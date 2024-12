จากเชื้อเพลิงฟอสซิลสู่อนาคตสีเขียว: Oxford และ EBC Financial Group เกี่ยวกับสิ่งที่รั้งเราไว้

EBC Financial Group และ Oxford University’s Department of Economics วิเคราะห์อุปสรรคต่อความก้าวหน้าของสภาพภูมิอากาศ การสำรวจภาษีคาร์บอน การปฏิรูปเงินอุดหนุน และบทบาทของการเงินในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนทั่วโลก

อ็อกซ์ฟอร์ด สหราชอาณาจักร, Dec. 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — ในโลกที่ถูกกำหนดโดยวิกฤตทั้งสองด้านจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อย ๆ Oxford Department of Economics ทำงานร่วมกับ EBC Financial Group (EBC) ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมที่สำคัญในซีรีส์ “What Economists Really Do?” (WERD) งานนี้รวบรวมนักคิดชั้นนำจากแวดวงวิชาการและการเงินมาร่วมกันค้นหากลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อจัดระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็ก็จัดการกับข้อกังวลเร่งด่วนของสังคม

งานที่จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Macroeconomics and Climate” โดยมีการบรรยายหลักโดยรองศาสตราจารย์ Andrea Chiavari และการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ “Sustaining Sustainability: Balancing Economic Growth and Climate Resilience” ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ Banu Demir Pakel คณะผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร. Nicola Ranger ผู้อำนวยการของ Global Finance Group of the Environmental Change Institute และนักวิจัยอาวุโสประจำ Oxford และ David Barrett ซึ่งเป็นซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. ทั้งสองท่านได้ร่วมกันวิเคราะห์จุดตัดกันระหว่างนโยบาย การเงิน และผลกระทบต่อมนุษย์ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่เกินกว่าการถกเถียงในเชิงทฤษฎี

ผู้ร่วมเสวนาจากซ้ายไปขวา: ดร. Nicola Ranger, ศาสตราจารย์ Andrea Chiavari, David Barrett และ ศาสตราจารย์ Banu Demir Pakel

จากซ้ายไปขวา: ดร. Nicola Ranger (ผู้อำนวยการ Global Finance Group of the Environmental Change Institute และนักวิจัยอาวุโส), รองศาสตราจารย์ Andrea Chiavari (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์), David Barrett (ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd) และรองศาสตราจารย์ Banu Demir Pakel (ภาควิชาเศรษฐศาสตร์)

EBC Financial Group: เสริมศักยภาพการซื้อขายอย่างมีความรับผิดชอบและนวัตกรรมที่ยั่งยืน

EBC Financial Group ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในตลาดการเงินระดับโลก เชื่อมโยงลูกค้าจากทั่วโลกเข้ากับโอกาสในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และอื่นๆ ผ่านโซลูชันการเป็นนายหน้าซื้อขายที่ครอบคลุม EBC ดำเนินงานในศูนย์กลางการเงินหลักและตลาดเกิดใหม่โดยจัดหาเครื่องมือนวัตกรรมให้แก่เทรดเดอร์และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปของการเงินโลก ในฐานะพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona และพันธมิตรของแคมเปญ United to Beat Malaria ของสหประชาชาติ EBC มุ่งมั่นที่จะกำหนดอนาคตที่กำหนดโดยแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน ความเสมอภาค และความรับผิดชอบในการซื้อขาย

การมีส่วนร่วมของ EBC ใน WERD แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนที่เพิ่มมากขึ้นในการเชื่อมโยงตลาดการเงินและการวิจัยทางวิชาการเพื่อรับมือกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจ ด้วยการมีส่วนร่วมในการเสวนาร่วมกันเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ EBC ได้เข้าร่วมชุมชนผู้นำทางความคิดในการเน้นขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อปรับระบบการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เราสามารถทำให้เศรษฐกิจเติบโตและช่วยโลกได้หรือไม่

