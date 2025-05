ความบันเทิงไร้พรมแดน: AI-Media และ Lightning International ร่วมมือกันเพื่อให้ช่อง FAST เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ซิดนีย์และฮ่องกง, May 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — AI-Media Technologies Limited (“AI-Media”) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันคำบรรยายสดและการแปลภาษา ก้าวเป็นพันธมิตรรูปแบบใหม่ครั้งสำคัญกับ Lightning International (“Lightning”) ผู้จัดจำหน่ายช่องโทรทัศน์ Free Ad-Supported Television (FAST) ชั้นนำของตลาด ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อทำลายอุปสรรคและนำความสนุกสนานจากความบันเทิงไปสู่ทุกมุมของโลก รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับแพลตฟอร์ม FAST และเจ้าของเนื้อหา โดยเปลี่ยนแปลงวิธีการกระจายและสร้างรายได้จากเนื้อหาระดับพรีเมียมในตลาดที่หลากหลาย

การแก้ไขอุปสรรคในการเข้าถึงและการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่น

ลองจินตนาการว่าผู้ชมในเยอรมนี หรือที่ใดก็ตามทั่วโลก สามารถรับชมข่าวสารล่าสุดแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา ความร่วมมือนี้ช่วยแก้ไขความท้าทายสำคัญของแพลตฟอร์ม FAST ได้แก่ การส่งมอบเนื้อหาระดับพรีเมียมที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นสู่ผู้ชมทั่วโลก และเพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ชมทุกคน ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอ็กชันสุดเร้าใจ เพลงฮิตติดอันดับล่าสุด หรือแม้แต่เรื่องราวของสัตว์เลี้ยงแสนน่ารัก เมื่อใช้โซลูชัน LEXI และ LEXI Translate จาก AI-Media เนื้อหาจะได้รับการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นแบบเรียลไทม์ พร้อมคำบรรยายที่แปลสดและฝังลงในสัญญาณโดยตรง ทำให้สามารถเข้าถึงได้ในกว่า 50 ภาษา

ตัวอย่างเช่น ขณะนี้ช่องที่เดิมจำกัดเฉพาะตลาดที่ใช้ภาษาอังกฤษ สามารถเข้าถึงแฟน ๆ ทั่วโลกได้ด้วยการให้คำบรรยายแปลสดเป็นภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย นี่เป็นการเปิดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ เพิ่มฐานผู้ชม และเปิดโอกาสสร้างรายได้จากเนื้อหาในตลาดที่เคยเข้าไม่ถึงมาก่อน

Tony Abrahams ประธานกรรมการบริหารของ AI-Media กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้กับ Lightning International คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม FAST “จากการทำให้เนื้อหาระดับพรีเมียมสามารถเข้าถึงได้และปรับให้เหมาะสมกับท้องถิ่นได้แบบเรียลไทม์ เรากำลังจะทำให้แพลตฟอร์มขยายฐานผู้ชมและเพิ่มรายได้ไปพร้อมกับทำให้เนื้อหาระดับโลกเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างแท้จริง”

ประโยชน์เชิงพลิกโฉมสำหรับแพลตฟอร์ม FAST และเจ้าของเนื้อหา

การมีส่วนร่วมและจำนวนผู้ชมที่เพิ่มขึ้น : คำบรรยายช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม กระตุ้นให้ผู้ชมกลับมาดูซ้ำและใช้เวลาชมนานขึ้น นี่เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสโฆษณาบนแพลตฟอร์ม FAST

การเข้าถึงได้มากขึ้น : โซลูชันของ AI-Media ไม่เพียงช่วยผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่มีปัญหาการได้ยินเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการคำบรรยายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ชมมิลเลนเนียลและเจน Z ซึ่ง 87% ของผู้ชมเหล่านี้เห็นว่าคำบรรยายมีประโยชน์ต่อการชมเนื้อหาวิดีโอ

ช่องทางรายได้ใหม่ : เนื่องจากขจัดอุปสรรคด้านภาษา ความร่วมมือนี้จึงช่วยให้เจ้าของเนื้อหาเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ ส่งผลให้เพิ่มจำนวนผู้ชมและรายได้จากโฆษณา

การปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่า: วิธีแปลสดแบบดั้งเดิมมีค่าใช้จ่ายสูงและต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก โซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ AI-Media ทำให้ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นได้แบบเรียลไทม์และรองรับปริมาณเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นได้โดยใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่ามาก พร้อมทั้งมีอัตราความล่าช้าต่ำและความน่าเชื่อถือสูงกว่า

