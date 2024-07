การปฏิวัติการซื้อขาย CFD ด้วยดัชนีชี้นำของ DiNapoli: EBC Financial Group ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

กรุงเทพฯ, July 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — EBC Financial Group (EBC) มีความยินดีที่จะประกาศถึงความสำเร็จในการจัดงาน “การปฏิวัติการซื้อขาย CFD ด้วยดัชนีชี้นำของ DiNapoli” งานนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในโลกของการซื้อขาย CFD โดยมีพิธีลงนามร่วมกับเทรดเดอร์และนักเขียนชื่อดังอย่าง Joe DiNapoli อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมที่มีชื่อเสียงจากภาคสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ผู้มีอิทธิพลทางความคิด ลูกค้าระดับ VIP ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และผู้นำธุรกิจ

EBC Financial Group ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับดัชนีชี้นำของ DiNapoli เพื่อเสริมศักยภาพให้กับเทรดเดอร์ด้วยเครื่องมือและข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง

งานนี้เน้นย้ำถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง EBC Financial Group และดัชนีชี้นำของ DiNapoli โดยผนวกรวมแนวทางการซื้อขายที่เป็นที่รู้จักของ DiNapoli เข้ากับขอบเขตการซื้อขาย CFD EBC คือผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการดำเนินการคำสั่งซื้อที่รวดเร็ว การเข้าถึงสภาพคล่องในระดับสถาบัน และระบบรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง EBC เสนอบริการด้านการซื้อขายที่ตรงตามข้อกำหนด เป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ ด้วยใบอนุญาตกำกับดูแลระดับสูงจากสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และหมู่เกาะเคย์แมน ความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและจัดหาเครื่องมือขั้นสูงแก่นักลงทุน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถควบคุมกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพในตลาดที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

David Barrett (ขวา) ประธานกรรมการบริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd และ Joe DiNapoli (ซ้าย) อยู่ที่พิธีลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

ข้อมูลเชิงลึกด้านการกำกับดูแล: การเสริมสร้างเสถียรภาพของตลาดโลก

David Barrett ประธานกรรมการบริหารของ EBC Financial Group สาขาสหราชอาณาจักรหรือ EBC Financial Group (UK) Ltd และสาขาหมู่เกาะเคย์แมนหรือ EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้เปิดงานด้วยการกล่าวถึงภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับภูมิทัศน์ด้านการกำกับดูแลที่ส่งผลต่อบริษัทนายหน้าทางการเงิน พร้อมอธิบายถึงบทบาทของหน่วยงานกำกับดูแลหลักในการรักษาเสถียรภาพและความสมบูรณ์ของระบบในเขตอำนาจศาลต่าง ๆ ประธาน Barrett เน้นย้ำถึงวิวัฒนาการที่สำคัญของสภาพแวดล้อมด้านการกำกับดูแล โดยให้ข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้เขตอำนาจศาลที่มีข้อบังคับน้อยกว่าหลายแห่งได้ดึงดูดผู้ที่ต้องการการกำกับดูแลที่เข้มงวดน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เขาได้เน้นย้ำว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตทางการเงิน ได้มีความพยายามร่วมกันเพื่อยกระดับเขตอำนาจศาลเหล่านี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สูงขึ้น “การเปลี่ยนแปลงนี้นำไปสู่กรอบการกำกับดูแลที่มีความแข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากขึ้นทั่วโลก” ประธาน Barrett กล่าวสรุป

56 ปีแห่งความรอบรู้ด้านการซื้อขาย

ในงานนี้ Joe DiNapoli เทรดเดอร์ชื่อดังและนักเขียนหนังสือ “Trading with DiNapoli Levels” ได้มาแบ่งปันความรู้ด้านการซื้อขายที่สั่งสมตลอดเส้นทางอาชีพกว่า 56 ปีของตนเอง DiNapoli เป็นที่รู้จักจากการคาดการณ์ตลาดได้อย่างแม่นยำ เขาดึงดูดผู้ฟังด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีลักษณะเฉพาะตัวเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด การวิเคราะห์ทางเทคนิค และวิวัฒนาการของกลยุทธ์การซื้อขาย หนังสือที่เป็นผลงานต้นแบบของเขาเล่มนี้ได้รับการแปลเป็น 12 ภาษา และส่งต่ออิทธิพลไปสู่เทรดเดอร์ทั่วโลก ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา DiNapoli ได้คาดการณ์เหตุการณ์สำคัญ ๆ ในตลาดได้สำเร็จ รวมถึงเหตุการณ์ตลาดหุ้นตกในปี พ.ศ. 2530 และจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากมายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า S&P