หัวใจสำคัญของการหารือคือการยอมรับว่าความมั่นคงทางการเงินและสิ่งแวดล้อมเป็นข้อกังวลร่วมกันของทุกฝ่ายในระดับสากล ดร. Chiavari กล่าวปาฐกถาสำคัญเกี่ยวกับต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เขาได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของ GDP ทั่วโลกนับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยเทียบเคียงกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคเชื้อเพลิงฟอสซิลและการปล่อยก๊าซ CO2 ที่เพิ่มขึ้น Chiavari เน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งของต้นทุนทางสังคมของคาร์บอนในการกำหนดนโยบายที่มีประสิทธิผล

ศาสตราจารย์ Andrea Chiavari กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน WERD Series ของ Oxford โดยกล่าวถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเก็บภาษีคาร์บอน

ส่วนสำคัญของข้อความของเขาคือแนวคิดเรื่องต้นทุนทางสังคมของคาร์บอน ซึ่งระบุปริมาณต้นทุนทางสังคมในวงกว้างจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก “การเก็บภาษีคาร์บอนไม่ได้เป็นเพียงความจำเป็นด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความจำเป็นทางเศรษฐกิจด้วย” เขากล่าว ดร. Chiavari อธิบายว่ามาตรการดังกล่าวสามารถสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจที่จำเป็นในการนำทางทั้งบริษัทและบุคคลให้ไปสู่ทางเลือกที่ยั่งยืนได้อย่างไร “เอาล่ะ คิดใหม่อีกครั้ง” Chiavari กล่าวเสริม “การเปิดหม้อน้ำ คุณจะได้รับประโยชน์เหมือนเดิม คือ ห้องจะอบอุ่นขึ้น แต่ตอนนี้ ค่าใช้จ่ายของคุณสูงขึ้นกว่าเดิมมาก”

ดร. Chiavari ได้ขยายประเด็นนี้ออกไปเน้นย้ำว่าการเก็บภาษีคาร์บอนได้รับการออกแบบมาเพื่อกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนมากกว่าการใช้พลังงาน “การเก็บภาษีคาร์บอน เป็นการเก็บภาษีคาร์บอน ไม่ใช่เก็บภาษีพลังงาน” เขาอธิบาย “ดังนั้นจึงสร้างแรงจูงใจมหาศาลให้กับภาคเอกชน สำหรับคุณ สำหรับพวกเรา สำหรับผมในการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่แหล่งพลังงานทางเลือก ไม่ใช่แค่เรื่องการลดพลังงานหรือผลผลิตเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงจูงใจมหาศาลในการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานทางเลือกอีกด้วย”

จากรากฐานนี้ การอภิปรายแบบเสวนาได้เจาะลึกยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงในการปรับการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความสามารถในการฟื้นตัวของสภาพภูมิอากาศ โดยมี ดร. Banu Demir Pakel เป็นผู้ดำเนินรายการ

เชื่อมโยงนโยบาย การเงิน และการดำเนินการผ่านมุมมองของคณะผู้เชี่ยวชาญ

การอภิปรายของคณะผู้เชี่ยวชาญได้สำรวจการมีปฏิกิริยาต่อกันและกันที่ซับซ้อนระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสามารถในการรับมือต่อสภาพภูมิอากาศ ผู้ร่วมเสวนาแต่ละคนต่างนำความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันมาสู่การสนทนา โดยนำเสนอมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับวิธีที่ระบบทั่วโลกสามารถปรับตัวให้เข้ากับความจำเป็นสองประการเหล่านี้ได้

ผู้ร่วมเสวนาหารือเกี่ยวกับการเงินที่ยั่งยืน ความสามารถในการฟื้นตัวของสภาพภูมิอากาศ และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่งาน WERD Series ของ Oxford และ EBC

