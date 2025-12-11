ดาวดวงใหม่หนึ่งดวงเปล่งประกายในคู่มือมิชลินฉบับที่สองของโดฮา
- ร้านอาหาร 1 แห่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็น 1 ดาวมิชลิน ในขณะที่อีก 2 แห่งยังคงรักษาดาวไว้ได้
- เพิ่มรางวัล Bib Gourmand ใหม่ 4 รายการ ทำให้มีร้านอาหารที่ได้รับรางวัล Bib Gourmand ทั้งหมด 8 แห่งในโดฮา
- ร้านอาหารทั้งหมด 44 แห่งได้รับการคัดเลือกในคู่มือมิชลินไกด์โดฮาประจำปี 2026
โดฮา ประเทศกาตาร์, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — ฉากอาหารของโดฮากลายเป็นจุดสนใจ เมื่อคู่มือมิชลินไกด์ ฉบับปี 2026 เปิดตัวเป็นครั้งที่สอง นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วที่โรงแรม St. Regis Doha การคัดเลือกในปีนี้เฉลิมฉลองอัตลักษณ์ด้านอาหารของเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแนะนำร้านอาหารใหม่ 12 แห่ง โดย 9 แห่งติดอันดับในหมวดหมู่นี้ ร้านอาหารแปดแห่งได้รับรางวัล Bib Gourmand สำหรับความคุ้มค่าที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่ร้านอาหารสามแห่งได้รับรางวัลมิชลินสตาร์หนึ่งดาว
Gwendal Poullennec ผู้อำนวยการฝ่ายนานาชาติของ The MICHELIN Guide กล่าวว่า: “การคัดเลือก MICHELIN Guide Doha 2026 สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการอันโดดเด่นของวงการอาหารในเมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ โดฮาไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังได้สร้างชื่อให้กับตัวเองในฐานะจุดหมายปลายทางสำหรับผู้รักการทานอาหารที่กำลังมองหาประสบการณ์พิเศษอีกด้วย การเพิ่มรางวัล Bib Gourmand และการยังคงมีร้านอาหารที่ได้รับรางวัล One MICHELIN Star อย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของโดฮาในด้านคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ในขณะที่วงการอาหารยังคงเฟื่องฟูอย่างต่อเนื่อง โดฮาสัญญาว่าจะมอบช่วงเวลาแห่งการรับประทานอาหารที่น่าจดจำและอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับเอกลักษณ์ทางด้านอาหารของเมืองนี้”
หนึ่งดาวมิชลิน
ดาวมิชลินมอบให้กับร้านอาหารที่มีการปรุงอาหารที่ยอดเยี่ยม โดยคำนึงถึงเกณฑ์สากล 5 ประการ ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบ ความกลมกลืนของรสชาติ ความเชี่ยวชาญในเทคนิค บุคลิกภาพของเชฟที่แสดงออกมาผ่านอาหาร และที่สำคัญไม่แพ้กันคือความสม่ำเสมอตลอดทั้งเมนูและตลอดเวลา
Alba ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในอาคาร Katara Towers อันโดดเด่นของโรงแรม Raffles Doha อันหรูหรา ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาวในปีนี้ ด้วยฝีมือการทำอาหารอันยอดเยี่ยมของเชฟ Cristhian Serraino อาหารจานต่างๆ เช่น แก้มลูกวัวตุ๋นบาโรโลและสปาเก็ตตี้ราคุกุ้ง รวมถึงวัตถุดิบพรีเมียมที่นำมาใช้ เช่น ปลาทูน่า Balfegó ที่ส่งตรงมาจากยุโรป ล้วนสร้างประสบการณ์ที่มิอาจลืมเลือนได้อย่างแท้จริง
การรักษารางวัลมิชลินสตาร์ถือเป็นเกียรติยศสูงสุดในวงการอาหาร และในปี 2026 นี้ ร้านอาหารสองแห่งได้พิสูจน์ความเป็นเลิศอีกครั้ง Jamavar and IDAM by Alain Ducasse ยังคงรักษามาตรฐานอันโดดเด่นไว้ได้อย่างภาคภูมิใจ ตอกย้ำความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในการรังสรรค์อาหารชั้นเลิศ
Bib Gourmand 4 รางวัลใหม่
รางวัล Bib Gourmand มอบให้แก่ร้านอาหารที่เสนออาหารคุณภาพดีในราคาสุดคุ้ม
