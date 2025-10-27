คู่มือ The MICHELIN Guide Abu Dhabi ฉบับที่ 4 เปิดตัวแล้ว
- ร้านอาหารทั้งหมด 56 แห่งได้รับการคัดเลือกให้รวมอยู่ใน MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026
- มีร้านอาหารใหม่ทั้งหมด 11 แห่ง รวมถึงร้านที่ได้รับรางวัล Bib Gourmand ใหม่ 3 แห่ง และร้านใหม่ที่ได้รับเลือกอีก 8 แห่ง
อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, Oct. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — The MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026 ภูมิใจนำเสนอฉบับที่ 4 โดยชูโรงร้านอาหารใหม่ล่าสุดในแวดวงอาหารของเมือง การคัดเลือกในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความลุ่มลึกและความหลากหลายที่เติบโตขึ้นของเมือง โดยมีร้านอาหารใหม่ 11 แห่งที่ได้รับการบรรจุในรายชื่อ ซึ่ง 3 แห่งในจำนวนนั้นได้รับรางวัล Bib Gourmand สำหรับการนำเสนออาหารคุณภาพยอดเยี่ยมในราคาคุ้มค่า ขณะที่อีก 3 แห่งยังคงรักษารางวัลมิชลินหนึ่งดาวเอาไว้ได้
Gwendal Poullennec ผู้อำนวยการระดับนานาชาติของ The MICHELIN Guide กล่าวว่า “รายชื่อร้านอาหารใน The MICHELIN Guide Abu Dhabi 2026 แสดงให้เห็นว่าแววงอาหารของเมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้ยังคงพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคง เป็นข้อพิสูจน์ว่าอาบูดาบีในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงทางวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารที่ควรค่าแก่การเดินทางมาโดยเฉพาะ ด้วยความหลากหลายของอาหารจากทั่วโลก เมืองนี้จึงมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลายและน่าตื่นเต้น ตั้งแต่อาหารอิตาเลียนแบบคลาสสิกและอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัย ไปจนถึงรสชาติที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมอ่าวอาหรับและแนวคิดฟิวชันสุดสร้างสรรค์ การเพิ่มรายชื่อร้านที่ได้รับรางวัล Bib Gourmand ใหม่และการรักษารางวัลมิชลินหนึ่งดาวเอาไว้ได้ ยิ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของอาบูดาบีในการยกระดับความเป็นเลิศและความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะการทำอาหาร เมื่อภูมิทัศน์ของร้านอาหารในอาบูดาบียังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมืองนี้ไม่เพียงมอบอาหารชั้นเลิศเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำ ซึ่งทำให้อนาคตของจุดหมายปลายทางอันมีชีวิตชีวาแห่งนี้สดใสยิ่งกว่าที่เคย”
มิชลินหนึ่งดาว
รางวัลดาวมิชลินมอบให้แก่ร้านอาหารที่นำเสนอการปรุงอาหารอันโดดเด่น โดยพิจารณาตามเกณฑ์สากล 5 ประการ ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบ ความกลมกลืนของรสชาติ ความเชี่ยวชาญในเทคนิค บุคลิกของเชฟที่สะท้อนผ่านอาหารของตน และที่สำคัญไม่แพ้กันคือความสม่ำเสมอทั้งในเมนูทั้งหมดและตลอดช่วงเวลา ในโลกแห่งศิลปะการทำอาหารที่เดินหน้าอยู่ตลอดเวลา การรักษาความเป็นเลิศไว้ได้ในทุกปีถือเป็นความท้าทายอย่างแท้จริง ซึ่งเพียงแต่อาศัยความคิดสร้างสรรค์และความสามารถเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความทุ่มเท ความละเอียด และความสม่ำเสมออย่างไม่ลดละ การรักษารางวัลดาวมิชลินไว้ได้จึงนับเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ทรงเกียรติที่สุดในวงการ และสำหรับฉบับปี 2026 ร้านอาหารสามแห่งได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศนี้อีกครั้ง Erth, Hakkasan และ Talea by Antonio Guida สามารถรักษารางวัลของตนไว้ได้
