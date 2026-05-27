EBC Financial Group เปิดตัวกิจกรรมการแข่งขันสองรูปแบบพร้อมกันทั่วเอเชียและแอฟริกา มีทั้งการแข่งขันในสภาพแวดล้อมจำลองที่ปราศจากความเสี่ยงและการประลองในตลาดเดิมพันสูงเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับเทรดเดอร์ทุกระดับประสบการณ์
ลอนดอน, May 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) ได้รับการยกย่องว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดในโลกจาก World Finance เปิดตัวการแข่งขันเทรดในหลายตลาดสองโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเทรดเดอร์และขยายการเข้าร่วมการแข่งขันให้กว้างขึ้นทั่วทุกชุมชนเทรดที่กำลังเกิดใหม่และเติบโตในเอเชียและแอฟริกา การแข่งขันนี้จัดโดย EBC Financial Group (SVG) LLC ภายใต้แบรนด์ EBC Financial Group และประกอบด้วยการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ การแข่งขัน EBC Trading Masters Competition และ การแข่งขัน EBC Elite Demo Trading Competition
โปรแกรมการแข่งขันสองรายการที่จัดขึ้นพร้อมกันนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมที่มีระดับประสบการณ์การเทรดแตกต่างกัน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ EBC ในการสนับสนุนและดูแลระบบนิเวศที่ให้ความสำคัญกับเทรดเดอร์เป็นอันดับแรกโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การแข่งขันทั้งสองโปรแกรมนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้เปรียบเทียบและวัดผลกลยุทธ์การเทรดของตนภายในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างเป็นระบบ ซึ่งการจัดอันดับจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนแทนที่จะวัดจากขนาดของยอดเงินในบัญชี เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงกรอบแนวคิดที่มุ่งเน้นผลงาน ซึ่งการมีวินัยและกลยุทธ์ยังคงเป็นหัวใจหลักต่อผลการแข่งขัน
การแข่งขัน EBC Trading Masters Competition: ยกย่องผลงานในสภาวะตลาดจริง
การแข่งขัน EBC Trading Masters Competition เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีประสบการณ์ โดยจะทำการเทรดในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งใช้เงินทุนจริงในการแข่งขันกับเหล่าเทรดเดอร์จากมองโกเลีย ไต้หวัน และไทย ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2026 นี้
การแข่งขันนี้เปิดให้ผู้ถือบัญชีประเภท PRO และ STD โดยกำหนดให้ต้องมีมูลค่าเงินในบัญชีเทรดขั้นต่ำเริ่มตั้งแต่ 100 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับมองโกเลีย และ 200 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับไต้หวันและไทย
การแข่งขันนี้จะดำเนินการผ่านบัญชีเทรดประเภท PRO และ STD ที่มีสิทธิ์เข้าร่วม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้สัมผัสประสบการณ์โดยตรงในสภาวะตลาดจริง ภายในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างเป็นระบบระดับมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมให้มีความโปร่งใสและมีการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้ง ชุมชนการเทรด ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจำเป็นต้องเผยแพร่สัญญาณเทรดตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
สำหรับไต้หวันและไทย เงินรางวัลมีมูลค่าสูงถึง 7,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อรอบการแข่งขัน โดยผู้เข้าร่วมที่มีผลงานสูงสุดมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลสูงถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ การจัดอันดับจะพิจารณาจากผลงานอัตราผลตอบแทนที่ทำได้ ตอกย้ำโครงสร้างการแข่งขันที่ให้วินัยและกลยุทธ์ในการเทรดมีความสำคัญเหนือกว่าขนาดของยอดเงินในบัญชี
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์ได้หลายบัญชี โดยจะพิจารณาให้รางวัลจากบัญชีที่มีผลงานดีที่สุด ในขณะเดียวกันจะมีการนำกลไกควบคุมความเสี่ยงและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบมาใช้ตลอดระยะเวลาการแข่งขันเพื่อรักษาความยุติธรรมและความรับผิดชอบ
EBC Elite Demo Trading Competition: การแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยงที่ใครก็เข้าร่วมได้ง่าย ๆ
EBC Elite Demo Trading Competition ออกแบบมาเพื่อเทรดเดอร์มือใหม่และผู้ที่กำลังฝึกฝนทักษะ มอบโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มีส่วนร่วมในสภาวะตลาดจริงผ่านบัญชีจำลองโดยไม่ต้องใช้เงินทุนจริง
การแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม ถึง 22 พฤษภาคม 2026 ในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย แอฟริกา และเกาหลีใต้ ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะแข่งขันกันโดยใช้บัญชีทดลองที่สร้างขึ้นใหม่ พร้อมเงินทุนตั้งต้นจำลองคงที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะเริ่มต้นด้วยเงินทุนตั้งต้นจำลองที่เท่ากันจำนวน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้มีสนามประลองฝีมือที่เท่าเทียมกัน โดยการจัดอันดับจะพิจารณาจากผลงานอัตราผลตอบแทนที่ทำได้แทนที่จะพิจารณาจากขนาดของยอดเงินในบัญชี ในรอบการแข่งขันของแต่ละภูมิภาค ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะชิงเงินรางวัลสูงถึง 1,700 ดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงรางวัลชนะเลิศ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในรอบการแข่งขันของเกาหลีใต้ กรอบแนวคิดในการแข่งขันนี้ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมที่มีโครงสร้างเป็นระบบซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความโปร่งใส ความเป็นธรรม และการมีส่วนร่วมในการเทรดอย่างมีระเบียบวินัยตลอดระยะเวลาแคมเปญ