วิธีการทำงาน

โซลูชัน Alta และ LEXI Translate ของ AI-Media ให้บริการถอดเสียงและแปลภาษาแบบเรียลไทม์ คำบรรยายจะถูกผสานลงในฟีดของช่องแบบต่อเนื่องอย่างลงตัว ก่อนที่จะส่งต่อไปยังแพลตฟอร์ม FAST ผ่านบริการจัดส่งเนื้อหาของ Lightning International ที่ตั้งอยู่ในฮ่องกง แนวทางนี้ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างคล่องตัว มีต้นทุนที่คุ้มค่า รองรับปริมาณที่ปรับเปลี่ยนได้ และมีความน่าเชื่อถือ

James Ross ประธานกรรมการบริหารของ Lightning International แสดงความคิดเห็นว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ AI-Media จากการร่วมมือกันนี้ เรากำลังสร้างมาตรฐานใหม่ในการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นในอุตสาหกรรม FAST ซึ่งเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงตลาดใหม่ ๆ และทำให้ผู้ชมทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่หลากหลายของเราได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านภาษา”

อนาคตของการปรับเนื้อหา FAST TV จะสดใสกว่าที่เคยด้วยการเปิดตัว LEXI Voice ที่งาน NAB ความก้าวหน้าในการพากย์เสียงด้วย AI นี้ช่วยให้ผู้แพร่ภาพและเจ้าของเนื้อหาสามารถส่งมอบเสียงพากย์ภาษาต่างประเทศได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผู้บกพร่องทางสายตาและมอบประสบการณ์ที่สมจริงในภาษาท้องถิ่นแก่ผู้ชมทั่วโลก

เกี่ยวกับ AI-Media

ก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียเมื่อปี 2003 AI-Media (ASX: AIM) เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการแปลเสียงสด คำบรรยาย และการเข้าถึงภาษาด้วยเทคโนโลยี AI นวัตกรรมล่าสุดของ AI-Media อย่าง LEXI Voice กำลังเปลี่ยนโฉมวิธีที่ผู้ชมทั่วโลกมีส่วนร่วมกับเนื้อหาสด ด้วยบริการแปลเสียงแบบหลายภาษาที่ทำงานแบบเรียลไทม์ โดยอิงจากความแม่นยำชั้นนำของอุตสาหกรรมจากระบบคำบรรยาย LEXI โดย LEXI Voice ออกแบบมาเพื่อผู้แพร่ภาพกระจายเสียง องค์กรธุรกิจ และผู้จัดงาน จึงช่วยเปิดโอกาสการสร้างรายได้ใหม่และขยายกลุ่มผู้ชม ด้วยการทำให้เนื้อหาสดสามารถเข้าถึงได้ทันทีในหลากหลายภาษา ระบบนิเวศที่ครบวงจรของ AI-Media ได้รับความไว้วางใจในกว่า 25 ประเทศ ได้แก่ iCap, Alta, Encoder Pro และ LEXI Toolkit ซึ่งมอบการทำงานอัตโนมัติ ความแม่นยำ และความสามารถในการรองรับการเพิ่มปริมาณเนื้อหาโดยที่ไม่มีใครเทียบได้ AI-Media มีผลงานที่พิสูจน์แล้วในการแทนที่กระบวนการทำงานเดิมของมนุษย์ จึงช่วยให้องค์กรชั้นนำของโลกสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมและขยายผลได้ในวงกว้าง

เกี่ยวกับ Lightning International

Lightning International เป็นบริษัทที่ให้บริการโซลูชันด้านเนื้อหา โดยเน้นการสร้างและจัดจำหน่ายช่องโทรทัศน์ รายการ และรูปแบบรายการต่าง ๆ Lightning ซึ่งมีฐานที่ตั้งในฮ่องกงและสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2011 ได้เสริมขีดความสามารถของตนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม AsiaSat ในปี 2023 และจัดจำหน่ายแพ็กเกจช่อง FAST กว่า 15 ช่อง ซึ่งมีการนำเสนอในแพลตฟอร์มหลากหลายทั่วโลกแล้ว Lightning คัดสรรช่องเหล่านี้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการออกอากาศและพร้อมให้บริการในเอเชียและทั่วโลก ช่องต่าง ๆ เหล่านี้มีดังนี้คือ Action Hollywood Movies, Concerto TV, Docsville, NOW 70s, NOW 80s, Now 90s00s, NOW Rock, Pet Club TV, Pulse, RCM, TRACE Urban, TRACE Sport Stars, NewsWorld, Globetrotter รวมถึงช่องใหม่ล่าสุดของเราอย่าง 24/7 SAMURAI-SHINOBI และ hi Life! นอกจากนี้ บริษัทยังมีลิขสิทธิ์รายการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งแบบลิขสิทธิ์รายการที่ถ่ายทำจบสมบูรณ์แล้วและลิขสิทธิ์แบบรูปแบบรายการ http://www.lightninginternational.net