ในตอนที่เล่าย้อนถึงช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อในเส้นทางอาชีพของตนเอง เขาได้กล่าวว่า “ตอนนั้น ผมกำลังฟังเพื่อนร่วมงานแล้วคิดว่าจะมีค่าแค่ไหนกันนะ หากเราสามารถคาดการณ์ได้ว่าพรุ่งนี้จะมีการซื้อทองคำมากเกินไปในตลาดไหน หรือ S&P จะมีการขายมากเกินไปในตลาดไหน” การเปิดเผยถึงเรื่องราวนี้ตอกย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งของดัชนีชี้นำเชิงคาดการณ์ในการซื้อขาย โดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของดัชนีเหล่านี้ในการมอบความได้เปรียบเชิงแข่งขันให้แก่เทรดเดอร์ผ่านการประมาณการความเคลื่อนไหวของตลาดอย่างถูกต้อง

DiNapoli เน้นย้ำถึงความสำคัญอย่างยิ่งของการดำเนินการด้านการซื้อขาย โดยกล่าวว่า “การดำเนินการที่ยอดเยี่ยม การดำเนินการที่ยอดเยี่ยม และการดำเนินการที่ยอดเยี่ยมมีความสำคัญมาก นี่ก็ผ่านมา 42 ปีแล้ว และอุตสาหกรรมนี้ก็ยังคงไม่สอนเรื่องดัชนีชี้นำ เราสอน แต่พวกเขาไม่สอน” เขาได้แสดงให้เห็นว่าการใช้ดัชนีชี้นำขั้นสูง เช่น MACD Predictor และ Detrended Oscillator Predictor (DOP) ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการของเขาไปอย่างไร ซึ่งทำให้เขาสามารถคาดการณ์ระดับการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปได้แม่นยำอย่างมาก ผลงานบุกเบิกนี้ได้มอบเครื่องมือที่ช่วยปรับปรุงความแม่นยำในการซื้อขายและการตัดสินใจให้กับเทรดเดอร์ DiNapoli เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ดัชนีชี้นำขั้นสูงเพื่อคงความได้เปรียบในตลาด

กลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริงด้วย DiNapoli Levels

Lawrence Smart ผู้เชี่ยวชาญใน DiNapoli และนักการศึกษาด้านการซื้อขายจากออสเตรเลีย ได้แบ่งปันการประยุกต์ใช้ DiNapoli Levels ในการซื้อขายของตนเอง ในตอนที่เล่าย้อนถึงเส้นทางการซื้อขายที่มีมายาวนานถึง 17 ปีของตนเอง Smart ได้อธิบายว่าวิธีการต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการซื้อขายตามแนวโน้ม ให้ผลลัพธ์ที่ผสมปนเปและขาดความแม่นยำอย่างไรบ้าง

Smart กล่าวย้ำถึงความสำคัญของการลดความเสี่ยงในการซื้อขายไว้ว่า “สิ่งนี้ทำให้ผมมีความชัดเจน เพิ่มความมั่นใจ และช่วยลดความเสี่ยง ในการซื้อขาย การลดความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อนำเงินมาลงทุน โดยเฉพาะเงินจำนวนมาก คุณต้องมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในวิธีการซื้อขายของคุณ หากไม่มีความมั่นใจในวิธีการ คุณก็จะไม่สามารถซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” Smart ได้เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของการใช้ดัชนีชี้นำเพื่อคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาด ทำให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล จัดการการซื้อขายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงลง Smart ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ดัชนีชี้นำเพื่อเข้าสู่ตลาดด้วยความแม่นยำ ผ่านคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการซื้อขาย EURUSD จริง

