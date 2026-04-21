ปักกิ่ง, April 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) — ขณะที่งาน 2026 Beijing International Automotive Exhibition กำลังจะมาถึง JETOUR International จะเปิดตัวกลยุทธ์ “Travel+” อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานการพัฒนาในด้านแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ ระบบนิเวศ และโครงการริเริ่มทางวัฒนธรรม เป็นครั้งแรกที่ JETOUR International จะนำเสนอแบรนด์คู่ของบริษัท ซึ่งได้แก่ JETOUR และ SOUEAST ร่วมกัน เน้นย้ำโครงสร้างแบรนด์ที่สอดประสานกันและการประสานงานเชิงกลยุทธ์
JETOUR ยึดมั่นในกลยุทธ์ “Travel+” มาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งผสานรวมแนวคิดของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์อย่างลึกซึ้ง” แบรนด์มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ “ยานพาหนะชาญฉลาดที่สุดสำหรับการเดินทาง” เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ในทุกสถานการณ์ ทั้งการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิตในทุกวัน แนวคิดเรื่อง “Travel⁺” ได้พัฒนาไปไกลกว่าคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นเรื่อย ๆ ก้าวสู่ไลฟ์สไตล์และความรู้สึกทางอารมณ์ ที่การเดินทางเชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรม และอารมณ์เข้าด้วยกันมาก ภายใต้กลยุทธ์นี้ JETOUR International เดินหน้าพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์และระบบนิเวศของแบรนด์อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมหลากหลายมิติ เช่น ชุมชนผู้ใช้ การร่วมสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม โครงการริเริ่ม ESG และความร่วมมือระดับภูมิภาค
ในด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์ JETOUR International ได้วางโครงสร้างสองแบรนด์หลัก ได้แก่ JETOUR และ SOUEAST เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การขับขี่ในเมืองไปจนถึงการลุยออฟโรดระดับมืออาชีพ ก่อให้เกิดเป็นเมตริกซ์ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนและเสริมกันอย่างลงตัว ในงานแสดงยานยนต์ครั้งนี้ จะมีการจัดแสดงรถยนต์ต้นแบบ JETOUR T1 i-DM, T2 i-DM, G700, SOUEAST S08 DM และรถยนต์ต้นแบบสำหรับอนาคตอีกหลายรุ่น
ในส่วนของการพัฒนาชุมชนผู้ใช้งาน JETOUR ได้ก่อตั้ง JETOUR CLUB มากกว่า 300 แห่งทั่วโลก บริการปรับแต่งได้เองสำหรับ T1, T2 และ G700 มีให้บริการในกว่า 30 ประเทศและภูมิภาค ในปี 2025 ทาง JETOUR ได้จัดกิจกรรมคลับมากกว่า 500 รายการทั่วโลก เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและการขับขี่ออฟโรด
ในด้านกีฬาและวัฒนธรรม JETOUR ยังคงขยายขอบเขตของ “Travel+” อย่างต่อเนื่อง โดยผสานรวมวัฒนธรรมเข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์ นับตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา JETOUR ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลทั่วแอฟริกา อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังเป็นพันธมิตรหลักในกิจกรรมระดับมืออาชีพ เช่น การแข่งขันวิ่งมาราธอนแห่งชาติมาเลเซีย (Malaysia’s National Marathon) และเทศกาลนานาชาติ LIWA ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE’s LIWA International Festival)
นอกจากนี้ ในงาน Auto China 2026 ทาง JETOUR จะร่วมมือกับแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่าง Alan Walker โปรดิวเซอร์เพลง EDM ชื่อดังระดับโลก ในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันข้ามอุตสาหกรรม โดยจะสำรวจการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และจิตวิญญาณแห่งการขับขี่แบบออฟโรด ซึ่งจะมีสื่อและอินฟลูเอนเซอร์ระดับโลกร่วมเป็นสักขีพยาน และนี่จะเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในวิวัฒนาการเชิงกลยุทธ์ระดับโลกของแบรนด์
ในด้านสวัสดิการสาธารณะ JETOUR ได้ฝัง ESG ไว้ในดีเอ็นเอของแบรนด์ โดยขยาย “Travel⁺” ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและคุณค่าทางสังคมร่วมกัน JETOUR ดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การดูแลเด็กกำพร้าและการบริจาคเพื่อโรงเรียนในซาอุดีอาระเบีย คาซัคสถาน และแองโกลา ในแอฟริกา JETOUR ได้ร่วมมือกับ Cheetah Conservation Fund (CCF) เพื่อปกป้องประชากรชีตาห์ในภูมิภาคในแอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผสมผสานจิตวิญญาณแห่งการขับขี่แบบออฟโรดเข้าเข้ากับพันธกิจด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแนบแน่น
กลยุทธ์ “Travel+” ได้ช่วยให้ JETOUR เปลี่ยนปรัชญาของแบรนด์ให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์การเดินทางที่จับต้องได้และการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ การขยายตัวสู่ตลาดโลกของ JETOUR กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว จนถึงปัจจุบัน JETOUR มียอดขายรถยนต์มากกว่า 2.27 ล้านคันทั่วโลก โดยครอบคลุม 100 ประเทศและภูมิภาค และได้รับการสนับสนุนจากแฟน ๆ มากกว่า 50 ล้านคนทั่วโลก
JETOUR international – [email protected]
JETOUR AUTO
Jinhua Road, Jiujiang District
Wuhu, Anhui, 241000
China
Tina Liu
ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e071798a-0e2b-4023-a9a2-5d559b0e280c
GlobeNewswire Distribution ID 9693837