ดร. Chiavari เน้นย้ำถึงลักษณะระดับโลกของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ได้จำกัดอยู่ในพรมแดนและจำเป็นต้องมีการตอบสนองร่วมกันในระดับนานาชาติ เขาได้หารือถึงความเสี่ยงจากการรั่วไหลของคาร์บอน โดยนโยบายด้านสภาพอากาศที่เข้มงวดในประเทศใดประเทศหนึ่งอาจส่งผลให้การปล่อยคาร์บอนถูกย้ายไปยังภูมิภาคที่มีกฎระเบียบที่อ่อนแอกว่า ซึ่งท้ายที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าระดับโลก เพื่อบรรเทาปัญหานี้ Chiavari สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมความร่วมมือและนวัตกรรมระดับนานาชาติ เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนนั้นมีความเท่าเทียมและครอบคลุม

ดร. Ranger เน้นย้ำถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยกล่าวว่า “เรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของต้นทุนเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของโอกาสด้วย” ดร. Ranger ยังได้กล่าวถึงศักยภาพในการสร้างงานและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับรูปแบบการนำเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสาธารณะอีกด้วย เธอเน้นย้ำว่าการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศที่มีประสิทธิผลสามารถส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าได้โดยไม่สร้างภาระทางการเงินที่สำคัญ นอกจากนี้ เธอยังสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนเส้นทางเชื้อเพลิงฟอสซิลและเงินอุดหนุนที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี ไปสู่การลงทุนสีเขียว เช่น พลังงานหมุนเวียน

ดร. Nicola Ranger และ David Barrett กล่าวถึงโซลูชันทางการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศและการปฏิรูปนโยบายที่งาน WERD Series ของ Oxford

Barrett เน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับแรงจูงใจของตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนโดยใช้ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเขาในตลาดการเงิน เขาได้แบ่งปันการประเมินอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความท้าทายของภาคส่วนต่างๆ ในการยอมรับความยั่งยืน โดยเน้นย้ำถึงลักษณะของสถาบันทางการเงินที่เน้นผลกำไร: “ตลาดการเงินถูกขับเคลื่อนโดยความต้องการที่จะทำเงิน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนก็ตาม” Barrett ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่สำคัญยิ่งสำหรับรัฐบาลในการสร้างกรอบการกำกับดูแลที่บังคับใช้ได้ โดยระบุว่าการเชื่อมโยงนี้เป็นสิ่งสำคัญในการนำอิทธิพลของภาคส่วนไปสู่การดำเนินการด้านภูมิอากาศที่มีความหมาย

ในหัวข้อกรอบการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) Barrett แสดงความกังวลเกี่ยวกับการนำไปปฏิบัติในปัจจุบัน โดยระบุว่า “ESG ได้กลายเป็นการดำเนินการเพียงเพราะมีกฎเกณฑ์ที่บอกว่าต้องทำ” เขาเรียกร้องให้มีนโยบายที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึงความรับผิดชอบและสร้างผลกระทบที่วัดผลได้ แทนที่จะเพียงปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติตามอย่างผิวเผินเท่านั้น

David Barrett กล่าวถึงบทบาทของนโยบายที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับความรับผิดชอบในด้านความยั่งยืนในการอภิปรายแบบกลุ่ม WERD Series ของ Oxford

ในระหว่างการอภิปรายเรื่อง “กลุ่มที่ให้ความใส่ใจด้านสภาพภูมิอากาศ” Barrett ได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงจากความพยายามระดับโลกที่ขาดความต่อเนื่อง เขาเตือนว่า “หากต้องการให้ความคิดริเริ่มเหล่านี้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องรวมผู้เล่นหลักทั้งหมดเข้าด้วยกัน มิฉะนั้น การลดลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บรรลุผลในบางภูมิภาคอาจถูกชดเชยด้วยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่อื่น” เขาเตือนว่าลักษณะเช่นนี้อาจบ่อนทำลายความก้าวหน้าโดยรวมที่จำเป็นในการจัดการกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ

รัฐบาล ภาคธุรกิจ และบุคคลควรดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติใดบ้างเพื่อสร้างอนาคตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนที่ทุกคนสามารถบรรลุได้และปลอดภัย

สัมภาษณ์ผู้ดำเนินการและผู้อภิปรายแยกกันเพื่อขยายคำถามที่สำคัญนี้ โดยให้มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับบทบาทความร่วมมือของรัฐบาล ธุรกิจ และบุคคลในการจัดการกับความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ

บทบาทของรัฐบาล: นโยบายและการวางแผน

ดร. Demir Pakel เน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาและการตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะบทบาทของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง “บทบาทของรัฐบาลคือการเริ่มต้นด้วยการสร้างความตระหนักรู้มากขึ้น” เธอกล่าวอธิบาย โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้การศึกษาในช่วงเริ่มต้นเกี่ยวกับผลที่ตามมาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เธอเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีนโยบายที่ไม่เพียงแต่สร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเท่านั้น แต่ยังชี้แนะพฤติกรรมผู้บริโภคด้วย โดยกล่าวว่า “นี่เป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการวางแผนและชี้แนะการดำเนินการในทุกระดับ”

“ภาคเอกชนจำเป็นต้องมีแรงจูงใจจึงจะสามารถดำเนินการได้ เพราะจะดูระยะสั้นกว่ารัฐบาลแน่นอน ดังนั้น จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และรัฐบาลก็มีบทบาทอีกอย่างหนึ่ง คือ ดำเนินนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทั้งภาคเอกชนและผู้บริโภค” เธอกล่าวเสริม

สิ่งจูงใจทางการตลาดและการเก็บภาษีคาร์บอน

ดร. Chiavari ย้ำถึงความจำเป็นในการแทรกแซงที่นำโดยรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการเก็บภาษีคาร์บอน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขความล้มเหลวของตลาด เขาอธิบายว่าการรวมค่าใช้จ่ายทางสังคมจากการปล่อยมลพิษเข้ากับราคาพลังงาน จะช่วยให้รัฐบาลสามารถส่งเสริมการบริโภคและการตัดสินใจลงทุนที่รับผิดชอบมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก

ดร. Ranger แสดงให้เห็นถึงความท้าทายในปัจจุบันในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยสะท้อนว่าส่วนสำคัญของปัญหาอยู่ที่ความตระหนักรู้ “ในขณะนี้ มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้น และดิฉันคิดว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับด้านการรับรู้” เธอตั้งข้อสังเกต “รัฐบาลมีบทบาท แต่โดยพื้นฐานแล้วรัฐบาลจะทำในสิ่งที่ประชาชนจะลงคะแนนเสียงให้ และการขาดการตระหนักถึงผลประโยชน์โดยตรงของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสีเขียว นั่นก็คือความมั่นคงด้านพลังงานและสุขภาพของประชาชน ถือเป็นปัญหาสำคัญในขณะนี้”

Ranger วิพากษ์วิจารณ์ว่าการนำเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสาธารณะนั้นล้มเหลวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมองว่ามันเป็นความท้าทายที่มีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นภาระ “โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เล่าสืบกันมาคือเรื่องนี้จะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากในการจัดการ ดิฉันไม่เห็นด้วยกับมุมมองนั้นและไม่มีหลักฐานสนับสนุน คุณคงทราบดีว่าเราต้องตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่สิ่งที่เรารู้ก็คือ ขณะนี้แนวทางที่เรากำลังดำเนินการอยู่นั้นกลับทำให้มันยากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความแน่นอนของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ส่งผลให้การลงทุนหยุดชะงักและเพิ่มต้นทุนขึ้น หลักฐานทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าหากเราได้รับนโยบายที่ถูกต้องและกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนสำหรับนักลงทุน การเปลี่ยนแปลงที่ยุติธรรมจะเป็นทั้งต้นทุนที่ต่ำที่สุดและหนทางที่เป็นประโยชน์มากกว่า” เธอกล่าว

โดยชี้ไปที่เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล เธอเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนเส้นทางเงินอุดหนุนดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้อย่างไร “ทั่วโลก เราอัดฉีดเงินจำนวนมากให้กับการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งประมาณการไว้ตั้งแต่ห้าถึงเจ็ดล้านล้านดอลลาร์ต่อปี หากคุณหยุดสิ่งนั้นและนำมันไปใช้กับเทคโนโลยีสะอาด เราก็จะแก้ไขปัญหานี้ได้”

