้งาน และความร่วมมือของทรัพย์สินทางปัญญาของ SINTX (รวมถึงข้อถือสิทธิที่เพิ่งได้รับอนุมัติใหม่) แผนการของบริษัทในการให้สิทธิ์การใช้งาน การพัฒนาร่วม หรือข้อตกลงเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ความคาดหวังเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาด และการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ ตลอดจนการวางตำแหน่งทางการแข่งขันของบริษัท แถลงการณ์เหล่านี้อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงความสามารถของ SINTX ในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สำเร็จ การคุ้มครองและบังคับใช้ทรัพย์สินทางปัญญา การทำและดำเนินความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจและการให้สิทธิ์การใช้งาน การขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่จำเป็น การได้รับการยอมรับในตลาดสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยทั่วไป รวมถึงความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในเอกสารของ SINTX ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) โดยเฉพาะในส่วน “ปัจจัยเสี่ยง” ของรายงานประจำปีล่าสุดแบบฟอร์ม 10-K และรายงานประจำไตรมาสถัดมาบนแบบฟอร์ม 10-Q ผู้อ่านควรใช้ความระมัดระวังและไม่ให้ความเชื่อมั่นเกินควรต่อข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านี้ ซึ่งอ้างอิงข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่เท่านั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด SINTX ไม่มีพันธะที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ
