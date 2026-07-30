อู๋หู ประเทศจีน, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — LEPAS แบรนด์รถยนต์ NEV ระดับกึ่งพรีเมียมในเครือ Chery Auto เดินหน้ารุกตลาดโลกเต็มกำลังด้วยไลน์อัปรถยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุม นำโดย LEPAS L4 EV, LEPAS L6 EV และ LEPAS L8 PHEV ไลน์อัปใหม่นี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ LEPAS ในการมอบประสบการณ์การเดินทางที่หรูหราเหนือระดับ ผ่านการผสานงานดีไซน์อันงดงาม เทคโนโลยีอัจฉริยะ และพื้นที่ห้องโดยสารที่ประณีต ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเดินทางที่หลากหลายในตลาดทั่วโลก
การแข่งขันที่เพิ่งปิดฉากลง ได้เน้นย้ำถึงคุณสมบัติที่ต่าง ๆ ทั้งความสุขุม ความยืดหยุ่น และการปรับตัว ซึ่งเป็นคุณค่าที่สอดคล้องกับแนวทางด้านการเดินทางของ LEPAS ด้วยการผสานงานดีไซน์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง LEPAS จึงยังคงมุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์การเดินทางอันหรูหราเหนือระดับและเต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทั่วโลก
LEPAS L4 EV: ระยะทางขับขี่ที่มั่นใจ เพื่อการเดินทางในเมืองอย่างไร้กังวล
ในสนามแข่ง ฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอและความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์คือหัวใจสำคัญสู่ชัยชนะ ปรัชญาเดียวกันนี้สะท้อนให้เห็นใน LEPAS L4 EV ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้ขับขี่ในเมืองที่มองหาประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ NEV ที่ง่ายดายและชาญฉลาดยิ่งขึ้น ด้วยการผสมผสานความสามารถในการวิ่งระยะทางไกล สมรรถนะอันทรงประสิทธิภาพ และโซลูชันการชาร์จที่สะดวกสบาย LEPAS L4 EV จึงพร้อมมอบการเดินทางที่มั่นใจได้ ทั้งสำหรับการเดินทางประจำวันในเมืองและการเดินทางระยะไกล
LEPAS L4 EV ขับเคลื่อนด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 12-in-1 แบบบูรณาการขั้นสูง พร้อมส่งมอบพละกำลังที่ราบรื่น เงียบสงบ และทรงประสิทธิภาพ ด้วยกำลังการชาร์จไฟเร็วสูงสุดกว่า 120 kW จึงสามารถชาร์จจาก 30% ถึง 80% ได้ในเวลาเพียง 20 นาทีเมื่อเชื่อมต่อกับแท่นชาร์จขนาด 200 kW พร้อมรองรับทั้งการเดินทางประจำวันและการเดินทางไกลได้อย่างไร้กังวล
นอกจากนี้ LEPAS L4 EV ยังมาพร้อมฟีเจอร์ Level 2 ADAS และ 540° HD Panoramic View ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในทางแคบหรือการจอดรถ ขณะเดียวกันก็สร้างประสบการณ์การขับขี่ในเมืองที่ผ่อนคลายและมั่นใจยิ่งขึ้น
LEPAS L6 EV: ความประณีตระดับอัจฉริยะ เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ
นอกเหนือจากความดุเดือดของการแข่งขัน สนามแห่งนี้ยังสะท้อนถึงความแม่นยำ ความสุขุม และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ความสมดุลระหว่างสมรรถนะและสไตล์ถูกถ่ายทอดอย่างมีชีวิตชีวาใน LEPAS L6 EV รถยนต์ Intelligent & Exquisite Life SUV ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ที่มองหาประสบการณ์การเดินทางที่ประณีตและหรูหรายิ่งขึ้น
LEPAS L6 EV โดดเด่นด้วย “Leopard Aesthetics” อันเป็นรูปลักษณ์เฉพาะตัว อวดรูปลักษณ์ภายนอกที่หรูหราและโฉบเฉี่ยว ผสานการออกแบบสไตล์มินิมอลอันประณีตที่สามารถปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายได้อย่างลงตัว ทั้งการเดินทางในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวกับครอบครัว การพักผ่อนในวันหยุด หรือการออกงานสังคม
สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีอัจฉริยะและฟังก์ชันช่วยเหลือการขับขี่ จะช่วยลดความเครียดในการขับขี่ ท่ามกลางการจราจรที่หนาแน่นของเมืองใหญ่ ระหว่างการเดินทางกับครอบครัว ห้องโดยสารพร้อมเปลี่ยนเป็นพื้นที่พักผ่อนเคลื่อนที่ ที่เพียบพร้อมด้วยฟังก์ชั่นความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ เสริมด้วยระบบจ่ายกระแสไฟภายนอก V2L ที่มอบความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
เมื่อแวะพักระหว่างทาง ห้องโดยสารอันเงียบสงบและประณีตพร้อมมอบพื้นที่ส่วนตัวแสนสะดวกสบาย มอบความเป็นส่วนตัวที่เหนือชั้น บรรยากาศที่เงียบสงบ และความสบายด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิ สำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการถ่ายภาพเดินทาง ดีไซน์อันโดดเด่นของ LEPAS L6 EV ช่วยสร้างตัวตนที่มีสไตล์ในทุกที่ที่ไป เติมเต็มความมั่นใจและเอกลักษณ์ให้กับทุกการเดินทาง
LEPAS L8 PHEV: ความอเนกประสงค์ที่สง่างาม เพื่อทุกการเดินทางที่มั่นใจ
ผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในการแข่งขันระดับสูงไม่ได้ถูกนิยามด้วยข้อได้เปรียบเพียงด้านเดียว แต่ด้วยศักยภาพรอบด้านในทุกมิติ ปรัชญานี้สะท้อนให้เห็นในรถยนต์ LEPAS L8 PHEV ที่ถ่ายทอดความลงตัว ทั้งความกว้างขวางสะดวกสบาย เทคโนโลยีอัจฉริยะ ความปลอดภัย และระยะทางการขับขี่ที่ไกลยิ่งขึ้น ส่งมอบประสบการณ์การเดินทางอันประณีตและมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก
ด้วยระยะฐานล้อที่ยาวถึง 2,800 มม. LEPAS L8 PHEV จึงมอบพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขวางและสะดวกสบาย การดีไซน์ห้องโดยสารแบบโอบล้อม ช่วยสร้างสมดุลระหว่างทัศนวิสัยในการขับขี่และบรรยากาศแห่งเทคโนโลยีอันล้ำสมัย พร้อมการจัดสรรพื้นที่ให้มีความอเนกประสงค์และช่องเก็บของมากถึง 47 จุด เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ ห้องโดยสารยังมาพร้อมระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ AQS Air Quality Monitoring System ระบบกระจายกลิ่นหอม และกระจกกรองแสงรังสียูวีกันความร้อน ขณะเดียวกัน ชิปประมวลผล 8155 และหน้าจอสัมผัส Waterfall-Style Touchscreen ขนาด 13.2 นิ้ว ยังช่วยรองรับการโต้ตอบที่ลื่นไหลและฟังก์ชั่นควบคุมระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งการปรับอุณหภูมิ การปลดล็อกรถ และการเปิดระบบปรับอากาศ
เพื่อการขับขี่อัจฉริยะ LEPAS L8 PHEV มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง (ADAS) ระดับ 2 และกล้องพาโนรามา 540 องศา และระบบช่วยจอดอัจฉริยะ APA/RPA ที่ช่วยยกระดับความสะดวกสบายและความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์
ภายใต้มาตรฐาน NEDC รถยนต์ LEPAS L8 PHEV ให้ระยะทางขับขี่รวมสูงสุดกว่า 1,300 กิโลเมตร พร้อมรองรับการชาร์จไฟ 3 รูปแบบ ได้แก่ การชาร์จเร็วแบบกระแสตรง (DC) การชาร์จที่บ้าน และการชาร์จแบบพกพา มอบโซลูชันพลังงานที่ยืดหยุ่น ครอบคลุมทั้งการสัญจรประจำวัน การเดินทางไกล และรองรับทุกรูปแบบการชาร์จ
แม้การแข่งขันฟุตบอลระดับโลกจะปิดฉากลงแล้ว แต่ LEPAS ยังคงพร้อมส่งต่อจิตวิญญาณแห่งความสุขุมและมั่นใจจากสนาม สู่การขับเคลื่อนในชีวิตประจำวันของคุณอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบัน LEPAS L4 EV, LEPAS L6 EV และ LEPAS L8 PHEV ได้เข้าสู่ช่วงการเปิดตัวสู่ตลาดโลกอย่างเป็นทางการ และเตรียมทยอยจำหน่ายในตลาดทั่วโลก
เกี่ยวกับ LEPAS
LEPAS คือแบรนด์ยานยนต์ NEV ระดับกึ่งพรีเมียมในเครือ Chery Auto ซึ่งทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ประสบการณ์การเดินทางอันสง่างามและเหนือระดับสำหรับผู้ใช้ทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็น “แบรนด์ในดวงใจสำหรับการเดินทางอันสง่างาม” LEPAS ได้ผสานความงดงามตามหลัก Leopard Aesthetics เข้ากับนวัตกรรม Elegant Technology และพื้นที่ห้องโดยสาร Exquisite Space เพื่อเปลี่ยนความหรูหราสง่างามให้กลายเป็นประสบการณ์การขับขี่ที่สัมผัสได้ด้วยตา รู้สึกได้ด้วยใจ และไว้วางใจได้อย่างแท้จริง ด้วยการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้จำหน่ายทั่วโลกที่กำลังเติบโต ซึ่งมีจุดจำหน่ายและศูนย์บริการมากกว่า 500 แห่ง LEPAS เดินหน้าขยายเครือข่ายในระดับสากลผ่านการดำเนินงานที่ตอบโจทย์บริบทท้องถิ่น เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้บริโภคในทุกภูมิภาคทั่วโลก
เกี่ยวกับ Chery Auto
Chery Auto ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 โดยเป็นผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนายานยนต์ เทคโนโลยีอัจฉริยะ และโซลูชันพลังงานใหม่ บริษัทดำเนินธุรกิจในกว่า 130 ประเทศและภูมิภาค โดยมีเครือข่ายระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งคอยสนับสนุน ทั้งในด้านการวิจัย การผลิต และพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ Chery Auto ยังคงครองตำแหน่งผู้ส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอันดับ 1 ของจีน ในกลุ่มแบรนด์สัญชาติจีนติดต่อกันยาวนานถึง 23 ปี ด้วยการยึดมั่นในปรัชญาระดับโลกที่ว่า “In somewhere, For somewhere, Be somewhere” (เข้าถึง เติบโต และเป็นส่วนหนึ่งของทุกพื้นที่) Chery Auto มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเดินทางอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรมที่ต่อเนื่องและความร่วมมือในระดับสากล
ติดต่อด้านสื่อ
ชื่อบริษัท: LEPAS International
บุคคลติดต่อ: Vincy wang
อีเมล: [email protected]
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท: https://lepasinternational.com/
ดูรูปภาพประกอบการประกาศนี้ได้ที่:
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5e941da6-7104-4c1d-88cf-bf1efea5b3f9
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/24504b4c-cd8a-4854-b508-464780dbda43
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f61cc398-a0c1-48b3-8673-008849024ed5
GlobeNewswire Distribution ID 9800728