รางวัล Bib Gourmands ใหม่สามรางวัล
รางวัล Bib Gourmands เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ร้านอาหารที่ได้รับเลือกที่นำเสนออาหารที่คุณภาพสูงในราคาที่ยอดเยี่ยม
Bua Thai Café ตั้งอยู่ในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลาง Yas Island เป็นที่หลบพักผ่อนเล็ก ๆ ที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยสีสันสำหรับผู้ที่หลงใหลในอาหารไทยแท้ เมนูประกอบด้วยอาหารกลางวันแบบไทยที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมรสชาติ เช่น ฮะเก๋านึง แกงเขียวหวานไก่รสจัดจ้าน และข้าวเหนียวมะม่วงของหวานยอดนิยมตลอดกาล แขกสามารถเลือกนั่งรับประทานภายในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา หรือเลือกนั่งบริเวณระเบียงในช่วงที่อากาศเย็นได้ตามต้องการ
3Fils Abu Dhabi นำร้านอาหารชื่อดังของดูไบมาสู่เมืองหลวงแห่งนี้ โดยเปิดให้บริการที่ท่าจอดเรือ Al Bateen Marina ในรูปแบบร้านอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยขนาดใหญ่สามชั้น การตกแต่งเรียบง่ายแต่ทันสมัย สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายแต่มีชีวิตชีวา เชฟที่สวมหมวกเบสบอลปรุงอาหารจานสมัยใหม่ เช่น ไก่อ่อนย่าง กุ้ง และซาชิมิสด ๆ จากครัวเปิด สำหรับของหวาน เมนู “Take Me To The Moon” ถือเป็นความฝันที่เป็นจริงของคนรักช็อกโกแลต
Goldfish ตั้งอยู่ใจกลางศูนย์การค้า Marina Mall อันโดดเด่น ซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยของ Akmal Anuar สาขาในอาบูดาบี โดยเป็นร้านคู่แฝดของสาขาแรกในดูไบที่ได้รับความนิยม เมนูของที่นี่มีความหลากหลายและเต็มไปด้วยสีสัน ตั้งแต่ซูชิและอาหารเสียบไม้ย่างแสนอร่อย ไปจนถึงเมนูจานหลักอย่างราเมน เนื้อวากิวสไลด์ และบะหมี่รสเผ็ด ปริมาณอาหารที่เสิร์ฟถือว่าคุ้มค่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแวะพักเติมพลังหลังจากช้อปปิ้งมาทั้งวัน
ร้านอาหารใหม่แปดแห่งที่ได้รับการคัดเลือกในคู่มือฉบับนี้
Cipriani Dolci ถ่ายทอดความหรูหราและสง่างามในแบบที่ผู้คนคาดหวังจากชื่อ Cipriani แต่เพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับอาบูดาบี ร้านตั้งอยู่บริเวณชั้นล่างของศูนย์การค้า Marina Mall ร้านที่ดูน่าดึงดูดใจนี้ให้บริการมื้อเช้า บรันช์ มื้อกลางวัน ไปจนถึงของว่าง พร้อมมีเมนูพิเศษประจำวันและพิซซ่าให้บริการด้วย แขกผู้มาเยือนสามารถเพลิดเพลินกับเค้กหลากชนิด ขนมอบ และไอศกรีมโฮมเมดรสเลิศ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเติมความหวานระหว่างช้อปปิ้งหรือปิดท้ายมื้ออาหารอย่างอร่อย
Antonia เป็นร้านอาหารอิตาเลียนริมชายหาดอันงดงาม มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสของอ่าวอาหรับที่ Mamsha Al Saadiyat บรรยากาศของร้านให้ความรู้สึกอบอุ่นคล้ายร้านพิซซ่าอเมริกัน แต่เมนูนั้นเป็นอิตาเลียนแท้ทุกรายการ มีอาหารจานโปรดอย่างคาร์ปาชโช พาสต้าแบบคลาสสิก และไฮไลต์สำคัญคือพิซซ่าซาวร์โดว์สูตรเฉพาะที่หมักด้วยยีสท์ตั้งต้นอายุห้าสิบปี ของหวานอย่างทีรามิสุถือเป็นเมนูยอดนิยมตลอดกาล ซึ่งช่วยปิดท้ายมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของอาหารอิตาเลียนในบรรยากาศสบาย ๆ ริมทะเล
Novikov Abu Dhabi คือสาขาในอาบูดาบีของแฟรนไชส์ชื่อดังระดับโลก ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า The Galleria Mall บนเกาะ Al Maryah อาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนเป็นจุดเด่นของร้าน โดยมีเมนูไฮไลต์อย่างพาสต้าสดทำใหม่ทุกวัน ปลาที่ปรุงอย่างประณีต ซุปกัซปาโชเย็น และทาร์ตเบอร์รีรสเลิศ เมนูอาหารกลางวันมีความคุ้มค่า และเมนู à la carte ก็หลากหลายเพียงพอที่จะตอบโจทย์ทุกคน ประสบการณ์การรับประทานอาหารยิ่งสมบูรณ์แบบขึ้นด้วยนักเปียโนที่บรรเลงดนตรีขับกล่อมบรรยากาศตลอดทั้งวัน