เพื่อแก้ปัญหานี้ Ranger เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงวาทกรรมสาธารณะเพื่อเน้นย้ำถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ เธอเน้นย้ำถึงบทบาทของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่าเรื่อง โดยกล่าวว่า “เราจำเป็นต้องทำให้ผู้คนเข้าใจว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก การมีนโยบายภาครัฐที่ดีจะส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปไม่มากนัก และยังช่วยส่งเสริมการเติบโตของงานและนวัตกรรมอีกด้วย”

Ranger ปิดท้ายด้วยการเรียกร้องให้รัฐบาลเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนี้ โดยกล่าวว่า “สิ่งที่ดิฉันอยากเห็นจริง ๆ ก็คือรัฐบาลต่าง ๆ อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ และพูดว่า ‘ดูสิ นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น’ มันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ นี่คือวิถีทาง นี่คือสิ่งที่ทั้งนักลงทุนและสาธารณชนต้องการ”

บทบาทของธุรกิจและบุคคล: ความรับผิดชอบและนวัตกรรม

Barrett ให้มุมมองตรงไปตรงมาเกี่ยวกับบทบาทของธุรกิจและบุคคลในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ เขาเน้นย้ำถึงลักษณะที่ขับเคลื่อนด้วยผลกำไรของภาคการเงิน โดยเตือนว่าภาคส่วนการเงินจะไม่นำไปสู่ความพยายามด้านความยั่งยืนหากไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจน “ตลาดการเงินจะไม่ดำเนินการด้วยตนเอง จำเป็นต้องมีแรงจูงใจให้ดำเนินการ” เขากล่าว “เมื่อภาคการเงินชี้ไปในทิศทางและกระตือรือร้นเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ภาคการเงินก็สามารถบรรลุสิ่งที่เหลือเชื่อได้สำเร็จ แต่จำเป็นต้องมีนโยบายและแรงจูงใจที่ชัดเจนเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้น”

Barrett ยังแสดงให้เห็นถึงบทบาทของแต่ละบุคคลในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงและผู้บริโภค โดยเน้นว่าการเลือกของพวกเขาสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายและพฤติกรรมองค์กร “นโยบายจำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีขึ้นมากในการให้ความรู้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ และวิธีที่ควรคาดหวังให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น” เขากล่าว บุคคลสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบได้โดยการจัดลำดับความสำคัญของแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อผู้กำหนดนโยบาย

แม้ว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์มาตรการผิวเผิน เช่น กรอบงาน ESG แบบ “การดำเนินการเพียงเพราะมีกฎเกณฑ์ที่บอกว่าต้องทำ” แต่ Barrett ก็ยังคงรักษาทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับศักยภาพทางการเงิน “การเงินสามารถเป็นนวัตกรรมได้อย่างไม่น่าเชื่อ” เขากล่าว “มันสามารถเคลื่อนภูเขาและแก้ไขปัญหาได้จริง แต่ต้องการแรงจูงใจที่ถูกต้องและการสนทนาอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นเดิมพัน” เขาเรียกร้องให้เปลี่ยนจากวัฏจักรทางการเมืองระยะสั้นไปสู่กลยุทธ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า โดยเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายยอมรับความพยายามระยะยาวที่จำเป็นในการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิผล

หากต้องการรับชมเซสชันเต็มรูปแบบของตอน “Macroeconomics and Climate” ของ WERD รวมถึงปาฐกถาสำคัญและการอภิปรายกลุ่ม โปรดไปที่ https://youtu.be/MD5vaMjQdkc