ในการสร้างสภาพแวดล้อมภายใต้การควบคุมที่มุ่งเน้นการฝึกฝนพัฒนากลยุทธ์และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ทำได้ โปรแกรมนี้มีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมการเข้าร่วมเทรดในตลาดโดยใช้ข้อมูล ในขณะเดียวกันช่วยให้เทรดเดอร์สร้างความมั่นใจและสร้างวินัยในการเทรด
“ที่ EBC เราเชื่อว่าการพัฒนาเทรดเดอร์นั้นต้องสร้างบนพื้นฐานของความโปร่งใส วินัย และการเข้าถึงโอกาสที่มีโครงสร้างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งเสริมให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” Lewis Tang ผู้อำนวยการฝ่ายแบรนด์ของ EBC Financial Group กล่าว “การแข่งขันนี้ออกแบบมาไม่ใช่แค่เพียงเพื่อยกย่องผลงานเทรดที่ทำได้เท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม การแบ่งปันความรู้ และการเข้าร่วมการแข่งขันอย่างมีความรับผิดชอบในระดับที่มากขึ้นในทั่วทุกชุมชนเทรดที่หลากหลายอีกด้วย”
การแข่งขันทั้งสองโปรแกรมนี้ได้นำวิธีการการจัดอันดับที่มีมาตรฐานและมาตรการป้องกันด้านปฏิบัติการมาใช้ รวมถึงการประเมินโดยอิงตามอัตราผลตอบแทนและกลไกตัดสินผู้ชนะกรณีเสมอกันโดยอิงตามปริมาณการเทรด เพื่อให้แน่ใจว่าผลการแข่งขันจะพิจารณาโดยผลงานการเทรดที่สามารถวัดผลได้
การเปิดตัวโปรแกรมนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเดินหน้ามุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ EBC เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเทรดเดอร์ในตลาดต่างประเทศที่สำคัญให้แข็งแกร่งขึ้น พร้อมกับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในวงกว้างมากขึ้นในภูมิทัศน์การเทรดต่างประเทศทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การเข้าร่วม กติกาการแข่งขัน และรายละเอียดการลงทะเบียน โปรดไปที่เว็บไซต์ของ EBC Financial Group ที่ www.ebc.com
คำเตือนความเสี่ยง
การเทรดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) และสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) บนมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน การขาดทุนอาจสูงกว่ายอดเงินฝาก ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันถึงผลลัพธ์ในอนาคต โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุนและระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้อย่างรอบคอบก่อนทำการซื้อขาย
เกี่ยวกับ EBC Financial Group
EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในลอนดอน โดยเป็นแบรนด์ระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านความเชี่ยวชาญในการเป็นโบรกเกอร์ทางการเงินและการบริหารสินทรัพย์ EBC ช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการซื้อขาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ CFD และอีกมากมาย โดยดำเนินการผ่านหน่วยงานที่ได้รับการกำกับดูแลซึ่งดำเนินงานในเขตอำนาจศาลทางการเงินที่สำคัญ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย หมู่เกาะเคย์แมน มอริเชียส และอื่น ๆ
EBC ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนในกว่า 100 ประเทศ และได้รับรางวัลเกียรติคุณจากทั่วโลก รวมถึงการยอมรับจาก World Finance มานานหลายปี นอกจากนี้ EBC ยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดของโลก โดยคว้ารางวัลต่าง ๆ เช่น Best Trading Platform และ Most Trusted Broker ด้วยสถานะด้านกฎระเบียบที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นต่อความโปร่งใส EBC จึงได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสุดยอดโบรกเกอร์อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความไว้วางใจจากตลาดนานาชาติที่มีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นความไว้วางใจในด้านความสามารถในการส่งมอบโซลูชันการซื้อขายที่ปลอดภัย เป็นนวัตกรรม และให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก
บริษัทต่าง ๆ ในเครือของ EBC ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลที่บริษัทในเครือแต่ละแห่งตั้งอยู่ EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC), EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Services Commission Mauritius (FSC)
แกนหลักที่สำคัญของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี ในสถาบันการเงินขนาดใหญ่ระดับชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่ Plaza Accord และวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกความสัมพันธ์กับนักลงทุนได้รับการดูแลด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควร
EBC ภาคภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona และยังคงผลักดันความร่วมมือที่สร้างผลกระทบเพื่อเสริมสร้างพลังให้กับชุมชน โดยผ่านโครงการริเริ่ม United to Beat Malaria ของ UN Foundation ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของ Oxford University และพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ การศึกษา และความยั่งยืนระดับโลก
ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ: Aldric Tinker Toyad หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก [email protected] Faiz Alavi Sulaiman ผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์อาวุโส [email protected]