Fenyal ร้านกาแฟบรรยากาศอบอุ่นบนเกาะเกวันแห่งนี้เป็นที่ชื่นชอบของคนในท้องถิ่น โดยเสิร์ฟอาหารตะวันออกกลางรสชาติสดใสในราคาประหยัด ตั้งแต่ฟาลาเฟลและเนื้อแกะโคฟตาไปจนถึงกาแฟอาหรับกลิ่นหอม
Mila ตั้งอยู่บนชั้น 1 ของโรงแรม Rosewood Doha ร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่นแห่งนี้ให้บริการอาหารเมดิเตอร์เรเนียนและเลแวนต์แบบแบ่งปันโดยเชฟมาร์คในราคาที่คุ้มค่า
Berenjak Al Maha ความสง่างามแบบเปอร์เซียผสานกับเสน่ห์ของเกาะด้วยสตูว์รสเข้มข้น ขนมปังสด และเคบับที่ปรุงบนถ่านในราคาไม่แพง
Baron ร้านอาหารในเครือของร้านโปรดในเบรุตแห่งนี้ นำเสนอเมนูอาหารเมดิเตอร์เรเนียนฟิวชั่น พร้อมอาหารจานใหญ่สำหรับแบ่งปัน เช่น พาสต้าคาเปลลินีปู ให้ความคุ้มค่าอย่างยอดเยี่ยมสำหรับมื้อกลางวันทางธุรกิจ
Isaan, Argan, Jiwan และ Hoppers ยังคงรักษาความแตกต่างไว้ได้ในปีนี้
ร้านอาหารใหม่เก้าแห่งถูกเพิ่มเข้าไปในรายการมิชลินไกด์
Em Sherif ร้านอาหารเลบานอนยอดนิยมบนเกาะอัลมาฮาแห่งนี้มีการตกแต่งภายในที่หรูหราและระเบียงพร้อมทิวทัศน์เมืองอันน่าทึ่ง
Carbone Doha ร้านอาหารสาขาที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะอัลมาฮา เป็นสาขาหนึ่งของร้านอาหารชื่อดังจากนิวยอร์ก เสิร์ฟอาหารคลาสสิก เช่น ริกาโทนีรสเผ็ด สเต็ก และเนื้อแกะย่าง
Koo Madame ร้านอาหาร Rosewood Doha แห่งนี้มีบรรยากาศมืดมิดและมีสไตล์ เสิร์ฟติ่มซำ บะหมี่ดึงมือ และเป็ดปักกิ่งแกะสลักอันเป็นเอกลักษณ์ที่โต๊ะอาหาร
Shanghai Me Doha ร้านอาหารในเมืองบรรยากาศเป็นกันเองแห่งนี้ผสมผสานรสชาติจีนและญี่ปุ่นในบรรยากาศหรูหราที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 1930 ไฮไลท์ ได้แก่ ปลาค็อดเงินกับมิโซะยูซุ เกี๊ยวซ่าซี่โครงสั้น และค็อกเทลธีมจักรราศี
Hunters Room & Grill มองหารูปปั้นกวางที่โรงแรม Westin Doha เพื่อลิ้มลองสเต็กออสเตรเลียระดับพรีเมียมและรสชาติจัดจ้าน ปลากะพงอบซอสอากวาชีเลเป็นเมนูที่ต้องลอง
Salt Road ร้านอาหารแห่งนี้ในโรงแรม Andaz Doha นำเสนออาหารแอฟริกาใต้รสเลิศ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหน้าอกวัวรมควัน เห็ดอบเตา Josper และสเต็กชั้นเยี่ยม
Loris ร้านอาหารสุดหรูบนถนน The Pearl ให้บริการอาหารเลบานอนแท้ๆ ที่เหมาะสำหรับรับประทานร่วมกัน ตั้งแต่ฮัมมัสเนื้อนุ่มละมุนไปจนถึงเคบับเชอร์รี่
Mr & Mrs Hawker ย้อนรำลึกวัฒนธรรมแผงลอยของสิงคโปร์ด้วยอาหารรสเลิศ เช่น ปูผัดพริกและพุดดิ้งสาคูมะม่วง
yūn ร้านอาหารจีนหรูหราแห่งนี้มีทัศนียภาพอันงดงามควบคู่ไปกับอาหารกวางตุ้งคลาสสิก เริ่มต้นด้วยติ่มซำและปิดท้ายด้วยเป็ดย่างสูตรพิเศษที่เสิร์ฟสองแบบ
รางวัลพิเศษมิชลินไกด์
มิชลินไกด์มอบรางวัลพิเศษเพื่อยกย่องผลงานอันหลากหลายในอุตสาหกรรมการบริการ โดยยกย่องบุคคลที่มีพรสวรรค์และแรงบันดาลใจสูงสุดในอุตสาหกรรม
รางวัล MICHELIN Guide Young Chef Award ตกเป็นของ Chef Cristhian Serraino แห่งร้าน Alba เชฟหนุ่มมากฝีมือผู้ซึ่งประสบการณ์ในครัวชั้นนำของยุโรปได้ฉายแววออกมาให้เห็นในผลงานของเขา อาหารของเขามีความสร้างสรรค์ สมดุลอย่างลงตัว และเต็มไปด้วยรสชาติ
รางวัล MICHELIN Guide Opening of the Year Award ตกเป็นของ Koo Madame ร้านอาหารหรูหราที่สะท้อนเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้ในยุค 1920 มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่โดดเด่นอย่างแท้จริง แขกจะได้รับการเอาใจใส่จากพนักงานที่จริงใจซึ่งทำให้การมาเยือนทุกครั้งรู้สึกพิเศษ