Villa Mamas นำโดยเชฟชาวบาห์เรน Roaya Saleh สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับวงการอาหารของอาบูดาบี ด้วยอาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมอ่าวอาหรับ ภายในร้านตกแต่งให้มีบรรยากาศคล้ายเรือกระจก เต็มไปด้วยต้นไม้ ของตกแต่งสีสันสดใส ผลไม้สด และชั้นวางที่เรียงรายไปด้วยเครื่องเทศ น้ำเชื่อม และตำราทำอาหารที่ทำขึ้นเอง เมนูอาหารสะท้อนถึงรสชาติและจิตวิญญาณของภูมิภาค เช่น มัชบูสไก่ และฮัมมูสหน้าเนื้อแกะหั่นเต๋า ซึ่งทั้งหมดเสิร์ฟในบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนบ้านแต่ยังคงความสง่างาม
Taparelle เป็นร้านที่โดดเด่นสะดุดตา ตั้งอยู่ใน Manarat Saadiyat ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และกิจกรรมชุมชนของอาบูดาบี ระเบียงของร้านเป็นจุดเหมาะสำหรับมื้ออาหารสบาย ๆ โดยเฉพาะบรันช์วันเสาร์ที่ได้รับความนิยม เมนูของที่นี่เป็นการผสมผสานอย่างสร้างสรรค์ระหว่างอาหารฝรั่งเศสและอิตาเลียน มีจานเด่นอย่างหอยเชลล์สไตล์เกรอน็อบล์ รากูหางวัว และปลากะพงย่างกรอบ
Pincode by Kunal Kapur เชิญชวนผู้มาเยือนให้สัมผัสมุมมองร่วมสมัยของเชฟชื่อดัง Kunal Kapur ที่ตีความอาหารริมทางของอินเดียใหม่ให้ออกมาในแบบหรูหรา ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า The Galleria Mall การตกแต่งภายในของร้านมีความหรูหราและมีสไตล์ ด้วยผืนผ้าที่งดงามและผนังสีขาวดำโทนซีเปีย ชวนให้นึกถึงความสง่างามแบบยุคอาณานิคมที่แฝงด้วยความละเมียดละไม
Strawfire by Ross Shonhan คือการเปิดตัวอย่างทรงพลังของเชฟชาวออสเตรเลีย Ross Shonhan ในอาบูดาบี ที่ซึ่งเปลวไฟจากครัวเปิดนั้นสอดประสานไปกับจังหวะดนตรีของดีเจที่บรรเลงแบบสด ๆ ร้านนี้เน้นการปรุงอาหารสไตล์วารายากิ ซึ่งเป็นเทคนิคที่การย่างอาหารด้วยไฟจากฟางที่ “ลุกท่วม” อาหารเพื่อสร้างกลิ่นและรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ เมนูซิกเนเจอร์ได้แก่ ขนมปังกุ้ง ปลากระพงชิลีเคลือบมิโสะ และสปาเกตตีเมนไทโกะ ที่นั่งบริเวณระเบียงและรอบครัวเปิดช่วยมอบทั้งความตื่นตาตื่นใจและความสบายระหว่างมื้ออาหาร ประสบการณ์ทั้งหมดได้รับการเติมเต็มด้วยค็อกเทลสูตรเฉพาะ สาเกหลากหลายชนิด และทีมงานที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ทุกค่ำคืนเป็นช่วงเวลาแสนพิเศษ
Sand & Koal มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารหรูริมชายหาดภายในศาลากลางแจ้ง ที่มองเห็นพระราชวังประธานาธิบดีอันโอ่อ่าและทะเลอ่าวอาหรับที่เปล่งประกาย ที่นี่เป็นจุดที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนั่งชมพระอาทิตย์ตกพร้อมเครื่องดื่ม ก่อนลิ้มลองเมนูจานเด่นที่ปรุงด้วยเตาฟืน เมนูประกอบด้วยสเต๊กเนื้อนุ่ม เมนู “Reef and Beef” ที่ผสานอาหารทะเลและเนื้ออย่างลงตัว รวมถึงถาดอาหารทะเลขนาดใหญ่สำหรับแบ่งรับประทานร่วมกัน ของหวานอย่างมูสช็อกโกแลตรมควันและทาร์ตมะเดื่อช่วยปิดท้ายมื้ออาหารได้อย่างหวานฉ่ำ ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่เหมาะสำหรับค่ำคืนแสนโรแมนติก
ร้านอาหารแต่ละแห่งต่างนำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้แก่วงการอาหารอันมีชีวิตชีวาของอาบูดาบี และมีส่วนช่วยเสริมชื่อเสียงที่เพิ่มขึ้นของเมืองในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการรับประทานอาหารระดับโลก
รางวัลพิเศษ
