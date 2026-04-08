สิงคโปร์, April 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Vistra ได้ประกาศแต่งตั้ง Damian Leach เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AI และดิจิทัล นี่เป็นบทบาทผู้นำใหม่ที่มุ่งเน้นการเร่งพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มให้เป็นองค์กรบริการระดับมืออาชีพชั้นนำในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลและ AI เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ การเชื่อมต่อ และความสม่ำเสมอในการดำเนินงานของลูกค้า
Damian ร่วมงานกับ Vistra ในช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งของอุตสาหกรรมบริการองค์กรระดับโลก เนื่องจากลูกค้าต้องเผชิญกับความซับซ้อนด้านกฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น และในขณะที่ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงบริการและประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว การแต่งตั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ Vistra ในการสนับสนุนลูกค้าทั่วโลก ด้วยบริการที่ครอบคลุมเกือบทุกประเทศทั่วโลก และมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากมายในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยศักยภาพดิจิทัลและ AI ขั้นสูง Vistra มอบความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในการขยายธุรกิจอย่างมั่นใจ ทั้งในตลาดท้องถิ่นและต่างประเทศ
Kim Jenkins ในฐานะ CEO ของ Vistra กล่าวว่า: “ลูกค้าในปัจจุบันต้องการความมั่นใจ ความชัดเจน และความเชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้ เนื่องจากพวกเขาต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมระดับโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ การแต่งตั้ง Damian เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย AI และดิจิทัล ถือเป็นก้าวสำคัญถัดไปในกลยุทธ์ของเรา ตลอดปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนารากฐานของแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น เพื่อเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับกลุ่มธุรกิจด้านนิติบุคคล การบัญชี ภาษี และบริการด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
“การลงทุนเหล่านี้เป็นการสร้างฐานรากทางดิจิทัลของโมเดลการดำเนินงานที่สอดประสานกันทั่วโลก ระบบเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรของเราให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถโต้ตอบกับเราได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านมุมมองแบบ “หน้าจอเดียว” ที่ช่วยให้พวกเขาดูและจัดการกลุ่มลูกค้านิติบุคคล การบัญชี การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี ตลอดจนบริหารจัดการบุคลากรและระบบเงินเดือนได้ นี่เป็นการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าสามารถมุ่งเน้นที่ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของตนได้”
Damian มีประสบการณ์กว้างขวางในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลในองค์ขนาดใหญ่ที่มีกฎระเบียบเข้มงวด ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 20 ปี Damian ใช้เวลา 13 ปีในบทบาทด้านเทคโนโลยีของธนาคารระดับโลก โดยเป็นผู้นำทีมระดับโลก และยังเคยดำรงตำแหน่ง CTO ของบริษัทผู้ให้บริการ SaaS ระดับโลกที่ติดอันดับ Fortune 500 ล่าสุด Damian เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศระดับโลก (Global CIO) ที่ Seaco ซึ่งต่อมาได้ควบรวมกิจการกับ Textainer และเป็นบริษัทให้เช่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดและมีความหลากหลายมากที่สุดในโลก Damian เป็นผู้นำการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีองค์กรให้ทันสมัยที่ Seaco จนได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับอุตสาหกรรม
Damian Leach กล่าวว่า: “Vistra มีจุดยืนที่โดดเด่นด้วยการเข้าถึงทั่วโลก ความเชี่ยวชาญด้านบริการวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ และความไว้วางใจจากลูกค้าที่สั่งสมมายาวนาน ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมทำงานกับกลุ่มนี้ ในช่วงเวลาที่มีโอกาสชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติ และบริการที่ผสาน AI เพื่อเชื่อมต่อลูกค้าเข้ากับข้อมูลและความเชี่ยวชาญที่พวกเขาต้องการได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว เป้าหมายของผมคือมุ่งเน้นการสร้างบริการเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้การดำเนินงานทั่วโลกสอดประสานกัน และสร้างแพลตฟอร์มระดับโลกที่จะยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อปลดล็อกมูลค่าทางธุรกิจสำหรับทั้งลูกค้าและนักลงทุนของเราทั่วทั้งกลุ่ม”
Damian เป็นชาวสิงคโปร์โดยกำเนิดและจะประจำอยู่ที่สิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ระดับโลกของ Vistra สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของภูมิภาคนี้ในด้านการดำเนินงานทั่วโลกและการเติบโตของตลาดในอนาคตของกลุ่ม
เกี่ยวกับ Vistra
Vistra เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันธุรกิจที่สำคัญ เพื่อช่วยให้บริษัทและกองทุนส่วนบุคคลเติบโตได้ตลอดทั้งวงจรธุรกิจและการลงทุน
ที่ Vistra เป้าหมายของเราคือความก้าวหน้า ในฐานะพันธมิตรใกล้ชิดกับลูกค้า บทบาทของเราคือการขจัดอุปสรรคที่เกิดจากความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจระดับโลก เราเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทต่าง ๆ และผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลตลอดทุกช่วงวงจรขององค์กรและกองทุนส่วนบุคคล ตั้งแต่การจัดการเงินเดือนและทรัพยากรบุคคลระดับโลก และตั้งแต่การบริหารจัดการนิติบุคคลไปจนถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เราแก้ไขปัญหาด้านการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่ขัดขวางการเติบโตของธุรกิจอย่างเงียบ ๆ ด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 9,000 คนในกว่า 50 ตลาด เราสามารถเร่งความก้าวหน้า ปรับปรุงกระบวนการ และลดความเสี่ยงได้ ไม่ว่าความทะเยอทะยานของคุณจะนำพาคุณไปที่ใด
