ส้มเปรียบเสมือนสีดำโฉมใหม่สำหรับ The European Art of Taste

ส้มซึ่งเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพ ให้ความสดชื่น และมีรสชาติอร่อยนั้น เข้ากันได้กับทุกอย่างและเหมาะอย่างยิ่งที่จะรับประทานเมื่อใดก็ได้ เพื่อเฉลิมฉลองความอเนกประสงค์ของราชินีแห่งฤดูหนาว วิดีโอใหม่ในซีรีส์ “Postcards from Europe” ได้เผยแพร่ทางออนไลน์แล้ว

ปักกิ่ง, Jan. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ก้าวที่สองซึ่งเป็นการสานต่อซีรีส์ Postcards from Europe ของโครงการ The European Art of Taste: Fruit and Veg Masterpieces นั้นทุ่มเทไปที่ส้มอันเป็นดาวเด่นแห่งฤดูหนาวและโต๊ะอาหารสไตล์ยุโรปโดยปราศจากการโต้แย้ง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่องคุณประโยชน์และความอเนกประสงค์ ตลอดจนตอกย้ำถึงความสำคัญของส้มในเรื่องโภชนาการที่สมดุล

นี่คือผลไม้ฤดูหนาวทั่วไป แม้ว่าบางพันธุ์ออกผลได้จนถึงต้นฤดูร้อนก็ตาม เนื่องจากมีสีส้มที่สดใสและรสเปรี้ยวหวานที่สมดุล ส้มจึงเป็นผลไม้ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรับประทานร่วมกับตำรับอาหารใด ๆ ในเวลาใดของวันก็ได้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สามารถกล่าวได้ว่า “ส้มเปรียบเสมือนสีดำใหม่” ในทางเลือกอาหาร เพราะเป็นเหมือนกับสีที่เข้ากันได้กับทุกสิ่ง ส้มจึงเป็นผลไม้ที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับอาหารทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าไปจนถึงอาหารหวานและแม้แต่อาหารรสเลิศที่ซับซ้อนที่สุด

“ส้มในตอนเช้ามีคุณค่าดั่งทองคำ ตอนบ่ายมีคุณค่าดั่งเงิน และตอนเย็นมีคุณค่าดั่งตะกั่ว” คือสุภาษิตอิตาลีโบราณที่กล่าวส่งเสริมให้รับประทานผลไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้า แต่ทางวิทยาศาสตร์บอกว่าอย่างไร ตามที่สถาบัน Istituto Superiore di Sanità (ISS) ของอิตาลีกล่าวไว้ ส้มให้ประโยชน์ในทุกช่วงเวลาของวัน เนื่องจากมีคุณสมบัติทางโภชนาการเป็นพิเศษ ในตอนเช้า วิตามินซีที่มีอยู่มากมายในส้มจะช่วยต่อสู้กับความเหนื่อยล้าและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เป็นพันธมิตรอันมีค่าสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลัง ในตอนบ่าย ส้มสามารถกลายเป็นของว่างที่สร้างความสดชื่นและทำให้อิ่มท้อง จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคลายความหิวโดยไม่ทำให้รู้สึกแย่ลง ทั้งยังช่วยควบคุมปริมาณแคลอรีที่ได้รับ แล้วในตอนเย็นล่ะ การบริโภคส้มเป็นของหวานถือเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการตอบสนองความอยากอาหารหวานโดยไม่ต้องพึ่งน้ำตาลทรายขาว

ส้มไม่มีตารางเวลา ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้า ตอนบ่าย หรือตอนเย็น ผลไม้ที่น่าทึ่งชนิดนี้จึงเหมาะกับสูตรอาหารใดก็ได้อย่างลงตัว

สำนักงานสื่อประชาสัมพันธ์:

Renato Pagani Renato.pagani@secnewgate.it – + 39 335 6939561

Giorgia Rizzi giorgia.rizzi@secnewgate.it

ข่าวสารเกี่ยวกับ The European Art of Taste และ CSO Italy

โครงการ The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และผักที่มีคุณภาพสูงของยุโรป โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CSO Italy และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ บริษัทอิตาลีต่อไปนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการด้วย อันได้แก่ RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group e Oranfrizer

CSO Italy ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอิตาลี ซึ่งเชื่อมโยงบริษัทชั้นนำของอิตาลีหลายแห่งเข้ากับการผลิตและการตลาดของผลไม้และผักภายในประเทศ กลุ่มสมาชิกที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยบริษัทสำคัญหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผัก เช่น การบรรจุ โลจิสติกส์ การแปรรูป ระบบเครื่องจักร และการจัดจำหน่าย ภารกิจของ CSO Italy คือการให้บริการที่มีประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อปรับปรุงและทำให้ภาคอุตสาหกรรมผลไม้และผักของอิตาลีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ตารางทางเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผักทั้งหมดของอิตาลี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ CSO ITALY มีสมาชิก 73 รายจากสาขาต่าง ๆ ต่อไปนี้: สมาชิกผู้ผลิต 51 ราย สมาชิกห่วงโซ่อุปทาน 14 ราย สมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 3 ราย และหน่วยงานสนับสนุน 5 ราย

โดยได้รับทุนจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม มุมมองที่แสดงนั้นเป็นของผู้เขียนบทความแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของสหภาพยุโรปหรือหน่วยงานบริหารการวิจัยยุโรป (REA) ทั้งสหภาพยุโรปและหน่วยงานที่ให้รางวัลไม่สามารถรับผิดชอบต่อประเด็นดังกล่าวได้

ลิงก์ไปยังวิดีโอ: https://www.youtube.com/watch?v=pVvCwkxsPhc

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบการประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5759fcf3-10be-4f20-84c1-13b79743acb2

GlobeNewswire Distribution ID 1001044551