ด้วยรางวัลพิเศษต่าง ๆ The MICHELIN Guide ได้ชูโรงผลงานอันหลากหลายภายในวงการบริการและการต้อนรับ โดยยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีความสามารถและแรงบันดาลใจสูงสุดในอุตสาหกรรมนี้
Strawfire by Ross Shonhan ได้รับการยกย่องด้วยรางวัล Exceptional Cocktail Award โดยการเปิดตัวของเชฟชาวออสเตรเลีย Ross Shonhan ในอาบูดาบีได้นำเสนอทั้งเปลวไฟจริงและบรรยากาศอันมีชีวิตชีวา พร้อมบาร์ค็อกเทลสุดอบอุ่นที่นำโดย Maria Luz Garcia และ Mahesh Dhami ซึ่งรังสรรค์ทั้งค็อกเทลคลาสสิกและสูตรสร้างสรรค์ เสิร์ฟคู่กับของว่างรสอร่อยและการบริการที่เอาใจใส่ ซึ่งผู้ตรวจสอบของเรากล่าวว่าทั้งหมดนี้ช่วยให้ทุกช่วงเวลามีความพิเศษ
รางวัล Young Chef Award มอบให้แก่ Villa Toscana ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงแรม St. Regis ผู้ตรวจสอบของเรากล่าวว่าที่นี่ให้บริการอาหารทัสคานีแบบคลาสสิกที่ปรุงด้วยทักษะและความหลงใหล ตั้งแต่สปาเกตตีอัลเลวองโกเล เนื้อลูกวัวมิลานีส ไปจนถึงทีรามิสุที่โดดเด่น ความเชี่ยวชาญของทีมงานและเสน่ห์แบบชนบทของร้านอาหารช่วยถ่ายทอดรสชาติแท้ ๆ ของทัสคานีได้อย่างยอดเยี่ยม
Ray’s Grill ได้รับรางวัล Service Award จากการบริการที่เปี่ยมด้วยความกระตือรือร้น ความอบอุ่น และความเอาใจใส่ ร้านตั้งอยู่บนชั้นที่ 63 ของโรงแรม Conrad Etihad Towers ผู้ตรวจสอบของเราพบว่าทีมงานสามารถให้บริการได้อย่างราบรื่นไร้ที่ติ ช่วยสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ยอดเยี่ยมให้แก่แขกผู้มาเยือน ด้วยสเต๊กที่ปรุงอย่างเชี่ยวชาญและวิวทิวทัศน์อันน่าตื่นตา ทำให้แขกรู้สึกได้รับการต้อนรับและมีคุณค่าอย่างแท้จริง
รางวัล Opening of the Year Award มอบให้แก่ 3Fils Abu Dhabi ซึ่งตั้งมาตรฐานใหม่ให้กับวงการอาหารของเมืองนับตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้ตรวจสอบของเราประทับใจอย่างยิ่งกับร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารสามชั้นบริเวณท่าเรือ Al Bateen Marina แห่งนี้ รวมถึงเมนูอาหารญี่ปุ่นร่วมสมัยที่นำเสนอได้อย่างน่าประทับใจ ในฐานะร้านคู่แฝดของสาขาดั้งเดิมในดูไบ สาขานี้มีขนาดใหญ่กว่ามาก และมอบบรรยากาศผ่อนคลายและอบอุ่น อีกทั้งยังเปี่ยมไปด้วยพลังทั้งในด้านการบริการ บรรยากาศ และอาหาร
เกี่ยวกับ Michelin
Michelin เป็นผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกที่มุ่งสร้างสรรค์วัสดุคอมโพสิตและประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คน ตลอดเวลากว่า 130 ปีแห่งการบุกเบิกนวัตกรรมด้านวัสดุวิศวกรรม Michelin อยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นในการมีส่วนช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าของมนุษยชาติและสร้างโลกที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญลึกซึ้งด้านโพลีเมอร์คอมโพสิต บริษัทมุ่งพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตยางคุณภาพสูงและชิ้นส่วนสำหรับการใช้งานเฉพาะทางในหลากหลายสาขา ทั้งด้านการขนส่ง การก่อสร้าง การบิน พลังงานคาร์บอนต่ำ และการดูแลสุขภาพ ความพิถีพิถันในผลิตภัณฑ์และความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้งเป็นแรงบันดาลใจให้ Michelin มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด โดยครอบคลุมตั้งแต่การให้บริการโซลูชันเชื่อมต่อที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและ AI สำหรับยานพาหนะเชิงพาณิชย์ ไปจนถึงการแนะนำร้านอาหารและโรงแรมยอดเยี่ยมที่ได้รับการคัดสรรโดย The MICHELIN Guide Michelin มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร็องด์ ประเทศฝรั่งเศส โดยดำเนินธุรกิจใน 175 ประเทศ และมีพนักงานจำนวน 129,800 คน (www.michelin.com)