การวิเคราะห์การอ่อนค่าของสกุลเงินญี่ปุ่น

Pieter van Wyk นักเทรดมืออาชีพและผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยง ได้นำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ของญี่ปุ่นในการจัดการกับการอ่อนค่าของสกุลเงิน “การกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า อาจนำไปสู่การอ่อนค่าของสกุลเงินในระยะกลาง” ปรากฏการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นกับสกุลเงินเยนในปัจจุบัน”

การวิเคราะห์ของ Van Wyk มอบความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอิทธิพลที่เศรษฐกิจมหภาคมีต่อการซื้อขายและผลกระทบจากการปรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น เขาได้กล่าวถึงผลกระทบที่สำคัญของ Carry Trade ต่อมูลค่าของสกุลเงินเยน และได้อธิบายว่าความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงระหว่างประเทศต่าง ๆ ส่งผลต่อความแข็งแกร่งของสกุลเงินอย่างไร Van Wyk ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่เทรดเดอร์สามารถระบุหาประเด็นสำคัญในการแทรกแซงและประเมินเสถียรภาพระยะยาวของสกุลเงินเยน

ข้อมูลเชิงลึกด้านการซื้อขายกับ Monchai Kongthanapakdi

Monchai Kongthanapakdi ผู้เชี่ยวชาญใน DiNapoli จากประเทศไทย ได้ตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายอย่างมืออาชีพ โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความซับซ้อนของพฤติกรรมตลาด “เทรดเดอร์มืออาชีพทำอะไรบ้าง พวกเขารับรู้ความเป็นไปของตลาดได้อย่างไร ทัศนคติของพวกเขาเป็นอย่างไร สัญญาณที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจคืออะไร พวกเขารออะไร” Kongthanapakdi ได้สำรวจทัศนคติและศึกษาเทคนิคที่ทำให้เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จแตกตากจากคนอื่น โดยเขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับรู้สัญญาณที่ละเอียดอ่อนของตลาดและการเข้าใจพลวัตของตลาด

สรุปการอภิปรายกับผู้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการยกระดับทักษะและกลยุทธ์ของเทรดเดอร์

EBC ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันข้ามพรมแดนทางภูมิศาสตร์ งานนี้ไม่เพียงมุ่งเน้นที่ความสำคัญของเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูงเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละของ EBC Financial Group ในการเสริมศักยภาพให้กับเทรดเดอร์ด้วยความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน ด้วยการนำเสนอโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมและบริการที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง EBC จึงเป็นผู้นำในการสนับสนุนเทรดเดอร์และลูกค้าทั่วโลก

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

สำหรับ EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่น่าเชื่อถือของลอนดอน โดยมีชื่อเสียงด้านบริการที่ครบวงจร ซึ่งรวมถึงนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์ และโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม EBC ให้ความสำคัญต่อลูกค้าที่หลากหลายทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และนักลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่โดดเด่น เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพมหานคร ลีมาซอล และอีกหลายแห่ง

EBC ได้รับการยอมรับจากรางวัลมากมาย และภาคภูมิใจในความยึดมั่นตามมาตรฐานจริยธรรมชั้นนำและกฎระเบียบนานาชาติ EBC Financial Group (UK) Limited กำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd กำกับดูแลโดย Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC) และ EBC Financial Group (Cayman) Limited กำกับดูแลโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA)

หัวใจสำคัญของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อย่างลุ่มลึกกว่า 30 ปีในสถาบันการเงินรายใหญ่ โดยได้ดำเนินการผ่านวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเชี่ยวชาญตั้งแต่วิกฤตพลาซาแอคคอร์ดจนถึงวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2558 EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น เอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย EBC ยังเป็นพันธมิตรของ United to Beat Malaria ซึ่งเป็นแคมเปญของมูลนิธิสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพในระดับโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นมา EBC ได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ “What Economists Really Do” ที่จัดทำโดย Department of Economics ของ Oxford University โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

