“กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพและเสียงกุ้ยโจว เรื่อง Where Mountains and Waters Connect” ได้จัดขึ้นเรียบร้อยแล้วในกรุงเทพ
กรุงเทพ, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย “กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพและเสียงกุ้ยโจว เรื่อง Where Mountains and Waters Connect ในกรุงเทพ” ได้จัดขึ้นเรียบร้อยแล้วในกรุงเทพ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2025 กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยสถานีวิทยุและโทรทัศน์กุ้ยโจว โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Guizhou Colorful New Media Co., Ltd. และศูนย์สื่อสารระหว่างประเทศของบริษัท กิจกรรมดังกล่าวได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายในด้านการสื่อสารมวลชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวขาเข้ามายังกุ้ยโจว และยกระดับอิทธิพลระหว่างประเทศและเสน่ห์ของวัฒนธรรมกุ้ยโจว
มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 100 คน อาทิ ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สื่อมวลชนหลัก บริษัทท่องเที่ยว อินฟลูเอนเซอร์ชาวไทย และผู้แทนเยาวชน คุณ Tharinee Somboon รองอธิบดีฝ่ายเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับ เธอกล่าวว่า ปี 2025 เป็นปีครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย และยังเป็น “ปีแห่งการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างยิ่งใหญ่” ของประเทศไทยอีกด้วย เธอได้แสดงความหวังว่ากิจกรรมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างจีนและไทยในด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศิลปะ และการศึกษา และเช่นเดียวกับสะพานอันงดงามของกุ้ยโจว กิจกรรมนี้จะเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
Huang Bei รองผู้อำนวยการศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศ/ศูนย์โทรทัศน์ดาวเทียม สถานีวิทยุและโทรทัศน์กุ้ยโจว ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เธอได้เชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารอันหลากหลายของทั้งสองภูมิภาคอย่างแยบยล และถ่ายทอดเรื่องราวของกุ้ยโจวในมิติที่มีชีวิตชีวา ทันสมัย และเปิดกว้าง ผ่านสะพานชื่อดัง กิจกรรมในนาม “หมู่บ้าน” และจิตวิญญาณแห่งการต้อนรับเพื่อนจากแดนไกล พร้อมทั้งส่งคำเชิญอย่างจริงใจต่อผู้ชมชาวไทย
คุณ Amornpan ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท Seasons Holiday Booking Center Co., Ltd. ได้นำเสนอทรัพยากรการท่องเที่ยวของกุ้ยโจวในมุมมองของอุตสาหกรรม พร้อมแบ่งปันผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและโปรแกรมการเดินทางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดไทย อินฟลูเอนเซอร์ชาวไทย Dinomark ได้เล่าถึงประสบการณ์การเดินทางในกุ้ยโจว แนะนำแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นและอาหารพื้นเมือง พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแต่งกายและการเดินทาง คุณ Napat Sirithum ผู้อำนวยการ “A Banquet from Guizhou” และเชฟ Chumpol Jangprai ได้แบ่งปันประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารและขนบธรรมเนียมท้องถิ่นของกุ้ยโจว Zhang Qianyu, หัวหน้า Mo Shan Xu ได้แนะนำการพัฒนาและการส่งเสริมอุตสาหกรรมมัทฉะในระดับโลก
ในกิจกรรม “Thai Perspective for Guizhou Patterns – Guizhou Intangible Cultural Heritage Interactive Show” ได้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านการจัดแสดงเครื่องแต่งกายมรดกทางวัฒนธรรมและการตอบคำถามเชิงปฏิสัมพันธ์ กิจกรรมปิดท้ายด้วยการขับร้องเพลงจีน-ไทย “Shaking Hands with the World” โดยเยาวชนจากทั้งสองประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการสร้างสรรค์ที่มีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วย
งานนี้ได้สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน เพื่อรำลึกถึงโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย กุ้ยโจวกำลังก้าวสู่โลกด้วยท่าทีที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้น เชื่อมโยงกับสากลและอนาคต ด้วยการแลกเปลี่ยนผ่านสื่อภาพและเสียงเป็นสะพาน และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันทางวัฒนธรรม
ติดต่อ: กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งมณฑลกุ้ยโจว May Mou [email protected]