Shanghai Me Doha ได้รับรางวัล MICHELIN Guide Service Award เนื่องจากผู้ตรวจสอบสังเกตเห็นว่าทีมงานมีความเป็นมืออาชีพ เป็นมิตร และใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างดี จึงสามารถมอบบริการที่ให้ความรู้สึกเป็นเลิศอย่างแท้จริง พวกเขาพูดคุยกับแขกอย่างเป็นกันเอง มักแนะนำอาหารจานโปรด ซึ่งเป็นการเพิ่มสัมผัสที่เป็นกันเองและอบอุ่น
yūn ได้รับรางวัล MICHELIN Guide Exceptional Cocktail/Mocktail Award ร้านอาหารกวางตุ้งสุดหรูแห่งนี้ตั้งอยู่บนชั้น 44 ของโรงแรม Waldorf Astoria Doha ผสมผสานทิวทัศน์อันงดงามเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว ม็อกเทลชาอันเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านได้รับการรังสรรค์อย่างมีศิลปะ มีรสชาติที่ซับซ้อน และนำเสนอได้อย่างสวยงาม
เกี่ยวกับมิชลิน:
มิชลินกำลังสร้างผู้ผลิตวัสดุผสมและประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตชั้นนำของโลก มิชลินเป็นผู้บุกเบิกด้านวัสดุวิศวกรรมมานานกว่า 130 ปี และมีความโดดเด่นในการมีส่วนสนับสนุนอย่างเด็ดขาดต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติและโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญอันล้ำลึกในด้านวัสดุผสมโพลีเมอร์ มิชลินจึงพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตยางและส่วนประกอบคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานที่สำคัญในสาขาที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การเคลื่อนตัว การก่อสร้าง การบิน พลังงานคาร์บอนต่ำ และการดูแลสุขภาพ ความเอาใจใส่ที่ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์และความรู้ที่ล้ำลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป็นแรงบันดาลใจให้มิชลินมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ครอบคลุมตั้งแต่การมอบโซลูชันเชื่อมต่อที่ใช้ข้อมูลและ AI สำหรับยานพาหนะระดับมืออาชีพไปจนถึงการแนะนำร้านอาหารและโรงแรมที่โดดเด่นซึ่งคัดสรรโดย MICHELIN Guide มิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-เฟอร็องด์ ประเทศฝรั่งเศส และมีสาขาอยู่ใน 175 ประเทศ และมีพนักงาน 129,800 คน (www.michelin.com)
เกี่ยวกับมิชลิน:
มิชลินกำลังสร้างผู้ผลิตวัสดุผสมและประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตชั้นนำของโลก มิชลินเป็นผู้บุกเบิกด้านวัสดุวิศวกรรมมานานกว่า 130 ปี และมีความโดดเด่นในการมีส่วนสนับสนุนอย่างเด็ดขาดต่อความก้าวหน้าของมนุษยชาติและโลกที่ยั่งยืนมากขึ้น ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญอันล้ำลึกในด้านวัสดุผสมโพลีเมอร์ มิชลินจึงพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตยางและส่วนประกอบคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานที่สำคัญในสาขาที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น การเคลื่อนตัว การก่อสร้าง การบิน พลังงานคาร์บอนต่ำ และการดูแลสุขภาพ ความเอาใจใส่ที่ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์และความรู้ที่ล้ำลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป็นแรงบันดาลใจให้มิชลินมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ครอบคลุมตั้งแต่การมอบโซลูชันเชื่อมต่อที่ใช้ข้อมูลและ AI สำหรับยานพาหนะระดับมืออาชีพไปจนถึงการแนะนำร้านอาหารและโรงแรมที่โดดเด่นซึ่งคัดสรรโดย MICHELIN Guide มิชลินมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแกลร์มง-เฟอร็องด์ ประเทศฝรั่งเศส และมีสาขาอยู่ใน 175 ประเทศ และมีพนักงาน 129,800 คน (www.michelin.com)