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

สำหรับ EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่น่าเชื่อถือของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงด้านบริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC Financial Group พิสูจน์ให้เห็นถึงจุดยืนในฐานะบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ระดับโลกอย่างรวดเร็ว โดยมีการดำเนินงานอย่างแพร่หลายในศูนย์กลางการเงินหลัก เช่น ลอนดอน ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ ซิดนีย์ หมู่เกาะเคย์แมน รวมทั้งตลาดเกิดใหม่ในละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา และอินเดีย EBC ให้บริการลูกค้าที่หลากหลายทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนมืออาชีพ และผู้ลงทุนระดับสถาบันทั่วโลก

EBC ได้รับการยอมรับจากรางวัลมากมาย และภาคภูมิใจในความยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมชั้นนำและกฎระเบียบนานาชาติ บริษัทในเครือของ EBC Financial Group ได้รับการกำกับดูแลและได้รับใบอนุญาตในเขตอำนาจศาลท้องถิ่นของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลุ่มลึกกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของ United Nations Foundation โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นมา EBC ได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ “What Economists Really Do” ที่จัดทำโดย Oxford University’s Department of Economics โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

https://www.ebc.com/

เกี่ยวกับภาควิชาเศรษฐศาสตร์

Oxford Department of Economics เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก เป็นที่ตั้งของชุมชนนักเศรษฐศาสตร์เชิงวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง ภาควิชานี้มีชื่อเสียงในเรื่องความลึกซึ้งและความหลากหลายของการวิจัย ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบาย นอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องในเรื่องชุมชนนักวิชาการรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยพลัง และโปรแกรมระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง ในปี 2024 Department of Economics ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในสหราชอาณาจักรโดย The Guardian ในด้านการสอนระดับปริญญาตรี การจัดอันดับนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของภาควิชาในการสร้างความเป็นเลิศด้านการสอนและการวิจัย ซึ่งช่วยเสริมสร้างตำแหน่งให้เป็นหนึ่งในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลก นอกเหนือจากความสำเร็จในการสอนแล้ว จุดมุ่งหมายของภาควิชาคือการผลิตงานวิจัยเศรษฐศาสตร์เชิงเปลี่ยนแปลงและเป็นนวัตกรรม เพื่อให้มีผลกระทบอย่างยั่งยืนต่อนโยบายเศรษฐกิจนอกแวดวงวิชาการ รวมไปถึงการพัฒนาและฝึกอบรมนักวิจัยและผู้นำด้านการวิจัยรุ่นต่อไป

เกี่ยวกับ What Economists Really Do (WERD)

WERD ดำเนินการโดย Department of Economics แห่ง Oxford University เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับการศึกษาเศรษฐศาสตร์และแบ่งปัน “สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ทำจริงๆ” นักเศรษฐศาสตร์จาก Oxford กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลและธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกในหัวข้อตั้งแต่ภาวะวิกฤตสภาพอากาศไปจนถึงการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน เพื่อปรับปรุงนโยบายและทำให้เศรษฐกิจทำงานได้ดีขึ้นสำหรับทุกคน ค้นหาว่าเศรษฐศาสตร์สามารถนำมาใช้เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาใหญ่ที่สุดที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันได้อย่างไรในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บสาธารณะที่ประสบความสำเร็จนี้ ซึ่งจะกลับมาอีกครั้งในซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จครั้งที่สี่ในปี 2024-25

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Savitha Ravindran

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์สากล (เอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกา)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

ผู้จัดการฝ่ายการประชาสัมพันธ์ระดับโลก (เอเชียแปซิฟิกและลาตินอเมริกา)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ระดับโลก

douglas.chew@ebc.com

สามารถดูรูปภาพประกอบของประกาศฉบับนี้ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a577ed99-ad63-417e-9fad-3d322fe6e0db/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1de6469e-f2e7-494a-adc8-d9b6118dfdb3/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0fdb8f6-1eff-4c5b-b1e5-e18411f62ee0/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6685fb00-342f-459e-8f92-0120b1cdee3c/th

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4d651d3f-c640-4132-bf9a-a5d6aba31266/th

GlobeNewswire Distribution ID 9316025